كيف تخزن الاحذية بطريقة جميلة ؟!

النموذج الأكثر انتشاراً في العالم العربي، الإجابة الأكثر سهولة في كيفية ترتيب أحذيتك في المنزل، الإجابة البسيطة هي خزانة الأحذية أو كما يقال في مصر الجزامة و كما هو واضح يتم وضعها قريباً من باب المنزل لتكون بمثابة آخر القطع في الملابس التي ترتدى ، قبل الخروج من البيت، و هي فكرة بسيطة في مجملها لا تضعك تحت ضغط كيفية التنسيق من عدمه، لأنها ببساطة تعتمد على أن لكل نوع من الأحذية رفه الخاص به، الاحذية الرجالية في رف داخلي و النسائية في رف آخر و الأنواع الأخرى في رف منفصل و هكذا، كما يمكن تنسيقها وفقاً لعدد مستخدميها، فلو كانوا اثنين فتقسم النصف الأول للفرد الأول و النصف الآخر للفرد الآخر ..