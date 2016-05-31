أروع تصميمات الكراسي لبيت بطابع عصري

لا شك أن مصمم ذلك الكرسي مبدع لأبعد الحدود! فقد استطاع من خلال هذا التصميم أن يُجَسِد الابتكار بعينه في أروع صوره، نعم لقد اتخذ من شكل السحابة تصميمًا لهذا الكرسي بشرائح الخشب الملون البرتقالي.

رغم ما يتميز به هذا الكرسي من اختلاف قادر على تربعه على عرش تصميمات الكراسي، إلا أنه يتفق مع تصميمات كراسي المصايف إلى حد كبير فيما يحققه من عنصري الراحة والاسترخاء لمن تسنح له فرصة التمدد عليه.