البيت يبان من ألوانه

هناك مثل تقليدي يقول الجواب بيبان من عنوانه ، وفى عالم الديكور البيت بيبان من ألوانه، نعم فعنوان المنزل من الداخل يظهر في الانطباع الاول الذي تتركه الواجهة فالتصميم الخارجي للمنزل ما هو ألا امتداد واضح وصريح لشخصية المنزل من الداخل، كما أن اعتمادك بالكامل على التفاصيل المعمارية للمرافق الخارجية ولونها الذي تختاره، يساعدك كثيراً في جعل منزلك يتألق بين جميع المنازل، لذلك أذا كنت تريد تعديل الجزء الخارجي من منزلك واجراء تعديلات له، لذلك اضافة لون جديد للواجهة هو أكثر الأشياء التي ستساعدك في تغير عنوان منزلك من الخارج، وأذا كنت لا تدري كيفية عمل ذلك أليك في هذا المقال أفضل الأفكار لألوان المنزل من الخارج.