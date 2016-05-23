تعلم كيف تصنع ديكوراً لمنزلك بأقل التكاليف

مهما كان شكل الأثاث الذي اخترته لمنزلك وبغض النظر عن تأثيره، دعنا نكون صرحاء لن تتم مهمة أكتمال شكل منزلك وأضفاء لمسة مميزة عليه ألا من خلال الديكور الذي يعتبر نقطة الوصل في بيتك، الذي يجعلك تصنع معني جمالياً للفراغ داخل المنزل، نعم لا تتعجب من ذلك فبأمكان الديكور فعل الكثير والكثير بمنزلك بشكل يفاجئئك، جمال الفراغ في منزلك يكمن في التفاصيل وطريقة استخدامك لتلك التفاصيل في الديكور بشكل يظهرها هي والأثاث في منزلك، بمعنى أدق طريقة استخدام عناصر التصميم وليست العناصر نفسها هي التي تخلق فارقاً، والأهم من ذلك هي تكلفة الديكور فعندما يتحقق ديكوراً ناجحاً ومميزاً بأقل التكاليف يمكننا أن نقول أن هذة هي المعادلة الناجحة والغاية التي نسعي إليها، لذلك أليك في هذا المقال أهم الأفكار في الديكور بأقل تكلفة.