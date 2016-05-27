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أفكار جميلة لنافورة الحديقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH حديقة
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ما أجمل الاستمتاع بمنظر المياه التي تسري بين الحدائق و الاستماع لخريرها و الاستجمام بالهدوء النفسي الذي يبعثه منظر المياه في النفوس. و لهذا نقدم لكم مجموعة من اﻷفكار المختلفة و المبتكرة تصلح للنافورة في حديقة المنزل لتضيف البهجة و التميز.

تحفة فنية

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography حديقة
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

إذا كنت من محبي التحف، بمختلف أذواقها، فستحب هذه النافورة. ففكرتها تعتمد على ابراز جمال التمثال القائم بها، و قد يكون التمثال بتصميم روماني قديم أو أثري مثل الموضح بالصورة، و قد يكون شكل أسطوري خيالي، أو أن يكون مجسم هندسي بتصميم عصري، فيمكن اختيار طراز النافورة بحيث تلائم التصميم العام للحديقة و المنزل و بالطبع لتوافق ذوقك. و بالطبع يلفت النظر روعة الأشجار المحيطة بها، فيكتمل بهاء المنظر و روعته بدقة التصميم.

روح الطبيعة

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

أما إذا كنت من محبي المغامرة و تأثرك الغابات الطبيعية، فقد صممت هذه النافورة خصيصا لك. فهي لا تتوسط مكان معين و ليس لها بناء قائم، إنما هي مجموعة من الرشاشات بقوة دفع كبيرة، تخرج منها المياه باندفاع قوي كأنها مياه دفينة  تتدفق من آبار داخلية أو أمطار تنهمر بغزارة أو شلال، فتترائى كل هذه المناظر الطبيعية لك و تأخذك في عالم ملئ بالحياة. و نلاحظ اختيار الصخور  كأن المياه تتدفق من ممر حجري وسط الحديقة، و إضافة اﻷنوار لها تأثير كبير في جمال المنظر خاصة في المساء.

اﻷناقة و التميز

Wie aus 1001 Nacht: orientalischer Garten in Berlin, Kamel Louafi Landschaftsarchitekten Kamel Louafi Landschaftsarchitekten حديقة
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

أما هذه النافورة فهي قائمة بداخل المسبح؛ و على هذا يمكن تطبيقها بسهولة إذا كان عندك مسبح بمنزلك. و ما يميز هذه النافورة هو شكل اندفاع  المياه بشكل دقيق و منظم، فتتداخل خطوط المياه سويا لترسم لوحة بديعة متحركة تهمس بصوت المياه لتريح أعصاب الجالسين حولها. 

نافورة أم شلال؟

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

و هذه فكرة أخرى لتصميم نافورة بالحديقة، و هي تحاكي منظر الشلالات الاستوائية وسط الغابات. و لذلك نلمس الدفء في هذا التصميم، و يلفت النظر  اجتماع كل العناصر الطبيعية؛ اﻷحجار و النباتات و المياه و اﻷخشاب، تتداخل بصورة تلقائية في مكان واحد، لذلك فهذا التصميم يناسب المساحات الكبيرة و الصغيرة. 

شلال في وسط البحر

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. مسبح
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

هذه فكرة أخرى لتصميم الشلال، و لكنه شلال يشبه شلالات المحيطات و البحار، لذلك نجده على ارتفاع عالى و يصب في المسبح. و هو يعطي إطلالة منعشة و يناديك نداءا خفيا لتعوم و تغطس تحته و تستمتع بصفاء الجو و جمال المياه. 

البحيرة

Casa Cor Rio 2011, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

أما إذا كنت من محبي البحيرات و الطبيعة الهادئة، و تستمتع بقراءة الروايات الرومانسية و أفلام الدراما، فهذه الفكرة تلائمك تماما. فهي في منتهى البساطة و لكن لها تأثير سحري، و تعتمد فكرتها على ضخ المياه باندفاع ضعيف من بؤرة معينة، بحيث تتحرك المياه بدواماتها الخلابة و تضيف جو من الهدوء و الانسيابية.

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النافورة بطراز عصري

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

هذه الفكرة مستوحاة من التصميم الحديث، فهي أشكال هندسية مربعة، مقسمة لثلاثة أشكال منفصلة بدلا من شكل واحد متصل، بلون داكن. و يمكن التحكم في اندفاع المياه بحيث تحدث ذبذبات بسيطة أو أن ترتفع خطوط المياه للمستوى المطلوب. و هي محاطة بأحجار فاتحة اللون. 

مجرى مائي

Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH حديقة
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

و أخيرا و ليس آخرا، نرى فكرة أخرى للمياه المنسابة بداخل المسبح، من مجرى صغير مرتفع، و يمكن التحكم في الشكل العام بحيث يزيد عدد هذه المجاري أو اختلاف ارتفاعها أو شدة تيار المياه، و هذا التصميم يلائم المسابح الكبيرة و الصغيرة على سواء.

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