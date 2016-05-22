أفكار مُبهرة لألوان غرف النوم

قد تبدو هذه الغرفة من جمالها واتساق ألوانها وكأنها قطعة من الجنة، لا شك أن اختيار المصمم لـ اللونين الـMint Green والأبيض كان موفق لأبعد الحدود، فاستطاع باستخدام الـMint Green أن يمزج بين ألوان السماء بنقائها وخضار النباتات بانتعاشها مما أضفى على الغرفة طابع الحيوية والبهجة في ذات الوقت.

كما أن إضافة المصمم لمجموعة مختلفة من رسوم الطيور على الحائط الخلفي للسرير جعل من الحائط لوحة فنية خلابة تبعث في نفس قاطنيها هدوء الروح والسلام الداخلي، وكأنها بابَا مفتوحًا على السماء يمكنك المرور من خلاله إن أردت! أما استخدام اللون الأبيض في طباعة تلك الطيور على الحائط، فقد كان مناسبًا للغاية حيث جعلها تبدو حقيقية!

جعل المصمم من تلك الغرفة نموذجًا لـ غرفة النوم العصرية البسيطة، فهي خالية تمامًا من التعقيد، لا وحدات أدراج هنا وهناك، ولا مسند خلفي للسرير، ولا ستائر قطيفة الخامة يعلوها تاج تُسدل على السرير! فقط كرسيان خشبيان اتخذوا من البساطة عنوان استغنى بهما عن وحدات الأدراج التي غالبًا ما تُلحق بالسرائر من الجانبين، وستائر بسيطة شفافة الخامة تتخذ ألوانها من ألوان الغرفة.