كيف تخزن الاحذية بطريقة جميلة ؟!

يوجه العديد من مهندسي الديكور مشكلة كبيرة في إيجاد المكان المثالي الذي يصلح لوضع خزانة الأحذية فيه و البعض الآخر يحتار هل ينشيء لها مكاناً مستقلاً بذاته أم يخصص لها رفاً في غرفة الملابس كما في الطراز الحداثي المنتشر في العديد من البيوت، و لكن هل فكرنا يوماً لماذا لا يوجد نظاماً محدداً لتخزين الاحذية في المنزل يمكن أن نلجأ إليه بشكل واضح إذا ما وقعنا في حيرة من أمرنا عبر هذا الشأن، الإجابة ربما تجدونها في العبارات القليلة المقبلة ، حول كيفية أن نخزن أحذيتنا بشكل جميل و في الوقت نفسه عملي ..
تعتبر غرفة الملابس هي النموذج الاول الذي يمكن أن نطلق عليه الطريقة الأكثر انتشاراً في التصميمات الحداثية و التي تهتم بدمج الأحذية في أرفف غرفة الملابس باعتبارها بالأساس من ضمن الملابس، و بالتحديد في أركان الملابس الرسمية التي يرتديها الأشخاص خارج المنزل بصفة أساسية فهي توضع في مكان أقرب في زاوية الملابس الرسمية بشكل جميل متناسق يسهل على الفرد الاختيار بينها بما يليق مع كامل ما سيرتديه مما يجعلها طريقة عملية للغاية، كما أن تنسيق الأحذية الرجالية في جانب و الاحذية النسائية في جانب يجعلها أكثر خصوصية و جمالاص مع تناسق رائع يساعد كما أسلفنا في الاختيار
يمكن أن تخزن الأحذية في مكان مغلق كما في تلك الأدراج المغلقة ، فتلك الطريقة تساعدك جدياً إذا كنت لا ترغب في رؤية احذيتك في مكان مكشوف خصوصاً لو كانت غرفة ملابسك تعتبر مفتوحة على غرفة نومك من إحدى الجهات، إنها حقاً طريقة رائعة لمن يرغبون في مزيد من الخصوصية عن طريق تخصيص بعض الوقت لأعينهم لمزيد من التخيل حول ما الذي سوف يرتدونه فيما يليق مع ملابسهم، فالنموذج الأول ظاهر أمامهم و هذا النموذج يجعلهم هم من يبحثون عن الأحذية التي تخيلوها أفضل من غيرها .
النموذج الأكثر انتشاراً في العالم العربي، الإجابة الأكثر سهولة في كيفية ترتيب أحذيتك في المنزل، الإجابة البسيطة هي خزانة الأحذية أو كما يقال في مصر
الجزامة و كما هو واضح يتم وضعها قريباً من باب المنزل لتكون بمثابة آخر القطع في الملابس التي ترتدى ، قبل الخروج من البيت، و هي فكرة بسيطة في مجملها لا تضعك تحت ضغط كيفية التنسيق من عدمه، لأنها ببساطة تعتمد على أن لكل نوع من الأحذية رفه الخاص به، الاحذية الرجالية في رف داخلي و النسائية في رف آخر و الأنواع الأخرى في رف منفصل و هكذا، كما يمكن تنسيقها وفقاً لعدد مستخدميها، فلو كانوا اثنين فتقسم النصف الأول للفرد الأول و النصف الآخر للفرد الآخر ..
استغلال المساحات الغير متوقعة تعتبر من أحلى طرق تنسيق الأحذية و تخزينها في المنزل، فمثل هذا النموذج الرائع نجد أن استخدام أسفل الدرج
السلم لصنع أرفف لتخزين الأحذية بجوار باب خروج المنزل، من أكثر الأفكار ابداعاً، و لكن لابد بالطبع من وجود درج و هي مسألة شائعة في العديد من التصميمات التي تتخذ المساحة خلف باب المنزل في رسم الدرج للأدوار العليا، و يلاحظ في مسألة تنسيق الأحذية تدرجها كما مدرج معلب كرة القدم أو التنسيق في الصورة المدرسية مما يعطي انطباعاً ديكورياً رائعاً ، بتنسيق الألوان الأكثر زهواً في الأعلى و منها بالطبع الاكثر استخداماً لتكون في المتناول بسهولة و بالتدرج للاسفل لأحذية الأطفال و ربما الغير معتاد أن يلبس سوى في مناسبات بعينها كما الأفراح أو رحلات التخييم
هناك طريقة غاية في الجمال لتنسيق الأحذية في بيتك، ألا و هي تخصيص غرفة أو جزء من غرفة الملابس لها، زاوية كاملة في الغرفة للأحذية، المشهد غاية في الروعة، تشكيلة أحذيتم ستعتز بها في هذا النموذج و ستكون أمام اختيارات متعددة ربما تستغرق منك وقتاً أطول في الاختيار، و لكنك ستكون سعيداً بمقتنياتك و ستشعر بتقدير لها في كل الأحوال
نسق غرفة ملابسك على طرقة المتقابلات، حيث يمكنك ان تخصص جانباً للملابس و جانباً للأحذية حيث يمكنك هذا النموذج أو تلك الطريقة من اجتياز وقتاً كبيراً من التفكير بتخصيص كل نوعية أحذية أمام نوعية معينة تليق عليها من الملابس و بالتالي فأنت قد فزت بالأناقة و العملية في آن واحد
اجعلها الجانب المضيء في غرفة ملابسك، فقليل من الضوء يفعل الكثير و يلمس الكثير من الاناقة في قلوبنا عندما يكون خافتاً و مثيراً و متماشياً مع روح الغرفة بالكامل، و لكنه يضع أمامك الأحذية كنجوم سينيمائية بين يديك
إذا ضاقت بك مساحة غرفتك يمكنك استغلال الوسط عن طريق تخصيص كرسياً يمكنه تخزين الأحذية في أرفف و اماكن مخصصه بأسفله، و هي طريقة مبتكرة في الحقيقة و غير معتادة و لكنها واقعية و نفذت في أكثر من تصميم و نالت استحسان جميع من اقتناها .. ما أجمل أن تكون الافكار في سبيل الإبداع
التقسيمات و التنسيق لا ينتهي في عالم الأحذية الجذابة و الرائعة ، و كل الأفكار يمكن أن تجعلها خاصة بك إذا ما وضعت لمستك في مجرد تنسيق الوان احذيتك بطريقة جميلة ، فالذوق الرفيع أهم ما فيه التنسيق و نتمنى ان نكون وضحنا لكم اليوم صورة بسيطة عن هذا الذوق الرفيع .. ننتظر مشاركتكم