غرف أطفال تنمي مهارات صغيرك

أطفال اليوم هم قادة المستقبل ، لذا فإن الإهتمام بالطفل ليس خياراً ولكنه التزام . و الإهتمام بالطفل لا يعني فقط الإهتمام بغذائه أو بنظافته ،ولكنه يشمل الإهتمام بتعليمه ، و متابعة قدراته العقليه و اللغويه . تحفيزه على ممارسة هواياته ، و الإشتراك في الألعاب الرياضيه . الحرص على تزويده بالوسائل التعليميه التى تنمي ذكاؤه . العنايه بصحته النفسيه ، و النظر إلى مشاعره و رغباته بعين الإهتمام .
وفي المنزل يجب أن يكون لطفلك مساحه خاصه به ، ليُمارس أنشطته اليوميه . و احرص أن تكون هذه المساحه جيدة التهويه و مرتبه و نظيفه و على أبهى صوره ، حتى يتمتع طفلك ببيئه صحيه و آمنه ليقضي فيها معظم أوقاته . وتأتي غرف الأطفال بأشكال متعدده ، يجب أن تختار منها ما يناسب شخصية طفلك .
تنمية خيال الطفل ، من أهم الضروريات لتنمية ذكاؤه . السماح لطفلك بإطلاق خياله و تأليف القصص و تقمص الشخصيات يسمح بتقوية مهارة الإبتكار و الإبداع لديه . فإذا كان أطفالك يحبون السفن و البحار ، و دائما ما يقرأون قصص أبطال البحار كالسندباد و القراصنه ، فالمؤكد أن هذه الغرفه ستروق لهم .
غرفة الأطفال ذات الأرضية الخشبيه و الإضاءه الطبيعيه المدهشه القادمه من أبواب الشرفه الزجاجيه، تحتوي على سرير من طابقين مُستوحى من شكل السفينه ، حيث نجد على الجانب السلم الخشبي للسفينه ، كما أن الطابق العلوي مٌعلق به طوق نجاه و به شباك أزرق مُزين بأشكال نجمة البحر ، ونلاحظ أيضاً ستائر الغرفه و السرائر و مساند الكراسي المصنوعه من الخامات المُشابهه لملابس البحّاره من ألوان الأبيض و الأزرق و الأحمر . في هذا السرير ، سيشعر أطفالك بمتعة المغامره حتى أثناء نومهم .
نجد في هذه الغرفه وجود مساحة للطفل كي يكتب مايجول بخاطره و يرسم ما يرغب في رسمه أو حتى يستذكر دروسه، عن طريق تحويل أحد حوائط الغرفه إلى سبورة للكتابه بالطباشير الملون . مما خلق جواً من الإبداع حين يعتاده الطفل يستطيع أن يٌعبر عن نفسه بسهوله و ينشأ منفتحاٌ على العالم . كما أنها تجعل الطفل يلتزم بالكتابه على هذا الجزء المخصص للكتابه فقط من الحائط ، و بهذا نحول عادة الكتابه على الحائط السيئه ، إلى نشاط تنموي للصغير.
أما الحائط المُلاصق للسرير، فتم تحويلة إلى حائط تسلق ليُحاكي رياضة تسلق الجبال ، عن طريق تثبيت أحجار ملونه على الحائط أعطت بهجه إضافيه للغرفه . والنشاطات البدنيه في غرفة الطفل تنشيء أطفالاً بصحه جيده و تساعد على عدم إصابتهم بالكسل والسِمنه. كما نرى أيضاً الحبال المتدليه من السقف والتى يمكن تسلقها أيضاً، كل هذه الأشياء يمكن إضافتها لغرفة صغيرك بسهوله لتوفر ديكوراً جذابأ و مساحه للعب و ممارسة الأنشطه .
ليس هناك طفل لا يتمنى إقتناء منزل خشبي صغير على قمة شجرة ، يمكنك أن تحقق هذة الأمنيه بهذا التصميم الرائع ، سرير من طابقين مصنوع من الخشب بلون طبيعي مُلهِم ، و سلم خشبي كسلم الحدائق و سقف منحني مثل الكوخ الصغير .
كما يوجد لوح انزلاق على جانب السرير ، لمتعة إضافيه عند الإستيقاظ ، و للرغبه في النزول بسرعة للإفطار و اللحاق بأتوبيس المدرسه .
