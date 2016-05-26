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تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects مسبح
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هل تريد إنشاء مسبح خاص بك في حديقة منزلك و لكن تعتقد أنه سيكون مكلف و يحتاج إلى مساحة كبيرة؟ ليس بالضرورة، فإمكانية إنشاءه ليست صعبة؛ أما التكلفة و المساحة و الشكل فهذه كلها أشياء يمكن تغييرها وفقا للمكان المتاح و التصميم المرغوب. فهيا معا لنلقى نظرة على كيفية التنفيذ من البداية و حتى النهاية.

أول خطوة: التصميم

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

هذه هي أول خطوة للتنفيذ، و هي الرسم الهندسي وفقا للمساحات و الشكل النهائي المطلوب، و لها أهمية خاصة في تخيل المنظر العام و إجراء التعديلات عليه قبل البدء في العمل، و سهلت البرامج الإلكترونية هذه الخطوة بشدة.

الخطوة الثانية: مواسير المياه

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

في الخطوة الثانية يجب التأكد من كل وصلات اللازمة لضخ المياه داخل حمام السباحة و تفريغها منه. و هذه الوصلات جميعا يتم ادخالها تحت سطح اﻷرض أثناء خطوة الحفر، فلا تظهر عادة بهذا الشكل و لكن فقط في البداية.

الخطوة الثالثة: المعاينة

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

ثم تأتي الخطوة الثالثة و هي معاينة المكان على الطبيعة و رفع المقاسات و تحديد المكان المرغوب للمسبح. ثم نبدأ بالحفر على الإرتفاع المطلوب، بحيث يكون المسبح عميق أو متوسط العمق أو منخفض العمق ليناسب اﻷطفال. و بعد الحفر، نبدأ بتثبيت قطع السيراميك باللون المفضل.

الخطوة النهائية: التزيين

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

بعد الانتهاء من خطوات البناء اﻷساسية، نقوم بتزيين حمام السباحة كما نحب. و في هذا النموذج نلاحظ اﻵتي: أولا اختيار مكان المسبح كان في الركن نظرا لصغر مساحة الحديقة و لكن هذا المكان أيضا أعطى خصوصية للمستمتعين بالمياه ﻷنه محتمى بالحائط، فإذا تصادف مبنى عالي خارج سور الحديقة لن يستطيع من يقف فوقه أن يرى من يسبح بسهولة. ثانيا، كل هذه اﻷشجار الصغيرة ستكبر في وقت قليل لتكمل المنظر البهيج و تضفي ظلال على الحديقة. ثالثا، اختيار هذه اﻷحجار البسيطة تلائم مع فكرة المسبح السهلة. و هذا الموتور الذي يضخ المياه و يحركها أعطى نتيجة نهائية جميلة و سهلة التنفيذ.

أفكار إضافية: اﻷرضية الخشبية

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

مؤخرا انتشرت اﻷرضية الخشبية للشرفة اﻷمامية في الحديقة و حول حمام السباحة، فهي تعطي منظر طبيعي أكثر و مريح للنفس و أكثر أناقة. و نلاحظ هنا أن مضخات المياه رأسية و ليست أفقية، فكأنها نافورة صغيرة و أعطت تأثير جميل على المنظر العام.

الدرجات

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مسبح
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

هذه فكرة إضافية بسيطة أيضا في تنفيذها، و هي عبارة عن تنفيذ بعض الدرجات في المسبح، قد تأخذ هذا الشكل أو من الممكن أن تكون نصف دائرية على حسب الرغبة. و هي تعطي شكل مختلف و تناسب المنازل العائلية و اﻷطفال.

اﻹضاءة

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects مسبح
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

ما يلفت النظر جدا في هذا المسبح، انتشار المصابيح به في أماكن عديدة لترسم بالضوء لمسات فنية مميزة.

لقراءة المزيد، اتبع الرابط التالي:ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر.

أفكار لتوفير المساحة في الحمام
تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة

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