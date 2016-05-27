أفكار جميلة لنافورة الحديقة

أما إذا كنت من محبي المغامرة و تأثرك الغابات الطبيعية، فقد صممت هذه النافورة خصيصا لك. فهي لا تتوسط مكان معين و ليس لها بناء قائم، إنما هي مجموعة من الرشاشات بقوة دفع كبيرة، تخرج منها المياه باندفاع قوي كأنها مياه دفينة تتدفق من آبار داخلية أو أمطار تنهمر بغزارة أو شلال، فتترائى كل هذه المناظر الطبيعية لك و تأخذك في عالم ملئ بالحياة. و نلاحظ اختيار الصخور كأن المياه تتدفق من ممر حجري وسط الحديقة، و إضافة اﻷنوار لها تأثير كبير في جمال المنظر خاصة في المساء.