رسومات الحائط دعمت روح الخيال في الحجره ، كما نلاحظ أيضا الإضاءه الطبيعيه الممتازة و المفيده للطفل القادمه من نافذة الغرفه ، و وجود النباتات على النافذه لتنمية حب الإعتناء بالنبات منذ الصغر . الألوان المبهجه في الغرفه مثل الكرسي الأحمر و الوسادة الحمراء و الدهان الأزرق للحائط بلون السماء ، من العناصر التى يجب الإهتمام بها في غرف الأطفال .
هذه الغرفه مثال للبساطه و المثاليه ، إذا كان طفلك مُحب للإستكشاف و مُعجب بالرحّالة مثل ابن بطوطه و كريستوفر كولومبوس ، تأكد أن تجديد غرفته بهذا الشكل سوف يحوز على إعجابه . نلاحظ أن الغرفه تتكون من سرير أبيض صغير و وسائد مريحة و لون مفارش أخضرزاهي ، ووسادة صفراء تنسجم مع مصباح مكتب أصفر صغير، و كرسي و مكتب صغيري الحجم على النمط التبسيطي . و لكن الإبهار كله في الحائط ، الحائط مقسوم طولياً إلى خريطه العالم بألوان زاهيه و النصف الآخر سبورة كتابه بالطباشير . و يعتبر رسم خريطه للعالم في غرفة صغيرك وسيله جيده لتعلم مواد الجغرافيا ، وحفظ العواصم و أهم دول العالم . كل هذا بميزانيه صغيرة أدت إلى تغيير جذري في الغرفه .
هل لاحظت موهبة الرسم عند صغيرك و ترغب في تنميتها ، هذه الغرفه هي الحل . تعطي هذه الغرفه الإنطباع العام عن الرسام البوهيمي الهائم في البراري ، ينام في خيمه بجانب المنظر الطبيعي الذي يرسمه ليتمكن من رسمه بدقه على مدار عدة أيام ، السرير مصمم على هيئة خيمه و جانب السرير يمكن تحريكه بالنزول عند النوم أو الرفع لأعلى للتهويه بالنهار ، مسند الرسم و الكرسي الخشبيين موضوعين بالقرب من النافذه لإستلهام المناظر الطبيعيه منها . حتماً هذه الروح شبه الحقيقيه ، ستجعل ابنك يٌصدق أنه سيُصبح رساماً عالمياً ، و أنه -كما قال محمود درويش-سيصير يوماً ما يٌريد .
خير جليس في الزمان كتاب ، هكذا يجب أن نربي أطفالنا . قراءة الكتب لها فوائد جمه في توسيع المدارك ، لذا يجب توفر مكتبه صغيره في غرفة طفلك . هذه المكتبه الصغيره المحموله من تصميم Tiddy books، مصنوعه من الخشب باللون الأبيض الحالم ليبرز جمال ألوان الكتب الموضوعه به . على جانبه مثبت شكل لساعه مُزيفه يمكن تحريك عقاربها باليد لتعلم قراءة الساعه للأطفال ، ويمكن حمل المكتبه الصغيره من اليد المحفوره من أعلى ووضعها إلى جانب صغيرك ليلتقط منها مايشاء ، وعند الإنتهاء توضع على الأرض أو داخل درج أو على سطح منضده ولا تشغل حيز.
قبل أن تُتطالِب طفلك بترتيب حجرته ، يجب عليك توفير أماكن لتخزين ألعابه و كتبه . فكلما كبر طفلك ، كلما زادت متعلقاته و ألعابه و ظهر الإحتياج إلى وجود مساحة أكبر من السابق لتخزين أشيائه . توفر خزانات ذات ادراج ورفوف كثيره من أساسيات غرفة الأطفال . كما يمكنك استغلال الصناديق الصغيره بإعادة تدويرها و تلوينها و إحداث فراغات يد من الجانبين و تعبئتها بألعاب الطفل . وجود الخزانات و الأدراج في الغرفه يساعدك على تنشئة طفل منظم و غير مهمل ، و هذه الغرفه بها خزانه كبيره عمليه مليئه بالأدراج و الرفوف ، كما تحتوى على علب تخزين ملونه ، و رفوف الحائط تأتى على هيئة جيوب عمليه لوضع الأشياء الصغيره و تحفظها من الضياع .كما توجد مساحة فراغ عند إطار النافذه تمكن الطفل من رص ألعابه بصوره أنيقه تٌزين الغرفه . ونلاحظ أن الإهتمام بالإضاءده الجيده سواء الطبيعيه أو الصناعيه ، متوفر في جميع غرف الأطفال للحفاظ على صحة عيون الطفل .