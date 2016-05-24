تفاصيل صغيرة تصنع الفارق

من خلال تنقلنا في رحاب التصميم الهندسي و الإبداع البشري في الديكور و العمارة و فنونهما يتبين لنا عدة ملاحظات فيما يفرق تصميم عن آخر و فيما يجعل تصميماً يبدو أجمل من الآخر، تلك الملاحظات تتلخص في لمسات فنية صغيرة قد لا يشعر بها المتابع العادي و لكن مع تكرار التدقيق ستلاحظ تلك الفروق بسهولة، و ما يدلل على صحة هذا الافتراض هو ثبات اساسيات التصميم و الديكور في كل المدارس تقريباً، و لكن روح المصمم و موهبته هي من تميز ما رسمه على الورق ليصبح أكثر تميزاً على أرض الواقع و أكبر تلقياً للإشادة و الثناء عن غيره من التصميمات الأخرى المعتادة ، فهي أشياء صغيرة قد تصنع الفارق ..
يمكن أن تلاحظ للوهلة الأولى كماً كبيراً من الازدحام في جدران هذا البيت الذي يصلح أن نقول عليه متوسط الحال، و هذا يظهر في مسألة الدهانات و الالوان المستخدمة في طياته و جنباته، حتى الفرش و الأثاث ليست بطبيعة الحال من المستويات الفخمة و لكن هناك شيء جدير بالاهتمام هو كيف جعل هذا التصميم نظرنا يتجول فيه بدون انزعاج بالرغم من مزجه لأكثر من عنصر في مكان واحد قد لا يتسع لها جميعاً، الاجابة باختصار في مهارة جمع التفاصيل الصغيرة لتصنع لوحة فنية كبيرة أكثر جمالاً، الزهور و النباتات التي تلتف حول الجدار في منتصف الغرفة صنعت فاصلاً لا شعورياً في الغرفة مما منح الاحساس بالاتساع و هو ما يواري على الأسمنت الغير مطلي بالألوان في السقف ، فقليل من النبات صنع الفارق و أبعد فكرة أنه قديم أو غير مدهون ، الأمر ذاته يتجسد في الألوان المستخدمة في الكتب الموضوعة على الرف في المكتبة الرمزية باليسار العلوي، و كذلك المنضدتين الزجاجيتين في المنتصف التي توحي بمزيد من الاتساع في الوسط
استخدام المتعلقات الشخصية على الجدران الغير مطلية جعل هناك تفاصيل تأخذ العين أكثر من العيوب التي فيها من الأصل، المضرب في الأعلى و الزلاجات في الأسفل توحي بديكور رياضي بدون أدنى شك، و تجعل من خربشات الجدار تصميماً يجذب النظر بدلاً من أن ينفر منه
و لنلق نظرة صغيرة على المنضدة الرئيسية لتقديم الطعام، هلا لاحظت أن المقاعد غير متناسقة و غير أصلية ، و هي لا تخص تلك المنضدة بالأساس ، الإجابة إنها براعة المصمم الذي دمج كل ركن في الطاولة بالكراسي المتاحة لديه ، فنجد في أسفل الصورة الكرسيين الرصاصيين و اليمين و اليسار الكرسيين الأسودين و كذلك الأحمر الداكن، و كلها مختلفة في الطراز و الحجم، و هو ما يؤكد ذهاب المصمم لمدرسة التنسيق الجزئي للعناصر في الديكور، و هو ما لن تلاحظه إلا بالتدقيق المستمر ، و وضع المائدة في وسط منظر المكتبة المتناسق يؤكد على محاولة الدمج التصميمية بين تغير ألوان الكتب و تغير ألوان المقاعد في المائدة
من ضمن أمتع الاشياء الصغيرة التي صنعت الفارق في تلك الغرفة هو استخدام اللون الأصفر و درجاته في إطارات الصور المعلقة على الجدران و الوسائد و الآرائك، كلها تسلم بعضها نغمة موسيقية بصرية جميلة ، و لعل أدق تفصيله فيها هي وجود المصباح المتدلي في مقابل النباتات الصناعية المتدلية في الجهة المقابلة له ، و جود لوحة فنية ملقاة بقصد على الأرض البنية و تحمل جميع تلك الألوان بداخلها ، ما أجمله اسلوب تبسيطي في الديكور المعاصر
حائط بدون أسمنت أو محارة ، مجرد طوب أحمر الفارق فيه صنعته لمسة الذكريات و المصابيح ذات المواسير الرائعة التي أعطت انبطاعاً بأنها مواسير مياة و لكنها في النهاية ستضيء الغرفة و بجانبها الذكريات ، و االمكتب يصنع كثيراً بلونه المماثل تقريباً لشحوب الحائط ، عدم طلاء فاصل السقف و الجدار رسخ ذلك الانطباع المتكرر بالذكريات التي ربما يعيشها فرد يعود لبيت من مغبر الحضارات
في تلك الصورة تتلاقي الإبداعات ، وجه الفتاة على الطبق الديكوري و اللون المرخم للطاولة و الستايل الخاص بالمقاعد جميعها تتضافر في شكل فني رائع و كأنك في مطعم فلكلوري في أحد الشوارع القديمة في بلادنا ، و مشهد الزورع و النباتات ثابت و مستمر في معظم مشاهد البيت تعطي انبطاعاً بمقصد التصميم في الاساس ، و هو عمل تصميم بابسط المكونات… يرجى تصفح كتاب الأفكار هذالمزيد من الأفكار البسيطة
غرفة النوم الرئيسية بها لمسة فنية عن طريق تفصيلة صغيرة للغاية ألا و هي المصباح الأزرق الصغير و البابين البنيين التوأمين في الغرفة و الحمام الملحق بها، و طراز السرير القديم يؤكد حديث الذكريات الذي كنا نذكره منذ قليل، قمة في الإبداع إذا ما تحدثنا عن اللوحة العدمية التي تصف حالة نفسية ربما تناسب من وصل لتلك الحاجة من الابتكار من اللاشيء
المطبخ رائع و بسيط، و أجمل مافيه زهور طيور الجنة الرائعة، اللون البرتقالي فريد و استخدامه أزال كثيراً من حيادية الألوان في الغرفة الرئيسية ، شيء أكثر من رائع فقط تأمل اللون
الحمام بالمختصر المفيد ، ألوانه كما هي في المطبخ، الأبيض و التركواز- الاخضر المائل على الأزرق- روعة فريدة مع الاحتفاظ بوحدة الوان اطارات المرأه مع الصور و اللوحات في الغرف الأخرى، الزهرة الصفراء فعلت شيئاً مما فعلته الزهور البرتقالية في المطبخ ، إنه فعلاً تجسيد حي لمقولة أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق..
شاركونا بآرائكم