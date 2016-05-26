واجهة مهجورة.. والداخل مفاجأة!

قطعة فنية تقع في قرية ريفية بالقرب من Bordeaux، صممها مهندسو شركة POLY RYTHMIC المعمارية، ملتزمين في تصميمها بمبدأ خفض تكلفة البناء والطاقة قدر الإمكان، وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على الأخشاب والألياف المصنعة، ويظهر ذلك جليًا في تصميم واجهته وشرفتها.

خارج المنزل لا يدل أبدًا على داخله، فعلى الرغم من المظهر القديم لواجهته، إلا أن داخله يُعد مفاجأة معمارية، حيث يتمتع بتصميم داخلي مميز يبدو وكأنه قد صمم خصيصًا من أجل أبناء المنزل.