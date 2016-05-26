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منزل بتصميم شديد الخصوصيه ، شاهده من الداخل !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA منازل
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قرار الإنتقال إلى منزل جديد ، يحتاج إلى الكثير من التفكير و الهدوء . فأنت على وشك تغيير بيئتك المحيطه و تذهب لتعيش في بيئه أخرى لسنين قادمه و ليس موسماً أو اثنين . لذلك ينصح الخبراء بالذهاب إلى المنزل أكثر من مره لفحصه قبل شراءه ، وأيضا أخذ جوله في الحي الذي يتواجد فيه المنزل .كما يجب عليك  التأكد من أن هذا المنزل سيلبي إحتياجات أسرتك . و لكن عندما يتعلق الأمر بشراء منزل كهذا ، فكل ما عليك فعله أن تحزم حقائبك و تشرع فى الإنتقال إليه في أقرب وقت ، منزل اليوم هو Integração Total من تصميم شركة Adriana Mello Arquitetura، يقع في مدينة ساو باولو بالبرازيل ، حيث ثمار البُن و سحر السامبا ، و يوفر المنزل مساحات واسعه من الخصوصيه تحافظ على الجو الإجتماعي الدافيء ، و الترابط الأسري .

و يظهر المنزل بتصميم حديث يعتمد على الكثير من الخطوط المستقيمه ، و الكثير من الزوايا القائمه ، بأسلوب معاصر متكامل الأجزاء . و قد نجح الشكل الخارجي في لفت الأنظار و إثارة الفضول لمشاهدة بقية أجزاء منزل الأسره الجديد .

الواجهه الرئيسيه

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA منازل
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

واجهة المنزل الرئيسه توفر تغطيه شامله لأرجاء المنزل ، و خصوصية فائقه لجميع الأسرة . فالواجهه خاليه تماما من أي نوافذ أو أبواب زجاجيه يمكنها أن تكشف ما بداخل المنزل . أما أرضية المدخل فتتكون من ألواح حجريه بدرجات البني و العاجي و البيج. ونلاحظ وجود صف من الأزهار يفصل مدخل باب المنزل عن باب المرآب . و دهان المرآب بلون رمادي مميز جعله يبدو كوحده منفصله عن المنزل .

وجاء مدخل المنزل مميزاً بلون الباب الخشبي على النمط الريفي ، وأيضاً بوجود زاوية قائمه مقلوبه فوق مدخل الباب . و توجد كراسي خشبيه في الخارج بنفس لون الباب موضوعه أمام المربع الأخضر المزروع بالحشائش في لمسه إضافيه لجمال المدخل .

غرفة معيشه مفتوحه

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA غرفة المعيشة
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

 عند دخول الأسره من باب المنزل ، تستقبلها غرفة المعيشه ، التى تعتبر أكبر الغرف حجماً في المنزل ، حيث تتميز بسقف مرتفع مميز أعطى إتساع إضافي للمكان . و يتبني المنزل أسلوب المساحات المفتوحه فنجد غرفة المعيشه متصله بالمطبخ و غرفة السفره  ، و تم استخدام أبواب غرف زجاجيه بدلاً من الخشبيه أو المعدنيه ، لفصل الضوضاء فقط دون التخلى عن اتساع المكان .

روعة الأثاث

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA غرفة المعيشة
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

تتكون غرفة المعيشه من أرائك مصنوعة من جلد الشامواه المخملي ، بلون رمادي جذاب ، و طاولة تلفاز مصنوعة من الخشب مثل الغطاء الخشبي لجانب الجدار، والطاوله مزوده بزجاج أسود يتماشي مع التلفاز. جميع القطع في الغرفه بسيطه، عدا سجادة الغرفه ، الغنية بالألوان الحياديه البنيه وكأنها مصنوعه بقصاصات من جلود حيوانات مختلفه ، سجادة مميزه أضافت حيويه على المكان. و تم وضع  زهرة أوركيد باللون الوردي الداكن في مزهريه من الخزف الأبيض ، كقطعة ديكور زاهيه تكسر من حيادية الغرفه . 

