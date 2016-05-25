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غرف أطفال تنمي مهارات صغيرك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Neugestaltung eines Kinderzimmers, Münchner HOME STAGING Agentur Münchner HOME STAGING Agentur غرفة الاطفال
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أطفال اليوم هم قادة المستقبل ، لذا فإن الإهتمام بالطفل ليس خياراً ولكنه التزام . و الإهتمام بالطفل لا يعني فقط الإهتمام بغذائه أو بنظافته ،ولكنه  يشمل الإهتمام بتعليمه ، و متابعة قدراته العقليه و اللغويه . تحفيزه على ممارسة هواياته ، و الإشتراك في الألعاب الرياضيه . الحرص على تزويده بالوسائل التعليميه التى تنمي ذكاؤه . العنايه بصحته النفسيه ، و النظر إلى مشاعره و رغباته بعين الإهتمام .

وفي المنزل يجب أن يكون لطفلك مساحه خاصه به ، ليُمارس أنشطته اليوميه . و احرص أن تكون هذه المساحه جيدة التهويه و مرتبه و نظيفه و على أبهى صوره ، حتى يتمتع طفلك ببيئه صحيه و آمنه ليقضي فيها معظم أوقاته . وتأتي غرف الأطفال بأشكال متعدده ، يجب أن تختار منها ما يناسب شخصية طفلك .

قبطان سفينه

Neugestaltung eines Kinderzimmers, Münchner HOME STAGING Agentur Münchner HOME STAGING Agentur غرفة الاطفال
Münchner HOME STAGING Agentur

Münchner HOME STAGING Agentur
Münchner HOME STAGING Agentur
Münchner HOME STAGING Agentur

تنمية خيال الطفل ، من أهم الضروريات لتنمية ذكاؤه . السماح لطفلك بإطلاق خياله  و تأليف القصص و تقمص الشخصيات يسمح بتقوية مهارة الإبتكار و الإبداع لديه . فإذا كان أطفالك يحبون السفن و البحار ، و دائما ما يقرأون قصص أبطال البحار كالسندباد و القراصنه ، فالمؤكد أن هذه الغرفه ستروق لهم .

غرفة الأطفال ذات الأرضية الخشبيه و الإضاءه الطبيعيه المدهشه القادمه من أبواب الشرفه الزجاجيه، تحتوي على سرير من طابقين مُستوحى من شكل السفينه ، حيث نجد على الجانب السلم الخشبي للسفينه ، كما أن الطابق العلوي مٌعلق به طوق نجاه و به شباك أزرق مُزين بأشكال نجمة البحر ، ونلاحظ أيضاً ستائر الغرفه و السرائر و مساند الكراسي المصنوعه من الخامات المُشابهه لملابس البحّاره من ألوان الأبيض و الأزرق و الأحمر . في هذا السرير ، سيشعر أطفالك بمتعة المغامره حتى أثناء نومهم .

تسلق الجبال في المنزل !

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

نجد في هذه الغرفه وجود مساحة للطفل كي  يكتب مايجول بخاطره و يرسم ما يرغب في رسمه أو حتى يستذكر دروسه، عن طريق تحويل أحد حوائط الغرفه إلى سبورة للكتابه بالطباشير الملون . مما خلق جواً من الإبداع حين يعتاده الطفل يستطيع أن يٌعبر عن نفسه بسهوله و ينشأ منفتحاٌ على العالم . كما أنها تجعل الطفل يلتزم بالكتابه على هذا الجزء المخصص للكتابه فقط من الحائط ، و بهذا نحول عادة الكتابه على الحائط السيئه ، إلى نشاط تنموي للصغير.

أما الحائط المُلاصق للسرير، فتم تحويلة إلى حائط تسلق ليُحاكي رياضة تسلق الجبال ، عن طريق تثبيت أحجار ملونه على الحائط أعطت بهجه إضافيه للغرفه . والنشاطات البدنيه في غرفة الطفل تنشيء أطفالاً بصحه جيده و تساعد على عدم إصابتهم بالكسل والسِمنه. كما نرى أيضاً الحبال المتدليه من السقف والتى يمكن تسلقها أيضاً، كل هذه الأشياء يمكن إضافتها لغرفة صغيرك بسهوله لتوفر ديكوراً جذابأ و مساحه للعب و ممارسة الأنشطه .

منزل الشجره

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

ليس هناك طفل لا يتمنى إقتناء منزل خشبي صغير على قمة شجرة ، يمكنك أن تحقق هذة الأمنيه بهذا التصميم الرائع ، سرير من طابقين مصنوع من الخشب بلون طبيعي مُلهِم ، و سلم خشبي كسلم الحدائق و سقف منحني مثل الكوخ الصغير .

كما يوجد لوح انزلاق على جانب السرير ، لمتعة إضافيه عند الإستيقاظ ، و للرغبه في النزول بسرعة للإفطار و اللحاق بأتوبيس المدرسه .

رسومات الحائط دعمت روح الخيال في الحجره  ، كما نلاحظ أيضا الإضاءه الطبيعيه الممتازة و المفيده للطفل القادمه من نافذة الغرفه ، و وجود النباتات على النافذه لتنمية حب الإعتناء بالنبات منذ الصغر . الألوان المبهجه في الغرفه مثل الكرسي الأحمر و الوسادة الحمراء و الدهان الأزرق للحائط بلون السماء ، من العناصر التى يجب الإهتمام بها في غرف الأطفال .

