منزل ببريق الفضة

المنزل من بعيد و من أول وهلة يبدو و كأننا سنذهب للدخول إلى إحدى المحطات الأرضية التي ترصد الحركة في الفضاء، تشكيل تكعيبي مميز و تناسق هندسي و تطابق بين الدور الأرضي و الطابق العلوي مه ابداع هندسي بميل السقف الخارجي للغرف اليمنى بشكل جذاب للغاية هو ما منحه الشكل الخيالي في الوهلة الأولى ، و لعل أبرز ما يميز هذا المنزل الذي يبدو وكأنه مغموس في ماء الفضة حيث يعكس لونها من كافة جوانبه، أنه روعي في الدور العلوي منه استخدام النوافذ الزجاجية المفتوحة بالكامل لمنح ساكنيه أخذ نظرات عميقة في البيئة الشاسعة الجميلة المحيطة به من كافة جوانبه