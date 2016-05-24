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ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
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إن كنت لا تعلم كثيرًا عن ديكورات المنازل المقامة على البحر المتوسط.. كيف تبدو إطلالتها وأشكالها، ما هي مساحاتها والخامات الأكثر استخدامًا في جدرانها وأرضياتها وكذلك أسقفها! إليك نماذج عديدة ومتنوعة في هذا المقال.. 

البساطة تُغلِف أرجاء المكان

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

هكذا يكون الديكور على نمط البحر المتوسط، فالبيوت في تلك الدول المُطلة على البحر تملؤها الحياة وتبعث في النفس السكينة والهدوء الذي ينعكس بالتأكيد من صفاء البحر ونقاء السماء معًا ..

البساطة تُغلف أرجاء المكان، حيث يعتمد المصممون غالبًا على استخدام الأخشاب بأنواعها المختلفة في تصميم البيوت هناك سواء في الأرضيات أو الحوائط بل وأحيانًا أيضًا في الأسقف، فلا تتعجب كثيرًا عندما ترى هناك سقف مكون في الأساس من شرائح خشبية متقاطعة مع بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.

ولا شك أن النباتات تُعد جزءًا هامًا في أي منزلٍ هناك، وكأنها قطعة ديكور أساسية الاستخدام، فكما نجد في الصورة النباتات الخضراء هنا وهناك تغمر المكان بروح الحدائق. 

نافذة كبيرة بوسع البحر

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

من أكثر الخصائص المتعارف عليها في تصميم البيوت على نمط البحر المتوسط هي النوافذ الزجاجية الشفافة؛ وذلك لتمكن قاطنيها من الاستمتاع بروعة المنظر والانتعاش بنسمات الهواء.

اللون الأزرق غالبًا ما يستخدم في طلاء الحوائط الداخلية للمنازل، وكذلك شرائح الباركية عادة ما تستخدم في الأرضيات أيضًا، ويتضح ذلك من اختيار المصمم لها هنا بدرجتها الفاتحة لتُغلف أرضيات المنزل.

السقف.. بشرائح الخشب الملون

L'envers du décor, Pixcity Pixcity بلكونة أو شرفة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

استعان المصمم هنا في التصميم الداخلي لهذا المنزل بشرائح الخشب الملون في تزيين السقف واهتم بأن يتبع نفس مبدأ تعدد الألوان في الأرضية أيضًا، حيث  استخدم بلاطات مختلفة الألوان جمعت بين بريق الأحمر والأخضر والأصفر معًا!

هذا إلى جانب الحوائط الحجرية التي تحيط المكان بكل جوانبه، والتي تعكس أيضًا طبيعة البيوت هناك.

سحر المسبح والإضاءة يلتحمان بالغروب

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

قد تبدو غرفة معيشة من شدة تناسقها وترتيبها، ولكنها في الحقيقة ما هي إلا رُكنة تطل على مسبح!

الأشجار والنباتات الخضراء تحيط بالمكان من كل النواحي، والإضاءة بروعتها تنعكس على مياه المسبح فتعطي سحرًا وبريقًا لا يوصف!

مطبخ بالخشب والأحجار

L'envers du décor, Pixcity Pixcity مطبخ
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

حوائط مزخرفة بالحجر وأسقف بشرائح الخشب.. هكذا تكون المطابخ على نمط البحر المتوسط، تجمع بين الخشب والأحجار في حوائطها وأرضياتها وكذلك أسقفها، ولا سيما الأرفف التي تجمع أغراض المطبخ أيضًا تكون هي الأخرى مصنوعة من الخشب.

الأبيض وحده يكفي!

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign غرفة نوم
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

لأن البساطة عنوان المنازل ذات نمط البحر المتوسط، استخدم المصمم هنا اللون الأبيض في كل شئ بغرفة النوم من حوائط وأرضيات وفرشٍ للسرير.. حتى قطع الأثاث الصغيرة جميعها باللون الأبيض الذي يقوم بدوره في بث الطمأنينة بقلوب قاطنيه ويُشعِرهم بالراحة طوال الوقت.

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الحمام بلمسة خشبية

Ein Bad wie im Freien, raphaeldesign raphaeldesign حمام
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

لأن الخشب يسيطر على كل شئ في البيوت المطلة على البحر المتوسط، ليس بغريب أن نجد الحمام أيضًا مُغلفًا بلمسة خشبية حديثة الطراز!

إطلالة فقط للاسترخاء..

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

تتميز البيوت المقامة على نمط البحر المتوسط بإطلالة فريدة تحث على الاسترخاء، لما لا وكل الأجواء هناك مساعدة لذلك! فالنقاء يعم المكان من كل جانب وكذلك النباتات الخضراء والأشجار! 

شرفة ممزوجة بجمال الطبيعة

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

معظم البيوت المصممة على نمط البحر المتوسط تحظى إما بشرفة واسعة وبسيطة أو سطح كبير يتوسطه أريكة تساعد على الاسترخاء، ليمنح قاطني المنزل فرصة الالتحام بالطبيعة والتمتع بجمالها الخلاب.

لقراءة المزيد، اتبع الرابط التالي: منزل مبهر، و الموقع؟ لن تصدق!

تفاصيل صغيرة تصنع الفارق
هل تعرفت على النماذج العديدة لديكور منازل البحر المتوسط؟

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