تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة

هل تريد إنشاء مسبح خاص بك في حديقة منزلك و لكن تعتقد أنه سيكون مكلف و يحتاج إلى مساحة كبيرة؟ ليس بالضرورة، فإمكانية إنشاءه ليست صعبة؛ أما التكلفة و المساحة و الشكل فهذه كلها أشياء يمكن تغييرها وفقا للمكان المتاح و التصميم المرغوب. فهيا معا لنلقى نظرة على كيفية التنفيذ من البداية و حتى النهاية.
هذه هي أول خطوة للتنفيذ، و هي الرسم الهندسي وفقا للمساحات و الشكل النهائي المطلوب، و لها أهمية خاصة في تخيل المنظر العام و إجراء التعديلات عليه قبل البدء في العمل، و سهلت البرامج الإلكترونية هذه الخطوة بشدة.
في الخطوة الثانية يجب التأكد من كل وصلات اللازمة لضخ المياه داخل حمام السباحة و تفريغها منه. و هذه الوصلات جميعا يتم ادخالها تحت سطح اﻷرض أثناء خطوة الحفر، فلا تظهر عادة بهذا الشكل و لكن فقط في البداية.
ثم تأتي الخطوة الثالثة و هي معاينة المكان على الطبيعة و رفع المقاسات و تحديد المكان المرغوب للمسبح. ثم نبدأ بالحفر على الإرتفاع المطلوب، بحيث يكون المسبح عميق أو متوسط العمق أو منخفض العمق ليناسب اﻷطفال. و بعد الحفر، نبدأ بتثبيت قطع السيراميك باللون المفضل.
بعد الانتهاء من خطوات البناء اﻷساسية، نقوم بتزيين حمام السباحة كما نحب. و في هذا النموذج نلاحظ اﻵتي: أولا اختيار مكان المسبح كان في الركن نظرا لصغر مساحة الحديقة و لكن هذا المكان أيضا أعطى خصوصية للمستمتعين بالمياه ﻷنه محتمى بالحائط، فإذا تصادف مبنى عالي خارج سور الحديقة لن يستطيع من يقف فوقه أن يرى من يسبح بسهولة. ثانيا، كل هذه اﻷشجار الصغيرة ستكبر في وقت قليل لتكمل المنظر البهيج و تضفي ظلال على الحديقة. ثالثا، اختيار هذه اﻷحجار البسيطة تلائم مع فكرة المسبح السهلة. و هذا الموتور الذي يضخ المياه و يحركها أعطى نتيجة نهائية جميلة و سهلة التنفيذ.
مؤخرا انتشرت اﻷرضية الخشبية للشرفة اﻷمامية في الحديقة و حول حمام السباحة، فهي تعطي منظر طبيعي أكثر و مريح للنفس و أكثر أناقة. و نلاحظ هنا أن مضخات المياه رأسية و ليست أفقية، فكأنها نافورة صغيرة و أعطت تأثير جميل على المنظر العام.
هذه فكرة إضافية بسيطة أيضا في تنفيذها، و هي عبارة عن تنفيذ بعض الدرجات في المسبح، قد تأخذ هذا الشكل أو من الممكن أن تكون نصف دائرية على حسب الرغبة. و هي تعطي شكل مختلف و تناسب المنازل العائلية و اﻷطفال.
ما يلفت النظر جدا في هذا المسبح، انتشار المصابيح به في أماكن عديدة لترسم بالضوء لمسات فنية مميزة.
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