منزل المكعبات المعدنية لغز يحير المصممون

لأننا دوماً نسعى لأخذ جولة فيالمنازل المختلفة والمبتكرة، اليوم جولتنا أكثر من مبدعة، فاليوم جولتنا في ألمانيا مع المنزل الذي حير كل المصممون، منزل المكعبات المعدنية، للمصمم Helwig-haus هذا المنزل عبقريته تكمن في الجمع بين مواد صديقة للبيئة واستخدام الطاقة المتجددة في التصميم، غريب أليس كذلك!!!!

بمعنى أوضح أراد المصممون من خلال هذا المنزل خلق روحاً دافئة ومريحة بكل ما تعنيه الكلمة من خلال استخدام مكعبات الألمونيوم في تصميم هذا المنزل لخلق مادة عازلة تحيط المنزل بالكامل.