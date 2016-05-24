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قطع أثاث صغيره لكن مميزه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
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التفاصيل الصغيره هي التى تصنع الفارق ، وهي التى تُشكل الصوره العامه لأي شيء ، لذا من الضروري الإعتناء بكل إنش في منزلك عند تصميمه أو إعادة تجديده . اختيار قطع الأثاث بعنايه و حرص ينعكس على جمال المنزل و رونقه ، كما أنه يعكس جوانب شخصيتك على المنزل .

خبراء التصميم دائما ينصحون بالحرص على اقتناء قطعه أو أكثر من الأثاث المميز ، فهو الذى يُضفي لمسة جماليه على غرف المنزل ، و يُفرق منزلاً عن منزل آخر . و هناك من الأثاث الصغير ما هو قادر على تحويل الشكل العام للغرفه تماما ، أو تغيير النمط من تقليدي إلى حداثي و العكس .

و نستعرض معكم الآن مجموعه من قطع الأثاث القادمة من أفضل خبراء التصميم على مستوى العالم ، للتعمق أكثر في الجمال الذي يكمٌن دائماً في التفاصيل .

حجر الجرانيت المميز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة المعيشه  لديك من لون حيادي كالأبيض أو الرمادي ، و تريد إحداث بعضاً من التجديد فيها . يمكنك استبدال طاولة القهوه التقليديه بهذا الحجر اللامع من الجرانيت الرمادي المميز للغايه ، ذو الشكل الإنسيابي الجذاب ، و الذي يصلح لأن يكون القطعه المركزيه لغرفة المعيشه أحادية اللون .

قطعة أثاث عصريه كهذه تستطيع أن تجذب الأنظار بسهوله و تلقى الكثير من الإعجاب ، كما أنها تتناسب مع الكثير من غرف المعيشه ، سواء كانت ملونه أو من لون واحد .

طاولة طائره

​The Up Balloon Coffee Table gold/silver Duffy London غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Duffy London

​The Up Balloon Coffee Table gold/silver

Duffy London
Duffy London
Duffy London

طاولة بتصميم عبقري و مميز ، عباره عن لوح زجاجي تحمله بالونات ، هذه البالونات موضوعه على أعمدة معدنيه رفيعه باللون الأبيض المنسجم مع لون السجاد ، فتعطينا إيحاء بأن هذه البالونات مُحلقه في الهواء !.كما أن تصميم البالونات المعدني ، باللونين الذهبي و الفضي قد أكسب الطاولة لمعان و جمال لا يٌقاوم. تحفة فنيه كهذه تجعلك تشعر بالسعاده لمجرد رؤيتها فما بالك بإقتنائها في منزلك .

مدفأه أنيقه

DOMO Pelletofen, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب حجر White
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

لقد غيّر هذا التصميم من نظرتنا الإعتياديه لديكورات مدفأة الحطب، فإن كان منزلك غير مجهز لمدفأه أو لا يوجد مكان لواحده تقليديه ، يعتبر استخدام هذا التصميم العصري للمدفأه اختياراً مثالياً . لتستفيد من شكلها الجمالى ، حيث جعلها تبدو كقطعة أثاث تتناسب مع ألوان الغرفه ، و تستفاد من الدفء المنبعث منها في غرفة الجلوس أو في مكتبك .

أناقة المعدن

Fireplace Roselind Wilson Design منازل fire place,modern,contemporary,classic,interior design
Roselind Wilson Design

Fireplace

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أما إذا كنت تمتلك مدفأة حطب تقليديه ، يمكن استخدام حامل الحطب هذا ، المصنوع من المعدن الأنيق  باللون الفضي المٌطعًم باللون الذهبي في الزخارف . و يعتبر هذا تصميماً أنيقا للغايه و قوي التحمل لتجديد مدفأتك القديمه .

المزيد من الأدراج

Floor Lamps II, Herstal A/S Herstal A/S غرفة السفرةإضاءة
Herstal A/S

Floor Lamps II

Herstal A/S
Herstal A/S
Herstal A/S

مشكلة الأشياء الكثيره و المبعثره تم حلها الأن ، و تم جمعهم معاً في مكان واحد صغير و بأقل مساحه ممكنه. في تلك الخزانه المليئه بالأدراج ، ذات الإطار من اللون الخشبي الطبيعي ، و أدراج رمادية اللون . تصلح أن تكون في غرفة التلفاز أو المكتب أو حتى غرفة الأطفال ، لما تحتويه من أدراج كثيره ، يمكن أن تتسع للكثير من الأفلام و الألعاب و الأقلام و غيرها من أشياء . كما يمكن تزيينها بقطع ديكوريه صغيره و إكسسوارات فتصبح لوحه فنيه رائعه .

