تفاصيل صغيرة تصنع الفارق

يمكن أن تلاحظ للوهلة الأولى كماً كبيراً من الازدحام في جدران هذا البيت الذي يصلح أن نقول عليه متوسط الحال، و هذا يظهر في مسألة الدهانات و الالوان المستخدمة في طياته و جنباته، حتى الفرش و الأثاث ليست بطبيعة الحال من المستويات الفخمة و لكن هناك شيء جدير بالاهتمام هو كيف جعل هذا التصميم نظرنا يتجول فيه بدون انزعاج بالرغم من مزجه لأكثر من عنصر في مكان واحد قد لا يتسع لها جميعاً، الاجابة باختصار في مهارة جمع التفاصيل الصغيرة لتصنع لوحة فنية كبيرة أكثر جمالاً، الزهور و النباتات التي تلتف حول الجدار في منتصف الغرفة صنعت فاصلاً لا شعورياً في الغرفة مما منح الاحساس بالاتساع و هو ما يواري على الأسمنت الغير مطلي بالألوان في السقف ، فقليل من النبات صنع الفارق و أبعد فكرة أنه قديم أو غير مدهون ، الأمر ذاته يتجسد في الألوان المستخدمة في الكتب الموضوعة على الرف في المكتبة الرمزية باليسار العلوي، و كذلك المنضدتين الزجاجيتين في المنتصف التي توحي بمزيد من الاتساع في الوسط