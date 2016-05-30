المكتبة المنزلية.. تبدو أحلى

من الأشياء التي لا غنى عنها في بيوتنا المكتبة التي تحتوي على اهتماماتنا المقروءة و ربما المسموعة و المرئية للاسطوانات المدمجة للموسيقى و المقاطع المصورة من الافلام و ذكرياتنا الشخصية ربما ستكون هناك بعض الآراء تتحدث حول الطرق المثلي لتنسيق تلك المواد التي تستحوذ على عقولنا في أوقات الفراغ بسهولة تخزينها و سهولة استدعائها، و هو شيء بالطبع غاية في الاهمية ، و لكن دعونا نفكر في مظهر أكثر جمالية و عملية في الوقت ذاته لتنسيق و ترتيب مكتبة المنزل الخاصة بنا .
ما أجمل الإبداع عندما يكون عملياً، المكتبة تتربع على عرش الجمال في ذلك التصميم الذي ننقله لكم كفكرة أولى لتصاميم المكتبات بشكل أنيق و جذاب، على اليمين و اليسار من السلم الرئيسي في الغرفة، نضع و نصمم المكتبة على هيئة الجدار تماماً و تكون مقسمة تماماً من الاعلى للأسفل بما يضمن التدرج الطبيعي لتخزين الكتب فيها ، تلك المكتبة يمكن أن تحمل في طياتها الأشرطة و الاسطوانات المدمجة إلى جانب الكتب و لكن عيبها الوحيد هو أن الأرفف العليا منها ستكون صعبة في التناول، يمكن أن نخصص لها مصعداً متحركاً ، و لكن الذي بأسفل السلالم جيد و رائع و لكن المشكلة فقط في الثلاث أرفف العلوية عن السلم
الطريقة التقليدية نوعاً ما في كثير من البيوت، هي الأرفف المتراصة بعرض الحائط تقريباً ، و لكن الجديد في هذا التصميم هو استخدام المساحات أعلى الباب و في المنتصف للتخزين ، و هي فكرة جيدة و غير معتادة و ربما كانت في انفصالها هذا تعطي شكلاً يبدو رائعاً من بعيد و لكن الأجزاء الأكثر أهمية بالنسبة للكتب و الأشرطة يجب أن تحفظ في الجزء الذي في المنتصف لعمليته و سهولة استخدامه دون الحاجة لتعلية أو سلم متحرك
خلية نحل تزين الجدار بأكلمه ، فكرة تصميميه للأشخاص ذوي النهم الكبير للقراءة ، كتب كثيرة و متعددة لها مكاناً مناسباً ، مكتبة عامة في طيات المنزل ما أروعها، الأرفف و التقسيم متساو تماماً كما المكتبات العامة ، و السلم المخصص لها أزال عائق العلو في التخزين ، بالتأكيد متكاملة لمحبي الكتب و الدراسات وا الأبحاث، إنها المثالية بالنسبة لهم
المكتبة المنزلية المحمولة تعتبر جيدة لمحبي التنقل و التغيير في ديكور و نظام غرفهم، المكتبة تكون فيتلك الحالة قابلة للتحرك ، و هي مصممة كمكتبة صغيرة لغرفة صغيرة، للاشخاص متوسطي النهم للقراءة ممن لا يحتفظون بالمزيد من الكتب كما المثال السابق ، و لكنها في فكرتها التصميمية أنيقة و متماشية للغاية مع باقي التصميم في الغرفة و التي يحبذ أن توضع في غرفة فرعية و ليست رئيسية كما في الصورة أنها وضعت في غرفة للنوم
تعتبر المكتبة الخشبية قطعة من الأثاث ، فهي ليست مصنعة بخصائصها المتفردة في الغرفة بشكل منفرد، و لكنها مشتراه و مصممه على أنها قطعة أثاث، فهي باحجام معينة مثل السرير و المائدة، و تمكن المصمم من تغيير مكانها أيضاً و وجهتها كما يحب، و السلم الخاص بها أمر عملي و جيد في المقابل ، الأرفف واسعة بلا فواصل لتسع مزيداً من الكتب ، و هو أمر رائع في المجمل
المكتبة المتداخلة مع أماكن مخصصة بأبواب للتخزين، عملية للغاية لتخزين الاسطوانات المدمجة و الدوريات العلمية في الأدراج المخصصة لها ناهيك عن الشكل التقليدي لباقي الأرفف المكتبية و شكلها و ألوان أبواب خزائنها يوحي بالذوق الرفيع و يكسر رتابة التكرار الذي ربما لا يكون مرتباً بشكل ديكوري في خلفيات الكتب المتراصة، و لكن اللون الأصفر في هذا المثال غير تلك الفكرة تماماً، و اذا كنت من محبي الالوان فإليك كتاب الأفكار هذا
هذا المثال نسرده ليس على سبيل العرض الكامل على أنه مكتبة منزلية و لكننا نحب أن نوضح الفكرة في حد ذاتها، و هي إنشاء أرفف من لا شيء، مجرد رسم هندسي في الجران و لكن يراعى فيه أبعاد هندسية تستحوذ على كتب و تسمح بوضعها عليها بشكل جميل ، يمكن أن تعمم بشكل أكبر و أكثر احترافية في غرفة رئيسية بالمنزل لتكون المكتبة الرئيسية له
المكتبة الرئيسية لمكتب المنزل، تأخذ في تصميمها مبدأ الاستحواذ على كافة الأركان، كل الجهات فيها أجزاء لتخزين الكتب، المكتبة تستدير وفقاً لاستدارة الغرفة، في كل مكان هو مكتبة، و هي مفيدة جداً للمكتب الرئيسي في المنزل و يمكن أن تحتوي على كافة المقتنيات العلمية و الفكرية فيها فهي تتميز بالعملية و الاتساع الشديد و الاستيعاب اللا محدود لمستوى القراءة الفردية المعروفة الدى الأشخاص في العالم ، و حتى للتخزين ،،
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