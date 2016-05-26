منزل بتصميم شديد الخصوصيه ، شاهده من الداخل !

قرار الإنتقال إلى منزل جديد ، يحتاج إلى الكثير من التفكير و الهدوء . فأنت على وشك تغيير بيئتك المحيطه و تذهب لتعيش في بيئه أخرى لسنين قادمه و ليس موسماً أو اثنين . لذلك ينصح الخبراء بالذهاب إلى المنزل أكثر من مره لفحصه قبل شراءه ، وأيضا أخذ جوله في الحي الذي يتواجد فيه المنزل .كما يجب عليك التأكد من أن هذا المنزل سيلبي إحتياجات أسرتك . و لكن عندما يتعلق الأمر بشراء منزل كهذا ، فكل ما عليك فعله أن تحزم حقائبك و تشرع فى الإنتقال إليه في أقرب وقت ، منزل اليوم هو Integração Total من تصميم شركة Adriana Mello Arquitetura، يقع في مدينة ساو باولو بالبرازيل ، حيث ثمار البُن و سحر السامبا ، و يوفر المنزل مساحات واسعه من الخصوصيه تحافظ على الجو الإجتماعي الدافيء ، و الترابط الأسري .

و يظهر المنزل بتصميم حديث يعتمد على الكثير من الخطوط المستقيمه ، و الكثير من الزوايا القائمه ، بأسلوب معاصر متكامل الأجزاء . و قد نجح الشكل الخارجي في لفت الأنظار و إثارة الفضول لمشاهدة بقية أجزاء منزل الأسره الجديد .