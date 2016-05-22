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بيوت ذات مداخل مميزه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Bronze Doors, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابأبواب معدن Black
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ديكورمنزلك يُعطي إنطباع عن روحك و ذوقك ، كما أن مدخله  يٌكمل هذا الإنطباع . إن إهمال مدخل المنزل و عدم الحرص على كونة ملائما لديكورات المنزل الداخليه ، لهو خطأ شائع يقع فيه الكثير من الناس . فيجب الإهتمام بتفاصيل مدخل المنزل ، لأنه أول مكان يراه ضيوفك ، فيأخذون انطباعاً عنك و عن منزلك ، فإن كان مدخل منزلك جذاباً ، تضمن انطباعاً جيداً لديهم ، و العكس صحيح. كما أن المدخل أيضا يؤثر فيك شخصيا ، فعندما يكون مدخل منزلك محبباً إليك ومريحاً و يتناسب مع ذوق منزلك ، ستشعر حتماً بالراحه عند العوده من الخارج و الدخول إلى المنزل .

و سوف نتشارك معكم مداخل متنوعه و مميزه تلفت الأنظار ببراعة تصميمها ، و جودة الخامات المصنوعه منها . كما سنشاهد تصميمات جديده تناسب المنازل العصريه المليئه بالتجديد و الإبتكار .

تصميم فريد

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل أرضيته من الحجرالرمادي الفخم و بابه من ألواح سوداء به مستطيل زجاجي رفيع ذو إطار معدني ، كما أن مقبض اليد الموازي للمستطيل الرأسي جاء أيضا بخامه معدنيه عمليه و عصريه  . شبابيك المنزل  من الزجاج بإطار من نفس لون باب المدخل ، هذا التصميم الأنيق بالإضافه إلى وجود نباتات بلون بنفسجي مبهج ، تجعلك تشعر بأنه سيتم الترحيب بك في هذا المنزل على أكمل وجه .

قطعة ديكور في المدخل

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إن وجود قطعة ديكور في المدخل أو وجود لوحات فنيه أو تماثيل ، أو أي نوع من الفنون، لهو شيء ملفت جداً للإنتباه . و هذا المدخل لا يمكن أن يُنسى لأي انسان زار هذا المنزل أو حتى مر بجواره ! . فهذه القطعه الفنيه العصريه من المعدن اللامع  ، و الباب الذي ينزلق بإنسيابيه ليٌفتح . و نجد هنا عبقرية تصميم هائله ، حيث أن الباب مكون من إطار خشبي بداخله لوح زجاجي ، ثم إطارالباب الثابت من الرخام ، وإطار الرخام خشبي ثم  الزجاج  ثم الخشب مره أخرى. هذه الخطوط المستقيمه الكثيره ، والخامات الغنيه و المتنوعه في مدخل هذا المنزل ، لابد و إنها ستُشكل إنطباعاً يدوم طويلاً عند كل من يزوره .

ألوان لافته

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

هذا المدخل الذي يدل على الحداثه ، من أرضيه بيضاء بها أشكال باللون الزيتي الملائم للحشائش التى تجاوره . و باب المنزل من جزئين ، الجزء الثابت من المعدن الأسود و الزجاج الغامق ، و الجزء المتحرك باللون الأحمر اللافت ! . كما أن إطار الباب من الفسيفساء الملونه بألوان مبهجه  ، كل هذا يُعطي انطباع بأن هناك الكثير في داخل هذا المنزل ليحوز إعجابك ، و يٌجعل فضولك مٌلحاً لرؤية ما وراء هذا الباب المثير للإهتمام .

إضاءه ساحره

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

يجب أن تبدو واجهة منزلك جيده بالنهار ، ولكن ماذا عن شكل المدخل عندما يدخل الليل ؟ ، لا بد و أن تهتم بكونه مميزاً أيضاً . في هذا المدخل ذو الإضاءه الممتازه و المميزه ، نرى الإضاءه بطول الممر بمحاذاة خط العشب الأخضر ، و كإطار لباب المنزل مما يجعلة يبدو كقطعه فنيه في الظلام .التناقض الواضح بين الخامات المستخدمه في مدخل المنزل و الخامات المستخدمه في بناء المنزل أضاف للشكل الجمالي الكثير . و هذا المدخل المميز يعتبر مرأه مثاليه لهذا المنزل و ما يحتويه من تكنولوجيا .

تصميم عصري

Empreendimento em Balneário Camboriú - Vila Malbec, Daniela Vieira Arquitetura Daniela Vieira Arquitetura شبابيك و أبوابأبواب
Daniela Vieira Arquitetura

Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura

إذا كان منزلك عصري و يميل إلى كل ما هو جديد ، وقد سئمت من الأبواب التقليديه ذات الألوان الكئيبه . فهذا الباب العصري ذو اللون الأبيض الحالم ،  يضمن لك الحصول على مدخل مميز لمنزلك بلا شك . فهو مصمم بطريقه متداخله مع الحائط ، و يتميز بإمكانية فتحه بالدفع أو السحب ، وله مقبض يد طويل مثبت بشكل رأسي على جانب الباب ، وكون المقبض من المعدن الفضي أعطى لمسة فخامه .كما أن الباب يحتوى على تفاصيل ثلاثية الأبعاد ، تٌعطي انطباع عصري بإمتياز.