رحالة و مستكشف

Таунхаус в поселке "Рижский квартал", lab21studio lab21studio غرفة الاطفال
lab21studio

lab21studio
lab21studio
lab21studio

هذه الغرفه مثال للبساطه و المثاليه ، إذا كان طفلك مُحب للإستكشاف و مُعجب بالرحّالة مثل ابن بطوطه و كريستوفر كولومبوس ، تأكد أن تجديد غرفته بهذا الشكل سوف يحوز على إعجابه . نلاحظ أن الغرفه تتكون من سرير أبيض صغير و وسائد مريحة و لون مفارش أخضرزاهي ، ووسادة صفراء تنسجم مع مصباح مكتب أصفر صغير، و كرسي و مكتب صغيري الحجم على النمط التبسيطي . و لكن الإبهار كله في الحائط ، الحائط مقسوم طولياً إلى خريطه العالم بألوان زاهيه و النصف الآخر سبورة كتابه بالطباشير . و يعتبر رسم خريطه للعالم في غرفة صغيرك وسيله جيده لتعلم مواد الجغرافيا ، وحفظ العواصم و أهم دول العالم . كل هذا بميزانيه صغيرة أدت إلى تغيير جذري في الغرفه .

بيكاسو صغير

Tent Bed at bobo kids bobo kids غرفة الأطفالأسرة نوم
bobo kids

Tent Bed at bobo kids

bobo kids
bobo kids
bobo kids

هل لاحظت موهبة الرسم عند صغيرك و ترغب في تنميتها ، هذه الغرفه هي الحل . تعطي هذه الغرفه الإنطباع العام عن الرسام البوهيمي الهائم في البراري ، ينام في خيمه بجانب المنظر الطبيعي الذي يرسمه ليتمكن من رسمه بدقه على مدار عدة أيام ، السرير مصمم على هيئة خيمه و جانب السرير يمكن تحريكه بالنزول عند النوم أو الرفع لأعلى للتهويه بالنهار ، مسند الرسم و الكرسي الخشبيين موضوعين بالقرب من النافذه لإستلهام المناظر الطبيعيه منها . حتماً هذه الروح شبه الحقيقيه ، ستجعل ابنك يٌصدق أنه سيُصبح رساماً عالمياً ، و أنه -كما قال محمود درويش-سيصير يوماً ما يٌريد .

قاريء جيد

Tidy Books Children's Book Box - white Tidy Books غرفة الأطفالمخزن
Tidy Books

Tidy Books Children's Book Box – white

Tidy Books
Tidy Books
Tidy Books

خير جليس في الزمان كتاب ، هكذا يجب أن نربي أطفالنا . قراءة الكتب لها فوائد جمه في توسيع المدارك ، لذا يجب توفر مكتبه صغيره في غرفة طفلك . هذه المكتبه الصغيره المحموله  من تصميم Tiddy books، مصنوعه من الخشب باللون الأبيض الحالم ليبرز جمال ألوان الكتب الموضوعه به . على جانبه مثبت شكل لساعه مُزيفه يمكن تحريك عقاربها باليد لتعلم قراءة الساعه للأطفال ، ويمكن حمل المكتبه الصغيره من اليد المحفوره من أعلى ووضعها إلى جانب صغيرك ليلتقط منها مايشاء ، وعند الإنتهاء توضع على الأرض أو داخل درج أو على سطح منضده  ولا تشغل حيز.

طفل منظم

Bespoke Furniture, Kukka Kukka غرفة الأطفالمخزن
Kukka

Bespoke Furniture

Kukka
Kukka
Kukka

قبل أن تُتطالِب طفلك بترتيب حجرته ، يجب عليك توفير أماكن لتخزين ألعابه و كتبه . فكلما كبر طفلك ، كلما زادت متعلقاته و ألعابه و ظهر الإحتياج إلى وجود مساحة أكبر من السابق لتخزين أشيائه . توفر خزانات ذات ادراج ورفوف كثيره من أساسيات غرفة الأطفال . كما يمكنك استغلال الصناديق الصغيره بإعادة تدويرها و تلوينها و إحداث فراغات يد من الجانبين و تعبئتها بألعاب الطفل . وجود الخزانات و الأدراج في الغرفه يساعدك على تنشئة طفل منظم و غير مهمل ، و هذه الغرفه بها خزانه كبيره عمليه مليئه بالأدراج و الرفوف ، كما تحتوى على علب تخزين ملونه ، و رفوف الحائط تأتى على هيئة جيوب عمليه لوضع الأشياء الصغيره و تحفظها من الضياع .كما توجد مساحة فراغ عند إطار النافذه تمكن الطفل من رص ألعابه بصوره أنيقه تٌزين الغرفه . ونلاحظ أن الإهتمام بالإضاءده الجيده سواء الطبيعيه أو الصناعيه ، متوفر في جميع غرف الأطفال للحفاظ على صحة عيون الطفل .

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لمزيد من الأفكار قم بزيارة المقال التاليبيوت ذات مداخل مميزههل أعجبتك غرف الأطفال ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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