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أفكار مُبهرة لألوان غرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
kate apt, labzona labzona غرفة نوم
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اختيار لون غرفة النوم أمر بالطبع مُحيّر، خصوصًا في ظل تعدد البدائل المتاحة على أرض الواقع، وبالتالي نحتاج أحيانًا لدليل يساعدنا في اختيار بعضٍ من تلك البدائل ويوجهنا لما هو أفضلها.. تخلص من الحيرة وتعرف معنا على أفضل الأفكار لألوان غرف النوم وأكثرها إبهارًا..

غرفة نوم مُستوحاه من الجنـة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

قد تبدو هذه الغرفة من جمالها واتساق ألوانها وكأنها قطعة من الجنة، لا شك أن اختيار المصمم لـ اللونين الـMint Green والأبيض كان موفق لأبعد الحدود، فاستطاع باستخدام الـMint Green أن يمزج بين ألوان السماء بنقائها وخضار النباتات بانتعاشها مما أضفى على الغرفة طابع الحيوية والبهجة في ذات الوقت.

كما أن إضافة المصمم لمجموعة مختلفة من رسوم الطيور على الحائط الخلفي للسرير جعل من الحائط لوحة فنية خلابة تبعث في نفس قاطنيها هدوء الروح والسلام الداخلي، وكأنها بابَا مفتوحًا على السماء يمكنك المرور من خلاله إن أردت! أما استخدام اللون الأبيض في طباعة تلك الطيور على الحائط، فقد كان مناسبًا للغاية حيث جعلها تبدو حقيقية!

جعل المصمم من تلك الغرفة نموذجًا لـ غرفة النوم العصرية البسيطة، فهي خالية تمامًا من التعقيد، لا وحدات أدراج هنا وهناك، ولا مسند خلفي للسرير، ولا ستائر قطيفة الخامة يعلوها تاج تُسدل على السرير! فقط كرسيان خشبيان اتخذوا من البساطة عنوان استغنى بهما عن وحدات الأدراج التي غالبًا ما تُلحق بالسرائر من الجانبين، وستائر بسيطة شفافة الخامة تتخذ ألوانها من ألوان الغرفة.  

الرمادي الغامق جديد لغرفة نومك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

رغم أن ذلك اللون غالبًا ما يستخدم في المكاتب والشركات لما يضفيه من طابع رسمي على المكان الذي يُنَفَذ به، إلا أن المصمم هنا استطاع توظيفه جيدًا وبعناية فائقة في غرفة النوم مُحققًا عنصر الأناقة من الدرجة الأولى خصوصًا باستخدامه لدرجة الرمادي الغامق في الحوائط مع الباركيه بدرجة الرمادي الفاتح في الأرضيات، حيث جعل الغرفة تبدو أنيقة ومُرتبة بمجرد النظر إليها.

اللمسات البسيطة التي أضافها المصمم للغرفة أيضًا تُعد من العوامل الهامة وراء إطلالتها الفريدة، كالمكتبة العصرية الصغيرة المصنوعة من شرائح الباركية والمصممة في الأساس لعُشاق القراءة قبل النوم، وكذلك الفرش الرمادي العصري بدرجاته المختلفة الممزوجة بإحدى قطع الأوف وايت التي أدت دورها في كسر حدة تلك الدرجات.

ومن هنا إن كنت ترغب في الابتعاد عن الألوان المعتاد عليها في غرف النوم والتي على رأسها البني بدرجاته المختلفة، فعليك بتجربة اللونين الرمادي الداكن والفاتح معا لتصنع مزيجًا غير نمطيًا وخارجًا عن المألوف.

الأبيض.. لغرفة نوم بسيطة وعصرية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إن كنت من عُشاق البساطة على الطراز الحديث، فعليك باختيار اللون الأبيض لغرفة نومك، ولكن السؤال كيف تجعل غرفة النوم بسيطة وعصرية في نفس الوقت!

الإجابة ببساطة.. عليك باستخدام اللونين الأبيض والبني بدرجة الجملي تحديدًا، فقط اختار سيراميك أبيض هادئ يخلو من أية نقوش أو رسومات لأرضيات الغرفة، وكذلك اجعل من الأبيض لونًا أساسيًا للحوائط، ثم اطلق العنان لخيالك لإضافة أي لمسة جديدة للغرفة بعد ذلك من حيث أثاث الغرفة، كـاختار تصميمًا عصريًا ومميزًا للسرير كما موضح هنا، وأضف ستائر بسيطة قد تكون بيضاء أو منقوشة لكسر هدوء الأبيض المستخدم في جدران وأرضيات الغرفة.

يمكنك أيضًا إضافة قطعة فرش بسيطة بنفس درجات الخشب الذي يغلف جوانب السرير بمدخل الغرفة لتحظي بمظهر أنيق لغرفة رائعة.

الحوائط الصخرية لغرفة نوم بطابع شرقي

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

قد يكون استخدام الحوائط الصخرية بجميع أرجاء غرفة النوم أمرًا غير اعتياديًا، ولكنه بالطبع يجعلها مميزة ومختلفة عن غيرها من الغرف التقليدية خصوصًا إن كان للمصمم بعض اللمسات التي من شأنها تجميل الغرفة وإضفاء روح خاصة لها وهذا ما نجح فيه المصمم هنا.

استطاع المصمم أن يمزج بين العصرية والكلاسيكية في آنٍ واحد، فـ في الوقت الذي استخدم فيه سرير مستدير على الطراز الحديث لغرفة النوم، استعان بفرشٍ أحمر أنيق ذو طابع شرقي ونقوش رائعة جعل الغرفة تبدو كخيم البدو في الصحراء ولكن بحس الفنادق!

لغرفة نوم مُبهجة ..

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

استخدام الحوائط الصخرية بلون الأوف وايت في غرفة النوم وإحاطة الغرفة بالنباتات الخضراء في كل أنحائها بالتأكيد يجعلها غرفة مُبهجة، فمابالك إن أضفت بعض الإطارات المزخرفة برسومات الزهور الوردية على تلك الحوائط!

إن كنت من عُشاق البساطة والجمال، عليك باتباع لمسات المصمم في تلك الغرفة، من أثاثٍ بسيط، وفرشٍ أبسط.

لقراءة المزيد عن غُرف النوم، يمكنكم اتباع الرابط التالي: أفكار فريدة لغرف النوم الصغيرة !

أروع تصميم للمنزل العصري
ما رأيك في تلك الأفكار للحصول على ألوان مبهرة لغرفة نومك؟

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