واجهات المنازل ، بعد آخر من الرقي

تعتبر ثقافتنا العربية بداية الشيء أمر هام جداً بالنسبة للمضي قدماً فيه، فإن الجواب يبدو من عنوانه ، و أول الغيث قطرة، و الصباح الرائع يحمل بعده يوماً أكثر روعة، و العكس صحيح ، و في عالمنا التصميمي تعد واجهة المنازل هي البداية أو العنوان الذي يدل على ما في هذه المنازل من ابداع ديكوري أو تواضع تصميمي و هندسي، فهل تتذكر عندما كنت تتجول أمام أحد البنايات و قلت ما هذه الفخامة ، أنت لم تدخل البناية قط ، و لكنك رأيتها فقط من الخارج ، الواجهة تصنع الكثير في النظرة الذوقية، الواجهة تجذب الانظار للمنزل ، فالمظهر يجلب بعده الجوهر، و هو الغلاف الذي يحتوي على قطعة الحلوى بداخله ..