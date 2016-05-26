شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!

هل سمعت من قبل عن شقة متكاملة من غرفة واحدة؟! غالبًا لا.. لأن التصميمات المعتادة لجميع البيوت سواء العصرية أو الكلاسيكية تعتمد على تقسيم الشقة إلى مجموعة من الغرف كل منها على حدة له خصوصيته وطابعه الخاص، من ألوان حوائط تميز كل واحدة عن الأخرى وكذلك الأرضيات والديكور أيضًا، ولأن معنا فقط تستطيع التعرف على كل ما هو جديد، شاهد في هذا المقال روعة التصميم في شقة من غرفة واحدة!
في هذا البيت المُبتكر جميع الغرف مفتوحة ومتلاحمة ببعضها البعض! فلا جدران ولا أبواب فاصلة بين أيٍ من أرجائه على الإطلاق، فقط البراح يعم المكان!
فـ غرفة السفرة الأنيقة ذات الألوان العصرية المحايدة الموضحة بيمين الصورة توازي غرفة المعيشة بألوانها الحيوية المشرقة على الطرف الآخر، وعلى مرمى البصر في نفس اتجاه السفرة يوضع مكتبًا خشبي اللون يطل على نافذة زجاجية برّاقة تسمح لساكني المنزل بالتمتع بأحلى المناظر والأجواء خصوصًا من هذا الارتفاع.
تفصل غرفة النوم عن غرفة المعيشة في تلك الشقة فقط خطوات بسيطة، فقد جعل المصمم غرفة النوم بقلب غرفة المعيشة حيث باتت جزءًا مكملًا لها، أما ذلك الشئ الرمادي اللون الذي يوضع بـالطرف الأخير للسرير، قد يبدو من تلك الزاوية للصورة وكإنه جزءًا من السرير، ولكنه في الحقيقة ما هو إلا طاولة تابعة لأريكة غرفة المعيشة في الأساس!
لم يغفل مصمم هذا البيت عن أي لمسة من لمسات البيت المعاصر، حيث وضع بأقصى يمين الشقة أرفف بيضاء طويلة معلقة يدنوها رف رمادي اللون يغلب عليه طابع الرسمية جعله أشبه بمكتب العمل.
وعلى نفس المستوى توازي تلك الأرفف غرفة المعيشة ذات اللون الرمادي بأقصى اليسار، أسفلها سجادة بنقوش على الطراز الحديث جمعت بين اللونين الأزرق الداكن والأبيض الناصع.
استطاع المصمم في هذا البيت أن يوظف كل شئ في مكانه ويجعله في الموضع الصحيح، فموقع شاشة التليفزيون العريضة موقع مميز جدًا، جعلها المصمم مُعلقة بشكل تستطيع من خلاله أن تخدم كافة الغرف! فأينما يجلس قاطن البيت يمكنه متابعة التليفزيون ويرجع ذلك لما يتوفر بالشاشة المبتكرة من إمكانية توجيهها لجميع الجوانب تجاه السرير تارة وتجاه الأريكة والسفرة تارة أخرى.
لا يُمكن أن نفوت أيضًا عنصر الإضاءة المميز المستخدم في تلك الشقة التي انعكست بدورها على زجاج النافذة المستطيلة فأضافت إليه بريق اللون الأزرق!
استعان المصمم في تلك الشقة باللون الأبيض كـ لون أساسي للحوائط والأسقف، ومنح الأرضية لون كريمي ناعم يتناغم مع الأبيض الناصع في الحوائط والسقف.
كما استعان أيضًا ببعض اللمسات البسيطة من الخشب العصري بلونه البني الفاتح في إحدى نواحي البيت أضفت له حسٍ راقٍ وجعلته أكثر إشراقًا.
هكذا يمكننا وصف تلك السجادة الأنيقة التي اختارها المصمم لتُزَيّن البيت بأكمله، فهي ممتدة من مدخل البيت بنقوشها الزرقاء الممزوجة بالأبيض لحيث تنتهي الأريكة الرمادية العريضة، فيما تعلوها طاولتين مختلفتين من حيث الشكل والتصميم يغلب عليهما طابع الحداثة.
قد تتعجب من استخدام المصمم لسجادة بتلك الألوان رغم أن أثاث البيت يسيطر عليه اللون الرمادي! إلا أن مصممنا هنا تمتع بحسٍ رفيع، فجعل من تلك السجادة أداة للربط بين أجزاء الشقة، حيث اختار لونيها الأزرق والأبيض تحديدًا ليتسقا مع ذلك العمود الأزرق المستدير الواقع أقصى يمين الشقة في مقابل النافذة الزجاجية المستطيلة.
في رُكنٍ بعيد بإحدى أطراف الشقة، وضع المصمم كرسي منفرد بسيط ليستخدمه ساكني البيت في الراحة والاسترخاء والهروب من كل ما هو مزعج، في جوٍ هادئ ومنظر يبعث السلام الداخلي للنفس.
كما استعان أيضًا بطاولة صفراء فاقعة اللون تميل للبرتقالي في أحد أطراف غرفة المعيشة ساهمت في انبعاث البهجة بأرجاء المكان.
يمكنكم قراءة المزيد، من خلال الرابط التالي: الفيلا مشوقة.. والمسبح مفاجأة