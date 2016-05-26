شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!

في هذا البيت المُبتكر جميع الغرف مفتوحة ومتلاحمة ببعضها البعض! فلا جدران ولا أبواب فاصلة بين أيٍ من أرجائه على الإطلاق، فقط البراح يعم المكان!

فـ غرفة السفرة الأنيقة ذات الألوان العصرية المحايدة الموضحة بيمين الصورة توازي غرفة المعيشة بألوانها الحيوية المشرقة على الطرف الآخر، وعلى مرمى البصر في نفس اتجاه السفرة يوضع مكتبًا خشبي اللون يطل على نافذة زجاجية برّاقة تسمح لساكني المنزل بالتمتع بأحلى المناظر والأجواء خصوصًا من هذا الارتفاع.