أفكار لتوفير المساحة في الحمام

يُطلق على الحمام
بيت الراحة، هذا المسمى ليس مزاحًا أو مجرد مسمى قديم، بل إنه يُعبر عن حقيقة الشعور الذي يجب أن يُصمم على أساسه الحمام، فلا يمكن الاعتماد فقط على المظهر الجذاب والوحدات الفخمة، بل يجب أن تُتيح لك مساحته الشعور بالراحة بداخله.
وإذا ما تحدثنا عن توفير المساحات، يُصبح التصميم العملي هو الأنسب، ولكن لا تخف، ليس عليك التخلي عن المظهر الأنيق لمجرد اعتمادك على تصميم عملي، فمازال بإمكانك الحصول على تصميم راقي وأنيق من خلال تطويع الوحدات وفقًا لما تملك من مساحات.
باستطاعتك ن تحقق هدف توفير المساحة في تصميم الحمام، من خلال اختيار الوحدات الصغيرة، تمامًا كتلك التي في الصورة، حيث اكتفى المصمم بحوض اغتسال صغير، أسفله وحدة تكفي لتخزين الأدوات الهامة. كما أن الاعتماد على اللون الأبيض ميزة أخرى في هذا الحمام، حيث أنه يعطي إيحاءًا بالاتساع.
في هذا الحمام، سوف نلاحظ مدى براعة المصمم في استغلال المساحات بتصميم عملي، دون فقد لمسة الأناقة والرقي، فقد اعتمد مبدئيًا على اللون الأبيض لإعطاء شعورًا بالاتساع، فيما اختار مرافق الحمام بأحجام صغيرة فقط تتناسب مع الاستخدام العملي دون مبالغة في التصغير.
فيما استغنى عن الوحدة المرافقة لحوض الاغتسال، واستبدلها بالأرفف المعلقة لوضع الأدوات الهامة فقط، كما أنه قد استبدل المغطس بوحدة استحمام معلقة في السقف، وهو ما يتناسب تمامًا مع فكرة التصميم العملي لهذا الحمام، وكذلك مع مساحته الصغيرة.
هل هناك قاعدة تشترط احتواء الحمام على مغطس؟ بالطبع لا، فإن كنت تملك حمامًا صغيرًا، يمكنك الاستغناء عن المغطس، واستبداله بتلك التصميمات الحديثة التي تتمثل في بناء مجسم زجاجي مغلق للاستحمام، كما هو في الصورة، حيث استطاع المصمم أن يوفر مساحة كافية للتحرك بحرية داخل الحمام.
كما إنه تم الاعتماد على التصميم العملي عند اختيار وحدة التخزين المرافقة لحوض الاغتسال، فهي فقط تناسب تخزين المناشف، وذلك بدلًا من المبالغة في اختيار تصميم فخم يلتهم المساحة الصغيرة للحمام.
لما لا تستغنى عن الوحدات غير الضرورية؟ فمثلًا في هذا التصميم، تم الاستغناء عن كل من المغطس ووحدة التخزين المرافقة لحوض الاغتسال، حيث استبدل المغطس بوحدة استحمام معلقة مع إغلاق مساحة الاستحمام بلوح زجاجي، بينما استبدلت وحدة التخزين برف وحيد في داخل الحائط للمزيد من توفير المساحة، الأمر الذي أعطى الحمام اتساعًا كبيرًا على الرغم من مساحته الصغيرة والطولية.
يمكنك دائمًا تطويع تصميم وحدات حمامك بما يتناسب مع مساحته وزواياه، ولا تخشى أبدًا اللجوء إلى أشكال جديدة غير تقليدية، طالما أنها تساعدك على توفير المساحة ولا تفتقر إلى المنظر الجمالي.
ففي هذا الحمام، على الرغم من أن مساحته غير صغيرة، إلا أن الإبداع في توفير وتطويع المساحات يبدو جليًا في تصميمه، فإذا ما دققت النظر يمكنك ملاحظة الشكل الهندسي الذي اتخذته وحدة التخزين المرافقة لحوض الاغتسال، والذي ساعد على توفير مساحة واسعة تتيح التحرك بأريحية داخل الحمام، فإذا لم يتم تصميمها بذلك الشكل وتُركت بشكلها المستطيل التقليدي، لكانت قد التهمت المساحة المواجهة للباب، ولم تكن لتسمح لأحد بدخول الحمام.
حتى وإن لم تكن الزواية الخاصة بحمامك زوايا قائمة، مازال بإمكانك استغلالها، فعلى الرغم من الزاوية المائلة لسقف هذا الحمام إلا أن المصمم قد استغل المساحة المتواجدة أسفلها بوضع المغطس، نظرًا لأنك لن تحتاج إلى الوقوف في المغطس وبالتالي لن يُضايقك السقف المنخفض.
كذلك استغل المصمم تلك الزاوية الصغيرة المتوارية بجانب المغطس وخلف الباب، ووضع فيها حوض الاغتسال، مُتخليًا عن وحدة التخزين المرافقة له، حيث استبدلها بأرفف معلقة لتخزين أدوات الحمام.
يمكننا رؤية كيف استغل مصمم هذا المنزل، المساحة الصغيرة الواقعة أسفل القبة المثلثة للمنزل، ليصنع أسفلها مغطسًا رائعًا، ومجموعة من الأرفف لوضع ادوات الحمام، وبالتالي استطاع ان يوفر مساحة كافية للتحرك بحرية بين المغطس وحوض الاغتسال ، بل انه منح الحمام اتساعًا لم يكن ليتواجد لولا استغلاله لتلك المساحة الصغيرة.
يُجسد هذا الحمام نموزجًا اخر لتوفير واستغلال المساحات من خلال تطويع الزوايا، فلم يعتمد هذا التصميم على وضع مغطس أسفل السقف المائل، بل إنه اعتمد على وجود ارتفاع كافٍ للوقوف باعتدال، لذا تم الاستغناء عن المغطس تمامًا واستبداله بوحدة استحمام معلقة في الحائط، كما إنه تم تخصيص مساحة لتعليق أثواب الحمام، وبالتالي اكتسب الحمام مساحة كبيرة من خلال استغلال الزاوية وأيضًا الاستغناء عن المغطس.
خزانة في الحائط! وهل هناك أفضل من تلك طريقة لتوفير المساحة؟ إن كان حمامك يحوي حائطًا بسمك مناسبًا، يمكنك توفير مساحة وحدة التخزين، واستبدالها بخزانة في الحائط، مما يمنح حمامك مزيدًا من الاتسعا ليبعث شعورًا بالراحة أثناء استخدامه.
في هذا الحمام تم الاعتماد على كل نصائح توفير المساحة، تم الاستغناء عن المغطس واستبداله بوحدة معلقة في الحائط، والاعتماد على حوض ووحدة تخزين بحجم صغير فقط كافي لقضاء الغرض المخصصان له، كما تم الاعتماد على الأرفف المعلقة في زوايا الحمام، بينما تم فصل مكان الاستحمام عن حوض الاغتسال باستخدام ستارة ذات لون براق.
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