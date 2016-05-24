قطع أثاث صغيره لكن مميزه !

التفاصيل الصغيره هي التى تصنع الفارق ، وهي التى تُشكل الصوره العامه لأي شيء ، لذا من الضروري الإعتناء بكل إنش في منزلك عند تصميمه أو إعادة تجديده . اختيار قطع الأثاث بعنايه و حرص ينعكس على جمال المنزل و رونقه ، كما أنه يعكس جوانب شخصيتك على المنزل .
خبراء التصميم دائما ينصحون بالحرص على اقتناء قطعه أو أكثر من الأثاث المميز ، فهو الذى يُضفي لمسة جماليه على غرف المنزل ، و يُفرق منزلاً عن منزل آخر . و هناك من الأثاث الصغير ما هو قادر على تحويل الشكل العام للغرفه تماما ، أو تغيير النمط من تقليدي إلى حداثي و العكس .
و نستعرض معكم الآن مجموعه من قطع الأثاث القادمة من أفضل خبراء التصميم على مستوى العالم ، للتعمق أكثر في الجمال الذي يكمٌن دائماً في التفاصيل .
إذا كانت غرفة المعيشه لديك من لون حيادي كالأبيض أو الرمادي ، و تريد إحداث بعضاً من التجديد فيها . يمكنك استبدال طاولة القهوه التقليديه بهذا الحجر اللامع من الجرانيت الرمادي المميز للغايه ، ذو الشكل الإنسيابي الجذاب ، و الذي يصلح لأن يكون القطعه المركزيه لغرفة المعيشه أحادية اللون .
قطعة أثاث عصريه كهذه تستطيع أن تجذب الأنظار بسهوله و تلقى الكثير من الإعجاب ، كما أنها تتناسب مع الكثير من غرف المعيشه ، سواء كانت ملونه أو من لون واحد .
طاولة بتصميم عبقري و مميز ، عباره عن لوح زجاجي تحمله بالونات ، هذه البالونات موضوعه على أعمدة معدنيه رفيعه باللون الأبيض المنسجم مع لون السجاد ، فتعطينا إيحاء بأن هذه البالونات مُحلقه في الهواء !.كما أن تصميم البالونات المعدني ، باللونين الذهبي و الفضي قد أكسب الطاولة لمعان و جمال لا يٌقاوم. تحفة فنيه كهذه تجعلك تشعر بالسعاده لمجرد رؤيتها فما بالك بإقتنائها في منزلك .
لقد غيّر هذا التصميم من نظرتنا الإعتياديه لديكورات مدفأة الحطب، فإن كان منزلك غير مجهز لمدفأه أو لا يوجد مكان لواحده تقليديه ، يعتبر استخدام هذا التصميم العصري للمدفأه اختياراً مثالياً . لتستفيد من شكلها الجمالى ، حيث جعلها تبدو كقطعة أثاث تتناسب مع ألوان الغرفه ، و تستفاد من الدفء المنبعث منها في غرفة الجلوس أو في مكتبك .
أما إذا كنت تمتلك مدفأة حطب تقليديه ، يمكن استخدام حامل الحطب هذا ، المصنوع من المعدن الأنيق باللون الفضي المٌطعًم باللون الذهبي في الزخارف . و يعتبر هذا تصميماً أنيقا للغايه و قوي التحمل لتجديد مدفأتك القديمه .
مشكلة الأشياء الكثيره و المبعثره تم حلها الأن ، و تم جمعهم معاً في مكان واحد صغير و بأقل مساحه ممكنه. في تلك الخزانه المليئه بالأدراج ، ذات الإطار من اللون الخشبي الطبيعي ، و أدراج رمادية اللون . تصلح أن تكون في غرفة التلفاز أو المكتب أو حتى غرفة الأطفال ، لما تحتويه من أدراج كثيره ، يمكن أن تتسع للكثير من الأفلام و الألعاب و الأقلام و غيرها من أشياء . كما يمكن تزيينها بقطع ديكوريه صغيره و إكسسوارات فتصبح لوحه فنيه رائعه .
مجموعه من المقاعد مصممه على شكل أوراق الأشجار ، يمكنك ضمهم إلى بعضهم البعض و عمل اشكال هندسيه بهم ، أو استخدام كل كرسي منهم على حده عند حلول الكثير من الضيوف على منزلك . يأتي الكرسي بدرجات الأخضر المبهجه و الملائمه لتصميم الكرسي المستوحى من الطبيعه .
طاوله متعددة الأستخدامات ، جاءت بلون حيادي . وهي مثالية للأماكن الضيقه و عمليه تماما . لا تشغل حيزا كبيرا من الفراغ و تصلح كطاولة مركزيه للغرفه أو طاولة جانبيه للإحتفاظ بالكثير من الأشياء . كما يمكننا وضع قطعة ديكور أو مصباح صغير عليها فتكتمل التفاصيل .
أو تكتفى بوضعها إلى جانبك و عليها فنجان القهوه الخاص بك ، و تستمتع بقراءة الصحف و المجلات بدون إحداث أي نوع من الفوضى .
