منزل رائع من قلب الطبيعه الأسبانيه

على جزيرة Mallorca الأسبانيه ذات البحار التركوازيه الخلابه ، و الغابات و الأشجار الخضراء المبهجه . يقع هذا المنزل الريفي الرائع وسط أحضان الطبيعه ، و الذي قام بتصويره لنا Hellwestudios بإحترافيه شديدة ، ومن جوانب عديده أوضحت لنا روعة المكان ، وروعة ما يحيطه من مناظر خلابه .
نجد أن هذا المنزل من أجمل الأماكن التى تستطيع الاستمتاع بجمال أسبانيا و روعة أشعة الشمس فيها ، حيث يأخذنا هذا المنزل الريفي ذو الديكور الحديث و اللمسات التقليديه الحميميه إلى ما هو أبعد من مجرد الشعور بالإسترخاء و الإستجمام .
هذا منزل يحتوى على جميع زوايا مثلث السعادة من جمال الأشجار و زرقة المياه و التصميم الدافيء . نرى أن المنزل مكون من طابقين و مسبح كبير وحديقه كبيره حيث تحيطه الأشجار من جميع الجوانب. و عندما تراه تشعر برغبه مٌلحه أن تقضي به العطله الصيفيه القادمه !
لون الشبابيك المماثل للون رمال الشاطيء ، الزهور التى تملأ المكان ، كراسي التراس الخشبيه ذات الوسائد البيضاء الحالمه . المنزل المفتوح على الطبيعه ، الأرضيه الخشبيه لساحة المنزل ، و اللمسات الريفيه على التصميم الخارجي كل هذا يعكس الروعة و الجمال الذي يمتاز به الجو العام للجزيره و الروح الدافئه التى تسيطر على كافة جزر البحر المتوسط ذات الجو الدافيء و المعتدل .
المنزل تحتضنه الطبيعه و كأنه جزء لا يتجزأ منها ، الأبواب و الشبابيك الخشبيه التقليديه ، التى جعلته يتناسب مع الطبيعه المجاوره له . كل هذا يجعلك تؤمن أن هذا المكان جزء من الجنه على الأرض .
و جاء تراس الحديقه مغطى بسقف ليحمي من الشمس ، و يوفر ظلال مريحه ، تسمح لك بالجلوس في الخارج و الإستمتاع بالطبيعه ، أو بتناول الطعام في الهواء الطلق بكل أريحيه .
أبواب غرفة المعيشه زجاجيه مفتوحه على الحديقه للإستفادة من المنظر الخلاب . طاولة الغرفه خشبيه ولكن بتصميم حديث ، عليها طبق للفاكهه كديكور بسيط . نلاحظ وجود بعض عناصر الطبيعه مثل السلال من الخوص ، و قطع صغيره من الأخشاب و بعض من حبات الصنوبر، والتى تم استخدامها على هيئة ديكورات بسيطه تعكس فنون الطبيعه .
ألوان الحوائط باللون الأبيض المُسالم . الأريكه البنيه من الجلد ، تظهر بشكل يبعث على الراحه . ولوحة الحائط من الفن المعاصر تعكس روح التجديد في المكان و جائت برسم أسود على خلفيه بيضاء كحوائط المنزل .
مكتبة الحائط برفوف خشبيه فكره رائعه ، هل يوجد ما هو أجمل من قراءة كتاب في هذا المناخ المثالي ، لابد و أن القراءه في هذا الجو متعه لا مثيل لها .
نلاحظ أيضا عدم كثرة الأثاث و الديكورات في الغرفه ، فجمال الطبيعه السائد بالمكان لا يجعلك تلجأ لتجميل المكان بأي أساليب صناعيه أخرى !. حيث اعتمد التصميم على قطع قليله من الديكور منتقاه بعنايه ، لرهان المصمم على جودة الأشياء المتواجده بدلا من عددها .
غرفة النوم في الطابق الأرضي مفتوحة على الحديقه و الأشجار ، الإضاءه الطبيعيه و السقف الخشبي للحجره جعلها تبدو جزء من الغابه النضره .
أثاث الغرفه بسيط من طاولة جانبيه بسيطه من الخشب ، دولاب للملابس في االحائط ، لوحات حائط بسيطه ، و سرير بأغطيه بيضاء حالمه تٌشجعك على النوم في هدوء وسلام وسط كل هذا الجمال .
اللغه العصريه و البساطه المهيمنه على المنزل ، اتضحت أيضا في روح المطبخ العامه . نرى أن المطبخ يوفر جميع الإحتياجات و لكن بلمسه تبسيطيه ، فكل ما في المطبخ له وظيفه محدده و موضوع بمنتهى النظام و الترتيب . الإستعانه بأدراج خشبيه جاء متناسب مع نافذة المطبخ و جو الطبيعيه السائد .الثلاجه بلون معدن المدخنه و جهاز تحميص الخبز الصغير . و سطح جزيرة المطبخ المصنوع من الرخام ، و الذي يظهر في صورة نظيفة ولا معه ، يدل على حُسن ترتيب المطبخ .
جاء تصميم الحمام ملائما للحالة العامه للمنزل ، سقف خشبي و نوافذ خشبيه ، رخام الحمام و أرضيته يوحون بالنقاء و الفخامه . اللون الأبيض لكل معدات الحمام أيضا يدل على الصفاء و الجودة ، الحمام مصمم بصورة مريحه و بسيطه لا مثيل لها .
سقف الطابق الثاني يحتوى على جزء زجاجي، يسمح بأكبر قدر من مرور أشعة الشمس الدافئه لإضاء المنزل بمنتهي الكفاءه.
لا يعني وجود غرفة النوم الثانيه في الطابق العلوي ، أنه قد تم حرمانها من الإضاءه و المناظر الطبيعيه . فهذه الغرفة أيضا جاءت بسقف خشبي معلق في منتهى الجاذبيه . و أيضا سرير خشبي بأغطيه بيضاء كلون المكان و باب خشبي كبير يعطي ديكورا فريداً.
كما نلاحظ أن الإضاءه الطبيعيه مهيمنه على المكان ، بسبب فتحة السقف الزجاجيه ، و التى سمحت لأشعة الشمس بالدخول و نشرالبهجه في كافة الأركان .
الطابق العلوى يحتوى على بلكونه كبيره من أبواب زجاجيه ، تسمح بالإستمتاع بالمنظر العلوى للحديقه . نلاحظ أن السقف الخشبي الغائب الحاضر! أعطى ديكورا جذابا لا يمكن إنكاره فهو يجعلك تشعر بالتكامل و الجمال بدون أن تعرف السر وراء ذلك الإحساس .
و أخيراً نختم بهذا المنظر الرائع ، من داخل الشرفة التى تستطيع فيها أن تكون أقرب للسماء الصافيه الجميله ، و ترى المسبح و المياه الزرقاء و كأنها انعكاس من السماء . كما أن الشرفة أتاحت الإستمتاع بالجمال العام للجزيره و مسطحاتها الخضراء .