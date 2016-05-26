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شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
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هل سمعت من قبل عن شقة متكاملة من غرفة واحدة؟! غالبًا لا.. لأن التصميمات المعتادة لجميع البيوت سواء العصرية أو الكلاسيكية تعتمد على تقسيم الشقة إلى مجموعة من الغرف كل منها على حدة له خصوصيته وطابعه الخاص، من ألوان حوائط تميز كل واحدة عن الأخرى وكذلك الأرضيات والديكور أيضًا، ولأن معنا فقط تستطيع التعرف على كل ما هو جديد، شاهد في هذا المقال روعة التصميم في شقة من غرفة واحدة!

الغرف مُتلاحمة.. لا جدران ولا أبواب!

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

في هذا البيت المُبتكر جميع الغرف مفتوحة ومتلاحمة ببعضها البعض! فلا جدران ولا أبواب فاصلة بين أيٍ من أرجائه على الإطلاق، فقط البراح يعم المكان!

فـ غرفة السفرة الأنيقة ذات الألوان العصرية المحايدة الموضحة بيمين الصورة توازي غرفة المعيشة بألوانها الحيوية المشرقة على الطرف الآخر، وعلى مرمى البصر في نفس اتجاه السفرة يوضع مكتبًا خشبي اللون يطل على نافذة زجاجية برّاقة تسمح لساكني المنزل بالتمتع بأحلى المناظر والأجواء خصوصًا من هذا الارتفاع.

استكشف غرفة النوم بنفسِك

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

تفصل غرفة النوم عن غرفة المعيشة في تلك الشقة فقط خطوات بسيطة، فقد جعل المصمم غرفة النوم بقلب غرفة المعيشة حيث باتت جزءًا مكملًا لها، أما ذلك الشئ الرمادي اللون الذي يوضع بـالطرف الأخير للسرير، قد يبدو من تلك الزاوية للصورة وكإنه جزءًا من السرير، ولكنه في الحقيقة ما هو إلا طاولة تابعة لأريكة غرفة المعيشة في الأساس!

أرفف بيضاء طويلة في رُكنٍ هادئ

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

لم يغفل مصمم هذا البيت عن أي لمسة من لمسات البيت المعاصر، حيث وضع بأقصى يمين الشقة أرفف بيضاء طويلة معلقة يدنوها رف رمادي اللون يغلب عليه طابع الرسمية جعله أشبه بمكتب العمل.

وعلى نفس المستوى توازي تلك الأرفف غرفة المعيشة ذات اللون الرمادي بأقصى اليسار، أسفلها سجادة بنقوش على الطراز الحديث جمعت بين اللونين الأزرق الداكن والأبيض الناصع.

شاشة عريضة مُعلقة تخدم كل الغرف

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

استطاع المصمم في هذا البيت أن يوظف كل شئ في مكانه ويجعله في الموضع الصحيح، فموقع شاشة التليفزيون العريضة موقع مميز جدًا، جعلها المصمم مُعلقة بشكل تستطيع من خلاله أن تخدم كافة الغرف! فأينما يجلس قاطن البيت يمكنه متابعة التليفزيون ويرجع ذلك لما يتوفر بالشاشة المبتكرة من إمكانية توجيهها لجميع الجوانب تجاه السرير تارة وتجاه الأريكة والسفرة تارة أخرى.

لا يُمكن أن نفوت أيضًا عنصر الإضاءة المميز المستخدم في تلك الشقة التي انعكست بدورها على زجاج النافذة المستطيلة فأضافت إليه بريق اللون الأزرق! 

الأبيض في كل مكان مع لمسات الخشب العصري

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

استعان المصمم في تلك الشقة باللون الأبيض كـ لون أساسي للحوائط والأسقف، ومنح الأرضية لون كريمي ناعم يتناغم مع الأبيض الناصع في الحوائط والسقف.

كما استعان أيضًا ببعض اللمسات البسيطة من الخشب العصري بلونه البني الفاتح في إحدى نواحي البيت أضفت له حسٍ راقٍ وجعلته أكثر إشراقًا.

سجادة بعرض الشقة!

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

هكذا يمكننا وصف تلك السجادة الأنيقة التي اختارها المصمم لتُزَيّن البيت بأكمله، فهي ممتدة من مدخل البيت بنقوشها الزرقاء الممزوجة بالأبيض لحيث تنتهي الأريكة الرمادية العريضة، فيما تعلوها طاولتين مختلفتين من حيث الشكل والتصميم يغلب عليهما طابع الحداثة.

قد تتعجب من استخدام المصمم لسجادة بتلك الألوان رغم أن أثاث البيت يسيطر عليه اللون الرمادي! إلا أن مصممنا هنا تمتع بحسٍ رفيع، فجعل من تلك السجادة أداة للربط بين أجزاء الشقة، حيث اختار لونيها الأزرق والأبيض تحديدًا ليتسقا مع ذلك العمود الأزرق المستدير الواقع أقصى يمين الشقة في مقابل النافذة الزجاجية المستطيلة.

كرسي مُنفرد ومنظر للراحة والاسترخاء

apto do pilar azul, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

في رُكنٍ بعيد بإحدى أطراف الشقة، وضع المصمم كرسي منفرد بسيط ليستخدمه ساكني البيت في الراحة والاسترخاء والهروب من كل ما هو مزعج، في جوٍ هادئ ومنظر يبعث السلام الداخلي للنفس.

كما استعان أيضًا بطاولة صفراء فاقعة اللون تميل للبرتقالي في أحد أطراف غرفة المعيشة ساهمت في انبعاث البهجة بأرجاء المكان.

يمكنكم قراءة المزيد، من خلال الرابط التالي: الفيلا مشوقة.. والمسبح مفاجأة

 

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