المنزل الأزرق منزل السلام

كما ذكرنا طريقة الفصل بين غرف المنزل بالزجاج لأضفاء المزيد من المساحة داخل المنزل، أطل علينا هذا الزجاج الفاصل بغرفة الدراسة الذى جاء تصميمها مبهج لدرجة كبيرة جداً، فجاء تصميم الأرضيات مماثلاً لأرضيات غرفة الطعام، واستعان المصمم بمكتبة كبيرة تتيح تخزين الكتب وفي نفس الوقت استخدامها في الديكور وأيضاً يمكن استخدام ارفف هذة المكتبة في تخزين ما تريد، محققاً بذلك عوامل هامة جداً وهي التنظيم والأبداع في التصميم بجانب التخلص من الفوضى في نفس لوقت.

أيضاً جاءت أضاءة الغرفة بشكل طبيعي جداً من خلال هذا الشباك الكبير، ولم ينسي أيضاً المصمم اللمسة الزرقاء.