لونها .. بلونك !

الألوان، بهجة الحياة و صفاء النفوس، هي ما تعطي لعيوننا حاسة التذوق بين الجميل و الأجمل، الراقي و ما هو أحلى، الألوان لها سيكولوجيتها الخاصة، ليس مجرد موجات ضوئية تسقط على شبكية العين كما يعرفونها علمياً، و لكنها موجات من الاحساس و الإبداع تنتقل من روح إلى روح كما يعرفها المصممون المبدعون في اختيارها، فيمكن أن تنطق غرفة بالجمال بمجرد لون دهان جدرانها و سقفها، و أخرى يوجد بها كافة المميزات و الفرش و المساحات و الأثاث الراقي و لكنها غير جديرة بالإعجاب لمجرد عدم اختيار اللون الموفق في تماشيه مع باقي المكونات الأخرى، في هذا المقال سوف نسرد طرقاً متعددة لاختيار اللون المناسب في المكان المناسب ..
تعتبر الألوان الفاتحة هي سيدة الالوان في التصميمات الحداثية بصفة عامة، اللون الابيض و البيج ( سن الفيل) هي الأكثر استخداماً خصوصاً لو كانت الغرفة أصلاً تحتمل مفروشات و أثاث متعددة الالوان كما يظهر امامنا في هذا النموذج ، و يمكن للمصمم المبدع أن يخرج من سيطرة اللون الأبيض على الغرفة بلمسة جمالية على السقف كما هو موضع باستخدام اللون الموكا (البني الفاتح ) في زخرف السقف الراقي مما يعطي انطباعاً رائعاً يخطف العينين، و لا يؤثر على باقي الألوان في الجدران أو المفروشات، بالرغم من معادلة اللون البني بدرجة أغمق في لون المرآة في وسط الغرفة مما يمنحها التجانس المطلوب
من الأفكار الرائعة في دهانات الغرف هي الجدار الواحد المختلف، و يتم فيه استخدام لون معين يختلف في الدرجة و القوة عن باقي الغرفة، فمثلاً لو كانت كل الغرفة بلون أبيض فاتح يكون اللون المختلف في الجدار الباقي من لون زاهي أكثر دكانة ، و هو ما يمنح احساس رائع بالتناغم، كذلك يكون ذلك الجدار في جهة إما مقابلة للمدخل مباشرة أو في أحدى الجانبين و لا يكون في نفس ذات جهة المدخل لأنه سوف ينتقص من دورة التكاملي في عملية جذب الانتباة المرجوة من استخدامه
استخدام اللون السائد في الجدران جميعها لا يكون أحلى إلا بلمسة اختلاف في إحداها، كما يتبين لنا أن اللون الأسود على الخلفية البيضاء المستخدمة في باقي الغرفة لها عامل السحر في اضفاء لمسة فنية على الرسم و الكلمات و كأنما أنك أمام صفحة كتاب و ليس جدار ، فهي فكرة جديرة بالاحترام
إن تطبيق مبدأ كسر الألوان يعتبر من أهم المباديء في عالم الديكور، و بعد أن رأينا الفكرة في الجدران، سنراها في ذلك النموذج متجسداً في العلاقة بين وحدة الجدران و وحدة السقف، الجدران بلون سماوي داكن قليلاً، و السقف و كأنه السماء تغطيها بلون أبيض صافي ، و هو ما يعادل لون الباب الأساسي للغرفة و إطارات النافذة، تناغم رائع و مصمم راقي يستخدم السهل الممتنع البسيط الملهم ..
يرجى الاطلاع على كتاب الأفكار بساطة الغرفة سر أناقتها
إن استخدام املناظر الطبيعية في أثناء عملية توزيع الدهانات تعد من العمليات الهامة في مسألة ربط ابداع المصمم بالواقع ، يفضل أن توضع المناظر الطبيعية بنفس الألوان المستخدمة في باقي الغرفة لذا يفضل اختيار المشهد الطبيعي أو الصورة في البداية ثم تكييف ألوان تلائمها في باقي جدران الغرفة و يحبذ أن يقتبس أيضاً نقشات السقف من المشهد الطبيعي، فنلاحظ أن السقف في الصورة منقوش بطريقة ساحرة تحمل روح عربية و الحصان في المقابل في صورته يحمل الصفة العربية على اغلب الظن
من أكثر الإبداعات التصميمة هو استخدام أكثر من لون في رسم الجدران يدوياً، و هي تتطلب مهارة كبيرة في التنفيذ و الرسم، فهي ترتكز على فكر المصمم و مهارة المنفذ أو الفني، الالوان المتناسقة الأكثر من لونين تعتبر غاية في الحساسية لأنها لو اختلفت درجة واحدة ستتلف التصميم بأكمله ،لكن نلاحظ هنا تناغم لون أخضر و أزرق و أبيض في مشهد واحد بمنتهى الاناقة… .
يمكننا أن نستغل طول جداراً معيناً في الغرفة عن طريق تقسيمه لدرجتين من اللون أو الدهان ذاته كما يتبين من هذا النموذج الرائع، ألوان البني في حد ذاتها تعتبر من الصيحات في التصميمات المنزلية خلال السنوات القليلة الماضية، و استغلال الجزء الداكن من اللون في استخدام البراويز و المعلقات يعتبر فكرة رائعة لترسيخ مبدأ التقسيم المنشود من قبل المصمم ، و السقف الأبيض يعطي مزيجاً فريداً للون البني و درجاته في الجدران و يساهم في تنطيق اللون – بالمصرية – أي اظهار زهوته و ابهارة… يرجى مشاركتنا بافكاركم حول الدهانات و الالوان التي تحبونها في غرفكم عبر التعليقات