المنزل الخريفى قمة في الأبداع

سقف الأبداع لا حدود له، وسقف المصممون المبدعون والمتميزون بأفكارهم أبعد من أبعد حدود للأبداع ذاته، وهذا ما نحرص دائماً على القاء الضوء عليه، واليوم جولتنا مع منزل كلمة فخامة وأبداع اقل بكثير من وصفه، المنزل الخريفي الذي يجعلك تشعر دائماً انك في خريف متصل لا ينقطع، فقد أبدع المصمم Rdl Arquitectura من خلال تصميمه لهذا المنزل في أضفاء جو من الخريف يتمثل في الحدائق، النباتات الخريفية والورود الملونة التي تحيط به في كل جانب تجعلك تستشعر حالة من الهدوء والسلام النفسي مندمجة مع الورود والطبيعة الجذابة من حولك، ولا عجب في ذلك أذا كنت ستعيش محاطاً بهذا الكم من الطبيعة خلابة.
واجهة هذا المنزل حقاً لوحة فنية متكاملة التفاصيل والأبداع، فكما نري في هذة الصورة تحيط الواجهة بالكامل الورود وأوراق الشجر في كل مكان، كما نجد النوافذ الزجاجية التي تطل بشكل كامل على منظر طبيعي خلاب يجعلك تشعر أنك في أكثر الأماكن راحة وسلام على هذا الأرض، كما أراد المصمم أيضاً أن يكمل اللوحة الفنية لتلك الواجه بأضافة تصميمات خشبية للجدران من الخارج تتماشي بشكل كبير مع الشكل العام للواجهة.
كما كانت واجهة المنزل لوحة فنية مبدعة من الجمال، لم يكن المدخل أقل جمالاً فقد جاء مدخل هذا المنزل بشكل مميز وراقى جداً، متناسق مع الجو الخريفى الذى أراد المصمم ان يجعله داخل هذا المنزل وتحقق ذلك من خلال الشجر المتناثر في المدخل الذى حقق غايته، فعندما تمشي في هذا المدخل و تري الواجهة يتحقق لديك الشعور بجو الخريف.
مثل ما كانت الصورة من الخارج رائعة ومبهجة إلى حدً كبير، لم تقل الصورة جمالأ داخل المنزل، فنرى في الصورة السلم الداخلي للمنزل المصنوع من الخشب الطبيعي، وقام المصمم باستغلال المساحة المحيطة به بشكل عبقري يتماشي مع ديكور من خلال تلك الغرفة الزجاجية التي تحتوى على أشجار وورود متناثرة، لتكمل بذلك روح الخريف داخل المنزل.
لم ينسي المصمم أن يضفي لمسة من الدفئ لتكمل روح الخريف داخل المنزل، فجاء تصميم هذة المدفأة بشكل يبعث الدفئ في المكان بأسلوب أكثر من رائع، ولم ينسي أيضاً تخصيص مكان للحطب بجانب المدفأة.
أما غرفة الطعام فجأت أيضاً على نفس روح المنزل في تصميمها، فقد اعتمدت على البساطة في الديكور، واعتمد المصمم على اللون الأبيض ليكون اللون الأساسي في هذة الغرفة، بالأضافة إلى الأضاءات الخفيفة ليحقق جو من السلام النفسي والبساطة معاً.
حققتغرفة المعيشة في هذا المنزل أكبر أحساس بالراحة والسلام النفسي فقط من خلال هذة النوافذ التي تطل على الجمال مباشرةً، وتصميم ديكورها الهادئ أيضاً، ليثبت لنا المصمم نجاحه في تحقيق غايته داخل هذا المنزل.
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