ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر

إن كنت لا تعلم كثيرًا عن ديكورات المنازل المقامة على البحر المتوسط.. كيف تبدو إطلالتها وأشكالها، ما هي مساحاتها والخامات الأكثر استخدامًا في جدرانها وأرضياتها وكذلك أسقفها! إليك نماذج عديدة ومتنوعة في هذا المقال..
هكذا يكون الديكور على نمط البحر المتوسط، فالبيوت في تلك الدول المُطلة على البحر تملؤها الحياة وتبعث في النفس السكينة والهدوء الذي ينعكس بالتأكيد من صفاء البحر ونقاء السماء معًا ..
البساطة تُغلف أرجاء المكان، حيث يعتمد المصممون غالبًا على استخدام الأخشاب بأنواعها المختلفة في تصميم البيوت هناك سواء في الأرضيات أو الحوائط بل وأحيانًا أيضًا في الأسقف، فلا تتعجب كثيرًا عندما ترى هناك سقف مكون في الأساس من شرائح خشبية متقاطعة مع بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.
ولا شك أن النباتات تُعد جزءًا هامًا في أي منزلٍ هناك، وكأنها قطعة ديكور أساسية الاستخدام، فكما نجد في الصورة النباتات الخضراء هنا وهناك تغمر المكان بروح الحدائق.
من أكثر الخصائص المتعارف عليها في تصميم البيوت على نمط البحر المتوسط هي النوافذ الزجاجية الشفافة؛ وذلك لتمكن قاطنيها من الاستمتاع بروعة المنظر والانتعاش بنسمات الهواء.
اللون الأزرق غالبًا ما يستخدم في طلاء الحوائط الداخلية للمنازل، وكذلك شرائح الباركية عادة ما تستخدم في الأرضيات أيضًا، ويتضح ذلك من اختيار المصمم لها هنا بدرجتها الفاتحة لتُغلف أرضيات المنزل.
استعان المصمم هنا في التصميم الداخلي لهذا المنزل بشرائح الخشب الملون في تزيين السقف واهتم بأن يتبع نفس مبدأ تعدد الألوان في الأرضية أيضًا، حيث استخدم بلاطات مختلفة الألوان جمعت بين بريق الأحمر والأخضر والأصفر معًا!
هذا إلى جانب الحوائط الحجرية التي تحيط المكان بكل جوانبه، والتي تعكس أيضًا طبيعة البيوت هناك.
قد تبدو غرفة معيشة من شدة تناسقها وترتيبها، ولكنها في الحقيقة ما هي إلا رُكنة تطل على مسبح!
الأشجار والنباتات الخضراء تحيط بالمكان من كل النواحي، والإضاءة بروعتها تنعكس على مياه المسبح فتعطي سحرًا وبريقًا لا يوصف!
حوائط مزخرفة بالحجر وأسقف بشرائح الخشب.. هكذا تكون المطابخ على نمط البحر المتوسط، تجمع بين الخشب والأحجار في حوائطها وأرضياتها وكذلك أسقفها، ولا سيما الأرفف التي تجمع أغراض المطبخ أيضًا تكون هي الأخرى مصنوعة من الخشب.
لأن البساطة عنوان المنازل ذات نمط البحر المتوسط، استخدم المصمم هنا اللون الأبيض في كل شئ بغرفة النوم من حوائط وأرضيات وفرشٍ للسرير.. حتى قطع الأثاث الصغيرة جميعها باللون الأبيض الذي يقوم بدوره في بث الطمأنينة بقلوب قاطنيه ويُشعِرهم بالراحة طوال الوقت.
لأن الخشب يسيطر على كل شئ في البيوت المطلة على البحر المتوسط، ليس بغريب أن نجد الحمام أيضًا مُغلفًا بلمسة خشبية حديثة الطراز!
تتميز البيوت المقامة على نمط البحر المتوسط بإطلالة فريدة تحث على الاسترخاء، لما لا وكل الأجواء هناك مساعدة لذلك! فالنقاء يعم المكان من كل جانب وكذلك النباتات الخضراء والأشجار!
معظم البيوت المصممة على نمط البحر المتوسط تحظى إما بشرفة واسعة وبسيطة أو سطح كبير يتوسطه أريكة تساعد على الاسترخاء، ليمنح قاطني المنزل فرصة الالتحام بالطبيعة والتمتع بجمالها الخلاب.
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