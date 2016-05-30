سحر الطراز الآسيوي وأناقة الشرقي في منزل واحد!

تعبر غرفة المعيشة عن كل ما يمكن وصفه في هذه الشقة، من حيث الألوان، والنمط الآسيوي، واللمسات الشرقية المُشرقة، ففي البداية لا يسعنا سوى ملاحظة ذلك الكرسي المتدلي من السقف والمصنوع من الخوص متخذًا شكل البيضة، وهو ما يبعث على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

في السقف، وإلى جانب ذلك الكرسي المتدلي، تتنافس قطعة فنية أخرى على لفت الأنظار، حيث وحدة الإضاءة الفريدة في تصميمها والأشبه إلى المنطاد الخشبي.

بوجه عام، وعلى الرغم من الألوان المحايدة للجدران، والأرضية الخشبية، إلا أن الغرفة تشع بريقًا بألوانها المنتشرة في الأرجاء والتي تتزين بها كل قطعة أثاث، حيث تلك الأريكة الملونة القابعة في الركن الأيمن أسفل نافذة تعكس ضوئها على الألوان لتزيد من بريقها، وتلك المزروعات الخضراء التي تُضفي نضرة وحياة على الغرفة.