أوراق شجر

Modular footstools in the shape of a Leaf, design by nico design by nico غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
design by nico

Modular footstools in the shape of a Leaf

design by nico
design by nico
design by nico

 مجموعه من المقاعد مصممه على شكل أوراق الأشجار ، يمكنك ضمهم إلى بعضهم البعض و عمل اشكال هندسيه بهم ، أو استخدام كل كرسي منهم على حده عند حلول الكثير من الضيوف على منزلك . يأتي الكرسي بدرجات الأخضر المبهجه و الملائمه لتصميم الكرسي المستوحى من الطبيعه .

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الكل في واحد

Ruches, Polit Polit غرفة نوممنضدة جانبية
Polit

Polit
Polit
Polit

طاوله متعددة الأستخدامات ، جاءت بلون حيادي . وهي مثالية للأماكن الضيقه و عمليه تماما . لا تشغل حيزا كبيرا من الفراغ و تصلح كطاولة مركزيه للغرفه أو طاولة جانبيه للإحتفاظ بالكثير من الأشياء . كما يمكننا وضع قطعة ديكور أو مصباح صغير عليها فتكتمل التفاصيل .

أو تكتفى بوضعها إلى جانبك و عليها فنجان القهوه الخاص بك ، و تستمتع بقراءة الصحف و المجلات بدون إحداث أي نوع من الفوضى .

فخامة الجلد

Vintage Side Table Locus Habitat غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Locus Habitat

Vintage Side Table

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

هذه القطعه المميزه من تصميم Locus Habitat تشع بالأناقه ، فهي مصنوعة من الجلد على النمط الكلاسيكي . تأتي على شكل حقيبة سفر جلديه عريقه و مميزه ! ، تأخذنا بالخيال بعيداً إلى سحر الماضي و رقيّه . استخدامها كطاولة جانبيه ، و وضع قطع الديكور المناسبه عليها من برواز أنيق ، مصباح خشبي و قطعة خزفيه عريقه . أكسب غرفة المعيشه نوعاً من الكمال الذي يٌرضي الناظرين. 

كرسي أم قطعة ديكور

Kaluza, Outdoorz Gallery Outdoorz Gallery غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Outdoorz Gallery

Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery

بلون أبيض يدل على الصفاء ، يأتي هذا الكرسي من المعدن بإنحناءات حاده و غريبه ، جمع بين الراحه و جمال التصميم . إضافة هذا الكرسي إلى أي ركن في منزلك سوف يجعل منه ركنا لافتا، و محيراً هل هو للجلوس أم مجرد ديكور ؟!.أو للإستفاده منه أكثر يمكن استبدال جميع كراسي غرفة السفره به لعصريه مٌدهشه .

كرة الراحه

Cradle, Richard Clarkson Studio Richard Clarkson Studio غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Richard Clarkson Studio

Cradle

Richard Clarkson Studio
Richard Clarkson Studio
Richard Clarkson Studio

كرسي من الخشب على شكل نصف كروي ، جاء التصميم بلون الخشب الطبيعي و مساند مريحه باللون البيج المريح. يمكن وضعه في ركن الغرفه حيث يمكنك الإسترخاء اثناء مشاهدة التلفاز أو قراءه المجله و ربما تغفو قليلا من شدة الإسترخاء . يمكن وضعه أيضا في الحديقه أو الشرفه للإستمتاع بالطبيعه على نحو مثالي .

غالبا كرسي كهذا في غرفة معيشتك سوف يكون محط الأنظار من ضيوفك أو اصدقائك ، فضلاً عن حدوث تنافس بينهم ليفوزوا بالجلوس عليه لأطول وقت ممكن !.

ليس مجرد مثلث

Pendura Coat Stand - Red homify غرفة المعيشةمخزن
homify

Pendura Coat Stand – Red

homify
homify
homify

من يُصدق أنه يمكنك أن تجمع و ترتب جميع متعلقاتك الشخصيه في هذا المثلث الخشبي ! . مثلث خشبي ذو لون عصري جذاب يستطيع أن يحمل معطفك و قبعتك ، به شقوق في ذراعيه لتٌعلق عليها الحقيبه و ميدالية المفاتيح أو مزيدا من المعاطف . و في قاعدة المثلث يمكنك ان تضع حذائك ، كل هذا في حيز لا يٌذكر و بساطه تٌثير الإعجاب .

