كيف تختار أحواض وصنابير حمامك بعناية؟

رغم أن الأحواض العصرية بصنابيرها المبتكرة تكتسح الأسواق بشكل كبير في وقتنا الراهن، إلا أن هذا النوع الكلاسيكي من الأحواض والصنابير المرصعة بالذهب مازال محتفظًا بمكانته الخاصة أيضًا، حيث يقتنيه غالبًا كل من لديه حِسٍ رفيع وذوقٍ عالٍ في تصميمات الحمامات.

استطاع المصمم هُنا أن يجعل لهذا الحوض إطلالة فريدة من لمسات الملوك جعلته لا يليق إلا بحمامٍ في قصر كبير تناسب فخامته وتتماشى معها.