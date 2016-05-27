8 نماذج.. لحديقة برّاقة!

إن كنت من أصحاب المنازل ذات الحدائق الخارجية وفي حيرة من أمرك فيما تضيفه لحديقتك الخاصة من لمسات! عليك بأخذ ذلك النموذج الرائع في الاعتبار بكل ما به من تفاصيل حتى ولو صغيرة.. من سطح أخضر أملس يكسو الجزء الأكبر من الحديقة، وطاولة طعام مميزة تعلو ذلك الكساء البديع، وإضاءة رفيعة المستوى تستمد جمالها من جمال الخضرة..

تتلاحم كل تلك الأجزاء الصغيرة في الحديقة مع جلسة مريحة وعصرية أشبه بغرفة المعيشة، فيما تهرب بعضٍ من تلك الأعشاب المزينة لأرجاء المكان لتتسلق إلى ما وراء الجدار الأبيض..