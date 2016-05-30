سحر الطراز الآسيوي وأناقة الشرقي في منزل واحد!

في أحد المباني الواقعة وسط مدينة طوكيو في اليابان، وتحديدًا في الطابق السادس، تولت شركة TATO Design الهندسية، إعداد منزل صغير لزوجين شابين، بمساحة 88.5 متر مربع، ليجمع بين تقليدية الطراز الآسيوي وعصرية الطراز الأوروبي، وأصالة الطراز الشرقي، في لمسات اجتمعت في قطع الأثاث والسجاد وتصميم كل من المطبخ والحمام، هو ما شكل في النهاية لوحة فنية بألوان مُشرقة وروح عصرية، تتناسب مع ذوق الزوجين.
تعبر غرفة المعيشة عن كل ما يمكن وصفه في هذه الشقة، من حيث الألوان، والنمط الآسيوي، واللمسات الشرقية المُشرقة، ففي البداية لا يسعنا سوى ملاحظة ذلك الكرسي المتدلي من السقف والمصنوع من الخوص متخذًا شكل البيضة، وهو ما يبعث على الشعور بالاسترخاء والهدوء.
في السقف، وإلى جانب ذلك الكرسي المتدلي، تتنافس قطعة فنية أخرى على لفت الأنظار، حيث وحدة الإضاءة الفريدة في تصميمها والأشبه إلى المنطاد الخشبي.
بوجه عام، وعلى الرغم من الألوان المحايدة للجدران، والأرضية الخشبية، إلا أن الغرفة تشع بريقًا بألوانها المنتشرة في الأرجاء والتي تتزين بها كل قطعة أثاث، حيث تلك الأريكة الملونة القابعة في الركن الأيمن أسفل نافذة تعكس ضوئها على الألوان لتزيد من بريقها، وتلك المزروعات الخضراء التي تُضفي نضرة وحياة على الغرفة.
وفي منتصف غرفة المعيشة، يتجسد الطراز الآسيوي، حيث تقبع تلك المنضدة الخشبية المنخفضة، التي أحيطت بوسائد للجلوس عليها، ووضع عليها مفرش مزرقش وملون بذات ألوان الأريكة.
أمام الجدار الخشبي الذي يتناغم في هدوء مع الأرضية، وضعت كراسي خشبية بسيطة ورقيقة في تصميمها، ومُشرقة في ألوانها الزاهية، فيما تجسد حسن استغلال المساحات في تلك الأريكة المصنوعة داخل الجدار، والتي يعلوها وحدتي إضاءة داخل السقف، لتمثل ركنًا رومانسيًا يتناسب مع فكرة تصميم شقة لزوجين شابين.
كما يمكن ملاحظة المطبخ المختفي خلف هذ البار في يمين الغرفة، والذي يبدوا أنه تم تصميمه على الطراز الأمريكي، لتجمع تلك المساحة المفتوحة بين غرفة المعيشة على الطراز الأسيوي والمطبخ على الطراز الأوروبي، ويجمع البار بين الرخام البني، والتصميم الأبيض، وتقبع أمامه كراسي فريدة التصميم باللون الأسود.
يبدو أن مصممي شركة TATO لم يكتفوا بذلك الكرسي المعلق، فأرادوا منح الزوجين المزيد من الاسترخاء، بلمسة مستوحاة من شواطئ هاواي، حيث الأرجوحة القماشية الملونة المتدلية فوق المنضدة، والتي تتناسب في تصميمها وألوانها مع الروح الملونة السائدة في غرفة المعيشة.
وكأننا قد انتقلنا من المنزل إلى مبنى مكتبة! هكذا استطاع المصممين خلق الجو المناسب في غرفة المكتبة الخاصة بالزوجين، فقد تم تصميمها على طراز المكتبات العامة، حيث الأرفف المتكدسة بالكتب، والمكتب الخاص لاستخدام الحاسب الآلي، فضلًا عن الطاولة الكبيرة الممتدة في المساحة المتبقية من الغرفة لاستيعاب أكبر قدر من الكتب، فصنعوا ركنًا مناسبًا للمطالعة والعمل في هدوء.
يُسيطر الطابع الخشبي على تلك الغرفة، حيث أرفف الكتب التي صممت وكأنها صناديق خشبية متراصة جنبًا إلى جنب، وطاولة المطالعة الكبيرة، إضافة إلى الكراسي، بينما تدلت من السقف وحدة إنارة كبيرة نسبيًا توزع ضوئها في الغرفة بأكملها وتسلط القدر الأكبر من الضوء على طاولة المطالعة التي تقع أسفلها مباشرة.
لم يخلو هذا الركن من لمسة الألوان المشرقة المميزة لتصميم المنزل، حيث تجلت في ألوان الكراسي، ووحدة الديكور المتدلية من السقف، إلى جانب بعض الأشياء الصغيرة الملونة المعلقة على الأرفف.
على الطراز الأسيوي المثالي، تم تصميم غرفة النوم التي تجسد في الوقت ذاته حسن استغلال للمساحات، فهي لا تتكون سوى من مساحة فارغة تعلو عن الأرض بعدة سنتيمترات، تمت تغطيتها بألواح خشبية، لتصبح جاهزة لنوم هادئ في أي لحظة، فقط بوضع الفراش عليها، وللخصوصية، تم صنع باب منزلق من الخشب لفصل الغرفة عن الخارج.
أما عن اللمسة الشرقية في هذا الركن، فقد تجسدت في تلك السجادة الموضوعة أمام كرسيين من السرخس، واللذان يمكن للزوجين الجلوس عليهما بأريحية لتبادل الحديث قبل النوم، وبالطبع لم ينس المصممون إضافة اللمسة الخضراء لإحياء هذا الركن المكتسي بالألوان المحايدة.
باللون الذهبي، تم تصميم الحمام لمنزل الزوجين الشابين، مع لمسة شرقية فخمة من الفسيفساء تعلو حوض الاغتسال الحاد في تصميمه، فيما وضعت مزهرية زجاجية شفافة بها نبتات رقيقة لمزيد من الأناقة.
للإطلاع على مزيد من تصميمات الحمامات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، بلمساتٍ عصرية.. اجعل حمامك مُمَيزًا