مكتب قابل للطيّ

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

من مجرد مستطيل صغير ثلاثي الأبعاد مستند على الحائط ، يمكن أن تفتح الجزء العلوي ليتحول إلى مكتب عملى . و من الجانبين يُفتح ليصير خزانه يمكن أن تضع بها الكتب أو ألواح الرسم .

قطعة أثاث صغيره و يمكن تنقلها من مكان لآخر حسب الحاجه ، بدون أن تقف مساحة المنزل الصغيره عائقاً أمام تنفيذ مهامنا اليوميه .

طاولات متداخله

Lundy Stone Grey Nest of Tables The Cotswold Company غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey Nest of Tables

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

ثلاث طاولات صغيره متداخله  بلون الخشب الطبيعي الذي يتناسب مع الكثير من الأنماط ، تشغل حيز طاولة واحده ، و عند الحاجه تٌسعفنا بطاولتين آخرين ! . يٌعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات عمليه و تنظيماً من بين الكثير من التصميمات الحديثه .

المرايا

Collectie 2015, Deknudt Mirrors Deknudt Mirrors حماممرايا
Deknudt Mirrors

Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors

المرايا من أهم الأشياء التى تٌستخدم في المنازل الضيقه ، لتٌعطي إحساساً بإتساع المساحه . ولكن بدلاً من استخدام مجرد مرآه يمكننا الإستعانه بهذه المرآه ذات الرف الخشبي العملى . و نكون قد حققنا أقصى إستفاده من الفراغ . 

الكرسي الأسطوري

Narcissus Collection 2014, KIMXGENSAPA KIMXGENSAPA غرفة المعيشةكراسي ومقاعد خشب
KIMXGENSAPA

KIMXGENSAPA
KIMXGENSAPA
KIMXGENSAPA

 الكرسي من مجموعه تٌسمى Narcissus Collection و من الإسم و التصميم ، نستنتج أن المصمم قد استوحاها من أسطورة الفتى الإغريقي نرسوس الذي انشغل بانعكاسات صورته على المياه تحت تأثير الضوء حتى فٌتن بها ! . و نرى في هذا الكرسي تصميم المرآه الوهميه من الأخشاب في مسند الظهر التى تخدع الناظر ، و كأنك ترى انعكاسات كثيره للكرسي على سطح المرآه ! . كرسي لافت للإنتباه و مٌميّز بحق .

مكتبه صغيره

KANTIK, PYG® PYG® غرفة المعيشةرفوف
PYG®

PYG®
PYG®
PYG®

هل تتخيل أن إحداث بعضاً من الفراغات و الأشكال المربعه و المستطيله في لوح خشبي قد يصل بك إلى مكتبة عمليه و ذكيه إلى هذا الحد ! . فكرة عبقريه تتسع للكثير من الكتب ، تجعلك تستغني عن شراء مكتبه تشغل حيزا ، كما يمكنك نقلها إلى أي مكان كما تشاء .

الكثير من الرفوف

Detalles Inesperados, Küpu Muebles Inesperados Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

طاولة القهوه من أكثر قطع الأثاث التى ينشغل المصممون بالإبتكار فيها . نرى هذه الطاوله المليئه بالرفوف ، مكونه من مجموعه مكعبات ثنائيه مٌلونه ناقصة الجوانب ، موضوعه بداخل مستطيل فارغ أبيض اللون . محفورعلى سطحه أشكال و زخارف رائعه فتظهر و كأنها ملونه بألوان زاهية متعدده ، تصلح كديكور جذاب لغرف المعيشه ذات الألوان الحياديه لإستنطاق الجمال بها .و نلاحظ أن  وضع المكعبات الثنائيه بهذا الشكل جعلها تُشكل الطاوله . و لكن يمكن رصها رأسياً أيضا فوق بعضها البعض ، فتُشكل مكتبه عمليه و أنيقه ، و يمكن وضع كلا منها على حده في غرف متفرقه كقطع ديكوريه صغيره .

ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر
للمزيد من الأفكار تفضل بقراءه الأثاث المعدني يتألق في غرف المعيشههل أعجبتك قطع الأثاث الصغيره و المميزه التى عرضناها ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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