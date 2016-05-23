كيف تختار أحواض وصنابير حمامك بعناية؟

رغم أنها تفاصيل صغيرة في أي حمام، إلا أن هذا لا يُقلل من أهميتها، بل بالعكس انتقائها بعناية يعطي لحمامك لمسة جميلة وأنيقة وبالتالي عليك ألا تستهين بتلك الخطوة عند مرورك بها أثناء مراحل إعداد وتجهيز منزلك.. ولكن كيف تختار الأحواض والصنابير بعناية؟ وهل ستلجأ للعصرية أم الكلاسيكية في اختيارك لهم؟ معنا بالتأكيد ستعرف الإجابة ..
رغم أن الأحواض العصرية بصنابيرها المبتكرة تكتسح الأسواق بشكل كبير في وقتنا الراهن، إلا أن هذا النوع الكلاسيكي من الأحواض والصنابير المرصعة بالذهب مازال محتفظًا بمكانته الخاصة أيضًا، حيث يقتنيه غالبًا كل من لديه حِسٍ رفيع وذوقٍ عالٍ في تصميمات الحمامات.
استطاع المصمم هُنا أن يجعل لهذا الحوض إطلالة فريدة من لمسات الملوك جعلته لا يليق إلا بحمامٍ في قصر كبير تناسب فخامته وتتماشى معها.
حوض مربع وصنبور مستقيم.. استطاع المصمم باستخدام ذلك الحوض المميز والصنبور المُبتكر أن يخرج عن النمطية في تصميم الحمام بشكلٍ كبير، حيث أن أغلب الناس دومًا ما يلجأون لاستخدام الأحواض بيضاوية الشكل أو دائرية الشكل.
ورغم اعتماد مصمم الحمام هنا على سيراميك هادئ ذو نقشة بسيطة وألوان ناعمة في جدرانه مهّدَت لرقته، إلا أنه مزج ذلك الهدوء والبساطة بالعصرية والابتكار بانتقائه لهذا الإكسسوار الأنيق.
لأن الوحدات المُلحقة بالأحواض أمر هام في أي حمام، عليك أن تحرص كل الحرص على عدم تجاهلها على الإطلاق! فهي عملية جدًا فيما تسمح به من جمع أغراض الحمام بأرففها المفرغة ذات الطراز الحديث، من فوط وأدوات الاستحمام وأدوات الحلاقة… إلخ.
ليس هذا فحسب، فغير كون الوحدات المُلحقة بالأحواض عملية، هي من ناحية أخرى تضفي لمسة أنيقة وراقية على حمامك قادرة على لفت أنظار الجميع!
تُعتبر عملية انتقاء الإكسوار الأخير للحمام والتي تُمَثل في الصنابير أمر في غاية الأهمية، فإما أن تساهم تلك الخطوة في إضفاء لمسة من الرقي والأناقة على حمامك أوعلى النقيض تمامًا قد تُقلل من إطلالته الجميلة وتهدر ما بذلته من مجهود في اختيار سيراميك مثالي للحوائط والأرضيات.
لذا عليك ألا تستهين بها، وأن تكن حريصًا في اختيار صنابيرًا مناسبة لإكسسوار حمامك قادرة على تكملة لمسته الجمالية.
لإن الخيارات محدودة بعض الشئ في ألوان إكسسوارات الحمام كالحوض وبانيو الاستحمام وتلك الأغراض، لجأ المصمم هنا لاستخدام وحدة ذات لون زاهي أضافت للحمام لمسة مُبهجة جعلته يبدو بَرّاقًا.
فالفوشيا والأخضر الفاتح والأحمر والبرتقالي الداكن وكذلك الأصفر الناصع جميعها من الألوان العصرية المميزة التي عليك ألا تبتعد عنها كثيرًا عند تصميمك لأية وحدات في حمامك.
قد يبدو هذا الصنبور النحاسي قديم الطراز.. ولكنه رغم ذلك فخم في الوقت ذاته! ففي الغالب يلجأ له فقط عُشاق الكلاسيكية من أصحاب الذوق الرفيع.
إضافة المصمم هنا لتلك الفازة البيضاء بزهورها الخلابة وأوراقها الخضراء الجميلة جعلت للحمام إطلالة مميزة جدًا.
دائمًا الخشب يضفي لمسة جمالية ما لأي شئ يُرصع به.. حيث حرص المصمم هنا على تزيين الحوض بوحدة خشبية مزج في ألوانها بين الأبيض الناصع واللون البني بدرجته
الجملي لتتسق الوحدة في ألوانها مع أرضيات الحمام وحوائطه الهادئة.
كما استخدم في حوائط وأرضيات الحمام درجة لونية أخرى إلى جانب الأبيض والبني، وهي الرمادي الداكن فجعل ذلك التناقض في الألوان للحمام إطلالة فريدة!
هكذا تكون صنابير الفنادق فضية اللون وعصرية، أحيانًا تبدو معقدة ونجهل طريقة استعمالها ولكنها تظل مبتكرة!
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