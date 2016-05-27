منزل الشاطي قمة في الأبداع

البحر عادةً بالنسبة للكثير هو مصدر للهدوء والأنسجام ، ودائماً ما يستغل الكثير فترة الضغوطات في السعي للهروب لبعض اللحظات والجلوس بقربه حتي، حتي يستطيعا البدء من جديد بطاقة وحيوية، واليوم جولتنا مع منزل يشع هدوء واستجمام، منزل الشاطئ الذي يجعلك تشعر أنك تعيش داخل البحر مباشرةً، فقد اراد المصمم الأيطالي Stefano-Dorata أن يجعلك تعيش روحاً مختلفة داخل هذا المنزل كانك تعيش داخل البحر وأمواجه، الكلام النظري فقط عن هذا المنزل لا يكفي لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنري حقاص مدى أبداعه.
أول إطلالة جمال داخل هذا المنزل تتمثل في الشرفة، التي تعتبر المنطقة الأكثر أبداع داخل هذا المنزل، فشرفة هذا المنزل تطل مباشرةً على البحر في إطلالة بانورامية مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، أراد المصمم في تصميمه لهذا المنزل أن يجعل هذة المنطقة، منطقة للهدوء والأسترخاء من خلال تزويد الشرفة بجاكوزي صغير، وجعلها مطلة مباشرةً على زرقة البحر.
كان واضحاً منذ البداية أن غاية Stefano-Dorata أن يشعرك بالراحة والاسترخاء أينما ذهبت، لذلك جاء تصميم غرفة المعيشة في هذا المنزل لا يقل جمالاً عن الخارج، فقد اختارStefano اللون الأبيض ليكون هو اللون الأساسي للغرفة من حيث الديكور والأثاث الذى اتسم بالهدوء والبساطة المفرطة، كما أطلت الشرفة بالكامل على البحر مباشرةً ليكمل بذلك ابداعه في تصميم هذا المنزل.
أما المطبخ داخل هذا المنزل فجاء مميزاً أيضاً ومختلف، فقد استطاع المصمم من خلاله خلق لغة حوار بسيطة ومختلفة بين الفراغ داخل وخارج المطبخ، من خلال نوافذه الكبيرة التي جعلت المساحة داخله وخارجه مساحة واحدة، وأيضاً اعتمد في الديكور داخل المطبخ على اللون الأبيض ليعزز مزيد من الأحساس بالراحة والاستجمام.
تخيل أن تنام وواجهتك التي تنظر إليها هي البحر؟ً! شيئاً رائعاً ويبعث على الهدوء والأستجمام أليس كذلك، وفي هذا المنزل تحقق هذا الحلم فقد صمم Dorata غرفة النوم مطلة بالكامل على البحر، ومثل باقي المنزل اختار اللون الأبيض ليكون سيدها، واعتمد على الاختلاف في الخامات، فقد استخدم الخشب، الكتان، الصوف والجلود بطريقة متناغمة في ديكور وأثاث الغرفة.
الدفئ والهدوء أيضاً تحققا في هذا المنزل من خلال غرفة الطعام، التي اعتمدت أيضاً على اللون الأبيض البسيط والذوق المتواضع للديكور والأثاث الذى أضاف روح الدفئ بداخلها.
وكما كانت بدايتنا مع شرفة هذا المنزل، سننهى الجولة أيضاً في التيراس الذى كان مميزاً جداً وتفوق فيه المصمم على نفسة، فقد خلق في هذا التيراس روحاً من الهدوء والأسترخاء المتناهى، وأعتمد فيه أيضاً على اللون الأبيض في الأثاث.
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