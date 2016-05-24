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شاهد بنفسك الأثاث الخشبي بأفكار مبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
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يتميز عنصر اﻷخشاب بتنوع خاص، فهو يناسب جميع اﻷذواق و يمكن تكييفه في تصميمات مختلفة، تصاميم عصرية أو كلاسيكية. شاهد معنا بعض اﻷفكار المبتكرة لاستخدام اﻷخشاب في منازلنا سواء في اﻷسطح أو اﻷثاث.

الأخشاب في إطلالة عصرية

homify غرفة المعيشة Black
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن التصاميم الحديثة، ستجدها في هذه الغرفة، حيث  اجتمع اﻷثاث المريح مع التصميم المميز و اﻷلوان المختلفة. و يلعب هنا الحائط الخشبي دور كبير في ابراز التصميم العصري للغرفة. فمن حيث اللون، جاء باللون الرمادي الداكن، بعكس باقي الحوائط البيضاء، و هذه صفة أساسية في التصاميم الحديثة. أما عن اﻷثاث نفسه, فنجد الطاولة الخشبية بلون كحلي يتلائم مع الأريكة المواجهة له. و نلاحظ شكل الحائط الخشبي، فهو يذكرنا بالمنازل الكلاسيكية ذات اﻷلواح الخشبية، و لكن في تصميم عصري جديد، يجمع بين اﻷناقة الكلاسيكية و الراحة العصرية.

طاولة النباتات

Couchtisch, Möbelmanufaktur GreenHaus Möbelmanufaktur GreenHaus غرفة المعيشةإضاءة خشب Brown
Möbelmanufaktur GreenHaus

Möbelmanufaktur GreenHaus
Möbelmanufaktur GreenHaus
Möbelmanufaktur GreenHaus

هذه الطاولة الخشبية في غاية البساطة و اﻷناقة في آن واحد. بفكرة مبتكرة و هي استغلال مساحتها في انبات بعض اﻷزهار و النباتات المبهجة لتضفي جو طبيعي منعش في الغرفة، بسطح زجاجي يسمح برؤية ما تحته، و تم تصميم أدراج كبيرة بأسفل الطاولة مخصصة لهذه النباتات، من الممكن تغيير مكانها حسب رغبة ساكن المنزل. و نلاحظ الكراسي حولها برف صغير يمكن أيضا استخدامه لوضع أصيص زرع أو كتب و مجلات أو تحف صغيرة. 

الحاجز الخشبي

SUNOLO - Wellness, Roberto Zingerle Tischlerei Roberto Zingerle Tischlerei منتجع
Roberto Zingerle Tischlerei

Roberto Zingerle Tischlerei
Roberto Zingerle Tischlerei
Roberto Zingerle Tischlerei

تم هنا استخدام الخشب لخلق حاجز بين غرفتين، أو غرفة و ممر، أو حتى فصل الغرفة الواحدة لمكانين، كفصل السرير عن المكتب في غرفة اﻷطفال. و هذا الحاجز يحاكي فن اﻷرابيسك المعروف و لكن بتصميم أكثر عصرية يلائم البيوت الحديثة.

أرفف مبتكرة

Apartamento com varanda zen, Inspirate Arquitetura e Interiores Inspirate Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Inspirate Arquitetura e Interiores

Inspirate Arquitetura e Interiores
Inspirate Arquitetura e Interiores
Inspirate Arquitetura e Interiores

أجمل ما في هذه الفكرة بساطتها و سهولة تنفيذها. فهي أنسب استغلال للمساحة بجانب مكيف الجو، و اختيار اللون اﻷبيض يلائم لون المكيف، حتى التصميم المستطيل للأرفف يشبه شكل المكيف. كأن المكيف و اﻷرفف سويا يشكلون قطعة فنية متصلة، أما عن لون اﻷرفف الداخلى الداكن، فهو يكسر وحدة اللون اﻷبيض في المكان و يشد اﻷنظار.

السقف الخشبي

Casa Suárez, AParquitectos AParquitectos غرفة السفرة
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

كسر طراز هذه الغرفة المألوف، فبدلا من الأرضية الخشبية، جاء السطح خشبي بشكل أنيق متجانس مع طراز الغرفة العصري بعكس المعتاد. و لم يستخدم الخشب بكل السطح، و لكن توسطه كأنه لوحة فنية تزيد الغرفة أناقة.

انسجام اﻷلوان

homify مكاتب العمل والمحال التجارية
homify

homify
homify
homify

يلفت النظر في هذه الصورة ترابط اﻷلوان، حيث تم تحديد اﻷدراج باللون النبيذي و هو لون الحائط و لون خطوط اللوحة. فأعطى لمسة فنية جملية بالرغم من بساطتها. 

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اﻷخشاب في غرفة الإستحمام

Badezimmer, Tuba Design Tuba Design حمام سيراميك White
Tuba Design

Tuba Design
Tuba Design
Tuba Design

انتشر استخدام اﻷثاث الخشبي بغرف الاستحمام، و بالطبع هذا يختلف عن المألوف و التقليدي، و يضفي لمسة فندقية مميزة. و في هذا الحمام نجد اﻷرضية بملمس خشبي يناسب أرضية الحمام و في نفس الوقت يقاوم المياه. و تحت الحوض، نجد رف كبير خشبي بأدراج باللون البيج الفاتح. أما النافذة فإطارها خشبي باللون اﻷبيض، و انسجم هذان اللونان في جميع أركان غرفة الإستحمام بشكل أنيق.

اﻷخشاب الملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

و هذه غرفة استحمام أخرى بتصميم مختلف، يتميز بأثاث ملون بالأزرق و اﻷصفر و اﻷبيض، على أسطح و أرضية بيضاء. و يميزه أيضا الطراز العصري بقوة، فغير اختيار اﻷلوان، تم توزيع الخزانات بطريقة حديثة؛ فبدلا من نظام الخزانة الواحدة الكبيرة، نجد خزانات كثيرة مختلفة الحجم و الشكل متفرقة في أماكن عدة، و هذه الفكرة تلائم اﻷماكن الصغيرة أيضا حيث تسمح بترتيب اﻷثاث وفقا للمكان باستغلال المساحة بأفضل طريقة ممكنة. 

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من بناء متهالك إلى منزل عصري خارق
 الأثاث الخشبي بأفكار مبتكرة

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