واجهة مهجورة.. والداخل مفاجأة!

قطعة فنية تقع في قرية ريفية بالقرب من Bordeaux، صممها مهندسو شركة POLY RYTHMIC المعمارية، ملتزمين في تصميمها بمبدأ خفض تكلفة البناء والطاقة قدر الإمكان، وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على الأخشاب والألياف المصنعة، ويظهر ذلك جليًا في تصميم واجهته وشرفتها.
خارج المنزل لا يدل أبدًا على داخله، فعلى الرغم من المظهر القديم لواجهته، إلا أن داخله يُعد مفاجأة معمارية، حيث يتمتع بتصميم داخلي مميز يبدو وكأنه قد صمم خصيصًا من أجل أبناء المنزل.
يتمتع هذا المنزل بإطلالة غريبة على نحو ممتع، فواجهته الخشبية التي تبدو وكأنها قد احترقت من قبل، تعطيه مظهرًا مهجورًا متهالكًا، خاصة مع نوافذه المستطيلة الرفيعة، وتلك المدخنة المعدنية التي تبرز من جانبه. إلا أن تلك الخضرة المحيطة به في كل مكان، تُعيد إليه النبض مرة أخرى، فيما تمنحه شرفته طابعًا حيويًا.
تبعث شرفة هذا المنزل، على نحو غريب، بشعور مفعم بالحميمية والبهجة، على الرغم من مظهر واجهته، حيث الطاولة الصغيرة والكراسي الملونة، والتي تتناسب في تناغم مع حيوية وإشراقة الخضرة، فضلًا عن أرضيتها الخشبية التي توحي بمدى دفء هذا المنزل.
يبدو أن كل تلك المساحات الخضراء لم تكن كافية بالنسبة للمصمم، حيث أنه قام بتزيين زواية وأركان الشرفة أيضًا بوحدات الزرع المتفاوتة في أحجامها، ليمتزج المنزل بشرفته وواجهته مع الطبيعة.
ما إن ترى تلك الأرجوحة الملونة تتغير نظرتك لواجهة ذلك المنزل! كيف لا وهي تنبض بالحياة والحيوية والبهجة، خاصة مع
قرية الزرع تلك التي تبرز على الأرضية الخشبية بلونها الأحمر الناري، والذي هو نفس لون الأرجوحة.
كما أن تلك النافذة الزجاجية الكبيرة نسبيًا، تُعطي المنزل لمسة عصرية بسيطة تتناسب مع مظهر الأرجوحة ووحدات الزرع.
تماما كما أوحت لنا شرفة المنزل، فإن التصميم يهدف بشكل كبير إلى إمتاع وتسلية أبناء البيت، وهو ما يبدو واضحًا في تلك الصورة، حيث الترامبولين المعلق، الذي يُضفي جوًا من المرح على التصميم الداخلي المميز.
كما يتضح من الصورة، أن اللون الأبيض هو صاحب الكلمة العليا في هذا المنزل، ليُضفي مزيدًا من العصرية على التصميم الداخلي، ويمنح شعورًا قويًا بالاتساع.
في الطابق الثاني من المنزل، يتناسق تصميم الترامبولين، مع النوافذ الزجاجية المغطاة بالستائر السلكية، والتي يسمح تصميمها المميز، بنفاذ كمية كبيرة من الضوء، ويبدو أن هذا الركن قد صمم خصيصًا من أجل متعة الأطفال، فهو لا يحوي سوى بضع وسائد، وقد زين الجدار بإطار فني يتناسب مع تلك الفكرة.
يتميز تصميم المنزل باستغلال المساحات وتطويعها، فعلى الرغم من صغر المساحة المخصصة للسلم، إلا أن تصميمه الفريد من نوعه جعل بناءه ممكنًا.
مازال الأبيض مُسيطرًا في كلا الطابقين الأول والثاني، مع لمسات برتقالية مُشرقة، في الباب المتواجد في الطابق الثاني، وقطعة الأثاث في الطابق الأول، ويتضح التناسق في لون الإطار المُعلق على الجدار، والذي يتناغم مع لون درجات السلم، أما عن الأرضية، فقد اتخذت لونًا وسطيًا بين الأسود والرمادي، لإضفاء لمسة أنيقة على التصميم العصري.
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