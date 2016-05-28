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واجهات المنازل ، بعد آخر من الرقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte منازل
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تعتبر ثقافتنا العربية بداية الشيء أمر هام جداً بالنسبة للمضي قدماً فيه، فإن الجواب يبدو من عنوانه ، و أول الغيث قطرة، و الصباح الرائع يحمل بعده يوماً أكثر روعة، و العكس صحيح ، و في عالمنا التصميمي تعد واجهة المنازل هي البداية أو العنوان الذي يدل على ما في هذه المنازل من ابداع ديكوري أو تواضع تصميمي و هندسي، فهل تتذكر عندما كنت تتجول أمام أحد البنايات و قلت ما هذه الفخامة ، أنت لم تدخل البناية قط ، و لكنك رأيتها فقط من الخارج ، الواجهة تصنع الكثير في النظرة الذوقية، الواجهة تجذب الانظار للمنزل ، فالمظهر يجلب بعده الجوهر، و هو الغلاف الذي يحتوي على قطعة الحلوى بداخله ..

واجهات من الحضارات

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura منازل
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

الواجهة تعبر عن الكثير مما سوف تراه في داخل المنزل، و لعل ذللك البيت بواجهته  يدلل على ذلك الحديث، حيث يتخذ الشكل الكوخي الأسيوي الطراز شكلاً رائعاً يجذب للوهلة الأولى تفكيرنا نحو احتواء ذلك المنزل من الداخل على الخصائص البسيطة التي تميز النمط الآسيوي أو القريب من الأوروبي الشرقي البسيط ، و المعروف بالنمط البلدي، ديكور الداخل بنسبة كبيرة من النوع البسيط ، و لكن دعونا نتأمل الواجهة التي اتخذت الحجارة المتناسقة رواءاً لجمالها الآخاذ، إن الألوان المستخدمة في اللونين الأبيض و الأحمر المحروق لون الطوب أعطت مزيجاً رائعاً للعين البشرية من الجمال

الواجهة الأنيقة الحداثية

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura منازل
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

ننتقل نقلة نوعية للعالم الآخر الحداثي التكوين ، الفخم في جميع تفاصيله، المتخذ من البريق حالة رائعة لاتنفك عنه إذا ما حولنا أبصارنا عن تلك الواجهة الرائعة المترابطة هندسياً بشكل كبير ، النوافذ و الأدوار العلوية الغير واضحة من الخارج تعطي احساساً بالغموض، فلا أحد يجزم من خلال نظره إلى تلك الواجهة كم سيكون بداخل هذا المنزل من أدوار، و هو اسلوب متبع في الواجهات الحداثية بشكل كبير، ناهيك عن التصميم شبه الصامت من الأعلى، فلا يوجد منافذ كما بالأسفل و هو اسلوب يوحى بالفخامة و البهاء كذلك على العكس بالتصميمات الأكثر مرحاً و شباباً الممتلئة بالشرفات

الواجهة البسيطة المتناسقة

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro منازل
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

النموذج الأكثر قرباً لي شخصياً ، دور اول علوي واضح من الخارج، و نوافذ غاية في البساطة و الرقي في الوقت ذاته، مدخل رائع، و واجهة بها بعضاً من الرخام و لون واحد مسيطر تقريباً و إطارات من اللون البني ، واجهة رائعة في مجملها ، جمعت أضلاع سقفها بشكل فني فريد من نوعه

واجهة الأحجار المتراصة

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte منازل
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

تلك الواجهة الحجرية تعتبر من أقدم و أعرق الواجهات للبيوت الاوروبية و في العديد من الحضارات القديمة ، مزيداً من البهاء في حضرة الصخور و الأحجار المحيطة بالبيت من جوانب متعددة، تستخدم فيها الأحجار بشكل متداخل خلاب يضمن رؤيتها و كأنها خلية نحل صممت خصيصاً لإضفاء خصوصية على من بداخلها ، و كذلك هو ما يظهر من خلال النوافذ المحاطة بالأخشاب، تحقيق مبدأ الخصوصية التامة عن الخارج ، و كأنها ستعيش في جبل و لكنه له رونقه الخاص… إذا كنت من محبي هذا النوع من البيوت يرجى تصفح كتاب الأفكار هذا 

واجهة أكثر عملية

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

الواجهى تلك تعمل على استغلال كل قطعة جمالية في تصميمها في القيام بواجب أو وظيفة معينة بعينها ، حيث بالأسفل التداخل بين المرأب الرائع و المدخل الأروع، و في الأعلى الشرفة المضلعة و الفاصل بينها ضروري أيضاً لتحقيق العزلة بين الغرفتين العلويتين من جهة نوافذهما و شرفهمها

واجهة النوافذ ..

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

النوافذ تعتبر هي البطل الاول في تلك الواجهة، فهي تحتاج مصمم عبقري للغاية لتحقيق الوظيفة الكاملة من الداخل  و رسم النوافذ و شكل متساو من الخارج، لاحظ الثلاث نوافذ بالأعلى غير متصلة، و ثلاث نوافذ بالأسفل منهم باب للدخول و لكنه غير مميز بتصميم خاص به، و هذا إلى جانب نافذتين من ذات الطراز العلوي تماماً بما يسبب الألفة للناظر ، التصميم غاية في الروعة إذا ما قسنا مبدأ الألوان و تدرجه على الواجهة الامامية ، فاستخدمت الألوان الداكنة استخداماً أمثل هنا

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واجهة بلا نوافذ تقريباً

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA منازل
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

بعض الأشخاص لا يحبون الانفتاح على الخارج ، يحبون الانغلاق و التقوقع و ذوقهم يحترم، و هذا البيت بتلك الواجهة يعبر عن ذلك تماماً، نافذتين فقط، و حوائط مصماء، لا يوجد فيها أي شيء للداخل، و المدخل من الجانب و ليس من الواجهة و هو ما يؤكد فرضية القوقعة في تلك الواجهة المفضلة لمن يفضلها

الواجهات الغير تقليدية

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

اللا تقليدية و التي تسير وفقاً لابتكار مباديء جديدة في التصميم تعتبر من أكثر الأساليب ندرة في استخدامها، فمثل تلك الواجهة نلاحظ فيها استخدام الألوان و الناوفذ و المداخل بشكل عشوائي تماماً و لكنها عشوائية مطلوبة ، نظراً لحجم المنزل و استخداماته، فهذا المنزل لابد و أن يكون لشابين من ذوي ميول التجديد، النافذة بالاعلى تؤكد ذلك و الشكل المخروطي للمنزل يدلل على أن التصميم ليس له حدود في ابداعاته… شاركنا برأيك

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