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منزل رائع من قلب الطبيعه الأسبانيه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
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على جزيرة Mallorca الأسبانيه ذات البحار التركوازيه الخلابه ، و الغابات و الأشجار الخضراء المبهجه .  يقع هذا المنزل الريفي الرائع وسط أحضان الطبيعه ، و الذي قام بتصويره لنا Hellwestudios بإحترافيه شديدة ، ومن جوانب عديده أوضحت لنا روعة المكان ، وروعة ما يحيطه من مناظر خلابه .

نجد أن هذا المنزل من أجمل الأماكن التى تستطيع الاستمتاع بجمال أسبانيا و روعة أشعة الشمس فيها ، حيث يأخذنا هذا المنزل الريفي ذو الديكور الحديث و اللمسات التقليديه الحميميه إلى ما هو أبعد من مجرد الشعور بالإسترخاء و الإستجمام .

كل ما تريد !

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

هذا منزل يحتوى على جميع زوايا مثلث السعادة من جمال الأشجار و زرقة المياه و التصميم الدافيء . نرى أن المنزل مكون من طابقين و مسبح كبير وحديقه كبيره حيث تحيطه الأشجار من جميع الجوانب. و عندما تراه تشعر برغبه مٌلحه أن تقضي به العطله الصيفيه القادمه !

منظر يخطف القلوب

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

لون الشبابيك المماثل للون رمال الشاطيء ، الزهور التى تملأ المكان ، كراسي التراس الخشبيه ذات الوسائد البيضاء الحالمه . المنزل المفتوح على الطبيعه ، الأرضيه الخشبيه لساحة المنزل ، و اللمسات الريفيه على التصميم الخارجي كل هذا يعكس الروعة و الجمال الذي يمتاز به الجو العام للجزيره و الروح الدافئه التى تسيطر على كافة جزر البحر المتوسط ذات الجو الدافيء و المعتدل .

تراس المنزل

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

المنزل تحتضنه الطبيعه و كأنه جزء لا يتجزأ منها ، الأبواب و الشبابيك الخشبيه التقليديه ، التى جعلته يتناسب مع الطبيعه المجاوره له . كل هذا يجعلك تؤمن أن هذا المكان جزء من الجنه على الأرض .

و جاء تراس الحديقه مغطى بسقف ليحمي من الشمس ، و يوفر ظلال مريحه ، تسمح لك بالجلوس في الخارج و الإستمتاع بالطبيعه ، أو بتناول الطعام في الهواء الطلق بكل أريحيه .

غرفة المعيشه

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

أبواب غرفة المعيشه  زجاجيه مفتوحه على الحديقه للإستفادة من المنظر الخلاب . طاولة الغرفه خشبيه ولكن بتصميم حديث ، عليها طبق للفاكهه كديكور بسيط . نلاحظ وجود بعض عناصر الطبيعه مثل السلال من الخوص ، و قطع صغيره من الأخشاب و بعض من حبات الصنوبر، والتى تم استخدامها على هيئة ديكورات بسيطه تعكس فنون الطبيعه .

 ألوان الحوائط باللون الأبيض المُسالم . الأريكه البنيه من الجلد ، تظهر بشكل يبعث على الراحه . ولوحة الحائط من الفن المعاصر تعكس روح التجديد في المكان و جائت برسم أسود على خلفيه بيضاء كحوائط المنزل .

مكتبة حائط

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

مكتبة الحائط برفوف خشبيه فكره رائعه ، هل يوجد ما هو أجمل من قراءة كتاب في هذا المناخ المثالي ، لابد و أن القراءه في هذا الجو متعه لا مثيل لها .

نلاحظ أيضا عدم كثرة الأثاث و الديكورات في الغرفه ، فجمال الطبيعه السائد بالمكان لا يجعلك تلجأ لتجميل المكان بأي أساليب صناعيه أخرى !. حيث اعتمد التصميم على قطع قليله من الديكور منتقاه بعنايه ، لرهان المصمم على جودة الأشياء المتواجده  بدلا من عددها .

غرفة النوم الأولى

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

غرفة النوم في الطابق الأرضي  مفتوحة على الحديقه و الأشجار ، الإضاءه الطبيعيه و السقف الخشبي للحجره جعلها تبدو جزء من الغابه النضره .

أثاث الغرفه بسيط من طاولة جانبيه بسيطه من الخشب ، دولاب للملابس في االحائط ، لوحات حائط بسيطه ، و سرير بأغطيه بيضاء حالمه تٌشجعك على النوم في هدوء وسلام وسط كل هذا الجمال .

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المطبخ

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

اللغه العصريه و البساطه المهيمنه على المنزل ، اتضحت أيضا في روح المطبخ العامه . نرى أن المطبخ يوفر جميع الإحتياجات و لكن بلمسه تبسيطيه ، فكل ما في المطبخ له وظيفه محدده و موضوع بمنتهى النظام و الترتيب . الإستعانه بأدراج خشبيه جاء متناسب مع نافذة المطبخ و جو الطبيعيه السائد .الثلاجه بلون معدن المدخنه و جهاز تحميص الخبز الصغير . و سطح جزيرة المطبخ المصنوع من الرخام ، و الذي يظهر في صورة نظيفة ولا معه ، يدل على حُسن ترتيب المطبخ .

الحمام

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

جاء تصميم الحمام ملائما للحالة العامه للمنزل ، سقف خشبي و نوافذ خشبيه ، رخام الحمام و أرضيته يوحون بالنقاء و الفخامه . اللون الأبيض لكل معدات الحمام أيضا يدل على الصفاء و الجودة ، الحمام مصمم بصورة مريحه و بسيطه لا مثيل لها .

السقف الزجاجي

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

سقف الطابق الثاني يحتوى على جزء زجاجي،  يسمح بأكبر قدر من مرور أشعة الشمس الدافئه لإضاء المنزل بمنتهي الكفاءه.

غرفة النوم الثانيه

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

لا يعني  وجود غرفة النوم الثانيه في الطابق العلوي ، أنه قد تم حرمانها من الإضاءه و المناظر الطبيعيه . فهذه الغرفة أيضا جاءت بسقف خشبي معلق في منتهى الجاذبيه . و أيضا سرير خشبي بأغطيه بيضاء كلون المكان و باب خشبي كبير يعطي ديكورا فريداً.

كما نلاحظ أن الإضاءه الطبيعيه مهيمنه على المكان ، بسبب فتحة السقف الزجاجيه ، و التى سمحت لأشعة الشمس بالدخول و نشرالبهجه في كافة الأركان .

شرفة المنزل

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

الطابق العلوى يحتوى على بلكونه كبيره من أبواب زجاجيه ، تسمح بالإستمتاع بالمنظر العلوى للحديقه . نلاحظ أن السقف الخشبي الغائب الحاضر! أعطى ديكورا جذابا لا يمكن إنكاره فهو يجعلك تشعر بالتكامل و الجمال بدون أن تعرف السر وراء ذلك الإحساس . 

منظر علوى

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

و أخيراً نختم بهذا المنظر الرائع ، من داخل الشرفة التى  تستطيع فيها أن تكون أقرب للسماء الصافيه الجميله ، و ترى المسبح و المياه الزرقاء و كأنها انعكاس من السماء . كما أن الشرفة أتاحت الإستمتاع بالجمال العام للجزيره و مسطحاتها الخضراء .

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