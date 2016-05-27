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8 نماذج.. لحديقة برّاقة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
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لأن عنصر الإضاءة وتوظيفها بشكل صحيح في حديقة منزلك علم له فن، ولأن كثيرًا ما يجهلون هذا الفن! إليك نخبة متنوعة من النماذج التي نجحت وبجدارة في استخدام الإضاءة بشكل مبتكر وأنيق في الحدائق الخارجية لمنازلهم لتتخذها كمرجع لك في تصميم إضاءة حديقتك الخاصة ..   

الإضاءة تتسلق الحائط وسط جلسة ببريق الخضرة!

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

إن كنت من أصحاب المنازل ذات الحدائق الخارجية وفي حيرة من أمرك فيما تضيفه لحديقتك الخاصة من لمسات! عليك بأخذ ذلك النموذج الرائع في الاعتبار بكل ما به من تفاصيل حتى ولو صغيرة.. من سطح أخضر أملس يكسو الجزء الأكبر من الحديقة، وطاولة طعام مميزة تعلو ذلك الكساء البديع، وإضاءة رفيعة المستوى تستمد جمالها من جمال الخضرة..

تتلاحم كل تلك الأجزاء الصغيرة في الحديقة مع جلسة مريحة وعصرية أشبه بغرفة المعيشة، فيما تهرب بعضٍ من تلك الأعشاب المزينة لأرجاء المكان لتتسلق إلى ما وراء الجدار الأبيض..

الإضاءة البسيطة لها جمال خاص

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

بساطة الإضاءة والأثاث في تلك الحديقة كفيلة بأن تمنح ساكني هذا المنزل حالة من الهدوء والاسترخاء التام.

فرغم أن مساحة الجزء الأخضر بالحديقة لم تكن كبيرة -نظرًا للجوء المصمم لاستخدام شرائح الرخام الكبيرة بمعظمها واكتفى بأن يحاوط جدرانها فقط بالأشجار والنباتات الخضراء-، إلا أن المكان بهدوئه وجماله قادر على بعث السكينة والراحة في النفس..  

الكُرات الذهبية البرّاقة!

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

أكثر ما يُلفت الانتباه في تلك الصورة عنصر الإضاءة، ليس هذا بغريب وقد اعتمد المصمم في تلك الحديقة على تمييز إضائتها تحديدًا باستخدام تلك الكرات الذهبية البراقة المُتدلية من سقفٍ بسيط مكون من شرائح الخشب العصري، فجعلت للحديقة سحرٍ خاص..

وحدات الإضاءة تَسكُن العمدان

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حديقة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

الإضاءة هنا تَسكُن العمدان، فـ بدلًا من أن تكون وحدات الإضاءة معلقة بأعلى العمدان كما نعتاد دائمًا عليها، ابتكر المصمم في أعمدة تلك الحديقة الخارجية للمنزل، فجعل الإضاءة تسكن الأعمدة لتعطي إطلالة مشرقة تخللت عتمة الليل.

إضاءة كلاسيكية على طراز الفراعنة!

Casa Aramara, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حديقة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لم يلجأ المصمم هنا لأي طرق مبتكرة في إضاءة تلك الحديقة، ولكنه استطاع بحسه الكلاسيكي الرفيع أن يجعلها رغم ذلك متألقة ومناسبة لطبيعة المكان! فقط اكتفى بشُعلتين من النار في مدخل الحديقة على الجانبين، تحيطهم أوراق الشجر بأنواعه المختلفة من كل جانب، فباتت الحديقة تمنح الناظرين إليها الإحساس بالروعة والهدوء.  

لحديقة ملونة بأشجار الكريسماس!

giardini tropicali, italiagiardini italiagiardini حديقة
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

استطاعت الإضاءة التي حرص المصمم على اختيارها هنا لتلك الحديقة أن تضيف لها البهجة بحِس الكريسماس، فتزيين تلك الأشجار الملونة بمجموعة كبيرة من وحدات الإضاءة الصغيرة أضفى عليها بريق الذهب وبث الفرحة بأركان الحديقة المختلفة.

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الحائط المُضئ.. لإضاءة غير نمطية

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

لتخرج عن النمطية في إضاءة حديقة منزلك الخارجية، جرب الابتعاد عن وضع وحدات الإضاءة في الأشجار والمزروعات وإكساب الحديقة روح مختلفة.

فالحائط المضئ الموضح بالصورة أكبر نموذج عن الابتكار والخروج عن النمطية، فوضع وحدات الإضاءة بهذا الشكل الهندسي المنظم أضاف إليها بريق فوق بريقها ومنح المتطلعين إليها إحساس الأناقة والإبداع.

إضاءة ممزوجة بغروب الشمس

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حديقة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لا شك أن هذا البناء الخشبي متعدد الأعمدة بإضائته الفاخرة له أشد الأثر في منح تلك الحديقة لمسة جمالية مميزة!

فقد استغل المصمم هنا المساحة الكبيرة المخصصة للحديقة على أكمل وجه في إقامة بناء خشبي فخم يُمكن قاطني المنزل من الاستمتاع بجمال المنظر الرائع الملون بغروب الشمس.

يمكنكم قراءة المقال التالي من خلال هذا الرابط: أفكار مُبهرة لألوان غرف النوم

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ما رأيك في النماذج المختلفة لأنماط الإضاءة في الحدائق؟

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