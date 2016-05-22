المنزل الأزرق منزل السلام

فن اختيار الألوان والاهتمام بها أمر ضروري جداً في منزلك، فللألوان قدرة كبيرة جداً في التأثير على حالتك النفسية والمزاجية بشكل كبير فهر تعبر بشكل كبير عن شخصياتنا حسب ما أثبتته العديد من الدراسات، لذلك كان اختيار بعض المصممين لبعض الألوان لأستخدامها في ديكور المنزل ولكن مع فرق بسيط وهو الأعتماد على اللون الواحد فقط، غريب أليس كذلك !!! نحن اليوم في جولة حول منزل السلام ،المنزل الازرق في كوريا الجنوبية وهو منزل تم الأعتماد في تصميمه على اللون الواحد وهو اللون الأزرق، واطلق عليه منزل السلام بما يحمله اللون الازرق من سلام، فهذا اللون يساعد بشكل كبير على خلق روح من الهدوء والأسترخاء داخل المنزل وهذا ما تحقق فعليا داخل هذا المنزل.
هذا المنزل كما ذكرنا في كوريا الجنوبية ومن تصميم Baomida للتصميمات والتي تعتمد بشكل كبير على التصمميم المعاصربأسلوب جذاب وأنيق، وأهم ما سعي المصمم في توفيره من خلال هذا التصميم هو خلق روحاً مختلفة ومميزة من خلال توفير الراحة والهدوء وهذا تحقق من خلال اختيارة للون الازرق ومن خلال اعتناءه الشديد بغرفة المعيشة لكونها صديق الأسرة في أى منزل، فقد سعى المصمم في غرفة المعيشة على دمج ثلاث خامات وألوان مختلفة معاً وجعلها متناسقة تماماً بشكل عصري وجذاب، دمج الليونة والنعومة مع الحدة في أن واحد، فجاءت النعومة في اختياره للأرضيات وتمثلت الليونة في اختيارة للأقمشة والأنسجة المستخدمة في الستائر والأثاث، أما حدة التصميم فجاءت في صورة الحائط المصمم من الطوب ليضفي بذلك لمسة ريفية وعصرية معاً في هذا التصميم.
لأن عنوانه البساطة والاختلاف من البداية هذا المنزل،جاءت أيضاً غرفة الطعام مفعمة بالبساطة والعصرية، فقد أراد المصمم أضفاء روح البحر الأبيض المتوسط الذى ظهرت في أختياره للأرضيات وألوانها التي غلب عليها اللون الأزرق، في هذا المنزل جعل المصمم المطبخ وطاولة الطعام منفصلان بعض الشئ بطريقة مختلفة عن باقى الغرف فهذا الانفصال هو خدعة ذكية جداً لخلق مساحات وهمية داخل المنزل، خاصةً أنه استخدم الزجاج للفصل بينهم.
كما ذكرنا طريقة الفصل بين غرف المنزل بالزجاج لأضفاء المزيد من المساحة داخل المنزل، أطل علينا هذا الزجاج الفاصل بغرفة الدراسة الذى جاء تصميمها مبهج لدرجة كبيرة جداً، فجاء تصميم الأرضيات مماثلاً لأرضيات غرفة الطعام، واستعان المصمم بمكتبة كبيرة تتيح تخزين الكتب وفي نفس الوقت استخدامها في الديكور وأيضاً يمكن استخدام ارفف هذة المكتبة في تخزين ما تريد، محققاً بذلك عوامل هامة جداً وهي التنظيم والأبداع في التصميم بجانب التخلص من الفوضى في نفس لوقت.
أيضاً جاءت أضاءة الغرفة بشكل طبيعي جداً من خلال هذا الشباك الكبير، ولم ينسي أيضاً المصمم اللمسة الزرقاء.
أما في الطابق الثاني كانت هناك أكثر الاماكن دفئاً في هذا المنزل وهى غرفة النوم الذى جاء تصميمها مشابهاً لباقى المنزل من حيث السلام والبساطة، فقد اعتمد المصمم على دمج ثلالثة ألوان تشع هدوئاً وسلاماً معاً وهما الأبيض، الأزرق والرمادي محققاً بذلك توازناً حقيقياً داخل غرفة النوم، لم يعتمد المصمم على أى شئ مبهرج في غرفة النوم، بل أختار كل شيئاً بمنتهي البساطة من السرير، للأرضيات والستائر كلها امتازت بالنعومة والبساطة معاً.
لم ينسي المصمم الموهوب وجود ركن للموهبة والأبداع في هذا المنزل، فصمم هذة الغرفة لممارسة الهوايات، وجاءت مناسبة في تصميمها لجعلك تبدع حقاً وتطلق العنان في أفكارك محققاً ذلك من خلال اختياره للديكورات، الباركية في الأرضيات وهذة النافذة الكبيرة التي تضفي مساحة رائعة لهذة الغرفة وتسمح بدخول ضوء طبيعي وخفيف فيها.
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