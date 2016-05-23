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تعلم كيف تصنع ديكوراً لمنزلك بأقل التكاليف

منة اسماعيل منة اسماعيل
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
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مهما كان شكل الأثاث الذي اخترته لمنزلك وبغض النظر عن تأثيره، دعنا نكون صرحاء لن تتم مهمة أكتمال شكل منزلك وأضفاء لمسة مميزة عليه ألا من خلال الديكور الذي يعتبر نقطة الوصل في بيتك، الذي يجعلك  تصنع معني جمالياً للفراغ داخل المنزل، نعم لا تتعجب من ذلك فبأمكان الديكور فعل الكثير والكثير بمنزلك بشكل يفاجئئك، جمال الفراغ في منزلك يكمن في التفاصيل وطريقة استخدامك لتلك التفاصيل في الديكور بشكل يظهرها هي والأثاث في منزلك، بمعنى أدق طريقة استخدام عناصر التصميم وليست العناصر نفسها هي التي تخلق فارقاً، والأهم من ذلك هي تكلفة الديكور فعندما يتحقق ديكوراً ناجحاً ومميزاً بأقل التكاليف يمكننا أن نقول أن هذة هي المعادلة الناجحة والغاية التي نسعي إليها، لذلك أليك في هذا المقال أهم الأفكار في الديكور بأقل تكلفة.

كن مبتكراً لا مقتبساً

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

تعلم كيف تكون مبتكراً في ديكور منزلك عن طريق استخدام كل الأمكانيات الممكنة والمتوفرة لك في المنزل واستغلالها بشكل مناسب ومختلفة كمثال: الرسم على القماش قم بأستخدام قالب من القماش أو الكرتون واستخدم فرشاة ألوانك وأطلق العنان لخيالك ليبدع برسومات مختلفة، أوإذا كنت لا تحبذ فكرة الرسم يمكنك الأستعانة بورق الحائط الملون وقصه ووضعة في أطار هذا بأمكانه ابتكار مجموعة من اللوحات المختلفة والمتنوعة وبتكلفة بسيطة.

استعن بعناصر الطبيعة من حولك

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

دائماً ما نشعر بالحاجة إلي تغيير الديكور الداخلي للشعور بالملل أولأضافة شيئاُ جديداً، لكننا سرعان ما نعدل عن تلك الفكرة لنقص الميزانية. لذلك بدلاً من استهلاك أموال وميزانية كبيرة في التجديد يمكنك فعل ذلك فقط من خلال الأستعانة بعناصر الطبيعة كالزرع والنباتات المجففة وتوزيعها في المنزل بشكل مختلف، أو من خلال استغلال العناصر الغير مستغلة بالمرة داخل المنزل في التزيين، كباب مكسور على سبيل المثال يمكنك أعادة تدويره واستخدامه كخزانه بسيطة ومبتكرة في منزلك.

استخدم الصور والتابلوهات

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

من منا لا يعشق الصور التذكارية والأطلاع عليها بين حين وأخر؟ بالطبع جميعنا نفعل ذلك. إذاً لابد من تخصيص مساحة على الجدارللصور التذكارية والتابلوهات المختلفة للأحتفاظ باللحظات الجميلة واستخدامها في ديكور منزلك. 

الأبداع في جرأة الألوان

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

الألوان بلا شك هي أببسط وأجمل طريقة يمكنها أن تخلق فراغا مبهجاً ملئ بالحيوية.  لذلك إذا كان هدفك وغايتك هي كنت خلق جو من المرح والبهجة في المنزل، فعليك بأختيار الألوان الجريئة واستخدامها في ديكور منزلك، قم بأختيار مجموعة  حيوية من الألوان المتناسقة لتزين غرف منزلك.

أجمع بين أنماط ديكور مختلفة

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

الأشكال النمطية  في الديكور تعتبر وسيلة محورية جداً تساعد في خلق روحاً مختلفة في المنزل، لذا فهي تستخدم عادة للعناصر، مثالاً على ذلك كما هو موضح في الصورة  غرفة المعيشةتحتوى على أنماط ألوان عديدة ومختلفة لكن على الرغم من اختلافها متناسقة كثيراً، وخلقت روحاً مختلفة في الغرفة.

المرايات لخلق المساحات

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة بعض الشئ، فلا تنزعج من هذا الشئ لأنه بقليل من التصميم والأستغلال الجيد للعناصر الداخلية يمكنك أضافة أنطباع بوجود مساحات اكبر في منزلك وخلق مساحات وهمية  ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام المرايا مثلاً، فالمرايا تعتبر واحدة من الطرق السهلة والبسيطة والغير مكلفة في الديكر لخلق روحاً ومساحة في المنزل.

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