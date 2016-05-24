شاهد بنفسك الأثاث الخشبي بأفكار مبتكرة

يتميز عنصر اﻷخشاب بتنوع خاص، فهو يناسب جميع اﻷذواق و يمكن تكييفه في تصميمات مختلفة، تصاميم عصرية أو كلاسيكية. شاهد معنا بعض اﻷفكار المبتكرة لاستخدام اﻷخشاب في منازلنا سواء في اﻷسطح أو اﻷثاث.
إذا كنت تبحث عن التصاميم الحديثة، ستجدها في هذه الغرفة، حيث اجتمع اﻷثاث المريح مع التصميم المميز و اﻷلوان المختلفة. و يلعب هنا الحائط الخشبي دور كبير في ابراز التصميم العصري للغرفة. فمن حيث اللون، جاء باللون الرمادي الداكن، بعكس باقي الحوائط البيضاء، و هذه صفة أساسية في التصاميم الحديثة. أما عن اﻷثاث نفسه, فنجد الطاولة الخشبية بلون كحلي يتلائم مع الأريكة المواجهة له. و نلاحظ شكل الحائط الخشبي، فهو يذكرنا بالمنازل الكلاسيكية ذات اﻷلواح الخشبية، و لكن في تصميم عصري جديد، يجمع بين اﻷناقة الكلاسيكية و الراحة العصرية.
هذه الطاولة الخشبية في غاية البساطة و اﻷناقة في آن واحد. بفكرة مبتكرة و هي استغلال مساحتها في انبات بعض اﻷزهار و النباتات المبهجة لتضفي جو طبيعي منعش في الغرفة، بسطح زجاجي يسمح برؤية ما تحته، و تم تصميم أدراج كبيرة بأسفل الطاولة مخصصة لهذه النباتات، من الممكن تغيير مكانها حسب رغبة ساكن المنزل. و نلاحظ الكراسي حولها برف صغير يمكن أيضا استخدامه لوضع أصيص زرع أو كتب و مجلات أو تحف صغيرة.
تم هنا استخدام الخشب لخلق حاجز بين غرفتين، أو غرفة و ممر، أو حتى فصل الغرفة الواحدة لمكانين، كفصل السرير عن المكتب في غرفة اﻷطفال. و هذا الحاجز يحاكي فن اﻷرابيسك المعروف و لكن بتصميم أكثر عصرية يلائم البيوت الحديثة.
أجمل ما في هذه الفكرة بساطتها و سهولة تنفيذها. فهي أنسب استغلال للمساحة بجانب مكيف الجو، و اختيار اللون اﻷبيض يلائم لون المكيف، حتى التصميم المستطيل للأرفف يشبه شكل المكيف. كأن المكيف و اﻷرفف سويا يشكلون قطعة فنية متصلة، أما عن لون اﻷرفف الداخلى الداكن، فهو يكسر وحدة اللون اﻷبيض في المكان و يشد اﻷنظار.
كسر طراز هذه الغرفة المألوف، فبدلا من الأرضية الخشبية، جاء السطح خشبي بشكل أنيق متجانس مع طراز الغرفة العصري بعكس المعتاد. و لم يستخدم الخشب بكل السطح، و لكن توسطه كأنه لوحة فنية تزيد الغرفة أناقة.
يلفت النظر في هذه الصورة ترابط اﻷلوان، حيث تم تحديد اﻷدراج باللون النبيذي و هو لون الحائط و لون خطوط اللوحة. فأعطى لمسة فنية جملية بالرغم من بساطتها.
انتشر استخدام اﻷثاث الخشبي بغرف الاستحمام، و بالطبع هذا يختلف عن المألوف و التقليدي، و يضفي لمسة فندقية مميزة. و في هذا الحمام نجد اﻷرضية بملمس خشبي يناسب أرضية الحمام و في نفس الوقت يقاوم المياه. و تحت الحوض، نجد رف كبير خشبي بأدراج باللون البيج الفاتح. أما النافذة فإطارها خشبي باللون اﻷبيض، و انسجم هذان اللونان في جميع أركان غرفة الإستحمام بشكل أنيق.
و هذه غرفة استحمام أخرى بتصميم مختلف، يتميز بأثاث ملون بالأزرق و اﻷصفر و اﻷبيض، على أسطح و أرضية بيضاء. و يميزه أيضا الطراز العصري بقوة، فغير اختيار اﻷلوان، تم توزيع الخزانات بطريقة حديثة؛ فبدلا من نظام الخزانة الواحدة الكبيرة، نجد خزانات كثيرة مختلفة الحجم و الشكل متفرقة في أماكن عدة، و هذه الفكرة تلائم اﻷماكن الصغيرة أيضا حيث تسمح بترتيب اﻷثاث وفقا للمكان باستغلال المساحة بأفضل طريقة ممكنة.
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