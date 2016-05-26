تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة

بعد الانتهاء من خطوات البناء اﻷساسية، نقوم بتزيين حمام السباحة كما نحب. و في هذا النموذج نلاحظ اﻵتي: أولا اختيار مكان المسبح كان في الركن نظرا لصغر مساحة الحديقة و لكن هذا المكان أيضا أعطى خصوصية للمستمتعين بالمياه ﻷنه محتمى بالحائط، فإذا تصادف مبنى عالي خارج سور الحديقة لن يستطيع من يقف فوقه أن يرى من يسبح بسهولة. ثانيا، كل هذه اﻷشجار الصغيرة ستكبر في وقت قليل لتكمل المنظر البهيج و تضفي ظلال على الحديقة. ثالثا، اختيار هذه اﻷحجار البسيطة تلائم مع فكرة المسبح السهلة. و هذا الموتور الذي يضخ المياه و يحركها أعطى نتيجة نهائية جميلة و سهلة التنفيذ.