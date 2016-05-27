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شاهد كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi غرفة الأطفالأسرة نوم
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عند قدوم طفلك الأول ، ستندهش من قدرة هذا الصغير المذهله على وضع نفسه في المشكلات ، بمنتهى السرعه و السهوله . و تٌفاجأ أن كل ما كنت تتعامل معه في المنزل بصوره عاديه و تلقائيه ، يمكن أن يشكل خطراً على طفلك بصورة أو بأخرى . و من هذه الأشياء ، سلالم منزلك . عدد كبير من الأطفال يتعرضون سنوياً للإصابات المتوسطه إلى خطيره ، بسبب الوقوع عن السلم بالإنزلاق المفاجيء و غيره . لذا يجب عليك الإنتباه لهذه السلالم التى تعتبر من أهم العناصر الجالبه للمشكلات .

سلم جذاب و لكن !

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

قد تعتقد أن تجهيز سلم منزلك لقدوم طفل جديد يكون بتزيينه بألوان زاهيه و زخارف ممتعه للعين مثل هذا السلم . ولكن هذا السلم بهذا الشكل تحديداً هو النوع الذي يجب أن تتجنبه في منزل يحتوى على أطفال . فهو سلم من درجات مُعلقه في الهواء يربطها عمود خلفى فقط ، بين هذه الدرجات فواصل فارغه ، من الممكن أن يقع منها الطفل . فضلاً عن أهم مشكله و هي عدم وجود سور أو درابزين للسلم مما يجعل الوقوع من عليه أسهل و أخطر ! . 

سلم آمن

Haus am Weinberg, UNStudio UNStudio الممر والمدخل
UNStudio

Haus am Weinberg

UNStudio
UNStudio
UNStudio

السلم الآمن هو السلم ذو الإنحدار الأقل ،فدرجة انحدار السطح المستوى هي صفر ، لذا كلما زادت شدة إنحدار السلم كلما زادت خطورته . و السلم في الصوره درجة انحداره قليله ، و أيضاً هو سلم متسع  ، مما يجعل حركة الصغير عليه أسهل و أكثر أمانا ، ولكن هذا السلم له سور يبدأ من الدرجه الخامسه ، مما يجعله مناسب للأطفال الكبيره نسبياً فقط ، و يجب الإنتباه لمن هم أقل من عشر سنوات .

سلامة السجاد

Carpet stairs with spot light A1 Lofts and Extensions سلالم وأروقة سلالم
A1 Lofts and Extensions

Carpet stairs with spot light

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

يجب أن يكون السجاد المُغطي للسلالم سليم ، بدون قطع أو خيوط . لأن ذلك من شأنه أن يُعرقل قدم الصغير ، بأن قدمه تعلق داخل شق أو قطع فيفقد توازنه ليسقط من أعلى السلم . و يجب أيضاً أن تكون مسامير أو دبابيس التثبيت واضحه ، حتى يسهل ملاحظتها عند تلفها و تغييرها السريع قبل أن تجرح أيدي الصغير إن كان مازال يحبو ، أو تجرح قدميه إن كان يستطيع المشي .

رافق صغيرك

Cenefas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

احرص على مرافقه طفلك أثناء صعود أو نزول السلم ، لا تتركه يفعل ذلك وحده وهو في سن صغيره . و خاصة إن كان سلم منزلك بدون سور ، ولكن الأضمن و الأكثر أمانا أن تقوم بتركيب أسوار مصمته دون فراغات لحماية صغيرك من الوقوع .وحتى تقوم بذلك انصح طفلك دوما بأن يصعد و ينزل و هو مستند على مقبض الحائط ، و يبتعد عن الناحيه الفارغه .

سلم حجرة طفلك

Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi غرفة الأطفالأسرة نوم
Paidi

Paidi
Paidi
Paidi

الأطفال التى تستطيع الوقوف و المشي ، الأكبر من عمر ثلاث سنوات ، لا يشكل سلم السرير عليهم خطراً كبيراً عند صعوده . ولكن عدم التحكم يأتي عند نزول السلم ، فقد يرتبك الطفل و تنفلت قدميه ليقع عنه . لذا قم بتركيب لوح تزحلق على جانب السرير كفكرة مستحبه ، للنزول بسهوله و لمتعه إضافيه لصغيرك . كما ينصح أيضاً بألا يزيد طول سلم السرير عن طول طفلك بأكثر من نصف متر .       شاهد أيضا غرف أطفال تنمي مهارات صغيرك

الحيرة بين الأمان و جمال التصميم

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

من العادي أن تحتار كثيرا في اختيار تصميم لسلم منزلك ، وسوف يعجبك الكثير و تجد أنه غير آمن فترفضه . و قد تُحبط لأن عنصر الأمان يجعلك تتخلى عن جمال التصميم أحيان كثيره . و لكن في هذا السلم من تصميم  Hc Interiores ستجد ضالتك ، اختيارك لسور سلم من الزجاج الشفاف يمنحك إحساس بعدم وجوده ولكنه أيضا يحمي من الوقوع من السلم . ولكن احرص أن تتوفر هذه الخصائص المهمه في زجاج سلمك . أهم الخصائص أن يكون قوي التحمل غير قابل للكسر ، أن تكون خامته من البلاستيك القوي الشبيه بالزجاج فهذا النوع يكون مقاوم للكسر بصورة أكبر ، ولا يتفتت عندما يُكسر مُسبباً الجروح ، ولكن تحدث به شقوق أو صدوع أولاً تُنبئك بضرورة تغييره .

خذ إحتياطاتك

Réalisations, PictHouse PictHouse سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
PictHouse

PictHouse
PictHouse
PictHouse

يجب عليك التأكد من كون السلم خالى دوماً من أي معرقلات كاللعب و الأحذيه و غيرهم من الأشياء، حتى لا ينزلق الصغير من أعلى السلم . أما إذا كان طفلك صغير جداً على صعود و هبوط السلم وحده يمكنك وضع أبواب حمايه أمام مصعد و مهبط السلم حتى تمنع طفلك الصغير من بلوغ السلم . احرص أيضاً ألا تزيد المسافه بين عمدان أو أسياخ درابزين السلم عن 3 سم حتى لا يستطيع الطفل إدخال رأسه أو رقبته و غيرها من الأفعال الطفوليه الأخرى الغير محسوبه .

و في النهايه يجب أن تحرص على سلامة طفلك بجميع الطرق ، فجميع الأشياء يمكن إستعادتها إلا سلامة الطفل .

8 نماذج.. لحديقة برّاقة!
هل لديك أفكار أخرى تجعل سلالم المنزل أكثر أماناً ؟ شاركنا أفكارك بكتابة تعليق

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