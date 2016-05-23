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كيف تختار أحواض وصنابير حمامك بعناية؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bad Familie W., Klotz Badmanufaktur GmbH Klotz Badmanufaktur GmbH حمام
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رغم أنها تفاصيل صغيرة في أي حمام، إلا أن هذا لا يُقلل من أهميتها، بل بالعكس انتقائها بعناية يعطي لحمامك لمسة جميلة وأنيقة وبالتالي عليك ألا تستهين بتلك الخطوة عند مرورك بها أثناء مراحل إعداد وتجهيز منزلك.. ولكن كيف تختار الأحواض والصنابير بعناية؟ وهل ستلجأ للعصرية أم الكلاسيكية في اختيارك لهم؟ معنا بالتأكيد ستعرف الإجابة ..

صنبور ذهبي لحوض على نمط الملوك

КОЛЛЕКЦИЯ VERSAILLES, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA حماممقاعد Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

رغم أن الأحواض العصرية بصنابيرها المبتكرة تكتسح الأسواق بشكل كبير في وقتنا الراهن، إلا أن هذا النوع الكلاسيكي من الأحواض والصنابير المرصعة بالذهب مازال محتفظًا بمكانته الخاصة أيضًا، حيث يقتنيه غالبًا كل من لديه حِسٍ رفيع وذوقٍ عالٍ في تصميمات الحمامات.

استطاع المصمم هُنا أن يجعل لهذا الحوض إطلالة فريدة من لمسات الملوك جعلته لا يليق إلا بحمامٍ في قصر كبير تناسب فخامته وتتماشى معها. 

الصنبور المستقيم.. غريب لكن أنيق!

Single handle built-in wall mixer homify حمام
homify

Single handle built-in wall mixer

homify
homify
homify

حوض مربع وصنبور مستقيم.. استطاع المصمم باستخدام ذلك الحوض المميز والصنبور المُبتكر أن يخرج عن النمطية في تصميم الحمام بشكلٍ كبير، حيث أن أغلب الناس دومًا ما يلجأون لاستخدام الأحواض بيضاوية الشكل أو دائرية الشكل.

ورغم اعتماد مصمم الحمام هنا على سيراميك هادئ ذو نقشة بسيطة وألوان ناعمة في جدرانه مهّدَت لرقته، إلا أنه مزج ذلك الهدوء والبساطة بالعصرية والابتكار بانتقائه لهذا الإكسسوار الأنيق.

لحوض أكثر عصرية! بوحدة مُفرغة

Mueble de baño Essence , Astris Astris حماممخازن
Astris

Astris
Astris
Astris

لأن الوحدات المُلحقة بالأحواض أمر هام في أي حمام، عليك أن تحرص كل الحرص على عدم تجاهلها على الإطلاق! فهي عملية جدًا فيما تسمح به من جمع أغراض الحمام بأرففها المفرغة ذات الطراز الحديث، من فوط وأدوات الاستحمام وأدوات الحلاقة… إلخ.  

ليس هذا فحسب، فغير كون الوحدات المُلحقة بالأحواض عملية، هي من ناحية أخرى تضفي لمسة أنيقة وراقية على حمامك قادرة على لفت أنظار الجميع!

هل اختيار الصنابير بعناية أمر مهم؟

Single button wall mixing tap for basin homify حمام
homify

Single button wall mixing tap for basin

homify
homify
homify

تُعتبر عملية انتقاء الإكسوار الأخير للحمام والتي تُمَثل في الصنابير أمر في غاية الأهمية، فإما أن تساهم تلك الخطوة في إضفاء لمسة من الرقي والأناقة على حمامك أوعلى النقيض تمامًا قد تُقلل من إطلالته الجميلة وتهدر ما بذلته من مجهود في اختيار سيراميك مثالي للحوائط والأرضيات

لذا عليك ألا تستهين بها، وأن تكن حريصًا في اختيار صنابيرًا مناسبة لإكسسوار حمامك قادرة على تكملة لمسته الجمالية. 

حوض مُميز بوحدة زاهية الألوان

Bad Familie W., Klotz Badmanufaktur GmbH Klotz Badmanufaktur GmbH حمام
Klotz Badmanufaktur GmbH

Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH

لإن الخيارات محدودة بعض الشئ في ألوان إكسسوارات الحمام كالحوض وبانيو الاستحمام وتلك الأغراض، لجأ المصمم هنا لاستخدام وحدة ذات لون زاهي أضافت للحمام لمسة مُبهجة جعلته يبدو بَرّاقًا.

فالفوشيا والأخضر الفاتح والأحمر والبرتقالي الداكن وكذلك الأصفر الناصع جميعها من الألوان العصرية المميزة التي عليك ألا تبتعد عنها كثيرًا عند تصميمك لأية وحدات في حمامك.

الصنبور النحاسي.. فقط لأصحاب الذوق الرفيع

Monobloc basin mixer HORUS حمام
HORUS

Monobloc basin mixer

HORUS
HORUS
HORUS

قد يبدو هذا الصنبور النحاسي قديم الطراز.. ولكنه رغم ذلك فخم في الوقت ذاته! ففي الغالب يلجأ له فقط عُشاق الكلاسيكية من أصحاب الذوق الرفيع.

إضافة المصمم هنا لتلك الفازة البيضاء بزهورها الخلابة وأوراقها الخضراء الجميلة جعلت للحمام إطلالة مميزة جدًا.

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حوض مستطيل مُرَصّع بالخشب

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten حمام
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

دائمًا الخشب يضفي لمسة جمالية ما لأي شئ يُرصع به.. حيث حرص المصمم هنا على تزيين الحوض بوحدة خشبية مزج في ألوانها بين الأبيض الناصع واللون البني بدرجته الجملي لتتسق الوحدة في ألوانها مع أرضيات الحمام وحوائطه الهادئة.

كما استخدم في حوائط وأرضيات الحمام درجة لونية أخرى إلى جانب الأبيض والبني، وهي الرمادي الداكن فجعل ذلك التناقض في الألوان للحمام إطلالة فريدة!

هكذا تكون صنابير الفنادق ..

Single lever kitchen mixer Alpha Delta HORUS مطبخ
HORUS

Single lever kitchen mixer Alpha Delta

HORUS
HORUS
HORUS

هكذا تكون صنابير الفنادق فضية اللون وعصرية، أحيانًا تبدو معقدة ونجهل طريقة استعمالها ولكنها تظل مبتكرة!

يمكنك قراءة المزيد عن تصميمات الحمامات من خلال الرابط التالي: بلمساتٍ عصرية.. اجعل حمامك مُمَيزًا

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هل اختيار أحواض وصنابير حمامك بعناية أمرٍ مهم؟

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