المطبخ

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مطبخ
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

المطبخ الذي نراه ، هو مطبخ ثانوي متصل بغرفة المعيشه . و مخصص فقط لخدمة الضيوف أو إعداد تحليه سريعه أثناء مشاهدة التلفاز . و تعتبر الألوان الحياديه من الرمادي و البني و الأسودهي الألوان المهيمنه أيضا على المطبخ كما كانت في غرفة المعيشه . و ألواح المطبخ مصنوعه من الرخام الإسود الأنيق الذي يتماشى مع مصابيح السقف من نفس اللون .ونلاحظ الإستعانه بأغطية جدران خشبيه على الجدار الجانبي للمطبخ و أسفل لوح المطبخ ، أي عند بداية المطبخ ،ليوحي بأنه مكان مميز عما حوله . 

إستعادة كل ما هو عتيق !

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مطبخ
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

أناقة الماضي و رقيه ، أشياء لا تُعوض . و نرى إستعادة روح الماضي في استخدام ورق حائط مطبوع عليه الإعلانات الدعائيه للمنتجات الغذائيه العتيقه من القرن الماضي ، و كأنها مربعات من البلاط الصغير الملون . و قد صنع هذا الورق  لوحة  فاتنه على الحائط تجعلك أسيراً للنوستالجيا عند النظر إليها . و نلاحظ أيضا حوامل الموقد من الطراز القديم المصنوعه من الفولاذ ، لإستكمال الصوره التقليديه العتيقه .

الحمام

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA حمام
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

جدران الحمام من الفسيفساء ، بدرجات الأزرق و التركواز الزاهيه .المغسله من الزجاج الأزرق الشفاف ، بتصميم مميز للغايه و ملفت للأنظار . أما خزانة الحمام فهي من الخشب الذي تم طلائه باللون الأزرق الفاتح . و تم الإكتفاء باللون الأبيض لباقي أجزاء الحمام . تنوع الألوان و تناغمها ، أضاف لمسة انتعاش و نضاره على المكان .

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غرفة السفره

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

نلاحظ التكامل بين جميع غرف المنزل ، وهذا ما يظهر في ترابط أثاث غرفة السفره مع باقي المنزل ، نجد أن نمط غرف السفره  ريفي يعتمد على الأخشاب المحتفظه بلونها الطبيعي ، و جاءت طاولة السفره  من الخشب بلون زاهي  مع كراسي مودرن، و نلاحظ وجود  كرسي أنيق من البامبو باللون الجملي كقطعة أثاث ديكوريه و وظيفيه في آن واحد ، و هذا التصميم ملائم جداً لغرف المعيشه المفتوحه على المسبح ، لما فيه من محاكاه للطبيعه التى تٌناسب روعة المياه الزرقاء . جزيره المطبخ من الجرانيت الرائع ، و الأرضيه المحيطه بجزيرة المطبخ مليئه بالزخارف و الرسومات باللون البرتقالي و الأزرق المبهج ، مما أعطى إشراقه ملحوظه للمكان . أيضا الإستعانه بزهور الأوركيد في الديكور من أهم اللمسات المتكرره في المنزل . 

حفلات شواء مميزه

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

يوجد فوق الموقد ورق حائط مٌشرق ، مشابه للأرضيه المحيطه بجزيرة المطبخ . نلاحظ وجود مكان مخصص للشواء و حفلات الباربكيو للإستمتاع بالوجبات في الهواء الطلق . و للمنزل روح مميزه جاءت من المزج بين النمط الريفي و الحداثي في غرفة السفره و باقي غرف المنزل .

وقت المرح العائلي

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مسبح
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

في التراس الخلفي للمنزل يوجد مسبح بتصميم جذاب ، لقضاء وقت عائلي مميز مليء بالرفاهيه و المرح . و المسبح مُعبّد بمجموعه من الألواح الحجريه الأنيقه . أما الأرضيه الرئيسيه للتراس ، قد تظن أنها من الخشب ، لكنك تُفاجأ بأنها من السيراميك و لكن بتصميم خشبي . و في ذلك ميزتان ، الأولى أن السيراميك لا يتلف من المياه و الثانيه أن التصميم الخشبي يتكامل مع الأثاث الخشبي في بقية أرجاء المنزل .

و أخيراً نجد أن وجود المنزل في المدينه لا يعني بالضروره أنه سيكون خالى من الروح ، فهذا مثال عملى على إمكانية امتلاك منزل عائله مٌفعم بالبهجه و الحيويه في المدينه . 

شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!
لمشاهدة المزيد من المنازل شاهد منزل رائع من قلب الطبيعة الأسبانيههل أعجبك منزل بتصميم شديد الخصوصيه ، و الداخل مفاجأه ! ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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