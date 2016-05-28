واجهات المنازل ، بعد آخر من الرقي

تعتبر ثقافتنا العربية بداية الشيء أمر هام جداً بالنسبة للمضي قدماً فيه، فإن الجواب يبدو من عنوانه ، و أول الغيث قطرة، و الصباح الرائع يحمل بعده يوماً أكثر روعة، و العكس صحيح ، و في عالمنا التصميمي تعد واجهة المنازل هي البداية أو العنوان الذي يدل على ما في هذه المنازل من ابداع ديكوري أو تواضع تصميمي و هندسي، فهل تتذكر عندما كنت تتجول أمام أحد البنايات و قلت ما هذه الفخامة ، أنت لم تدخل البناية قط ، و لكنك رأيتها فقط من الخارج ، الواجهة تصنع الكثير في النظرة الذوقية، الواجهة تجذب الانظار للمنزل ، فالمظهر يجلب بعده الجوهر، و هو الغلاف الذي يحتوي على قطعة الحلوى بداخله ..
الواجهة تعبر عن الكثير مما سوف تراه في داخل المنزل، و لعل ذللك البيت بواجهته يدلل على ذلك الحديث، حيث يتخذ الشكل الكوخي الأسيوي الطراز شكلاً رائعاً يجذب للوهلة الأولى تفكيرنا نحو احتواء ذلك المنزل من الداخل على الخصائص البسيطة التي تميز النمط الآسيوي أو القريب من الأوروبي الشرقي البسيط ، و المعروف بالنمط البلدي، ديكور الداخل بنسبة كبيرة من النوع البسيط ، و لكن دعونا نتأمل الواجهة التي اتخذت الحجارة المتناسقة رواءاً لجمالها الآخاذ، إن الألوان المستخدمة في اللونين الأبيض و الأحمر المحروق لون الطوب أعطت مزيجاً رائعاً للعين البشرية من الجمال
ننتقل نقلة نوعية للعالم الآخر الحداثي التكوين ، الفخم في جميع تفاصيله، المتخذ من البريق حالة رائعة لاتنفك عنه إذا ما حولنا أبصارنا عن تلك الواجهة الرائعة المترابطة هندسياً بشكل كبير ، النوافذ و الأدوار العلوية الغير واضحة من الخارج تعطي احساساً بالغموض، فلا أحد يجزم من خلال نظره إلى تلك الواجهة كم سيكون بداخل هذا المنزل من أدوار، و هو اسلوب متبع في الواجهات الحداثية بشكل كبير، ناهيك عن التصميم شبه الصامت من الأعلى، فلا يوجد منافذ كما بالأسفل و هو اسلوب يوحى بالفخامة و البهاء كذلك على العكس بالتصميمات الأكثر مرحاً و شباباً الممتلئة بالشرفات
النموذج الأكثر قرباً لي شخصياً ، دور اول علوي واضح من الخارج، و نوافذ غاية في البساطة و الرقي في الوقت ذاته، مدخل رائع، و واجهة بها بعضاً من الرخام و لون واحد مسيطر تقريباً و إطارات من اللون البني ، واجهة رائعة في مجملها ، جمعت أضلاع سقفها بشكل فني فريد من نوعه
تلك الواجهة الحجرية تعتبر من أقدم و أعرق الواجهات للبيوت الاوروبية و في العديد من الحضارات القديمة ، مزيداً من البهاء في حضرة الصخور و الأحجار المحيطة بالبيت من جوانب متعددة، تستخدم فيها الأحجار بشكل متداخل خلاب يضمن رؤيتها و كأنها خلية نحل صممت خصيصاً لإضفاء خصوصية على من بداخلها ، و كذلك هو ما يظهر من خلال النوافذ المحاطة بالأخشاب، تحقيق مبدأ الخصوصية التامة عن الخارج ، و كأنها ستعيش في جبل و لكنه له رونقه الخاص… إذا كنت من محبي هذا النوع من البيوت يرجى تصفح كتاب الأفكار هذا
الواجهى تلك تعمل على استغلال كل قطعة جمالية في تصميمها في القيام بواجب أو وظيفة معينة بعينها ، حيث بالأسفل التداخل بين المرأب الرائع و المدخل الأروع، و في الأعلى الشرفة المضلعة و الفاصل بينها ضروري أيضاً لتحقيق العزلة بين الغرفتين العلويتين من جهة نوافذهما و شرفهمها
النوافذ تعتبر هي البطل الاول في تلك الواجهة، فهي تحتاج مصمم عبقري للغاية لتحقيق الوظيفة الكاملة من الداخل و رسم النوافذ و شكل متساو من الخارج، لاحظ الثلاث نوافذ بالأعلى غير متصلة، و ثلاث نوافذ بالأسفل منهم باب للدخول و لكنه غير مميز بتصميم خاص به، و هذا إلى جانب نافذتين من ذات الطراز العلوي تماماً بما يسبب الألفة للناظر ، التصميم غاية في الروعة إذا ما قسنا مبدأ الألوان و تدرجه على الواجهة الامامية ، فاستخدمت الألوان الداكنة استخداماً أمثل هنا
بعض الأشخاص لا يحبون الانفتاح على الخارج ، يحبون الانغلاق و التقوقع و ذوقهم يحترم، و هذا البيت بتلك الواجهة يعبر عن ذلك تماماً، نافذتين فقط، و حوائط مصماء، لا يوجد فيها أي شيء للداخل، و المدخل من الجانب و ليس من الواجهة و هو ما يؤكد فرضية القوقعة في تلك الواجهة المفضلة لمن يفضلها
اللا تقليدية و التي تسير وفقاً لابتكار مباديء جديدة في التصميم تعتبر من أكثر الأساليب ندرة في استخدامها، فمثل تلك الواجهة نلاحظ فيها استخدام الألوان و الناوفذ و المداخل بشكل عشوائي تماماً و لكنها عشوائية مطلوبة ، نظراً لحجم المنزل و استخداماته، فهذا المنزل لابد و أن يكون لشابين من ذوي ميول التجديد، النافذة بالاعلى تؤكد ذلك و الشكل المخروطي للمنزل يدلل على أن التصميم ليس له حدود في ابداعاته… شاركنا برأيك