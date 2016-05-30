المكتبة المنزلية.. تبدو أحلى

المكتبة الرئيسية لمكتب المنزل، تأخذ في تصميمها مبدأ الاستحواذ على كافة الأركان، كل الجهات فيها أجزاء لتخزين الكتب، المكتبة تستدير وفقاً لاستدارة الغرفة، في كل مكان هو مكتبة، و هي مفيدة جداً للمكتب الرئيسي في المنزل و يمكن أن تحتوي على كافة المقتنيات العلمية و الفكرية فيها فهي تتميز بالعملية و الاتساع الشديد و الاستيعاب اللا محدود لمستوى القراءة الفردية المعروفة الدى الأشخاص في العالم ، و حتى للتخزين ،،

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