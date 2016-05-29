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المنزل الخشبي ليس منزلاً للفقراء

منة اسماعيل منة اسماعيل
MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية
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وجولتنا اليوم في البرازيل ومع منزل قمة في الأبداع، المنزل الخشبي الذي يشعرك أنك تعيش وسط الغابة في جو ملئ بالهدوء والأسترخاء كما الأساطير، جميل أليس كذلك؟؟! على رغم من أن البرازيل كبلد لا تعترف كثيراً  بالبيوت الخشبية لأنها تعتبر مرتبطة بشكل كبير بسكن الفقراء، لكن هذا المنزل كسر هذة القاعدة فهو يجمع بين نقيضين في التصميم وهما البساطة من خلال استخدامه الكلي للخشب في التصميم، والفخامة الذي أراد المصمم أظهارها ببراعة داخل هذا المنزل.

البداية من الواجهة

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

بداية الجمال كانت مع واجهة المنزل الذي أراد المصمم Poly-Rthmic أظهار الجمال والأبداع كله فقط من خلالها، فكما نري يعتمد المنزل في تصميمه بالكامل على الخشب الطبيعي ووجود مساحة كبيرة عند الواجهة تسمح باستغلالها في زراعة النباتات وجعلها مساحة خضراء تسمح بالترويح عن النفس.

مطبخ أنيق وانسيابي

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

المطبخ داخل هذا المنزل كان تصميمه انسيابياً وانيق بدرجة كبيرة وملفتة للأنتباه، فقد احتوى على ديكور وأثاث مميز جداً، واعتمد المصمم على اللون الأبيض ليكون اللون الاساسي داخل هذا المنزل، واعتمد على لمسة الخشب والباركية الفاتح اللون في الأرضيات ليخلق من هذا المزيج لمسة أنيقة وانسيابية داخل هذا المطبخ.

غرفة معيشة عبقرية

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

أما غرفة المعيشة فكان تصميمها عبقرياً جداً وعملي أيضاً، فقد اعتمد Poly  على استغلال المساحات داخل المنزل بشكل رائع فقد جمع غرفة المعيشة معغرفة السفرة معاً، بشكل تكاملي بارع جداً، فقد جعل كل جزء داخل هذا المنزل يكمل بعضه بشكل متناسق ومتكامل، اعتمد في الأرضيات على الخشب الطبيعي من خلال الباركية، وتحققت البساطة داخل المنزل من خلال الديكور والأثاث البسيط، والأعتماد على الألوان المحايدة أيضاً. 

فناء رائع

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

ولأنه مصمم عبقري وذكي في تصميمه لم يترك اى مساحة داخل هذا المنزل، الا وقام استغلالها بطريقة صحيحة وذكية جداً، وقد كان فكما هو موضح في الصورة قام باستغلال مساحة الفناء بشكل مثالي جداً، من خلال تزيينها بالنباتات والأشجار الخضراء وأيضاَ من خلال الديكور الملون البسيط الذى استخدمه ليضفي بذلك لمسة مميزة على فناء هذا المنزل. 

الشرفة والبساطة

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

ولأن غايته البساطة منذ البداية ظهر ذلك أيضاً من خلال تصميمة لشرفة هذا المنزل، فكرة الشرفة تمحورت حول جعلها مساحة مميزة جداً للترفيه وللأسترخاء في الطابق الأرضى، ولم ينسي أيضاً اللمسة الخشبية التي أراد الأعتماد عليها منذ البداية.

MAISON BBC - BORDEAUX-BASTIDE, POLY RYTHMIC ARCHITECTURE POLY RYTHMIC ARCHITECTURE مساحات تجارية صالات عرض
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

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