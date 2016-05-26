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واجهة مهجورة.. والداخل مفاجأة!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية
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قطعة فنية تقع في قرية ريفية بالقرب من Bordeaux، صممها مهندسو شركة POLY RYTHMIC المعمارية، ملتزمين في تصميمها بمبدأ خفض تكلفة البناء والطاقة قدر الإمكان، وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على الأخشاب والألياف المصنعة، ويظهر ذلك جليًا في تصميم واجهته وشرفتها.

خارج المنزل لا يدل أبدًا على داخله، فعلى الرغم من المظهر القديم لواجهته، إلا أن داخله يُعد مفاجأة معمارية، حيث يتمتع بتصميم داخلي مميز يبدو وكأنه قد صمم خصيصًا من أجل أبناء المنزل. 

منزل مهجور وسط الخضرة!

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

يتمتع هذا المنزل بإطلالة غريبة على نحو ممتع، فواجهته الخشبية التي تبدو وكأنها قد احترقت من قبل، تعطيه مظهرًا مهجورًا متهالكًا، خاصة مع نوافذه  المستطيلة الرفيعة، وتلك المدخنة المعدنية التي تبرز من جانبه. إلا أن تلك الخضرة المحيطة به في كل مكان، تُعيد إليه النبض مرة أخرى، فيما تمنحه شرفته طابعًا حيويًا.

شرفة دافئة وحيوية

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

تبعث شرفة هذا المنزل، على نحو غريب، بشعور مفعم بالحميمية والبهجة، على الرغم من مظهر واجهته،  حيث الطاولة الصغيرة والكراسي الملونة، والتي تتناسب في تناغم مع حيوية وإشراقة الخضرة، فضلًا عن أرضيتها الخشبية التي توحي بمدى دفء هذا المنزل.

المساحات الخضراء غير كافية!

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

يبدو أن كل تلك المساحات الخضراء لم تكن كافية بالنسبة للمصمم، حيث أنه قام بتزيين زواية وأركان الشرفة أيضًا بوحدات الزرع المتفاوتة في أحجامها، ليمتزج المنزل بشرفته وواجهته مع الطبيعة.

لمسة بهجة بأرجوحة ملونة

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

ما إن ترى تلك الأرجوحة الملونة تتغير نظرتك لواجهة ذلك المنزل! كيف لا وهي تنبض بالحياة والحيوية والبهجة، خاصة مع قرية الزرع تلك التي تبرز على الأرضية الخشبية بلونها الأحمر الناري، والذي هو نفس لون الأرجوحة.

كما أن تلك النافذة الزجاجية الكبيرة نسبيًا، تُعطي المنزل لمسة عصرية بسيطة تتناسب مع مظهر الأرجوحة ووحدات الزرع.

ترامبولين في المنزل!!

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

تماما كما أوحت لنا شرفة المنزل، فإن التصميم يهدف بشكل كبير إلى إمتاع وتسلية أبناء البيت، وهو ما يبدو واضحًا في تلك الصورة، حيث الترامبولين المعلق، الذي يُضفي جوًا من المرح على التصميم الداخلي المميز.

كما يتضح من الصورة، أن اللون الأبيض هو صاحب الكلمة العليا في هذا المنزل، ليُضفي مزيدًا من العصرية على التصميم الداخلي، ويمنح شعورًا قويًا بالاتساع.

ركن للأطفال!

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

في الطابق الثاني من المنزل، يتناسق تصميم الترامبولين، مع النوافذ الزجاجية المغطاة بالستائر السلكية، والتي يسمح تصميمها المميز، بنفاذ كمية كبيرة من الضوء، ويبدو أن هذا الركن قد صمم خصيصًا من أجل متعة الأطفال، فهو لا يحوي سوى بضع وسائد، وقد زين الجدار بإطار فني يتناسب مع تلك الفكرة.

MAISON PASSIVE - TABANAC / GIRONDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

يتميز تصميم المنزل باستغلال المساحات وتطويعها، فعلى الرغم من صغر المساحة المخصصة للسلم، إلا أن تصميمه الفريد من نوعه جعل بناءه ممكنًا.

مازال الأبيض مُسيطرًا في كلا الطابقين الأول والثاني، مع لمسات برتقالية مُشرقة، في الباب المتواجد في الطابق الثاني، وقطعة الأثاث في الطابق الأول، ويتضح التناسق في لون الإطار المُعلق على الجدار، والذي يتناغم مع لون درجات السلم، أما عن الأرضية، فقد اتخذت لونًا وسطيًا بين الأسود والرمادي، لإضفاء لمسة أنيقة على التصميم العصري.

تفضلوا بقراء المزيد عن المنازل العصرية في مقال منزل كلاسيكي بروح عصرية

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