أفكار مُبهرة لألوان غرف النوم

اختيار لون غرفة النوم أمر بالطبع مُحيّر، خصوصًا في ظل تعدد البدائل المتاحة على أرض الواقع، وبالتالي نحتاج أحيانًا لدليل يساعدنا في اختيار بعضٍ من تلك البدائل ويوجهنا لما هو أفضلها.. تخلص من الحيرة وتعرف معنا على أفضل الأفكار لألوان غرف النوم وأكثرها إبهارًا..
قد تبدو هذه الغرفة من جمالها واتساق ألوانها وكأنها قطعة من الجنة، لا شك أن اختيار المصمم لـ اللونين الـMint Green والأبيض كان موفق لأبعد الحدود، فاستطاع باستخدام الـMint Green أن يمزج بين ألوان السماء بنقائها وخضار النباتات بانتعاشها مما أضفى على الغرفة طابع الحيوية والبهجة في ذات الوقت.
كما أن إضافة المصمم لمجموعة مختلفة من رسوم الطيور على الحائط الخلفي للسرير جعل من الحائط لوحة فنية خلابة تبعث في نفس قاطنيها هدوء الروح والسلام الداخلي، وكأنها بابَا مفتوحًا على السماء يمكنك المرور من خلاله إن أردت! أما استخدام اللون الأبيض في طباعة تلك الطيور على الحائط، فقد كان مناسبًا للغاية حيث جعلها تبدو حقيقية!
جعل المصمم من تلك الغرفة نموذجًا لـ غرفة النوم العصرية البسيطة، فهي خالية تمامًا من التعقيد، لا وحدات أدراج هنا وهناك، ولا مسند خلفي للسرير، ولا ستائر قطيفة الخامة يعلوها تاج تُسدل على السرير! فقط كرسيان خشبيان اتخذوا من البساطة عنوان استغنى بهما عن وحدات الأدراج التي غالبًا ما تُلحق بالسرائر من الجانبين، وستائر بسيطة شفافة الخامة تتخذ ألوانها من ألوان الغرفة.
رغم أن ذلك اللون غالبًا ما يستخدم في المكاتب والشركات لما يضفيه من طابع رسمي على المكان الذي يُنَفَذ به، إلا أن المصمم هنا استطاع توظيفه جيدًا وبعناية فائقة في غرفة النوم مُحققًا عنصر الأناقة من الدرجة الأولى خصوصًا باستخدامه لدرجة الرمادي الغامق في الحوائط مع الباركيه بدرجة الرمادي الفاتح في الأرضيات، حيث جعل الغرفة تبدو أنيقة ومُرتبة بمجرد النظر إليها.
اللمسات البسيطة التي أضافها المصمم للغرفة أيضًا تُعد من العوامل الهامة وراء إطلالتها الفريدة، كالمكتبة العصرية الصغيرة المصنوعة من شرائح الباركية والمصممة في الأساس لعُشاق القراءة قبل النوم، وكذلك الفرش الرمادي العصري بدرجاته المختلفة الممزوجة بإحدى قطع الأوف وايت التي أدت دورها في كسر حدة تلك الدرجات.
ومن هنا إن كنت ترغب في الابتعاد عن الألوان المعتاد عليها في غرف النوم والتي على رأسها البني بدرجاته المختلفة، فعليك بتجربة اللونين الرمادي الداكن والفاتح معا لتصنع مزيجًا غير نمطيًا وخارجًا عن المألوف.
إن كنت من عُشاق البساطة على الطراز الحديث، فعليك باختيار اللون الأبيض لغرفة نومك، ولكن السؤال كيف تجعل غرفة النوم بسيطة وعصرية في نفس الوقت!
الإجابة ببساطة.. عليك باستخدام اللونين الأبيض والبني
بدرجة الجملي تحديدًا، فقط اختار سيراميك أبيض هادئ يخلو من أية نقوش أو رسومات لأرضيات الغرفة، وكذلك اجعل من الأبيض لونًا أساسيًا للحوائط، ثم اطلق العنان لخيالك لإضافة أي لمسة جديدة للغرفة بعد ذلك من حيث أثاث الغرفة، كـاختار تصميمًا عصريًا ومميزًا للسرير كما موضح هنا، وأضف ستائر بسيطة قد تكون بيضاء أو منقوشة لكسر هدوء الأبيض المستخدم في جدران وأرضيات الغرفة.
يمكنك أيضًا إضافة قطعة فرش بسيطة بنفس درجات الخشب الذي يغلف جوانب السرير بمدخل الغرفة لتحظي بمظهر أنيق لغرفة رائعة.
قد يكون استخدام الحوائط الصخرية بجميع أرجاء غرفة النوم أمرًا غير اعتياديًا، ولكنه بالطبع يجعلها مميزة ومختلفة عن غيرها من الغرف التقليدية خصوصًا إن كان للمصمم بعض اللمسات التي من شأنها تجميل الغرفة وإضفاء روح خاصة لها وهذا ما نجح فيه المصمم هنا.
استطاع المصمم أن يمزج بين العصرية والكلاسيكية في آنٍ واحد، فـ في الوقت الذي استخدم فيه سرير مستدير على الطراز الحديث لغرفة النوم، استعان بفرشٍ أحمر أنيق ذو طابع شرقي ونقوش رائعة جعل الغرفة تبدو كخيم البدو في الصحراء ولكن بحس الفنادق!
استخدام الحوائط الصخرية بلون الأوف وايت في غرفة النوم وإحاطة الغرفة بالنباتات الخضراء في كل أنحائها بالتأكيد يجعلها غرفة مُبهجة، فمابالك إن أضفت بعض الإطارات المزخرفة برسومات الزهور الوردية على تلك الحوائط!
إن كنت من عُشاق البساطة والجمال، عليك باتباع لمسات المصمم في تلك الغرفة، من أثاثٍ بسيط، وفرشٍ أبسط.
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