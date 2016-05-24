شاهد بنفسك الأثاث الخشبي بأفكار مبتكرة

إذا كنت تبحث عن التصاميم الحديثة، ستجدها في هذه الغرفة، حيث اجتمع اﻷثاث المريح مع التصميم المميز و اﻷلوان المختلفة. و يلعب هنا الحائط الخشبي دور كبير في ابراز التصميم العصري للغرفة. فمن حيث اللون، جاء باللون الرمادي الداكن، بعكس باقي الحوائط البيضاء، و هذه صفة أساسية في التصاميم الحديثة. أما عن اﻷثاث نفسه, فنجد الطاولة الخشبية بلون كحلي يتلائم مع الأريكة المواجهة له. و نلاحظ شكل الحائط الخشبي، فهو يذكرنا بالمنازل الكلاسيكية ذات اﻷلواح الخشبية، و لكن في تصميم عصري جديد، يجمع بين اﻷناقة الكلاسيكية و الراحة العصرية.