كن جريئًا واختر غرفة المعيشة المفتوحة

لنبدأ بالتصميم الأكثر شيوعًا في غرف المعيشة المفتوحة، وهو الغرف المفتوحة على غرفة الطعام، حيث أن هذا التصميم يُضفي على المنزل دفئًا وألفة من نوع خاص، كما أنه أيضًا يمنحه اتساعًا واضحًا.

ففي مشروع Casa WS52 ، الذي يتمتع بالطابع العصري الممتزج بالذوق التقليدي، نرى كيف تم فتح غرفتي المعيشة والطعام بعضهما على بعض، وإن كانت تلك البوابات قد تمنحك شعورًا جزئيًا بوجود فاصل بين الغرفتين، إلا أن الألوان الموحدة للجدران، والتصميم المتماثل للأرضية، بُعيد إليك الشعور بالامتزاج.