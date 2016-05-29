المنزل الخشبي ليس منزلاً للفقراء

وجولتنا اليوم في البرازيل ومع منزل قمة في الأبداع، المنزل الخشبي الذي يشعرك أنك تعيش وسط الغابة في جو ملئ بالهدوء والأسترخاء كما الأساطير، جميل أليس كذلك؟؟! على رغم من أن البرازيل كبلد لا تعترف كثيراً بالبيوت الخشبية لأنها تعتبر مرتبطة بشكل كبير بسكن الفقراء، لكن هذا المنزل كسر هذة القاعدة فهو يجمع بين نقيضين في التصميم وهما البساطة من خلال استخدامه الكلي للخشب في التصميم، والفخامة الذي أراد المصمم أظهارها ببراعة داخل هذا المنزل.
بداية الجمال كانت مع واجهة المنزل الذي أراد المصمم Poly-Rthmic أظهار الجمال والأبداع كله فقط من خلالها، فكما نري يعتمد المنزل في تصميمه بالكامل على الخشب الطبيعي ووجود مساحة كبيرة عند الواجهة تسمح باستغلالها في زراعة النباتات وجعلها مساحة خضراء تسمح بالترويح عن النفس.
المطبخ داخل هذا المنزل كان تصميمه انسيابياً وانيق بدرجة كبيرة وملفتة للأنتباه، فقد احتوى على ديكور وأثاث مميز جداً، واعتمد المصمم على اللون الأبيض ليكون اللون الاساسي داخل هذا المنزل، واعتمد على لمسة الخشب والباركية الفاتح اللون في الأرضيات ليخلق من هذا المزيج لمسة أنيقة وانسيابية داخل هذا المطبخ.
أما غرفة المعيشة فكان تصميمها عبقرياً جداً وعملي أيضاً، فقد اعتمد Poly على استغلال المساحات داخل المنزل بشكل رائع فقد جمع غرفة المعيشة معغرفة السفرة معاً، بشكل تكاملي بارع جداً، فقد جعل كل جزء داخل هذا المنزل يكمل بعضه بشكل متناسق ومتكامل، اعتمد في الأرضيات على الخشب الطبيعي من خلال الباركية، وتحققت البساطة داخل المنزل من خلال الديكور والأثاث البسيط، والأعتماد على الألوان المحايدة أيضاً.
ولأنه مصمم عبقري وذكي في تصميمه لم يترك اى مساحة داخل هذا المنزل، الا وقام استغلالها بطريقة صحيحة وذكية جداً، وقد كان فكما هو موضح في الصورة قام باستغلال مساحة الفناء بشكل مثالي جداً، من خلال تزيينها بالنباتات والأشجار الخضراء وأيضاَ من خلال الديكور الملون البسيط الذى استخدمه ليضفي بذلك لمسة مميزة على فناء هذا المنزل.
ولأن غايته البساطة منذ البداية ظهر ذلك أيضاً من خلال تصميمة لشرفة هذا المنزل، فكرة الشرفة تمحورت حول جعلها مساحة مميزة جداً للترفيه وللأسترخاء في الطابق الأرضى، ولم ينسي أيضاً اللمسة الخشبية التي أراد الأعتماد عليها منذ البداية.
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