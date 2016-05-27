منزل الشاطي قمة في الأبداع

البحر عادةً بالنسبة للكثير هو مصدر للهدوء والأنسجام ، ودائماً ما يستغل الكثير فترة الضغوطات في السعي للهروب لبعض اللحظات والجلوس بقربه حتي، حتي يستطيعا البدء من جديد بطاقة وحيوية، واليوم جولتنا مع منزل يشع هدوء واستجمام، منزل الشاطئ الذي يجعلك تشعر أنك تعيش داخل البحر مباشرةً، فقد اراد المصمم الأيطالي Stefano-Dorata أن يجعلك تعيش روحاً مختلفة داخل هذا المنزل كانك تعيش داخل البحر وأمواجه، الكلام النظري فقط عن هذا المنزل لا يكفي لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنري حقاص مدى أبداعه.