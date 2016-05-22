بيوت ذات مداخل مميزه

ديكورمنزلك يُعطي إنطباع عن روحك و ذوقك ، كما أن مدخله يٌكمل هذا الإنطباع . إن إهمال مدخل المنزل و عدم الحرص على كونة ملائما لديكورات المنزل الداخليه ، لهو خطأ شائع يقع فيه الكثير من الناس . فيجب الإهتمام بتفاصيل مدخل المنزل ، لأنه أول مكان يراه ضيوفك ، فيأخذون انطباعاً عنك و عن منزلك ، فإن كان مدخل منزلك جذاباً ، تضمن انطباعاً جيداً لديهم ، و العكس صحيح. كما أن المدخل أيضا يؤثر فيك شخصيا ، فعندما يكون مدخل منزلك محبباً إليك ومريحاً و يتناسب مع ذوق منزلك ، ستشعر حتماً بالراحه عند العوده من الخارج و الدخول إلى المنزل .
و سوف نتشارك معكم مداخل متنوعه و مميزه تلفت الأنظار ببراعة تصميمها ، و جودة الخامات المصنوعه منها . كما سنشاهد تصميمات جديده تناسب المنازل العصريه المليئه بالتجديد و الإبتكار .
هذا المدخل أرضيته من الحجرالرمادي الفخم و بابه من ألواح سوداء به مستطيل زجاجي رفيع ذو إطار معدني ، كما أن مقبض اليد الموازي للمستطيل الرأسي جاء أيضا بخامه معدنيه عمليه و عصريه . شبابيك المنزل من الزجاج بإطار من نفس لون باب المدخل ، هذا التصميم الأنيق بالإضافه إلى وجود نباتات بلون بنفسجي مبهج ، تجعلك تشعر بأنه سيتم الترحيب بك في هذا المنزل على أكمل وجه .
إن وجود قطعة ديكور في المدخل أو وجود لوحات فنيه أو تماثيل ، أو أي نوع من الفنون، لهو شيء ملفت جداً للإنتباه . و هذا المدخل لا يمكن أن يُنسى لأي انسان زار هذا المنزل أو حتى مر بجواره ! . فهذه القطعه الفنيه العصريه من المعدن اللامع ، و الباب الذي ينزلق بإنسيابيه ليٌفتح . و نجد هنا عبقرية تصميم هائله ، حيث أن الباب مكون من إطار خشبي بداخله لوح زجاجي ، ثم إطارالباب الثابت من الرخام ، وإطار الرخام خشبي ثم الزجاج ثم الخشب مره أخرى. هذه الخطوط المستقيمه الكثيره ، والخامات الغنيه و المتنوعه في مدخل هذا المنزل ، لابد و إنها ستُشكل إنطباعاً يدوم طويلاً عند كل من يزوره .
هذا المدخل الذي يدل على الحداثه ، من أرضيه بيضاء بها أشكال باللون الزيتي الملائم للحشائش التى تجاوره . و باب المنزل من جزئين ، الجزء الثابت من المعدن الأسود و الزجاج الغامق ، و الجزء المتحرك باللون الأحمر اللافت ! . كما أن إطار الباب من الفسيفساء الملونه بألوان مبهجه ، كل هذا يُعطي انطباع بأن هناك الكثير في داخل هذا المنزل ليحوز إعجابك ، و يٌجعل فضولك مٌلحاً لرؤية ما وراء هذا الباب المثير للإهتمام .
يجب أن تبدو واجهة منزلك جيده بالنهار ، ولكن ماذا عن شكل المدخل عندما يدخل الليل ؟ ، لا بد و أن تهتم بكونه مميزاً أيضاً . في هذا المدخل ذو الإضاءه الممتازه و المميزه ، نرى الإضاءه بطول الممر بمحاذاة خط العشب الأخضر ، و كإطار لباب المنزل مما يجعلة يبدو كقطعه فنيه في الظلام .التناقض الواضح بين الخامات المستخدمه في مدخل المنزل و الخامات المستخدمه في بناء المنزل أضاف للشكل الجمالي الكثير . و هذا المدخل المميز يعتبر مرأه مثاليه لهذا المنزل و ما يحتويه من تكنولوجيا .
