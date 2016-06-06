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البيت يبان من ألوانه

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa a Riva S. Vitale, Studio d'arch. Gianluca Martinelli Studio d'arch. Gianluca Martinelli منازل
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هناك مثل تقليدي يقول الجواب بيبان من عنوانه، وفى عالم الديكور البيت بيبان من ألوانه، نعم فعنوان المنزل من الداخل يظهر في الانطباع الاول الذي تتركه الواجهة  فالتصميم الخارجي للمنزل ما هو ألا امتداد واضح وصريح لشخصية المنزل من الداخل، كما أن اعتمادك بالكامل على التفاصيل المعمارية للمرافق الخارجية ولونها الذي تختاره، يساعدك كثيراً في جعل منزلك يتألق بين جميع المنازل، لذلك أذا كنت تريد تعديل الجزء الخارجي من منزلك واجراء تعديلات له، لذلك اضافة لون جديد للواجهة هو أكثر الأشياء التي  ستساعدك في تغير عنوان منزلك من الخارج، وأذا كنت لا تدري كيفية عمل ذلك أليك في هذا المقال أفضل الأفكار لألوان المنزل من الخارج.

واجهة دافئة

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores منازل
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

من الهام جداً معرفة الأنطباع التي تريد أن تتركه من واجهة منزلك لان ذلك شئ ضروري جداً وسيساعدك على أختيار لون الواجهة المناسب، فعلى سبيل المثال أذا كنت تريد ترك انطباع بالدفئ داخل منزلك فقم بأختيار الالوان الدافئة كالبني والبرتقالي، فكما هو موضح في الصورة واجهة هذا المنزل توحي بالدفئ، فقد اعتمد المصمم على اللون البرتقالي الصريح، مع استخدام لمسة من اللون الأبيض والبني ليكمل بذلك المشهد بالكامل من الخارج.

الطبيعة والبساطة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

أما أذا كنت تسعى إلي ترك انطباع هادئ وبسيط لمنزلك، عليك باستغلال الطبيعة من حولك في الواجهة بشكل ذكي ومميز، فاستغلال الطبيعة حول واجهة المنزل وتوظيفها بشكل مثالى يخلق روحاً مختلفة لمنزلك، فكما هو موضح في الصورة قام المصمم باستغلال الطبيعة حول المنزل بشكل بسيط يتمثل في زراعة النباتا والأشجار وتدرج ألوان الزهور، وأكمل المشهد من خلال دهانات المنزل الفاتحة المتمثلة في درجة البيج الفاتح.

الخشب ولمسة من الطبيعة

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG منازل
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

فن اختيار الألوان بعناية هو أكثر شئ يمكنه جعل الديكور وواجهات المنزل  تبدو مميزة ومختلفة أذا تم اختياره بالطريقة الصحيحة، ففي هذة الصورة استخدم المصمم الطبيعة مع الألوان بشكل ذكي جداً، فقد اعتمد علي اللون الأحمر الداكن مع الأستعانة بالخشب بشكل مختلف، ليضفي بذلك انطباع مميز وطبيعي جداً.

تفاصيل الواجهة

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura منازل
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

من المهم جداً التركيز في التفاصيل وربطها مع الالوان في واجهة منزلك،فلون المناظر الطبيعية يمكن يعزز بشكل كبير الوان منزلك من الخارج، فهذا المنزل اعتمدت الطبيعة على تعزيز واجهته بشكل أكثر من رائع، من خلال المزيج بين اللون الازق في المياة، الاخضر في النباتات ولمسة الخشب البني المميز، خالقاً بذلك واجهة منزل فريدة ومميزة من الخارج

واجهة من المناطق الساحلية

Container home front street view homify منازل حديد
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

أوقات كثيرة تفرض الطبيعة من  حول المنزل روحها على واجهته فعلى سبيل المثال، المنازل في الجزر والمناطق الساحلية دائماً ما تعتمد في واجهة المنزل على الألوان التي تستمد من الطبيعة المحيطة بها، كالأزرق والاخضر بدرجاته، وعلى ذكر ذلك المنزل الموضح في الصورة أعتمد بشكل كبير على ألوان الطبيعة الساحلية التي تحيط بالمنزل، فاعتمد المصمم على درجة الأخضر الفاتح، ليخلق بهذا الأختيار توازناًُ مع الطبيعة من حوله.

واجهة من الذكريات

Casa a Riva S. Vitale, Studio d'arch. Gianluca Martinelli Studio d'arch. Gianluca Martinelli منازل
Studio d&#39;arch. Gianluca Martinelli

Studio d'arch. Gianluca Martinelli
Studio d&#39;arch. Gianluca Martinelli
Studio d'arch. Gianluca Martinelli

هل فكرت يوماً أن تجعل ذكريات رحلة لمكان او زيارة لبلد قمت بها، هي مصدر ألهامك لواجهة منزلك وألوانه، لا عجب في ذلك فيمكنك ببساطة اعادة خلق شكل خارجي لمنزلك مستوحى فقط من ذكرياتك في عطلتك الماضية، فهناك الكثير والكثير يقومون باستلهام وابتكار اللون الخارجي لمنازلهم من السفر والرحلات الذي يقومون بها مما يجعله مميزاً وغير تقليدي، مثل المنزل الموضح في الصورة من الواضح انه تم استلهام واجهته من رحلة استوائية ظهرت ملامحها داخل الوان المنزل، الذي اعتمد على اللون الازرق الصافي الذي يشبه لون البحر في المدن الأستوائية. 

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