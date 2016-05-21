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لونها .. بلونك !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
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الألوان، بهجة الحياة و صفاء النفوس، هي ما تعطي لعيوننا حاسة التذوق بين الجميل و الأجمل، الراقي و ما هو أحلى، الألوان لها سيكولوجيتها الخاصة، ليس مجرد موجات ضوئية تسقط على شبكية العين كما يعرفونها علمياً، و لكنها موجات من الاحساس و الإبداع تنتقل من روح إلى روح كما يعرفها المصممون المبدعون في اختيارها، فيمكن أن تنطق غرفة بالجمال بمجرد لون دهان جدرانها و سقفها، و أخرى يوجد بها كافة المميزات و الفرش و المساحات و الأثاث الراقي و لكنها غير جديرة بالإعجاب لمجرد عدم اختيار اللون الموفق في تماشيه مع باقي المكونات الأخرى، في هذا المقال سوف نسرد طرقاً متعددة لاختيار اللون المناسب في المكان المناسب ..

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

تعتبر الألوان الفاتحة هي سيدة الالوان في التصميمات الحداثية بصفة عامة، اللون الابيض و البيج ( سن الفيل)  هي الأكثر استخداماً خصوصاً لو كانت الغرفة أصلاً تحتمل مفروشات و أثاث متعددة الالوان كما يظهر امامنا في هذا النموذج ، و يمكن للمصمم المبدع أن يخرج من سيطرة اللون الأبيض على الغرفة بلمسة جمالية على السقف كما هو موضع باستخدام اللون الموكا (البني الفاتح ) في زخرف السقف الراقي مما يعطي انطباعاً رائعاً يخطف العينين، و لا يؤثر على باقي الألوان في الجدران أو المفروشات، بالرغم من معادلة اللون البني بدرجة أغمق في لون المرآة في وسط الغرفة  مما يمنحها التجانس المطلوب

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

من الأفكار الرائعة في دهانات الغرف هي الجدار الواحد المختلف، و يتم فيه استخدام لون معين يختلف في الدرجة و القوة عن باقي الغرفة، فمثلاً لو كانت كل الغرفة بلون أبيض فاتح يكون اللون المختلف في الجدار الباقي من لون زاهي أكثر دكانة ، و هو ما يمنح احساس رائع بالتناغم، كذلك يكون ذلك الجدار في جهة إما مقابلة للمدخل مباشرة أو في أحدى الجانبين و لا يكون في نفس ذات جهة المدخل لأنه سوف ينتقص من دورة التكاملي في عملية جذب الانتباة المرجوة من استخدامه

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

استخدام اللون السائد في الجدران جميعها لا يكون أحلى إلا بلمسة اختلاف في إحداها، كما يتبين لنا أن اللون الأسود على الخلفية البيضاء المستخدمة في باقي الغرفة لها عامل السحر في اضفاء لمسة فنية على الرسم و الكلمات و كأنما أنك أمام صفحة كتاب و ليس جدار ، فهي فكرة جديرة بالاحترام

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إن تطبيق مبدأ كسر الألوان يعتبر من أهم المباديء في عالم الديكور، و بعد أن رأينا الفكرة في الجدران، سنراها في ذلك النموذج متجسداً في العلاقة بين وحدة الجدران و وحدة السقف، الجدران بلون سماوي داكن قليلاً، و السقف و كأنه السماء تغطيها بلون أبيض صافي ، و هو ما يعادل لون  الباب الأساسي للغرفة و إطارات النافذة، تناغم رائع و مصمم راقي يستخدم السهل الممتنع البسيط الملهم ..

يرجى الاطلاع على كتاب الأفكار بساطة الغرفة سر أناقتها

MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs غرفة المعيشة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

إن استخدام املناظر الطبيعية في أثناء عملية توزيع الدهانات تعد من العمليات الهامة في مسألة ربط ابداع المصمم بالواقع ، يفضل أن توضع المناظر الطبيعية بنفس الألوان المستخدمة في باقي الغرفة لذا يفضل اختيار المشهد الطبيعي أو الصورة في البداية ثم تكييف ألوان تلائمها في باقي جدران الغرفة و يحبذ أن يقتبس أيضاً نقشات السقف من المشهد الطبيعي، فنلاحظ أن السقف في الصورة منقوش بطريقة ساحرة تحمل روح عربية و الحصان في المقابل في صورته يحمل الصفة العربية على اغلب الظن

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

من أكثر الإبداعات التصميمة هو استخدام أكثر من لون في رسم الجدران يدوياً، و هي تتطلب مهارة كبيرة في التنفيذ و الرسم، فهي ترتكز على فكر المصمم و مهارة المنفذ أو الفني، الالوان المتناسقة الأكثر من لونين تعتبر غاية في الحساسية لأنها لو اختلفت درجة واحدة ستتلف التصميم بأكمله ،لكن نلاحظ  هنا تناغم لون أخضر و أزرق و أبيض في مشهد واحد بمنتهى الاناقة… .

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage غرفة المعيشة
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

يمكننا أن نستغل طول جداراً معيناً في الغرفة عن طريق تقسيمه لدرجتين من اللون أو الدهان ذاته كما يتبين من هذا النموذج الرائع، ألوان البني في حد ذاتها تعتبر من الصيحات في التصميمات المنزلية خلال السنوات القليلة الماضية، و استغلال الجزء الداكن من اللون في استخدام البراويز و المعلقات يعتبر فكرة رائعة لترسيخ مبدأ التقسيم المنشود من قبل المصمم ، و السقف الأبيض يعطي مزيجاً فريداً  للون البني و درجاته في الجدران و يساهم في  تنطيق اللون – بالمصرية – أي اظهار زهوته و ابهارة…  يرجى مشاركتنا بافكاركم حول الدهانات و الالوان التي تحبونها في غرفكم عبر التعليقات

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