إذا كان منزلك عصري و يميل إلى كل ما هو جديد ، وقد سئمت من الأبواب التقليديه ذات الألوان الكئيبه . فهذا الباب العصري ذو اللون الأبيض الحالم ، يضمن لك الحصول على مدخل مميز لمنزلك بلا شك . فهو مصمم بطريقه متداخله مع الحائط ، و يتميز بإمكانية فتحه بالدفع أو السحب ، وله مقبض يد طويل مثبت بشكل رأسي على جانب الباب ، وكون المقبض من المعدن الفضي أعطى لمسة فخامه .كما أن الباب يحتوى على تفاصيل ثلاثية الأبعاد ، تٌعطي انطباع عصري بإمتياز.
لا يعني اختيار الديكورات الخشبيه للمنزل و اتباع الأنماط الريفيه أو الإسكندينافيه ، أنك ستضطر إلى اختيار باب خشبي تقليدي و غير مبتكر . نرى في هذه الصوره مدخل عصري جمع بين أناقة و عراقة الخشب ، و عصرية التصميم . هذا الباب له محور ارتكاز يستطيع أن يدور حوله يسارا و يميناً في شكل مٌبتكر . و نلاحظ عدم وجود مقبض الباب الخشبي التقليدي ، و استبداله بنصف مستطيل أفقي محفور بعمق على جانب الباب و بقية المستطيل في الجزء الخشبي الغير متحرك في الإطار .
المداخل المميزه ليست حكراً على البيوت العصريه و الحديثه فقط ، هذا المنزل الريفي يُثبت ذلك بقوه . مدخل هذا المنزل يُشعرك بالألف و أنك قد زرته من قبل ، هذا اللون السماوي اللطيف لباب المنزل . و جود النباتات الصغيره الملونه و الأرضيه العشبيه للمدخل تخلق جوّاً من البهجه و السعاده . أحجار المدخل مرصوصه بطريقه عشوائيه تتناسب مع عفوية المنزل و جماله . هذا المدخل يدل على وجود منزل مليء بالدفء من وراءه .
مدخل هذا المنزل قد أُعيد تجديده بنجاح باهر ، فلقد تحول باب المنزل من مجرد باب خشبي تقليدي عديم التفاصيل ، إلى باب مليء بالحيويه بل و يبعث على البهجه. هذه القطع الصغيره من الزجاج الملون المرصوصه بعنايه مٌكونه أشكال و منحنيات ، فكره بسيطه ولكنها أدت لنتائج عبقريه . إذا كنت ترغب في إعادة تجديد حياتك و إدخال الألوان إليها ، فلا تنسى أنه يمكنك بسهوله إعادة تجديد و تلوين مدخل منزلك أيضاً بهذه الطريقه السهله ، ليشمل التغيير الجيد كل شيء من حولك .
من الوهله الأولى تشعر بأن صاحب هذا المنزل له ذوقه الخاص ، الباب من المعدن الخالص بتفاصيل معدنيه بارزه ، و نافذتان صغيرتان من الزجاج . مقابض الباب على شكل رأس أسد ! ، كل هذا مصنوع بأناقة و دقه تلائم جموح الشباب . و حتماً هناك من يلائمه هذا الذوق ، وفي الغالب أنه يروق لصاحب المنزل و أصدقائه كثيراً .
مدخل فائق العصريه يدل على وجود منزل غير تقليدي خلفه ، الخطوط المستقيمه المسيطره على تصميم المدخل تعطيه أناقه لا مثيل لها . إذا كنت من الباحثين عن الكمال لابد و أن هذا المدخل سيخطف قلبك من النظره الأولى . و باب المدخل يتكون من أخشاب أفقيه داكنة اللون ، و توجد أعلاه نافذه زجاجيه تسمح للضوء بالمرور خلالها . كما أن إضاءة المدخل تلعب دوراً كبيراً في أناقته . نجد أن الإضاءه تحيط بالباب من الجانبين و مقبض الباب من ماده عاكسه للضوء تبدو و كأنها مضيئه . و هذا الشباك بطول الحائط و بارزاً من أعلى قليلاً عن بقية المنزل زاد من مرور الإضاءه و عزز من الأناقه و العصريه المسيطره على المدخل .
و أحيراً نختم بهذا المدخل المينيمالي البسيط ، ذو أرضيه من الرخام الأنيق الرمادي .سقف المدخل من الخشب البني مرصوص أفقيا ، و باب المدخل من الخشب الرأسي بنفس اللون البني الغني . مقبض الباب معدني مثبت رأسياً ، شكله عملى و جذاب ، لونه المعدني عزز من أناقة الباب . على جانبي الباب توجد مرآتان كل واحده بحجم الباب ، المرايا تعطي إضافه وظيفيه و جماليه لا غنى عنها ولا تتوفر في الخامات الأخرى .