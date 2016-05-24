ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر

هكذا يكون الديكور على نمط البحر المتوسط، فالبيوت في تلك الدول المُطلة على البحر تملؤها الحياة وتبعث في النفس السكينة والهدوء الذي ينعكس بالتأكيد من صفاء البحر ونقاء السماء معًا ..

البساطة تُغلف أرجاء المكان، حيث يعتمد المصممون غالبًا على استخدام الأخشاب بأنواعها المختلفة في تصميم البيوت هناك سواء في الأرضيات أو الحوائط بل وأحيانًا أيضًا في الأسقف، فلا تتعجب كثيرًا عندما ترى هناك سقف مكون في الأساس من شرائح خشبية متقاطعة مع بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.

ولا شك أن النباتات تُعد جزءًا هامًا في أي منزلٍ هناك، وكأنها قطعة ديكور أساسية الاستخدام، فكما نجد في الصورة النباتات الخضراء هنا وهناك تغمر المكان بروح الحدائق.