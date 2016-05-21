منزل رائع من قلب الطبيعه الأسبانيه

على جزيرة Mallorca الأسبانيه ذات البحار التركوازيه الخلابه ، و الغابات و الأشجار الخضراء المبهجه . يقع هذا المنزل الريفي الرائع وسط أحضان الطبيعه ، و الذي قام بتصويره لنا Hellwestudios بإحترافيه شديدة ، ومن جوانب عديده أوضحت لنا روعة المكان ، وروعة ما يحيطه من مناظر خلابه .

نجد أن هذا المنزل من أجمل الأماكن التى تستطيع الاستمتاع بجمال أسبانيا و روعة أشعة الشمس فيها ، حيث يأخذنا هذا المنزل الريفي ذو الديكور الحديث و اللمسات التقليديه الحميميه إلى ما هو أبعد من مجرد الشعور بالإسترخاء و الإستجمام .