كن جريئًا واختر غرفة المعيشة المفتوحة

غرفة معيشة مفتوحة! بالطبع اختيار هذا التصميم في منزلك يحتاج إلى شيء من الشجاعة والجرأة، فبذلك القرار تتنازل عن جزء من الخصوصية داخل منزلك، وربما تتنازل عنها كليًا في بعض التصاميم، ولكن على الرغم من ذلك، انت تقُدم على قرار يمنحك منزلًا أكثر اتساعًا، وأكثر حميمية وألفة، بل إنه في بعض الأحيان يكون أكثر اشراقًا وامتزاجًا مع الطبيعةظن عليك فقط اتخاذ القرار للخروج عن ما هو مألوف والتخلي عن دائرة الأمان، للحصول على منزل يناسب احتياجاتك وتطلعاتك بشكل أكبر.
لنبدأ بالتصميم الأكثر شيوعًا في غرف المعيشة المفتوحة، وهو الغرف المفتوحة على غرفة الطعام، حيث أن هذا التصميم يُضفي على المنزل دفئًا وألفة من نوع خاص، كما أنه أيضًا يمنحه اتساعًا واضحًا.
ففي مشروع
Casa WS52،
الذي يتمتع بالطابع العصري الممتزج بالذوق التقليدي، نرى كيف تم فتح غرفتي المعيشة
والطعام بعضهما على بعض، وإن كانت تلك البوابات قد تمنحك شعورًا جزئيًا بوجود فاصل
بين الغرفتين، إلا أن الألوان الموحدة للجدران، والتصميم المتماثل للأرضية، بُعيد إليك
الشعور بالامتزاج.
غرفة المعيشة المفتوحة تُصبح حلًا ذكيًا عند تصميم المنازل الصغيرة التي لا تتمتع بغرف كافية لإعداد كل غرفة على حدا، حيث يُصبح خيار ضم غرفتي المعيشة والطعام في غرفة واحدة هو الاختيار الأمثل.
كما أنه في هذه الحالة، فتصبح الفائدة مزدوجة، فمن ناحية تستطيع تصميم غرفتين على الرغم من عدم توافر غرف كافية في منزلك، ومن ناحية اخرى يمكنك الاستمتاع بجو الدفء والألفة أثناء تناول بعض أفراد الأسرة للطعام فيما يشاهد البعض الأخر التلفاز على أريكة غرفة المعيشة.
إذا كنت ممن يخشون فكرة التنازل عن خصوصية غرفة المعيشة بشكل كامل، يمكنك اللجوء إلى تصميم غرفة معيشة مفتوحة ولكن مع لمسات تمنح شعورًا بوجود فواصل وهمية لفصل الغرفة الأخرى المفتوحة عليها
تيتجلى هذا الأسلوب في تصميم تلك الغرفة، التي تم فصلها عن غرفة الطعام ببضح درجات خشبية وعمود جانبي، ولكن الأرضية الخشبية المشتركة بينهما، واللون الأبيض المسيطر على جدار وتصميم كلتيهما، يحقق ميزة التجانس.
هل يمكنك ملاحظة جمال هذه الغرفة المميزة التي هي جزء من منزل A JOIA d´AZOIA الخشبي الساحر؟! بالطبع أنت تفكر الآن بجدية في قرار تصميم غرفة معيشة مفتوحة بعد رؤية هذا التصميم.
يتميز تصميم تلك الغرفة بتطبيق فكرة الفواصل الوهمية، وذلك من خلال تلك الأريكة الدائرية التي تصنع لنفسها مساحة خاصة داخل الغرفة الفسيحة، فتُشعرك وكأنك تجلس في غرفة مستقلة بعيدًا عن غرفة الطعام، ولكنك إذا ما استدرت للجلوس في الجانب الخلفي من الأريكة ذاتها، ستجد نفسك تجلس في غرفة المعيشة وغرفة الطعام في الوقت ذاته.
في مثال أخر على فكرة تصميم غرفة مفتوحة ولكن ذات طابع مستقل، نجد ي هذه الصورة، أنه على الرغم من تصميم غرفتي الطعام والمعيشة مفتوحتان بعضهما على بعض، إلا أن المصمم أبدع في وضع غرفة المعيشة على ثلاث درجات خشبية تهبط قليلًا عن باقي الغرفة، ليُشعرك وكأنها جزء مستقل بذاته داخل مساحة فسيحة تنعدم فيها الفواصل.
