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أروع تصميمات الكراسي لبيت بطابع عصري

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
HIDEsk Faltsekretär, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
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لأن جميعنا لدينا أماكن في منازلنا غير مستغلة بشكل صحيح.. ولأن الاستفادة منها سيجعل لمنزلك إطلالة خاصة! إليك مجموعة من نماذج تصميمات الكراسي المبتكرة لتستعين بها في أيٍ من أركان بيتك وتمنحه طابع عصري فريد .. 

كُرسي أم سحًابة زاهية اللون!

The Luna Lounger Future Antiques غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Future Antiques

The Luna Lounger

Future Antiques
Future Antiques
Future Antiques

لا شك أن مصمم ذلك الكرسي مبدع لأبعد الحدود! فقد استطاع من خلال هذا التصميم أن يُجَسِد الابتكار بعينه في أروع صوره، نعم لقد اتخذ من شكل السحابة تصميمًا لهذا الكرسي بشرائح الخشب الملون البرتقالي.

رغم ما يتميز به هذا الكرسي من اختلاف قادر على تربعه على عرش تصميمات الكراسي، إلا أنه يتفق مع تصميمات كراسي المصايف إلى حد كبير فيما يحققه من عنصري الراحة والاسترخاء لمن تسنح له فرصة التمدد عليه. 

انسى العالم في هذا الرُكن

Tatou, un accessoire essentiel pour le télétravail, Prisca Renoux Prisca Renoux مكاتب العمل والدراسةمكتب
Prisca Renoux

Prisca Renoux
Prisca Renoux
Prisca Renoux

وكأنها صومعة لتمنحك التركيز التام! .. هذا أبسط وصف لذلك المكتب بقبته المبتكرة وكُرسيه المختلف، فالهدوء الذي يبعثه هذا الركن قادر على منح الجالس فيه إمكانية نسيان العالم أجمع والتركيز فقط في ما لديه من أعمال.

كما أن الشكل الجمالي المميز لهذا الركن كفيل بأن يساعد كثيرًا في بث الطاقة الإيجابية والبهجة بلون الأصفر في نَفس جالسه. وقد وُفِق المصمم هنا في اللمسة الإبداعية التي أضافها للكرسي، فإضافته لتلك الجيوب من جانبيه منحته إطلالة فريدة من نوعها.

  

مكتب الأحلام وكرسي بروح الأطفال!

Bureau design MMF5, Patrice Hamel Patrice Hamel مكاتب العمل والدراسةمكتب
Patrice Hamel

Patrice Hamel
Patrice Hamel
Patrice Hamel

هل تُصدق أن هذا الشئ الأبيض المبتكر مكتب؟! قد تكون الإجابة لا إن لم يكن لهذا الكرسي الصغير وجود.. 

ابتكار المصمم غير المحدود استطاع أن يتجسد في هذا المكتب بكرسيه الملائكي بروح الأطفال، ففكرة أن يكون المكتب أشبه بورقة بيضاء حادة الأطراف شئ في غاية الإبداع والبساطة في ذات الوقت! 

من وحي الأرابيسك!

Escritorio Snake de Carlos Frejo, Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU مكاتب العمل والدراسةمكتب
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

تظنه لأول وهلة جزء من حائط مُزَخرف تشَكًل في هيئة كرسي!  ولكن هذا يرجع في الأساس إلى أن تلك النقوش المتداخلة والإضافة الفنية الواضحة في تصميم ذلك الكرسي في الغالب ما كانت تستخدم في تزيين الحوائط والأسوار، وقد أدت هنا دورها بشكل صحيح في منح ذلك الكرسي ناصع البياض لمسة فنية راقية تشبه في جمالها الزخرفة الإسلامية.  

كما استطاع المصمم هنا باختيار تلك المكتبة العصرية بأرففها المُلتوية أن يمزج بين الحاضر والماضي مما منح ذلك الركن إطلالة فريدة ومميزة خصوصًا بتداخل تلك الشرائح الخشبية بدرجات البني المختلفة مع الكرسي والمكتبة.

رُكن البهجة بكرسي فاخر!

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design مكاتب العمل والدراسةكرسي جلد Red
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

إن كان لديك ركن صغير في بيتك وتجهل كيف تستخدمه! فعليك بأن تستفيد من هذا النموذج الموضح بالصورة في ملأ فراغ ذلك الجزء من بيتك والاستفادة منه على أكمل وجه.

فرغم أن الكرسي في تصميمه هنا يشبه كراسي المكاتب خصوصًا لأن خامته تعتمد بشكل أساسي على الجلد الأسود الأنيق، إلا أن الوسادة المميزة ذات اللون الجملي التي استعان بها المصمم في هذا الركن منحت للكرسي إطلالة فريدة ومختلفة بكل المقاييس.

هذا إلى جانب السجادة الطويلة برتقالية اللون المستخدمة بعناية فائقة، فضلًا عن الطاولة المستديرة التي اتخذت من البساطة والحداثة عنوان لها، فجميع تلك العناصر تألقت في سبيل منح هذا الركن لمسة مبهجة وطابع خاص.

مكعب هندسي بلون الخشب!

HIDEsk Faltsekretär, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

بساطة ذلك الكرسي هي سر تميزه، ولونه الخشبي فاتح اللون أضاف له بساطة فوق بساطته جعلته أكثر اختلافًا.

يشبه هذا الكرسي في تصميمه إلى حد كبير المكعبات الهندسية، الأمر الذي جعله يبدو للمتطلعين إليه وكأنه كرسي لرسام أو لمهندس ديكور أو لمصمم، قد يرجع ذلك في الأساس إلى ما يوحى به تصميم المكتب الخشبي البسيط الكائن أمامه.

البساطة في كرسي بنصاعة الأبيض

Midcentury Modern Desk in Solid Ash Biggs & Quail مكاتب العمل والدراسةمكتب
Biggs &amp; Quail

Midcentury Modern Desk in Solid Ash

Biggs & Quail
Biggs &amp; Quail
Biggs & Quail

بمجرد التطلع لهذا الركن يجب أن تشعر بالراحة، لمَ لا وهو بهدوئه وجمال تصميمه كفيل بأن يبعث بنفسك السكينة ويحفزك على العمل أو الدراسة حتى وإن كنت في أشد حالات الضغط!

رِقة الكرسي وبساطة الطاولة منبعثين في الأساس من رقة الغرفة بجدرانها وأرضياتها البيضاء، كما أن المزروعتين الكائنتين يمين الغرفة رغم صغر حجمهما مقارنة بحجم الغرفة إلا أنهم كان لهم أكبر الأثر في إعطائها إطلالة خاصة. 

اقرأ المقال التالي من هنا:  كيف تختار أحواض وصنابير حمامك بعناية؟

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