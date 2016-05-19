أفكار فريدة لغرف النوم الصغيرة !

التلفاز قد يفتح آفاقاً أعمق في الغرف الصغيرة، فمع الشعور البشري بالتوسع و لانتشار يكون التلفاز وسيلة مريحة للغاية في الاطلاع على العالم الخارجي دون قيود، و هي حالة مستخدمة كحل مسكن او مؤقت في الغرف التي يندر وجود منظر رائع تطل عليه نوافذها فيستعيض عن ذلك بشاشة عرض على الحائط لتجلب مزيداً من المتعة…

إن كافة تلك النماذج التي عرضناها عليكم لسبل فرش مناسب و ديكور أنيق لغرف نومنا الصغيرة ما هو إلا محاولة لكي نتبادل جميعاً الخبرات حول ما هو اكثر ذوقاً لذا اسعد جداً بتلقي أفكاركم حول هذا الموضوع عبر التعليقات ..

للمزيد حول المساحات الصغيرة و تنسيقها يرجى تصفح كتاب الأفكار التالي