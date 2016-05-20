7 مطابخ صغيرة لكن مريحة

المطبخ بلا شك يعتبرمن أهم الأجزاء في المنزل بسبب الوقت الطويل الذي تقضيه فيه ربة البيت من أجل اعداد الطعام، ولذلك دائماً نفضل أن تكون مساحات المطبخ واسعة بالقدر الكافي لمساعدتها في التحرك داخله بحرية وسهولة أكثر، ولكن في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن وتكون مساحات المطبخ صغيرة بعض الشئ خاصةً في المنازل الحديثة يصعب وجود مساحات كافية داخل المطبخ تساعد في الحركة بسهولة ويسر، لكن دعني أخبرك أن حتي هذة المشكلة يمكن التغلب عليها بسهولة عن طريق الاستعانة بتصميمات مطابخ مناسبة وأختيار دقيق وبعناية لديكور المطبخ، للأستفادة من مساحته الصغيرة بشكل عملي وأنيق.
لذلك نقدم لكم أفكاراً عبقرية من خلال هذا المقال لمساعدتك في ترتيب مطبخك الصغير بشكل عملي وأنيق.
في حالة المطبخ صغيرالمساحة يجب الأبتعاد عن استهلاك أدوات زائدة عن الأستخدام الضروري والأساسي في منزلك، كالأجهزة الكهربائية التي لا تستخدم بكثرة، والأحتفاظ بأكواب كثيرة وأضافية وحلل وأناءات كبيرة الحجم وأطباق بلا داعي، بل حاول ترتيب مطبخك بالأدوات التي تستعمل حقاً يومياً، فكما هو موضح في الصورة هذا المطبخ صغير المساحة لكن تم ترتيبه واستغلال المساحة الصغيرة فيه جيداً بشكل يجعلك تشعر أن هذا المطبخ مساحته كبيرة والسبب في ذلك هو الأستغناء عن الفوضى والأدوات الغير لازمة وفقط الاستعانة بالأحتياجات الأساسية في الديكور والأدوات، لجعله يتميز بالبساطة
هام جداً في المطابخ صغيرة الحجم استغلال المساحات العلوية بطريقة ذكية فهي تعتبر الحل الأمثل لخلق مساحات أضافية في المطابخ الصغيرة، وتخصيص الاماكن وترتيبها بشكل مناسب لكل غرض من أغراض المطبخ بطريقة مثالية، فالمطبخ في هذة الصورة مساحته صغيرة كما هو واضح لكن تم استغلال المساحات العلوية فيه بطريقة ذكية من خلال استغلال ادوات المطبخ في الديكور ووضعها فيه.
استخدام المرايات من المدارس المعروفة جداً في الديكور من أجل خلق مساحات واسعة في المكان، لذلك يجوز استخدامها أيضاً في المطابخ لأعطاء المكان مساحة مريحة جداً للعين والأعصاب، كما يجب أختيار كبائن تخزين في المطابخ الصغيرة تتسم بالبساطة في تصميمها وألوانها فهذا أيضاً يضفي مساحات أضافية للمكان، وعلى سبيل المثال المطبخ الموضح في الصورة تم الأستعانة فيه بكبائن ذات لون واحد وهو الأبيض وتتسم ببساطة تصميمها، مع الأستعانة بالكبائن العلوية لخلق مساحة تخزين جديدة وبسيطة.
يجب أيضاً الأستعانة بالأماكن المناسبة للأغراض واستغلالها بشكل جيد، كالأدراج مثلاً، أذا كانت الادراج صغير الحجم يمكن استغلالها في تخزين الأدوات الصغيرة التي لا تحتاج إلي مساحات أدراج واسعة كالملاعق والشوك والسكاكين وكل هذة الاغراض التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة لتخزينها، واجعل مكان تخزين الأطعمة في مكان سهل في متناول يديك.
كل ما كان الديكور في المنزل متواضعاً، كان عنوان المكان هو التمييز والرقى، ومن الحلول العصرية والمتميزة في مشكلة المطبخ صغير المساحة هي المطبخ الأمريكي، فهذا المطبخ الموضح في صورة تصميمه عبقري من خلال زيادة الاماكن المخصصة للتخزين بشكل عملي وفي نفس الوقت لا يستهلك مساحات كثيرة، وقد تم دمج اجهزة المطبخ معاً بشكل حديث وانسيابي جداً في تصميمه.
في تصميم مطبخك الصغير عليك بالأستعانة بخامات مختلفة داخل المطبخ فهذا بامكانه أضافة لمسات جمالية بسيطة جداً في التصميم، على سبيل المثال في الصورة تم الأستعانة بخامات مختلفة داخل المطبخ فغلب على المطبخ الخشب بلونه الطبيعي جداً وتم الأستعانة بالزرع والنباتات لأضافة لمسة مبهجة من الطبيعة تتماشي مع لون الخشب الأصلي.
يمكنك أيضاً التفكير في الأبواب الاكورديون واستخدامها في مطبخك إذا كانت مساحة المطبخ لديك صغيرة، فهذا التصميم مثلاً مسيطر عليه اللون الأبيض من أبواب وخشب وأرضيات لخلق مساحة فراغ مريحة من خلال توحيد اللون، وأبواب المطبخ مصممة على شكل أكورديون لتساعد في خلق مساحة أيضاً متميزة، كما تم الأستعانة بكراسي مميزة من اللون الأصفر الداكن لأضافء لمسة ذكية على المكان تشعرك بالراحة.
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