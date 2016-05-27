8 نماذج.. لحديقة برّاقة!

لأن عنصر الإضاءة وتوظيفها بشكل صحيح في حديقة منزلك علم له فن، ولأن كثيرًا ما يجهلون هذا الفن! إليك نخبة متنوعة من النماذج التي نجحت وبجدارة في استخدام الإضاءة بشكل مبتكر وأنيق في الحدائق الخارجية لمنازلهم لتتخذها كمرجع لك في تصميم إضاءة حديقتك الخاصة ..
إن كنت من أصحاب المنازل ذات الحدائق الخارجية وفي حيرة من أمرك فيما تضيفه لحديقتك الخاصة من لمسات! عليك بأخذ ذلك النموذج الرائع في الاعتبار بكل ما به من تفاصيل حتى ولو صغيرة.. من سطح أخضر أملس يكسو الجزء الأكبر من الحديقة، وطاولة طعام مميزة تعلو ذلك الكساء البديع، وإضاءة رفيعة المستوى تستمد جمالها من جمال الخضرة..
تتلاحم كل تلك الأجزاء الصغيرة في الحديقة مع جلسة مريحة وعصرية أشبه بغرفة المعيشة، فيما تهرب بعضٍ من تلك الأعشاب المزينة لأرجاء المكان لتتسلق إلى ما وراء الجدار الأبيض..
بساطة الإضاءة والأثاث في تلك الحديقة كفيلة بأن تمنح ساكني هذا المنزل حالة من الهدوء والاسترخاء التام.
فرغم أن مساحة الجزء الأخضر بالحديقة لم تكن كبيرة -نظرًا للجوء المصمم لاستخدام شرائح الرخام الكبيرة بمعظمها واكتفى بأن يحاوط جدرانها فقط بالأشجار والنباتات الخضراء-، إلا أن المكان بهدوئه وجماله قادر على بعث السكينة والراحة في النفس..
أكثر ما يُلفت الانتباه في تلك الصورة عنصر الإضاءة، ليس هذا بغريب وقد اعتمد المصمم في تلك الحديقة على تمييز إضائتها تحديدًا باستخدام تلك الكرات الذهبية البراقة المُتدلية من سقفٍ بسيط مكون من شرائح الخشب العصري، فجعلت للحديقة سحرٍ خاص..
الإضاءة هنا تَسكُن العمدان، فـ بدلًا من أن تكون وحدات الإضاءة معلقة بأعلى العمدان كما نعتاد دائمًا عليها، ابتكر المصمم في أعمدة تلك الحديقة الخارجية للمنزل، فجعل الإضاءة تسكن الأعمدة لتعطي إطلالة مشرقة تخللت عتمة الليل.
لم يلجأ المصمم هنا لأي طرق مبتكرة في إضاءة تلك الحديقة، ولكنه استطاع بحسه الكلاسيكي الرفيع أن يجعلها رغم ذلك متألقة ومناسبة لطبيعة المكان! فقط اكتفى بشُعلتين من النار في مدخل الحديقة على الجانبين، تحيطهم أوراق الشجر بأنواعه المختلفة من كل جانب، فباتت الحديقة تمنح الناظرين إليها الإحساس بالروعة والهدوء.
استطاعت الإضاءة التي حرص المصمم على اختيارها هنا لتلك الحديقة أن تضيف لها البهجة بحِس
الكريسماس، فتزيين تلك الأشجار الملونة بمجموعة كبيرة من وحدات الإضاءة الصغيرة أضفى عليها بريق الذهب وبث الفرحة بأركان الحديقة المختلفة.
لتخرج عن النمطية في إضاءة حديقة منزلك الخارجية، جرب الابتعاد عن وضع وحدات الإضاءة في الأشجار والمزروعات وإكساب الحديقة روح مختلفة.
فالحائط المضئ الموضح بالصورة أكبر نموذج عن الابتكار والخروج عن النمطية، فوضع وحدات الإضاءة بهذا الشكل الهندسي المنظم أضاف إليها بريق فوق بريقها ومنح المتطلعين إليها إحساس الأناقة والإبداع.
لا شك أن هذا البناء الخشبي متعدد الأعمدة بإضائته الفاخرة له أشد الأثر في منح تلك الحديقة لمسة جمالية مميزة!
فقد استغل المصمم هنا المساحة الكبيرة المخصصة للحديقة على أكمل وجه في إقامة بناء خشبي فخم يُمكن قاطني المنزل من الاستمتاع بجمال المنظر الرائع الملون بغروب الشمس.
يمكنكم قراءة المقال التالي من خلال هذا الرابط: أفكار مُبهرة لألوان غرف النوم