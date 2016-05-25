المنزل الخريفى قمة في الأبداع

حققتغرفة المعيشة في هذا المنزل أكبر أحساس بالراحة والسلام النفسي فقط من خلال هذة النوافذ التي تطل على الجمال مباشرةً، وتصميم ديكورها الهادئ أيضاً، ليثبت لنا المصمم نجاحه في تحقيق غايته داخل هذا المنزل.

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