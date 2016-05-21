منزل ببريق الفضة

مررنا على الكثير من المنازل جميلة التصميم و المتكاملة الأركان، لكننا لم نمر من قبل على منزل جميل التصميم و رائع الديكور و يشع منه الصفاء كهذا المنزل الجذاب الرائع، قطعة هندسية فريدة تسكن على الأرض الشاسعة، تكامل رهيب بين البيئة المحيطة و التجسيم الداخلي المتكسر الأضلاع و المتلاحم في الزوايا، عبقرية تصميمية من جميع النواحي، الشكل من الداخل معتاد في مسألة الديكور الرائع، و لكن العبقرية الفعلية تكمن في مظهره من الخارج
المنزل من بعيد و من أول وهلة يبدو و كأننا سنذهب للدخول إلى إحدى المحطات الأرضية التي ترصد الحركة في الفضاء، تشكيل تكعيبي مميز و تناسق هندسي و تطابق بين الدور الأرضي و الطابق العلوي مه ابداع هندسي بميل السقف الخارجي للغرف اليمنى بشكل جذاب للغاية هو ما منحه الشكل الخيالي في الوهلة الأولى ، و لعل أبرز ما يميز هذا المنزل الذي يبدو وكأنه مغموس في ماء الفضة حيث يعكس لونها من كافة جوانبه، أنه روعي في الدور العلوي منه استخدام النوافذ الزجاجية المفتوحة بالكامل لمنح ساكنيه أخذ نظرات عميقة في البيئة الشاسعة الجميلة المحيطة به من كافة جوانبه
بلكون زجاجي فخم للغاية، تصميمه من نسج الوحدة الديكورية التي استخدم فيها الزجاج الشفاف في الدور العلوي بأكمله، حركة مستقيمة للبلكون بدون انحاءات ، تشكل السقف من تلك الزاوية أبرز جاذبيته و ابداعيته أكثر و أكثر من الزاوية الجانبية، و ترك الفراغ في بين السقف و الحافة أمر مهم لابراز اللمسة الهندسية في التصميم
المنزل من الخلف مختلف تماماً ، متناسق و شكل كلاسيكي متوقع، ينعدم مشهد السقف المخروطي الشكل مثلما في الواجهة و تبرز التطابقات في النوافذ العلوية و انفتاح مشهدها و المنافذ السفلية و محدوديتها بالتساوي و التناسب مع طول البيت في العرض ، سنلاحظ وجود النوافذ السفلية على بعد متساو تماماً في الأسفل، بغض النظر عن المدخل الخلفي للمنزل
لنا عودة مع ذلك المشهد و لكن من جهة أخرى تماماً شعرنا فيها بالإبداع ألا و هي السلم الخشبي المستخدم للصعود للدور العلوي بدرجات خشبية بسيطة بنية اللون مع مقابض جانبية رفيعة خشبية أيضاً لتبيان وحدة الشكل و التكامل مع الأطارات الفاصلة بين الدور السفلي و العلوي و التي أتت ايضاً باللون ذاته ، و فضلاً عن ذلك فإن استخدام سلماً من الخارج أمر ممتع للغاية لهواة التغيير
المنزل من الداخل، و اخترنا بعد أن وضحنا و رسمنا لكم الصورة من الخارج أن نعيشها من الداخل و بالتحديد من داخل منطقة الطعام بالدور العلوي الذي يكسوه السقف المخروطي الذي لا انفك اتحدث عنه مراراً ، السقف بطل المشهد بلا منازع، و الميل الذي فيه يعطي لمسة رائعة على الفيو الخارجي المتكامل المترامي الأطراف من كافة الزوايا، ناهيك عن استخدام مائدة طعام طولية الموضع لاعطاء مساحة أكبر لقطع أخرى في الرقعة ذاتها
بجوار مائدة الطعام تبرز الأرائك الحداثية الشكل في اطلالتها الرائعة نحو الخارج ، هذا استغلال آخر للنوافذ الزجاجية و ما تمنحه من تحديد اتجاهات أعمق للنظر للخارج و هو ما تم استغلاله بكل جدارة
و بمزيج من سحر غروب الشمس و ستائر نتحكم فيها لننظر للعالم من النوافذ، سنغفو قليلاً على مشهد من أروع المشاهد الطبيعية من داخل بيتنا الفضي الاستثنائي و الذي أراه متكاملاً و مخصصاً لذوي التأمللات الدائمة، النظر للخارج و حضور الغروب و الشروق و الاستغراق في النظر للخضرة ، إنهم أناس مختلفون و بالفعل هذا التصميم المختلف يروق لهم… . و لا تنسو جمال السقف المخروطي الذي حدثكم عنه كثيراً في كتاب أفكاري .. لمشاهدة نموذج آخر للتصميمات الهندسية لبيوت حداثية يرجى تصفح كتاب الأفكار هذا