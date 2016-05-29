المنزل الخشبي ليس منزلاً للفقراء

وجولتنا اليوم في البرازيل ومع منزل قمة في الأبداع، المنزل الخشبي الذي يشعرك أنك تعيش وسط الغابة في جو ملئ بالهدوء والأسترخاء كما الأساطير، جميل أليس كذلك؟؟! على رغم من أن البرازيل كبلد لا تعترف كثيراً بالبيوت الخشبية لأنها تعتبر مرتبطة بشكل كبير بسكن الفقراء، لكن هذا المنزل كسر هذة القاعدة فهو يجمع بين نقيضين في التصميم وهما البساطة من خلال استخدامه الكلي للخشب في التصميم، والفخامة الذي أراد المصمم أظهارها ببراعة داخل هذا المنزل.