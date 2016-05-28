من مستودع مخيف إلى شقة عصرية رائعة!

هكذا استطاع فريق Tabary LeLay أن يحول المساحة الفارغة من المستودع القديم إلى غرفة معيشة مفعمة بالدفء وروح العصرية، ففي البداية استبدل الفريق تلك النوافذ القاتمة بنوافذ زجاجية أكثر عصرية، تمتد من الأرض وحتى السقف، حتى تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء وتمنح المكان مزيدًا من الاتساع.

تتكون غرفة المعيشة من قطعتي أثاث فقط، إحداهما أريكة على شكل حرف L، اكتست باللون الأسود الراقي، وتزينت بالوسائد البيضاء التي تتداخل معها وسائد أخرى باللون الفوشيا، أما القطعة الثانية، فكانت منضدة خشبية بدورين، العلوي منها زجاجي، وقد زُينت بـ قصرية زرع صغيرة.

لا يمكن أن ينتهي الحديث عن جمال هذا الجزء من البناء، فإذا ما دققنا النظر سنرى قطعة فنية بجانب النافذة الواقعة في اقصى اليسار، وهي عبارة عن مزهرية بيضاء ضخمة تتناسق في رقتها وبياضها مع الوسائد الصغيرة الخاصة بالأريكة.

بينما تجسدت لمسة الفخامة والرقي في تلك المدفئة المتدلية من السقف، والتي تمنح المكان طابعًا فريدًا بلونها الأسود القاتم الذي يتماشى مع لون الأريكة، لندرك أن كل لمسة في هذا الركن تكمل جزء من معزوفة فنية متكاملة.

أما عن غرفة الطعام المفتوحة على غرفة المعيشة، فقد اكتسبت طابع البساطة من تلك السفرة الخشبية الدافئة، والتي تنسجم مع المزروعات المنتشرة داخل المكان.