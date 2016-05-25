أفكار لتوفير المساحة في الحمام

يُطلق على الحمام بيت الراحة ، هذا المسمى ليس مزاحًا أو مجرد مسمى قديم، بل إنه يُعبر عن حقيقة الشعور الذي يجب أن يُصمم على أساسه الحمام، فلا يمكن الاعتماد فقط على المظهر الجذاب والوحدات الفخمة، بل يجب أن تُتيح لك مساحته الشعور بالراحة بداخله.

وإذا ما تحدثنا عن توفير المساحات، يُصبح التصميم العملي هو الأنسب، ولكن لا تخف، ليس عليك التخلي عن المظهر الأنيق لمجرد اعتمادك على تصميم عملي، فمازال بإمكانك الحصول على تصميم راقي وأنيق من خلال تطويع الوحدات وفقًا لما تملك من مساحات.