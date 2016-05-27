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منزل الشاطي قمة في الأبداع

منة اسماعيل منة اسماعيل
SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة السفرة
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البحر عادةً بالنسبة للكثير هو مصدر للهدوء والأنسجام ، ودائماً ما يستغل الكثير فترة الضغوطات في السعي للهروب لبعض اللحظات والجلوس بقربه حتي، حتي يستطيعا البدء من جديد بطاقة وحيوية، واليوم جولتنا مع منزل يشع هدوء واستجمام، منزل الشاطئ الذي يجعلك تشعر أنك تعيش داخل البحر مباشرةً، فقد اراد المصمم الأيطالي Stefano-Dorata أن يجعلك تعيش روحاً مختلفة داخل هذا المنزل كانك تعيش داخل البحر وأمواجه، الكلام النظري فقط عن هذا المنزل لا يكفي لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنري حقاص مدى أبداعه.

الشرفة وإطلالة على الجمال

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مسبح
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

أول إطلالة جمال داخل هذا المنزل تتمثل في الشرفة، التي تعتبر المنطقة الأكثر أبداع داخل هذا المنزل، فشرفة هذا المنزل تطل مباشرةً على البحر في إطلالة بانورامية مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، أراد المصمم في تصميمه لهذا المنزل أن يجعل هذة المنطقة، منطقة للهدوء والأسترخاء من خلال تزويد الشرفة بجاكوزي صغير، وجعلها مطلة مباشرةً على زرقة البحر.

غرفة المعيشة

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة المعيشة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

كان واضحاً منذ البداية أن غاية Stefano-Dorata أن يشعرك بالراحة والاسترخاء أينما ذهبت، لذلك جاء تصميم غرفة المعيشة في هذا المنزل لا يقل جمالاً عن الخارج، فقد اختارStefano اللون الأبيض ليكون هو اللون الأساسي للغرفة من حيث الديكور والأثاث الذى اتسم بالهدوء والبساطة المفرطة، كما أطلت الشرفة بالكامل على البحر مباشرةً ليكمل بذلك ابداعه في تصميم هذا المنزل.

مطبخ بسيط وأنيق

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

أما المطبخ داخل هذا المنزل فجاء مميزاً أيضاً ومختلف، فقد استطاع المصمم من خلاله خلق لغة حوار بسيطة ومختلفة بين الفراغ داخل وخارج المطبخ، من خلال نوافذه الكبيرة التي جعلت المساحة داخله وخارجه مساحة واحدة، وأيضاً اعتمد في الديكور داخل المطبخ على اللون الأبيض ليعزز مزيد من الأحساس بالراحة والاستجمام.

غرفة النوم

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة نوم
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

تخيل أن تنام وواجهتك التي تنظر إليها هي البحر؟ً! شيئاً رائعاً ويبعث على الهدوء والأستجمام أليس كذلك، وفي هذا المنزل تحقق هذا الحلم فقد صمم Dorata غرفة النوم مطلة بالكامل على البحر، ومثل باقي المنزل اختار اللون الأبيض ليكون سيدها، واعتمد على الاختلاف في الخامات، فقد استخدم الخشب، الكتان، الصوف والجلود بطريقة متناغمة في ديكور وأثاث الغرفة.

دفئ غرفة الطعام

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة السفرة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

الدفئ والهدوء أيضاً تحققا في هذا المنزل من خلال غرفة الطعام، التي اعتمدت أيضاً على اللون الأبيض البسيط والذوق المتواضع للديكور والأثاث الذى أضاف روح الدفئ  بداخلها.

التيراس وعنصر التمييز

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata بلكونة أو شرفة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

وكما كانت بدايتنا مع شرفة هذا المنزل، سننهى الجولة أيضاً في التيراس الذى كان مميزاً جداً وتفوق فيه المصمم على نفسة، فقد خلق في هذا التيراس روحاً من الهدوء والأسترخاء المتناهى، وأعتمد فيه أيضاً على اللون الأبيض في الأثاث.

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واليوم جولتنا مع منزل يشع هدوء واستجمام، منزل الشاطئ الذي يجعلك تشعر أنك تعيش داخل البحر مباشرةً

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