باب خشبي و لكنه عصري

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura شبابيك
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

لا يعني اختيار الديكورات الخشبيه للمنزل و اتباع الأنماط الريفيه أو الإسكندينافيه ، أنك ستضطر إلى اختيار باب خشبي تقليدي و غير مبتكر . نرى في هذه الصوره مدخل عصري جمع بين أناقة و عراقة الخشب ، و عصرية التصميم . هذا الباب له محور ارتكاز يستطيع أن يدور حوله يسارا و يميناً في شكل مٌبتكر . و نلاحظ عدم وجود مقبض الباب الخشبي التقليدي ، و استبداله بنصف مستطيل أفقي محفور بعمق على جانب الباب و بقية المستطيل في الجزء الخشبي الغير متحرك في الإطار . 

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Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك و أبوابأبواب
Roundhouse Architecture Ltd

Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

المداخل المميزه ليست حكراً على البيوت العصريه و الحديثه فقط ، هذا المنزل الريفي يُثبت ذلك بقوه . مدخل هذا المنزل يُشعرك بالألف و أنك قد زرته من قبل ، هذا اللون السماوي اللطيف لباب المنزل . و جود النباتات الصغيره الملونه و الأرضيه العشبيه للمدخل تخلق جوّاً من البهجه و السعاده . أحجار المدخل مرصوصه بطريقه عشوائيه تتناسب مع عفوية المنزل و جماله . هذا المدخل يدل على وجود منزل مليء بالدفء من وراءه .

إعادة تجديد

doors, tim germain furniture designer/maker tim germain furniture designer/maker شبابيك و أبوابأبواب
tim germain furniture designer/maker

doors

tim germain furniture designer/maker
tim germain furniture designer/maker
tim germain furniture designer/maker

مدخل هذا المنزل قد أُعيد تجديده بنجاح باهر ، فلقد تحول باب المنزل من مجرد باب خشبي تقليدي عديم التفاصيل ، إلى باب مليء بالحيويه بل و يبعث على البهجه. هذه القطع الصغيره من الزجاج الملون المرصوصه بعنايه مٌكونه أشكال و منحنيات ، فكره بسيطه ولكنها أدت لنتائج عبقريه . إذا كنت ترغب في إعادة تجديد حياتك و إدخال الألوان إليها ، فلا تنسى أنه يمكنك بسهوله إعادة تجديد و تلوين مدخل منزلك أيضاً بهذه الطريقه السهله ، ليشمل التغيير الجيد كل شيء من حولك . 

تصميم غريب

Gothic Style Bronze Double Doors Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابأبواب معدن Black
Architectural Bronze Ltd

Gothic Style Bronze Double Doors

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

من الوهله الأولى تشعر بأن صاحب هذا المنزل له ذوقه الخاص ، الباب من المعدن الخالص بتفاصيل معدنيه بارزه ، و نافذتان صغيرتان من الزجاج . مقابض الباب على شكل رأس أسد ! ، كل هذا مصنوع بأناقة و دقه تلائم جموح الشباب . و حتماً هناك من يلائمه هذا الذوق ، وفي الغالب أنه يروق لصاحب المنزل و أصدقائه كثيراً .

فائق العصريه

Linkside : Outsized Culmax Oriel Bay Windows Maxlight شبابيك
Maxlight

Linkside : Outsized Culmax Oriel Bay Windows

Maxlight
Maxlight
Maxlight

مدخل فائق العصريه يدل على وجود منزل غير تقليدي خلفه ، الخطوط المستقيمه المسيطره على تصميم المدخل تعطيه أناقه لا مثيل لها . إذا كنت من الباحثين عن الكمال لابد و أن هذا المدخل سيخطف قلبك من النظره الأولى . و باب المدخل يتكون من أخشاب أفقيه داكنة اللون ، و توجد أعلاه نافذه زجاجيه تسمح للضوء بالمرور خلالها . كما أن إضاءة المدخل تلعب دوراً كبيراً في أناقته . نجد أن  الإضاءه تحيط بالباب من الجانبين و مقبض الباب من ماده عاكسه للضوء تبدو و كأنها مضيئه . و هذا الشباك بطول الحائط و بارزاً من أعلى قليلاً عن بقية المنزل زاد من مرور الإضاءه و عزز من الأناقه و العصريه المسيطره على المدخل .

البساطه سر التميز

或る住宅地のヴィラ, MooS/ムース MooS/ムース شبابيك
MooS/ムース

MooS/ムース
MooS/ムース
MooS/ムース

و أحيراً نختم بهذا المدخل المينيمالي البسيط ، ذو أرضيه من الرخام الأنيق الرمادي .سقف المدخل من الخشب البني مرصوص أفقيا ، و باب المدخل من الخشب الرأسي بنفس اللون البني الغني . مقبض الباب معدني مثبت رأسياً ، شكله عملى و جذاب ، لونه المعدني عزز من أناقة الباب . على جانبي الباب توجد مرآتان كل واحده بحجم الباب ، المرايا تعطي إضافه وظيفيه و جماليه لا غنى عنها ولا تتوفر في الخامات الأخرى . 

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