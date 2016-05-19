أفكار فريدة لغرف النوم الصغيرة !

تعتبر قطع الأثاث و المفروشات كقطع الشطرنج على رقعة الغرفة التي ستوضع فيها، فحركة واحدة فيها يمكن أن تقلب المشهد التصميمي للغرفة رأساً على عقب، فكيف لنا أن نحافظ على بعض المعايير التي من شانها أن تجعلنا نضع الأثاث و المفروشات بالطريقة السليمة في غرف نومنا الصغيرة و التي تعتبر من أهم صفاتها أنها صغيرة في مساحتها نوعاً ما عن باقي غرف البيت، ذلك ما سوف نحاول سرده بالتفصيل في كلماتنا المقبلة حول هذا الموضوع الذي يجذب انتباه الكثيرين ممن لديهم غرفاً صغيرة الحجم لا يستطيعون جلب الأثاث و المفروشات الملائمة لها و لطبيعتها ..
غن غرف النوم الصغيرة دائماً ما تتميز بالدفء و الاحتضان و الخصوصية ، و لكن بالطبع كل ذلك لن يتحقق سوى بالعمل الجاد في البداية لتصميمها بالشكل الأمثل الذي يخلق تلك المساحة الرائعة و المنشودة من الذوق الرفيع، كيف تخصص الأماكن في غرفة نومك الصغيرة بطريقة جيدة، تلك الصورة تلخص لك طريقة من ضمن الطرق المتبعة للوصول لمثل تلك الحالة الاستثنائية بالرضا عن الغرفة و تقسيماتها، نلاحظ أن الأثاث المستخدم في تلك الغرفة اتبع مبدأ الانتشار التراكمي ، قطعة فوق أخرى، ستلاحظ أن السرير يحمل بأسفله أماكن للتخزين و خلفه أيضاً مساحة رائعة للتخزين و الأرفف في المقابل من الغرفة منحت الشكل العام رونقاً خاصاً و متفرداً ، يجب عليك الاهتمام باللون الفاتح و ليس الداكن و أخيراً حسن اختيار موضع السرير كما نلاحظ أن هذا التصميم قد تغلب على صغر مساحة الغرفة بوضع السرير في مقابل النافذة لتحقيق نظرة أوسع للخارج
البساطة هي عنوان هذا النموذج الثاني لدينا في سردنا لكيفية اختيار المفروشات و الأثاث المناسب لغرفة نومك صغيرة الحجم، و أبرز ما يميز هذا النموذج هو السهل الممتنع و البساطة المتناهية في اختيار قطع الأثاث، سرير بالكاد يتسع لفردين و مفروشات بسيطة ليس بها تطريز و بهرجة كبيرة، هذا الى جانب استخدام مصابيح صغيرة الحجم من موديل ال سبوت في السقف و البعد عن النجف الكبير ، مع وضع قطعتين من الأثاث كمائدة صغيرة و شازلونج أنيق، إنها خلطة رائعة لغرفة صغيرة رائعة
هذا من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها جيداً إذا كنت بحاجة لتغيير النمط الخاص بانطباعك عن غرفتك أنها صغيرة ، النافذة ، اهتم كثيراً بالنافذة فالاثاث يمكن أن يكون متشابهاً في العديد من النماذج التي طرحناها عليكم لغرف النوم و لكن النوافذ دائماً ما تنقل الغرف لبعد آخر من الجمال، تخيل تلك الغرفة التي أمامنا ليست كبيرة و لكن فتح النافذة بعرض الغرفة كاملة مع تصميم البلكون بشكل طولي متناسق مع الفيو الرائع اللامتناهي على البحر، إنها حقاً تجربة مثيرة في الخروج عن المألوف بالرغم من ربط الاثاث باسلوب البحر في تصميمه و هذا يظهر في الأقمشة العلوية البيضاء و الاسقف الخشبية اللامعة
من البديهي في تصميم غرف النوم ، أن السرير هو بطل الغرفة ، و لكن في الغرف الصغيرة يكون ما حول السرير هو البطل ، و لذا ينصح خبراء الديكور أنه كلما كانت الغرفة أصغر كلما كان علينا مجهوداً أكبر لاظهار فراغات أكثر بالغرفة، و هو ما يحاول هذا التصميم تحقيقه باستغلال مساحة السرير الصغيرة في ابراز ذلك، و في المقابل قام باستغلال الحوائط بوضع بعض من النباتات و المقاعد المبطنة ، فهو تفكير غاية في الروعة
فكرة الدورين ، تعتبر من الأفكار و الحيل التصميمية التي يلجأ لها مهندسو الديكور لتصميم غرف النوم الصغيرة، و لكن هذا التصميم يختزل الأريكة مع السرير في دورين و جانب واحد من الغرفة تاركاً المساحة الخلفية كاملة لخزانة الملابس و أنشطة أخرى و اختيارات أوسع فبالتالي هذا قمة الابتكار في محور حديثنا اليوم
السرير في نهاية الغرفة، دائما ما اعتادت اعيننا على رؤية ذلك التصميم و تلك المفروشات و الستائر المنسدلة خلف السرير في نهاية الغرفة خصوصاً في بعض غرف الأولاد في العالم العربي، استغلال رائع للمساحة ، خصوصاً و أن السرير بلا عائق في نهايته يمنع مستخدمه من الاستلقاء عليه ، فلو كان هذا السرير به جانب خشبي في آخره فلن يكون ذلك التصميم مفيداً بالمرة، فنوع السرير و شكله ساعدنا في رسم هذا التصميم في تلك الغرفة الصغيرة و الدرس المستفاد هنا هو أن تختار أثاثاً بعد أن تقرر تصميماً
التلفاز قد يفتح آفاقاً أعمق في الغرف الصغيرة، فمع الشعور البشري بالتوسع و لانتشار يكون التلفاز وسيلة مريحة للغاية في الاطلاع على العالم الخارجي دون قيود، و هي حالة مستخدمة كحل مسكن او مؤقت في الغرف التي يندر وجود منظر رائع تطل عليه نوافذها فيستعيض عن ذلك بشاشة عرض على الحائط لتجلب مزيداً من المتعة…
إن كافة تلك النماذج التي عرضناها عليكم لسبل فرش مناسب و ديكور أنيق لغرف نومنا الصغيرة ما هو إلا محاولة لكي نتبادل جميعاً الخبرات حول ما هو اكثر ذوقاً لذا اسعد جداً بتلقي أفكاركم حول هذا الموضوع عبر التعليقات ..
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