عالم السلالم

أما عن هذا التصميم فهو يجمع بين اﻷناقة و البساطة و الراحة في وقت واحد. يلفت النظر اختلاف التصميم، فبدلا من أن تكون السلالم مبنية على اﻷرض، تظهر هذه السلالم و كأنها معلقة في الهواء من هذه العواميد. و من أسفلها نجد مساحة مخصصة للجلوس، ممكن بها القراءة أو اللعب مع الطفل أو ما شابه. و بها أدراج عديدة لتخزين اﻷغراض المختلفة.