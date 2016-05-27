أفكار جميلة لنافورة الحديقة

ما أجمل الاستمتاع بمنظر المياه التي تسري بين الحدائق و الاستماع لخريرها و الاستجمام بالهدوء النفسي الذي يبعثه منظر المياه في النفوس. و لهذا نقدم لكم مجموعة من اﻷفكار المختلفة و المبتكرة تصلح للنافورة في حديقة المنزل لتضيف البهجة و التميز.
إذا كنت من محبي التحف، بمختلف أذواقها، فستحب هذه النافورة. ففكرتها تعتمد على ابراز جمال التمثال القائم بها، و قد يكون التمثال بتصميم روماني قديم أو أثري مثل الموضح بالصورة، و قد يكون شكل أسطوري خيالي، أو أن يكون مجسم هندسي بتصميم عصري، فيمكن اختيار طراز النافورة بحيث تلائم التصميم العام للحديقة و المنزل و بالطبع لتوافق ذوقك. و بالطبع يلفت النظر روعة الأشجار المحيطة بها، فيكتمل بهاء المنظر و روعته بدقة التصميم.
أما إذا كنت من محبي المغامرة و تأثرك الغابات الطبيعية، فقد صممت هذه النافورة خصيصا لك. فهي لا تتوسط مكان معين و ليس لها بناء قائم، إنما هي مجموعة من الرشاشات بقوة دفع كبيرة، تخرج منها المياه باندفاع قوي كأنها مياه دفينة تتدفق من آبار داخلية أو أمطار تنهمر بغزارة أو شلال، فتترائى كل هذه المناظر الطبيعية لك و تأخذك في عالم ملئ بالحياة. و نلاحظ اختيار الصخور كأن المياه تتدفق من ممر حجري وسط الحديقة، و إضافة اﻷنوار لها تأثير كبير في جمال المنظر خاصة في المساء.
أما هذه النافورة فهي قائمة بداخل المسبح؛ و على هذا يمكن تطبيقها بسهولة إذا كان عندك مسبح بمنزلك. و ما يميز هذه النافورة هو شكل اندفاع المياه بشكل دقيق و منظم، فتتداخل خطوط المياه سويا لترسم لوحة بديعة متحركة تهمس بصوت المياه لتريح أعصاب الجالسين حولها.
و هذه فكرة أخرى لتصميم نافورة بالحديقة، و هي تحاكي منظر الشلالات الاستوائية وسط الغابات. و لذلك نلمس الدفء في هذا التصميم، و يلفت النظر اجتماع كل العناصر الطبيعية؛ اﻷحجار و النباتات و المياه و اﻷخشاب، تتداخل بصورة تلقائية في مكان واحد، لذلك فهذا التصميم يناسب المساحات الكبيرة و الصغيرة.
هذه فكرة أخرى لتصميم الشلال، و لكنه شلال يشبه شلالات المحيطات و البحار، لذلك نجده على ارتفاع عالى و يصب في المسبح. و هو يعطي إطلالة منعشة و يناديك نداءا خفيا لتعوم و تغطس تحته و تستمتع بصفاء الجو و جمال المياه.
أما إذا كنت من محبي البحيرات و الطبيعة الهادئة، و تستمتع بقراءة الروايات الرومانسية و أفلام الدراما، فهذه الفكرة تلائمك تماما. فهي في منتهى البساطة و لكن لها تأثير سحري، و تعتمد فكرتها على ضخ المياه باندفاع ضعيف من بؤرة معينة، بحيث تتحرك المياه بدواماتها الخلابة و تضيف جو من الهدوء و الانسيابية.
هذه الفكرة مستوحاة من التصميم الحديث، فهي أشكال هندسية مربعة، مقسمة لثلاثة أشكال منفصلة بدلا من شكل واحد متصل، بلون داكن. و يمكن التحكم في اندفاع المياه بحيث تحدث ذبذبات بسيطة أو أن ترتفع خطوط المياه للمستوى المطلوب. و هي محاطة بأحجار فاتحة اللون.
و أخيرا و ليس آخرا، نرى فكرة أخرى للمياه المنسابة بداخل المسبح، من مجرى صغير مرتفع، و يمكن التحكم في الشكل العام بحيث يزيد عدد هذه المجاري أو اختلاف ارتفاعها أو شدة تيار المياه، و هذا التصميم يلائم المسابح الكبيرة و الصغيرة على سواء.
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