هذا المنزل المشرق الواسع يفتح أعيننا على تصميم جديد للحصول على غرفة معيشة مفتوحة على المنزل بأكمله، فهو يضم غرفتي معيشة مفتوحتان على بعضهما، بل إنهم في الواقع ثلاث غرف مفتوحة على بعضها، غرفتي معيشة وغرفة الطعام.
في الحقيقة، إذا ادققت النظر للحظات إضافية، سوف تشعر أنهم 4 غرف مفتوحة على بعض! نعم فالنافذة الزجاجية العملاقة الممتدة من أعلى السقف وحتى الأرض، تمنح شعورًا بأن الشرفة أيضًا تدخل ضمن تصميم الغرف المفتوحة تلك، وهو يمنح هذا المنزل طابعًا خاصًا من الاتساع وعدم وجود حدود للعيش بداخله.
إذًا، يمكنك أن تستغل نافذتك في منح غرفة المعيشة إطلالة أكثر اتساعًا إذا ما قمت بتصميمها بأكبر حجم ممكن، لتصبح غرفتك مفتوحة على الشرفة مباشرة.
غرفة المعيشة تلك تتوسط منزلًا لا توجد فيه أية فواصل، فكما نرى غرفة المعيشة مفتوحة على كل من غرفة الطعام، والمطبخ المتواجد على يمين السفرة، كما أن تلك النوافذ الزجاجية العملاقة، تجعل غرفة المعيشة مفتوحة على الشرفة والحديقة.
ما رأيك في تلك الإطلالة الخلابة؟ تخيل أنك تجلس مع أطفالك وأسرتك في غرفة معيشة تطل على حديقة تنبض بالحياة بلونها الأخضر المشرق، فتتمتع بدفء الأسرة وانتعاش الطبيعة والهواء النقي في الوقت ذاته!
يُجسد منزل The Spinney أسلوبًا أخر في تصميم غرفة المعيشة المفتوحة، وهو في الحقيقة أسلوبًا مبدعًا يعتمد على مبدأ الاستمتاع بغرفة المعيشة، فبدلًا من فتحها على غرفة الطعام، جعلها مفتوحة على حديقة المنزل، لتبعث شعورًا قويًا بالاسترخاء، بل إنها تُلهمك لممارسة اليوغا وسط تلك الخضرة والألوان المشرقة لوسائدة الأريكة التي تزين الغرفة.
هذا التصميم ذهب بعيدًا بحدود الإبداع لخلق غرفة معيشة مفتوحة، فهو لم يكتفي فقط بفتح غرفة المعيشة على شرفة المنزل والفناء الخلفي، بل إنه أيضًا قام بتوزيع أثاث غرفة المعيشة في كلا الجزئين ليدمجهما معًا كليًا، فيُصبحا غرفة واحدة، ومما يجعل هذا الدمج أقوى، وحدة الألوان والأرضية بل والتصميم الحجري للجدران، إضافية إلى طريقة توزيع الأثاث التي تجعلك للوهلة الأولى تشعر وكأنه إنعكاس لغرفة المعيشة في المرآة.
هل هناك أفضل من غرفة معيشة مفتوحة على المسبح!! هذا هو حقًا الخروج عن المألوف، فلم تعد خياراتك لتصميم غرفة معيشة مفتوحة قاصرة فقط على فتحها على غرفة الطعام أو حتى الحديقة، بل أنه يمكنك جعلها مفتوحة على المسبح.
كما أنه يمكنك ملاحظة أن غرفة المعيشة مفتوحة أيضًا على غرفة الطعام التي هي بدورها مفتوحة على المسبح والمنظر الخلاب للطبيعة والخضرة والجبال.
ماذا عن غرفة معيشة مفتوحة على غرفة النوم! ربما تصيبك تلك الفكرة بالذعر، فهذا المنزل يفتقر إلى كل أشكال الخصوصية، ولكنه في الحقيقة هو النمط الأمثل لذي يمكن أن يناسب حياة شاب أعزب لا يرغب بالشعور بالوحدة في منزل تفصل غرفه جدران كثيرة، خاصة عندما يبحث عن منزل غير مكلف.
ففي هذا المنزل نجد أن غرفة المعيشة مفتوحة بشكل عملي على غرفة النوم وغرفة المكتب أيضًا، ليصبح المنزل بأكمله غرفة واحدة كبيرة، إلا أنه قد استخدم أبواب سلكية لمنح غرفة النوم ولو جزء صغير من الخصوصية.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، الأثاث المعدني يتألق في غرفة المعيشه.