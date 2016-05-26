منزل بتصميم شديد الخصوصيه ، شاهده من الداخل !

قرار الإنتقال إلى منزل جديد ، يحتاج إلى الكثير من التفكير و الهدوء . فأنت على وشك تغيير بيئتك المحيطه و تذهب لتعيش في بيئه أخرى لسنين قادمه و ليس موسماً أو اثنين . لذلك ينصح الخبراء بالذهاب إلى المنزل أكثر من مره لفحصه قبل شراءه ، وأيضا أخذ جوله في الحي الذي يتواجد فيه المنزل .كما يجب عليك التأكد من أن هذا المنزل سيلبي إحتياجات أسرتك . و لكن عندما يتعلق الأمر بشراء منزل كهذا ، فكل ما عليك فعله أن تحزم حقائبك و تشرع فى الإنتقال إليه في أقرب وقت ، منزل اليوم هو Integração Total من تصميم شركة Adriana Mello Arquitetura، يقع في مدينة ساو باولو بالبرازيل ، حيث ثمار البُن و سحر السامبا ، و يوفر المنزل مساحات واسعه من الخصوصيه تحافظ على الجو الإجتماعي الدافيء ، و الترابط الأسري .
و يظهر المنزل بتصميم حديث يعتمد على الكثير من الخطوط المستقيمه ، و الكثير من الزوايا القائمه ، بأسلوب معاصر متكامل الأجزاء . و قد نجح الشكل الخارجي في لفت الأنظار و إثارة الفضول لمشاهدة بقية أجزاء منزل الأسره الجديد .
واجهة المنزل الرئيسه توفر تغطيه شامله لأرجاء المنزل ، و خصوصية فائقه لجميع الأسرة . فالواجهه خاليه تماما من أي نوافذ أو أبواب زجاجيه يمكنها أن تكشف ما بداخل المنزل . أما أرضية المدخل فتتكون من ألواح حجريه بدرجات البني و العاجي و البيج. ونلاحظ وجود صف من الأزهار يفصل مدخل باب المنزل عن باب المرآب . و دهان المرآب بلون رمادي مميز جعله يبدو كوحده منفصله عن المنزل .
وجاء مدخل المنزل مميزاً بلون الباب الخشبي على النمط الريفي ، وأيضاً بوجود زاوية قائمه مقلوبه فوق مدخل الباب . و توجد كراسي خشبيه في الخارج بنفس لون الباب موضوعه أمام المربع الأخضر المزروع بالحشائش في لمسه إضافيه لجمال المدخل .
عند دخول الأسره من باب المنزل ، تستقبلها غرفة المعيشه ، التى تعتبر أكبر الغرف حجماً في المنزل ، حيث تتميز بسقف مرتفع مميز أعطى إتساع إضافي للمكان . و يتبني المنزل أسلوب المساحات المفتوحه فنجد غرفة المعيشه متصله بالمطبخ و غرفة السفره ، و تم استخدام أبواب غرف زجاجيه بدلاً من الخشبيه أو المعدنيه ، لفصل الضوضاء فقط دون التخلى عن اتساع المكان .
تتكون غرفة المعيشه من أرائك مصنوعة من جلد الشامواه المخملي ، بلون رمادي جذاب ، و طاولة تلفاز مصنوعة من الخشب مثل الغطاء الخشبي لجانب الجدار، والطاوله مزوده بزجاج أسود يتماشي مع التلفاز. جميع القطع في الغرفه بسيطه، عدا سجادة الغرفه ، الغنية بالألوان الحياديه البنيه وكأنها مصنوعه بقصاصات من جلود حيوانات مختلفه ، سجادة مميزه أضافت حيويه على المكان. و تم وضع زهرة أوركيد باللون الوردي الداكن في مزهريه من الخزف الأبيض ، كقطعة ديكور زاهيه تكسر من حيادية الغرفه .