هذه القطعه المميزه من تصميم Locus Habitat تشع بالأناقه ، فهي مصنوعة من الجلد على النمط الكلاسيكي . تأتي على شكل حقيبة سفر جلديه عريقه و مميزه ! ، تأخذنا بالخيال بعيداً إلى سحر الماضي و رقيّه . استخدامها كطاولة جانبيه ، و وضع قطع الديكور المناسبه عليها من برواز أنيق ، مصباح خشبي و قطعة خزفيه عريقه . أكسب غرفة المعيشه نوعاً من الكمال الذي يٌرضي الناظرين.
بلون أبيض يدل على الصفاء ، يأتي هذا الكرسي من المعدن بإنحناءات حاده و غريبه ، جمع بين الراحه و جمال التصميم . إضافة هذا الكرسي إلى أي ركن في منزلك سوف يجعل منه ركنا لافتا، و محيراً هل هو للجلوس أم مجرد ديكور ؟!.أو للإستفاده منه أكثر يمكن استبدال جميع كراسي غرفة السفره به لعصريه مٌدهشه .
كرسي من الخشب على شكل نصف كروي ، جاء التصميم بلون الخشب الطبيعي و مساند مريحه باللون البيج المريح. يمكن وضعه في ركن الغرفه حيث يمكنك الإسترخاء اثناء مشاهدة التلفاز أو قراءه المجله و ربما تغفو قليلا من شدة الإسترخاء . يمكن وضعه أيضا في الحديقه أو الشرفه للإستمتاع بالطبيعه على نحو مثالي .
غالبا كرسي كهذا في غرفة معيشتك سوف يكون محط الأنظار من ضيوفك أو اصدقائك ، فضلاً عن حدوث تنافس بينهم ليفوزوا بالجلوس عليه لأطول وقت ممكن !.
من يُصدق أنه يمكنك أن تجمع و ترتب جميع متعلقاتك الشخصيه في هذا المثلث الخشبي ! . مثلث خشبي ذو لون عصري جذاب يستطيع أن يحمل معطفك و قبعتك ، به شقوق في ذراعيه لتٌعلق عليها الحقيبه و ميدالية المفاتيح أو مزيدا من المعاطف . و في قاعدة المثلث يمكنك ان تضع حذائك ، كل هذا في حيز لا يٌذكر و بساطه تٌثير الإعجاب .
من مجرد مستطيل صغير ثلاثي الأبعاد مستند على الحائط ، يمكن أن تفتح الجزء العلوي ليتحول إلى مكتب عملى . و من الجانبين يُفتح ليصير خزانه يمكن أن تضع بها الكتب أو ألواح الرسم .
قطعة أثاث صغيره و يمكن تنقلها من مكان لآخر حسب الحاجه ، بدون أن تقف مساحة المنزل الصغيره عائقاً أمام تنفيذ مهامنا اليوميه .
ثلاث طاولات صغيره متداخله بلون الخشب الطبيعي الذي يتناسب مع الكثير من الأنماط ، تشغل حيز طاولة واحده ، و عند الحاجه تٌسعفنا بطاولتين آخرين ! . يٌعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات عمليه و تنظيماً من بين الكثير من التصميمات الحديثه .
المرايا من أهم الأشياء التى تٌستخدم في المنازل الضيقه ، لتٌعطي إحساساً بإتساع المساحه . ولكن بدلاً من استخدام مجرد مرآه يمكننا الإستعانه بهذه المرآه ذات الرف الخشبي العملى . و نكون قد حققنا أقصى إستفاده من الفراغ .
الكرسي من مجموعه تٌسمى Narcissus Collection و من الإسم و التصميم ، نستنتج أن المصمم قد استوحاها من أسطورة الفتى الإغريقي نرسوس الذي انشغل بانعكاسات صورته على المياه تحت تأثير الضوء حتى فٌتن بها ! . و نرى في هذا الكرسي تصميم المرآه الوهميه من الأخشاب في مسند الظهر التى تخدع الناظر ، و كأنك ترى انعكاسات كثيره للكرسي على سطح المرآه ! . كرسي لافت للإنتباه و مٌميّز بحق .
هل تتخيل أن إحداث بعضاً من الفراغات و الأشكال المربعه و المستطيله في لوح خشبي قد يصل بك إلى مكتبة عمليه و ذكيه إلى هذا الحد ! . فكرة عبقريه تتسع للكثير من الكتب ، تجعلك تستغني عن شراء مكتبه تشغل حيزا ، كما يمكنك نقلها إلى أي مكان كما تشاء .
طاولة القهوه من أكثر قطع الأثاث التى ينشغل المصممون بالإبتكار فيها . نرى هذه الطاوله المليئه بالرفوف ، مكونه من مجموعه مكعبات ثنائيه مٌلونه ناقصة الجوانب ، موضوعه بداخل مستطيل فارغ أبيض اللون . محفورعلى سطحه أشكال و زخارف رائعه فتظهر و كأنها ملونه بألوان زاهية متعدده ، تصلح كديكور جذاب لغرف المعيشه ذات الألوان الحياديه لإستنطاق الجمال بها .و نلاحظ أن وضع المكعبات الثنائيه بهذا الشكل جعلها تُشكل الطاوله . و لكن يمكن رصها رأسياً أيضا فوق بعضها البعض ، فتُشكل مكتبه عمليه و أنيقه ، و يمكن وضع كلا منها على حده في غرف متفرقه كقطع ديكوريه صغيره .