شاهد كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك

يجب عليك التأكد من كون السلم خالى دوماً من أي معرقلات كاللعب و الأحذيه و غيرهم من الأشياء، حتى لا ينزلق الصغير من أعلى السلم . أما إذا كان طفلك صغير جداً على صعود و هبوط السلم وحده يمكنك وضع أبواب حمايه أمام مصعد و مهبط السلم حتى تمنع طفلك الصغير من بلوغ السلم . احرص أيضاً ألا تزيد المسافه بين عمدان أو أسياخ درابزين السلم عن 3 سم حتى لا يستطيع الطفل إدخال رأسه أو رقبته و غيرها من الأفعال الطفوليه الأخرى الغير محسوبه .

و في النهايه يجب أن تحرص على سلامة طفلك بجميع الطرق ، فجميع الأشياء يمكن إستعادتها إلا سلامة الطفل .