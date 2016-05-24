قطع أثاث صغيره لكن مميزه !

التفاصيل الصغيره هي التى تصنع الفارق ، وهي التى تُشكل الصوره العامه لأي شيء ، لذا من الضروري الإعتناء بكل إنش في منزلك عند تصميمه أو إعادة تجديده . اختيار قطع الأثاث بعنايه و حرص ينعكس على جمال المنزل و رونقه ، كما أنه يعكس جوانب شخصيتك على المنزل .

خبراء التصميم دائما ينصحون بالحرص على اقتناء قطعه أو أكثر من الأثاث المميز ، فهو الذى يُضفي لمسة جماليه على غرف المنزل ، و يُفرق منزلاً عن منزل آخر . و هناك من الأثاث الصغير ما هو قادر على تحويل الشكل العام للغرفه تماما ، أو تغيير النمط من تقليدي إلى حداثي و العكس .

و نستعرض معكم الآن مجموعه من قطع الأثاث القادمة من أفضل خبراء التصميم على مستوى العالم ، للتعمق أكثر في الجمال الذي يكمٌن دائماً في التفاصيل .