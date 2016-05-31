أروع تصميمات الكراسي لبيت بطابع عصري

لأن جميعنا لدينا أماكن في منازلنا غير مستغلة بشكل صحيح.. ولأن الاستفادة منها سيجعل لمنزلك إطلالة خاصة! إليك مجموعة من نماذج تصميمات الكراسي المبتكرة لتستعين بها في أيٍ من أركان بيتك وتمنحه طابع عصري فريد ..
لا شك أن مصمم ذلك الكرسي مبدع لأبعد الحدود! فقد استطاع من خلال هذا التصميم أن يُجَسِد الابتكار بعينه في أروع صوره، نعم لقد اتخذ من شكل
السحابة تصميمًا لهذا الكرسي بشرائح الخشب الملون البرتقالي.
رغم ما يتميز به هذا الكرسي من اختلاف قادر على تربعه على عرش تصميمات الكراسي، إلا أنه يتفق مع تصميمات كراسي المصايف إلى حد كبير فيما يحققه من عنصري الراحة والاسترخاء لمن تسنح له فرصة التمدد عليه.
وكأنها صومعة لتمنحك التركيز التام! .. هذا أبسط وصف لذلك المكتب بقبته المبتكرة وكُرسيه المختلف، فالهدوء الذي يبعثه هذا الركن قادر على منح الجالس فيه إمكانية نسيان العالم أجمع والتركيز فقط في ما لديه من أعمال.
كما أن الشكل الجمالي المميز لهذا الركن كفيل بأن يساعد كثيرًا في بث الطاقة الإيجابية والبهجة بلون الأصفر في نَفس جالسه. وقد وُفِق المصمم هنا في اللمسة الإبداعية التي أضافها للكرسي، فإضافته لتلك الجيوب من جانبيه منحته إطلالة فريدة من نوعها.
هل تُصدق أن هذا الشئ الأبيض المبتكر مكتب؟! قد تكون الإجابة لا إن لم يكن لهذا الكرسي الصغير وجود..
ابتكار المصمم غير المحدود استطاع أن يتجسد في هذا المكتب بكرسيه الملائكي بروح الأطفال، ففكرة أن يكون المكتب أشبه بورقة بيضاء حادة الأطراف شئ في غاية الإبداع والبساطة في ذات الوقت!
تظنه لأول وهلة جزء من حائط مُزَخرف تشَكًل في هيئة كرسي! ولكن هذا يرجع في الأساس إلى أن تلك النقوش المتداخلة والإضافة الفنية الواضحة في تصميم ذلك الكرسي في الغالب ما كانت تستخدم في تزيين الحوائط والأسوار، وقد أدت هنا دورها بشكل صحيح في منح ذلك الكرسي ناصع البياض لمسة فنية راقية تشبه في جمالها الزخرفة الإسلامية.
كما استطاع المصمم هنا باختيار تلك المكتبة العصرية بأرففها المُلتوية أن يمزج بين الحاضر والماضي مما منح ذلك الركن إطلالة فريدة ومميزة خصوصًا بتداخل تلك الشرائح الخشبية بدرجات البني المختلفة مع الكرسي والمكتبة.
إن كان لديك ركن صغير في بيتك وتجهل كيف تستخدمه! فعليك بأن تستفيد من هذا النموذج الموضح بالصورة في ملأ فراغ ذلك الجزء من بيتك والاستفادة منه على أكمل وجه.
فرغم أن الكرسي في تصميمه هنا يشبه كراسي المكاتب خصوصًا لأن خامته تعتمد بشكل أساسي على الجلد الأسود الأنيق، إلا أن الوسادة المميزة ذات اللون الجملي التي استعان بها المصمم في هذا الركن منحت للكرسي إطلالة فريدة ومختلفة بكل المقاييس.
هذا إلى جانب السجادة الطويلة برتقالية اللون المستخدمة بعناية فائقة، فضلًا عن الطاولة المستديرة التي اتخذت من البساطة والحداثة عنوان لها، فجميع تلك العناصر تألقت في سبيل منح هذا الركن لمسة مبهجة وطابع خاص.
بساطة ذلك الكرسي هي سر تميزه، ولونه الخشبي فاتح اللون أضاف له بساطة فوق بساطته جعلته أكثر اختلافًا.
يشبه هذا الكرسي في تصميمه إلى حد كبير المكعبات الهندسية، الأمر الذي جعله يبدو للمتطلعين إليه وكأنه كرسي لرسام أو لمهندس ديكور أو لمصمم، قد يرجع ذلك في الأساس إلى ما يوحى به تصميم المكتب الخشبي البسيط الكائن أمامه.
بمجرد التطلع لهذا الركن يجب أن تشعر بالراحة، لمَ لا وهو بهدوئه وجمال تصميمه كفيل بأن يبعث بنفسك السكينة ويحفزك على العمل أو الدراسة حتى وإن كنت في أشد حالات الضغط!
رِقة الكرسي وبساطة الطاولة منبعثين في الأساس من رقة الغرفة بجدرانها وأرضياتها البيضاء، كما أن المزروعتين الكائنتين يمين الغرفة رغم صغر حجمهما مقارنة بحجم الغرفة إلا أنهم كان لهم أكبر الأثر في إعطائها إطلالة خاصة.
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