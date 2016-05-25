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المنزل الخريفى قمة في الأبداع

منة اسماعيل منة اسماعيل
VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
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سقف الأبداع لا حدود له، وسقف المصممون المبدعون والمتميزون بأفكارهم أبعد من أبعد حدود للأبداع ذاته، وهذا ما نحرص دائماً على القاء الضوء عليه، واليوم جولتنا مع منزل كلمة فخامة وأبداع اقل بكثير من وصفه، المنزل الخريفي الذي يجعلك تشعر دائماً انك في خريف متصل لا ينقطع، فقد أبدع المصمم Rdl Arquitectura من خلال تصميمه لهذا المنزل في أضفاء جو من الخريف يتمثل في الحدائق، النباتات الخريفية والورود الملونة التي تحيط به في كل جانب تجعلك تستشعر حالة من الهدوء والسلام النفسي مندمجة مع الورود والطبيعة الجذابة من حولك، ولا عجب في ذلك أذا كنت ستعيش محاطاً بهذا الكم من الطبيعة خلابة.

الواجهة لوحة فنية

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

واجهة هذا المنزل حقاً لوحة فنية متكاملة التفاصيل والأبداع، فكما نري في هذة الصورة تحيط الواجهة بالكامل الورود وأوراق الشجر في كل مكان، كما نجد النوافذ الزجاجية التي تطل بشكل كامل على منظر طبيعي خلاب يجعلك تشعر أنك في أكثر الأماكن راحة وسلام على هذا الأرض، كما أراد المصمم أيضاً أن يكمل اللوحة الفنية لتلك الواجه بأضافة تصميمات خشبية للجدران من الخارج تتماشي بشكل كبير مع الشكل العام للواجهة.

مدخل إلى الجمال

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

كما كانت واجهة المنزل لوحة فنية مبدعة من الجمال، لم يكن المدخل أقل جمالاً فقد جاء مدخل هذا المنزل بشكل مميز وراقى جداً، متناسق مع الجو الخريفى الذى أراد المصمم ان يجعله داخل هذا المنزل وتحقق ذلك من خلال الشجر المتناثر في المدخل الذى حقق غايته، فعندما تمشي في هذا المدخل و تري الواجهة يتحقق لديك الشعور بجو الخريف.

الصورة تكتمل من الداخل

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

مثل ما كانت الصورة من الخارج رائعة ومبهجة إلى حدً كبير، لم تقل الصورة جمالأ داخل المنزل، فنرى في الصورة السلم الداخلي للمنزل المصنوع من الخشب الطبيعي، وقام المصمم باستغلال المساحة المحيطة به بشكل عبقري يتماشي مع ديكور من خلال تلك الغرفة الزجاجية التي تحتوى على أشجار وورود متناثرة، لتكمل بذلك روح الخريف داخل المنزل.

المدفأة وروح الدفئ

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura غرفة المعيشة
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

لم ينسي المصمم أن يضفي لمسة من الدفئ لتكمل روح الخريف داخل المنزل، فجاء تصميم هذة المدفأة بشكل يبعث الدفئ في المكان  بأسلوب أكثر من رائع، ولم ينسي أيضاً تخصيص مكان للحطب بجانب المدفأة.

البساطة في غرفة الطعام

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura مطبخ
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

أما غرفة الطعام فجأت أيضاً على نفس روح المنزل في تصميمها، فقد اعتمدت على البساطة في الديكور، واعتمد المصمم على اللون الأبيض ليكون اللون الأساسي في هذة الغرفة، بالأضافة إلى الأضاءات الخفيفة ليحقق جو من السلام النفسي والبساطة معاً.

غرفة المعيشة ونظرة على الجمال

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura غرفة المعيشة
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

حققتغرفة المعيشة في هذا المنزل أكبر أحساس بالراحة والسلام النفسي فقط من خلال هذة النوافذ التي تطل على الجمال مباشرةً، وتصميم ديكورها الهادئ أيضاً، ليثبت لنا المصمم نجاحه في تحقيق غايته داخل هذا المنزل.

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كن جريئًا واختر غرفة المعيشة المفتوحة
واليوم جولتنا مع منزل كلمة فخامة وأبداع اقل بكثير من وصفه، المنزل الخريفي الذي يجعلك تشعر دائماً انك في خريف متصل لا ينقطع

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