شاهد كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك

عند قدوم طفلك الأول ، ستندهش من قدرة هذا الصغير المذهله على وضع نفسه في المشكلات ، بمنتهى السرعه و السهوله . و تٌفاجأ أن كل ما كنت تتعامل معه في المنزل بصوره عاديه و تلقائيه ، يمكن أن يشكل خطراً على طفلك بصورة أو بأخرى . و من هذه الأشياء ، سلالم منزلك . عدد كبير من الأطفال يتعرضون سنوياً للإصابات المتوسطه إلى خطيره ، بسبب الوقوع عن السلم بالإنزلاق المفاجيء و غيره . لذا يجب عليك الإنتباه لهذه السلالم التى تعتبر من أهم العناصر الجالبه للمشكلات .
قد تعتقد أن تجهيز سلم منزلك لقدوم طفل جديد يكون بتزيينه بألوان زاهيه و زخارف ممتعه للعين مثل هذا السلم . ولكن هذا السلم بهذا الشكل تحديداً هو النوع الذي يجب أن تتجنبه في منزل يحتوى على أطفال . فهو سلم من درجات مُعلقه في الهواء يربطها عمود خلفى فقط ، بين هذه الدرجات فواصل فارغه ، من الممكن أن يقع منها الطفل . فضلاً عن أهم مشكله و هي عدم وجود سور أو درابزين للسلم مما يجعل الوقوع من عليه أسهل و أخطر ! .
السلم الآمن هو السلم ذو الإنحدار الأقل ،فدرجة انحدار السطح المستوى هي صفر ، لذا كلما زادت شدة إنحدار السلم كلما زادت خطورته . و السلم في الصوره درجة انحداره قليله ، و أيضاً هو سلم متسع ، مما يجعل حركة الصغير عليه أسهل و أكثر أمانا ، ولكن هذا السلم له سور يبدأ من الدرجه الخامسه ، مما يجعله مناسب للأطفال الكبيره نسبياً فقط ، و يجب الإنتباه لمن هم أقل من عشر سنوات .
يجب أن يكون السجاد المُغطي للسلالم سليم ، بدون قطع أو خيوط . لأن ذلك من شأنه أن يُعرقل قدم الصغير ، بأن قدمه تعلق داخل شق أو قطع فيفقد توازنه ليسقط من أعلى السلم . و يجب أيضاً أن تكون مسامير أو دبابيس التثبيت واضحه ، حتى يسهل ملاحظتها عند تلفها و تغييرها السريع قبل أن تجرح أيدي الصغير إن كان مازال يحبو ، أو تجرح قدميه إن كان يستطيع المشي .
احرص على مرافقه طفلك أثناء صعود أو نزول السلم ، لا تتركه يفعل ذلك وحده وهو في سن صغيره . و خاصة إن كان سلم منزلك بدون سور ، ولكن الأضمن و الأكثر أمانا أن تقوم بتركيب أسوار مصمته دون فراغات لحماية صغيرك من الوقوع .وحتى تقوم بذلك انصح طفلك دوما بأن يصعد و ينزل و هو مستند على مقبض الحائط ، و يبتعد عن الناحيه الفارغه .
الأطفال التى تستطيع الوقوف و المشي ، الأكبر من عمر ثلاث سنوات ، لا يشكل سلم السرير عليهم خطراً كبيراً عند صعوده . ولكن عدم التحكم يأتي عند نزول السلم ، فقد يرتبك الطفل و تنفلت قدميه ليقع عنه . لذا قم بتركيب لوح تزحلق على جانب السرير كفكرة مستحبه ، للنزول بسهوله و لمتعه إضافيه لصغيرك . كما ينصح أيضاً بألا يزيد طول سلم السرير عن طول طفلك بأكثر من نصف متر . شاهد أيضا غرف أطفال تنمي مهارات صغيرك
من العادي أن تحتار كثيرا في اختيار تصميم لسلم منزلك ، وسوف يعجبك الكثير و تجد أنه غير آمن فترفضه . و قد تُحبط لأن عنصر الأمان يجعلك تتخلى عن جمال التصميم أحيان كثيره . و لكن في هذا السلم من تصميم Hc Interiores ستجد ضالتك ، اختيارك لسور سلم من الزجاج الشفاف يمنحك إحساس بعدم وجوده ولكنه أيضا يحمي من الوقوع من السلم . ولكن احرص أن تتوفر هذه الخصائص المهمه في زجاج سلمك . أهم الخصائص أن يكون قوي التحمل غير قابل للكسر ، أن تكون خامته من البلاستيك القوي الشبيه بالزجاج فهذا النوع يكون مقاوم للكسر بصورة أكبر ، ولا يتفتت عندما يُكسر مُسبباً الجروح ، ولكن تحدث به شقوق أو صدوع أولاً تُنبئك بضرورة تغييره .
يجب عليك التأكد من كون السلم خالى دوماً من أي معرقلات كاللعب و الأحذيه و غيرهم من الأشياء، حتى لا ينزلق الصغير من أعلى السلم . أما إذا كان طفلك صغير جداً على صعود و هبوط السلم وحده يمكنك وضع أبواب حمايه أمام مصعد و مهبط السلم حتى تمنع طفلك الصغير من بلوغ السلم . احرص أيضاً ألا تزيد المسافه بين عمدان أو أسياخ درابزين السلم عن 3 سم حتى لا يستطيع الطفل إدخال رأسه أو رقبته و غيرها من الأفعال الطفوليه الأخرى الغير محسوبه .
و في النهايه يجب أن تحرص على سلامة طفلك بجميع الطرق ، فجميع الأشياء يمكن إستعادتها إلا سلامة الطفل .