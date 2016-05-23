منزل المكعبات المعدنية لغز يحير المصممون

لأننا دوماً نسعى لأخذ جولة فيالمنازل المختلفة والمبتكرة، اليوم جولتنا أكثر من مبدعة، فاليوم جولتنا في ألمانيا مع المنزل الذي حير كل المصممون، منزل المكعبات المعدنية، للمصمم Helwig-haus هذا المنزل عبقريته تكمن في الجمع بين مواد صديقة للبيئة واستخدام الطاقة المتجددة في التصميم، غريب أليس كذلك!!!!
بمعنى أوضح أراد المصممون من خلال هذا المنزل خلق روحاً دافئة ومريحة بكل ما تعنيه الكلمة من خلال استخدام مكعبات الألمونيوم في تصميم هذا المنزل لخلق مادة عازلة تحيط المنزل بالكامل.
تصميم هذا المنزل من الخارج يجعلك تنبهر عند رؤية المكعبات العازلة التي تشعرك بالأضاءة والتوهج بمجرد النظر لها، قاعدة هذا المنزل وواجهته مصنوعة من شبكة الألمونيوم التي قطعت بعمق لتتساوى مع زجاج المنزل وتخلق فرصاً لنوافذه، الأمر الذي يجعل واجهة هذا المنزل تتوهج بشكل اكثر من رائع عندما يحل الظلام.
وعلى رغم من جمال هذا المنزل وعبقرية تصميمه ألا أنه واجه المصممون صعوبات وتحديات كبيرة جداً في البداية فالأرض صعبة جداً ولم تسعفهم، لكنهم تغلبوا على هذا كله في نهاية الأمر.
جعل المصممون مدخل المرأب وغرفة المكتب في الجزء الأمامي في الطوابق السفلية، أما في الجهة العلوية كانت الشرفة وغرفة المعيشة، وبهذة الطريقة استطاع المصممون بذكاء جعل منطقة المعيشة منطقة رائعة للأسترخاء، وقد تم تجهيز التراس في المنزل بطريقة عصرية وذكية جداً من خلال استخدام الديكور الخشبي مع الأثاث المريح، لجعلها منطقة عبقرية لقضاء وقت فراغ مثالي فيها.
أما في تصميمغرفة المعيشة أراد المصممون أن تكون الراحة واللون الأبيض هما عنوان غرفة المعيشة ، كما استعانا في تصميمهم لهذة الغرفة بالأثاث الحديث والبسيط في أن واحد، واعتمدوا في هذا التصميم على الأضاءة الطببيعية من خلال النوافذ داخل الغرفة.
كما كانت الراحة عنوان غرفة المعيشة، كانت الفخامة والأناقة هما عنوان تصميم الحمام في هذا المنزل، الذى اعتمد المصممون فيه على اللون الأبيض النقي ومزجه بشكل مثالي مع الديكور والأثاث الخشبي.
أما المطبخ فقد سيطر عليه أيضاً اللون الأبيض مثل باقي المنزل، بالأضافة إلى اللون البني في الأرضيات، والحجر الطبيعي في أعمدة المطبخ التي صممت لتقسيم مساحات المطبخ.
اعتمد المصممون في هذا المطبخ خلق مساحات كثيرة للتخزين، لجعل هذا المنزل مميز في تصميمه وعملي أيضاً.
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