شاهد كيف تجعل بيتك مُبهجًا بلمسة الأشجار!

سواء إن كان بيتك كلاسيكي أو على الطراز العصري، ذو قطع أثاث كثيرة أو حتى خالٍ من الأثاث، يمكنك جعل كلاهما أكثر بهجةً بلمسة من الأشجار والنباتات الخضراء إن استطعت وضعها في أماكنها الصحيحة والمناسبة حتى لا تكون إضافة بلا معنى!
ولكن هل تعلم ما هي أفضل وأنسب تلك الأماكن! إن كنت تجهل الإجابة، إليك كل ما قد تحتاجه من معلومات وتفاصيل..
يتناسب استخدام الأشجار أو المزروعات الخضراء كثيرًا -في أي منزل -مع الأروقة والشرفات وخصوصًا إن كانت مساحتهما كبيرة وتسمح بوضع مجموعة متنوعة من الأشجار أو النباتات.
فـ حقيقي أن استخدام النباتات يضفي البهجة على روح المكان الذي توضع به، تمامًا كما هو موضح هنا، فاستخدام تلك المزروعات أضاف كثيرًا لـ الشرفة وربط بين العناصر المختلفة المكونة لها من كرسي خشبي بسيط وإطار برسوم الزهور مع حائط لبني راقي ممزوج بنقاء اللون الأبيض.
إن تخيلت منظر غرفة المعيشة هنا بدون استخدام المصمم لتلك الشجرة بالتأكيد ستجد شيئًا ناقصًا! فهذه المساحة الكبيرة التي تتميز بها الغرفة يجب أن تُستغل في وضع شئ ما إضافي، وقد أحسن المصمم هنا استغلالها فعليًا بتلك الشجرة في زاوية الغرفة.
نجح المصمم أيضًا في استخدام الباركية بلونه البني في أرضية الغرفة، وكذلك في إضافته لقطعة فرش بسيطة مخططة بجلد النمر، مما جعل الغرفة تبدو في هيأتها كالغابة الهادئة!
قد يبدو لأول وهلة جانب من حديقة ما! ولكنه في الحقيقة حوض في حمام..
استطاع مصمم ذلك الحمام أن يبتكر في تصميمه بشكل كبير، حيث أضاف فتحه أخرى للحوض غير الفتحة الأساسية المخصصة لغسل الأيدي… إلخ، ولكنها أصغر قليلًا مرر من خلالها نخبة من المزروعات الراقية التي جعلت للحوض شكل أكثر تميزًا.
كما استغل المصمم أيضًا المكان الذي يدنو الحوض المعلق في وضع مجموعة متميزة من الزهور الحمراء، مُزينًا ما يحيط بها بنخبة فريدة من الحجر الأبيض الصغير، فبات هذا الركن من الحمام أشبه بحديقة داخلية للمنزل!
لأن لزراعة إحدى الأشجار أو النباتات في المنزل له عيبوه أيضًا والتي على رأسها ما ينتج عنها من مخلفات تتطلب التنظيف من حينٍ إلى أخر، هناك من يفضلون الابتعاد عن ذلك في مقابل اختيار عاملٍ آخر في تزيين منزلهم كالاستعانة بلوحة فنية بأوراق الشجر.
وبذلك يكون قاطن المنزل تجنب فكرة المخلفات الناتجة عن وضع النباتات داخل المنزل وفي الوقت ذاته أضاف لمسة فنية بسيطة ورائعة لمنزله.
شجرة في منتصف البيت! بالطبع تبدو غريبة في نظر البعض! ولكنها أيضًا تبدو مختلفة ومميزة في نظر آخرين..
فمن المعتاد علينا أنه عندما نرى أشجار أو مزروعات خضراء بالمنزل أن نجدها بمدخله أو أسفل السٌلمِ أو حتى على جانبي شاشة تليفزيون في غرفة المعيشة!، ولكن ما هو غير مألوف هنا هو استغلال المصمم للمساحة الفارغة بوسط تلك الغرفة لوضع شجرة!
إن كنت من قاطني بيتٍ مكون من طابقين، فأعلم أن الأشجار يجب أن تكون جزءًا أساسيًا منه؛ لأنها بالتأكيد ستضيف لمسة أجمل بكل المقاييس.
وعن الأماكن التي يفضل أن تستخدم الأشجار والنباتات فيها بمنزلك، فأنسبها: السلم، سواء كانت في الجزء السفلي له أو أن تحيط به من كل الجوانب، وكذلك مدخل البيت، وغرفة المعيشة، ويمكن أيضًا أن تضع القليل من الزهريات في أطراف متفرقة من الحمام.
تبدو النباتات الخضراء مناسبة تمامًا لمدخل المنزل، فهو أحد أفضل الأماكن التي عليك وضع مزروعاتك بها إن أردت أن تجعلها جزءًا من ديكور بيتك.
ولكن يجب عليك مراعاة أن تكون أرضيات وحوائط ذلك المدخل هادئة اللون أي أن تكون الحوائط مطلية بالأبيض مثلًا أو الكريمي أو حتى الكافيه، وكذلك الأرضيات تكون بسيراميك ناعم اللون وراقٍ حتى يكون المدخل مريح للعين فتتجنب بذلك إحداث أي صخب في حال إن كانت ألوان الحوائط والأرضيات متعددة أو ذات نقوشٍ كثيرة.
رغم أن غرفة المعيشة هنا متكاملة العناصر والأركان من أثاث وديكورات في كل مكان، إلا أن وجود الشجر والنباتات الخضراء كان له دور أساسي في إضفاء عنصر الحيوية عليها.
كما أن استعانة المصمم بالعديد من الإطارات على الحائط الأبيض اللون كان له دور أيضًا في تزيينه وجعله أكثر جمالًا.
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