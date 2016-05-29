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عالم السلالم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Via Vespucci, raimondo guidacci raimondo guidacci درجات وأروقة
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العناية بتصميم السلالم و شكلها لا يقل أهمية عن الغرف الرئيسية، فهي تلعب دور كبير في الشكل العام للمنزل، و باستغلالها جيدا يمكن الحصول على أفضل النتائج.. إليك بعض اﻷفكار و كيفية تطبيقها بمنازلنا.

الخزانة الذكية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

هذه الفكرة المبتكرة صممت خصيصا لاستغلال المساحات، فبدلا من ترك المساحة السفلية فارغة، تم تركيب خزانة بها لتحوي مختلف اﻷغراض. و هي سهلة الفتح و الغلق، و تناسب المنازل العائلية التي تضم العديد من اﻷفراد، فبهذا الشكل توفر مساحات تخزين إضافية لتسع جميع أفراد المنزل.

الحديقة الداخلية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

أما هذه الفكرة فهي في غاية البساطة، تناسب عشاق الطبيعة و الجمال، فاﻷدراج خشبية، تظهر من خلف الحاجز الزجاجي للسلالم. و باﻷسفل أحجار بيضاء و كشافات للإضاءة، و بها أشجار صغيرة. و اختيار النباتات و لونها و تنسيقها في هذا الشكل من السلالم هو ما يحدد الشكل النهائي لها.

مكتبة السلالم

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

مرة أخرى يظهر لنا كيف يمكن استخدام مساحة السلالم بطرق مختلفة لتناسب احتياجات أفراد المنزل، فتم تصميم هذه السلالم بحيث تحمل بأدراجها مكتبة جميلة، فتوفر مساحة أخرى في المنزل كان من الممكن أن تستخدم للمكتبة. فهذه الفكرة عملية جدا خاصة المنازل الحديثة التي تكون مساحتها صغيرة.

ركن الراحة

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

أما عن هذا التصميم فهو يجمع بين اﻷناقة و البساطة و الراحة في وقت واحد. يلفت النظر اختلاف التصميم، فبدلا من أن تكون السلالم مبنية على اﻷرض، تظهر هذه السلالم و كأنها معلقة في الهواء من هذه العواميد. و من أسفلها نجد مساحة مخصصة للجلوس، ممكن بها القراءة أو اللعب مع الطفل أو ما شابه. و بها أدراج عديدة لتخزين اﻷغراض المختلفة.

سلم أم طاولة طعام؟

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos

و هنا أيضا تم استخدام المساحة السفلية للسلالم للجلوس، و لكن هذه المرة على مائدة الطعام. فأحد درجات السلم الخشبي امتدت لتكون سطح طاولة للطعام، أو ممكن الجلوس عليها لإنجاز بعض المهام على الحاسوب الشخصي. و سمح بهذه الفكرة وجود السلالم بوسط الغرفة و ليس بجانب الحائط. و هذا أكبر دليل على أن تصميم السلالم الجيد يظهرها كجزء من المنزل لا ينفصل عنه بل يكمله.

السلالم الحلزونية

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

إذا كانت مساحة المنزل صغيرة و تشعر بأن السلالم سوف تأخذ منها الكثير، فتأمل هذه السلالم و أعد النظر مرة أخرى. فإن تصميم هذه السلالم بتلك الكيفية يجعل مساحة السلالم صغيرة للغاية تكاد لا تذكر. و نرى في الملف الثاني مسند معدني يمسك به الصاعد أو الهابط على السلالم حتى لا يفقد توازنه. فهي فكرة رائعة و تستغل الرواق بطريقة جديدة.

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السلالم بطراز حديث

Via Vespucci, raimondo guidacci raimondo guidacci درجات وأروقة
raimondo guidacci

raimondo guidacci
raimondo guidacci
raimondo guidacci

لهذه السلالم العديد من الصفات المبتكرة و المميزة؛ فإذا تأملنا التصميم, نجده تصميم حديث مبتكر بأشكال هندسية مختلفة و ألوان متعددة بين البيج و اﻷسود و الرمادي. أما عن مساحتها فهي لا تشغل مساحة كبيرة بل على العكس، فهى في ركن الغرفة و وجودها يتلائم مع الجو العام في جمال عصري.

إطلالة القصور

London domestic staircase Stair Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Stair Factory

London domestic staircase

Stair Factory
Stair Factory
Stair Factory

أما إذا كنت من محبي الفخامة و التميز، فهذه السلالم تقدم لك احتياجاتك. فبأدراجها الرخامية الفاتحة اللون، و انسيابها حول الحائط، تضفي إطلالة القصور العظيمة أو المعابد اﻷسطورية. و لمقبضها المعدني جمال خاص و زخارف مميزة تزيد من روعة السلالم و تؤكد فخامتها.

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