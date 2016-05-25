شاهد كيف تجعل بيتك مُبهجًا بلمسة الأشجار!

سواء إن كان بيتك كلاسيكي أو على الطراز العصري، ذو قطع أثاث كثيرة أو حتى خالٍ من الأثاث، يمكنك جعل كلاهما أكثر بهجةً بلمسة من الأشجار والنباتات الخضراء إن استطعت وضعها في أماكنها الصحيحة والمناسبة حتى لا تكون إضافة بلا معنى!

ولكن هل تعلم ما هي أفضل وأنسب تلك الأماكن! إن كنت تجهل الإجابة، إليك كل ما قد تحتاجه من معلومات وتفاصيل..