لونها .. بلونك !

الألوان، بهجة الحياة و صفاء النفوس، هي ما تعطي لعيوننا حاسة التذوق بين الجميل و الأجمل، الراقي و ما هو أحلى، الألوان لها سيكولوجيتها الخاصة، ليس مجرد موجات ضوئية تسقط على شبكية العين كما يعرفونها علمياً، و لكنها موجات من الاحساس و الإبداع تنتقل من روح إلى روح كما يعرفها المصممون المبدعون في اختيارها، فيمكن أن تنطق غرفة بالجمال بمجرد لون دهان جدرانها و سقفها، و أخرى يوجد بها كافة المميزات و الفرش و المساحات و الأثاث الراقي و لكنها غير جديرة بالإعجاب لمجرد عدم اختيار اللون الموفق في تماشيه مع باقي المكونات الأخرى، في هذا المقال سوف نسرد طرقاً متعددة لاختيار اللون المناسب في المكان المناسب ..