المطبخ الذي نراه ، هو مطبخ ثانوي متصل بغرفة المعيشه . و مخصص فقط لخدمة الضيوف أو إعداد تحليه سريعه أثناء مشاهدة التلفاز . و تعتبر الألوان الحياديه من الرمادي و البني و الأسودهي الألوان المهيمنه أيضا على المطبخ كما كانت في غرفة المعيشه . و ألواح المطبخ مصنوعه من الرخام الإسود الأنيق الذي يتماشى مع مصابيح السقف من نفس اللون .ونلاحظ الإستعانه بأغطية جدران خشبيه على الجدار الجانبي للمطبخ و أسفل لوح المطبخ ، أي عند بداية المطبخ ،ليوحي بأنه مكان مميز عما حوله .
أناقة الماضي و رقيه ، أشياء لا تُعوض . و نرى إستعادة روح الماضي في استخدام ورق حائط مطبوع عليه الإعلانات الدعائيه للمنتجات الغذائيه العتيقه من القرن الماضي ، و كأنها مربعات من البلاط الصغير الملون . و قد صنع هذا الورق لوحة فاتنه على الحائط تجعلك أسيراً للنوستالجيا عند النظر إليها . و نلاحظ أيضا حوامل الموقد من الطراز القديم المصنوعه من الفولاذ ، لإستكمال الصوره التقليديه العتيقه .
جدران الحمام من الفسيفساء ، بدرجات الأزرق و التركواز الزاهيه .المغسله من الزجاج الأزرق الشفاف ، بتصميم مميز للغايه و ملفت للأنظار . أما خزانة الحمام فهي من الخشب الذي تم طلائه باللون الأزرق الفاتح . و تم الإكتفاء باللون الأبيض لباقي أجزاء الحمام . تنوع الألوان و تناغمها ، أضاف لمسة انتعاش و نضاره على المكان .
نلاحظ التكامل بين جميع غرف المنزل ، وهذا ما يظهر في ترابط أثاث غرفة السفره مع باقي المنزل ، نجد أن نمط غرف السفره ريفي يعتمد على الأخشاب المحتفظه بلونها الطبيعي ، و جاءت طاولة السفره من الخشب بلون زاهي مع كراسي مودرن، و نلاحظ وجود كرسي أنيق من البامبو باللون الجملي كقطعة أثاث ديكوريه و وظيفيه في آن واحد ، و هذا التصميم ملائم جداً لغرف المعيشه المفتوحه على المسبح ، لما فيه من محاكاه للطبيعه التى تٌناسب روعة المياه الزرقاء . جزيره المطبخ من الجرانيت الرائع ، و الأرضيه المحيطه بجزيرة المطبخ مليئه بالزخارف و الرسومات باللون البرتقالي و الأزرق المبهج ، مما أعطى إشراقه ملحوظه للمكان . أيضا الإستعانه بزهور الأوركيد في الديكور من أهم اللمسات المتكرره في المنزل .
يوجد فوق الموقد ورق حائط مٌشرق ، مشابه للأرضيه المحيطه بجزيرة المطبخ . نلاحظ وجود مكان مخصص للشواء و حفلات الباربكيو للإستمتاع بالوجبات في الهواء الطلق . و للمنزل روح مميزه جاءت من المزج بين النمط الريفي و الحداثي في غرفة السفره و باقي غرف المنزل .
في التراس الخلفي للمنزل يوجد مسبح بتصميم جذاب ، لقضاء وقت عائلي مميز مليء بالرفاهيه و المرح . و المسبح مُعبّد بمجموعه من الألواح الحجريه الأنيقه . أما الأرضيه الرئيسيه للتراس ، قد تظن أنها من الخشب ، لكنك تُفاجأ بأنها من السيراميك و لكن بتصميم خشبي . و في ذلك ميزتان ، الأولى أن السيراميك لا يتلف من المياه و الثانيه أن التصميم الخشبي يتكامل مع الأثاث الخشبي في بقية أرجاء المنزل .
و أخيراً نجد أن وجود المنزل في المدينه لا يعني بالضروره أنه سيكون خالى من الروح ، فهذا مثال عملى على إمكانية امتلاك منزل عائله مٌفعم بالبهجه و الحيويه في المدينه .