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تفاصيل صغيرة تصنع الفارق

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
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من خلال تنقلنا في رحاب التصميم الهندسي و الإبداع البشري في الديكور و العمارة و فنونهما يتبين لنا عدة ملاحظات فيما يفرق تصميم عن آخر و فيما يجعل تصميماً يبدو أجمل من الآخر، تلك الملاحظات تتلخص في لمسات فنية صغيرة قد لا يشعر بها المتابع العادي و لكن مع تكرار التدقيق ستلاحظ تلك الفروق بسهولة، و ما يدلل على صحة هذا الافتراض هو ثبات اساسيات التصميم و الديكور في كل المدارس تقريباً، و لكن روح المصمم و موهبته هي من تميز ما رسمه على الورق ليصبح أكثر تميزاً على أرض الواقع و أكبر تلقياً للإشادة و الثناء عن غيره من التصميمات الأخرى المعتادة ، فهي أشياء صغيرة قد تصنع الفارق ..

نباتات فاصلة

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

يمكن أن تلاحظ للوهلة الأولى كماً كبيراً من الازدحام في جدران هذا البيت الذي يصلح أن نقول عليه متوسط الحال، و هذا يظهر في مسألة الدهانات و الالوان المستخدمة في طياته و جنباته، حتى الفرش و الأثاث ليست بطبيعة الحال من المستويات الفخمة و لكن هناك شيء جدير بالاهتمام هو كيف جعل هذا التصميم نظرنا يتجول فيه بدون انزعاج بالرغم من مزجه لأكثر من عنصر في مكان واحد قد لا يتسع لها جميعاً، الاجابة باختصار في مهارة جمع التفاصيل الصغيرة لتصنع لوحة فنية كبيرة أكثر جمالاً، الزهور و النباتات التي تلتف حول الجدار في منتصف الغرفة صنعت فاصلاً لا شعورياً في الغرفة مما منح الاحساس بالاتساع و هو ما يواري على الأسمنت الغير مطلي بالألوان في السقف ، فقليل من النبات صنع الفارق و أبعد فكرة أنه قديم أو غير مدهون ، الأمر ذاته يتجسد في الألوان المستخدمة في الكتب الموضوعة على الرف في المكتبة الرمزية باليسار العلوي، و كذلك المنضدتين الزجاجيتين في المنتصف التي توحي بمزيد من الاتساع في الوسط

جدارية رياضية

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

استخدام المتعلقات الشخصية على الجدران الغير مطلية جعل هناك تفاصيل تأخذ العين أكثر من العيوب التي فيها من الأصل، المضرب في الأعلى و الزلاجات في الأسفل توحي بديكور رياضي بدون أدنى شك، و تجعل من خربشات الجدار تصميماً يجذب النظر بدلاً من أن ينفر منه

تشكيلات

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة السفرة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

و لنلق نظرة صغيرة على المنضدة الرئيسية لتقديم الطعام، هلا لاحظت أن المقاعد غير متناسقة و غير أصلية ، و هي لا تخص تلك المنضدة بالأساس ،  الإجابة إنها براعة المصمم الذي دمج كل ركن في الطاولة بالكراسي المتاحة لديه ، فنجد في أسفل الصورة الكرسيين الرصاصيين و اليمين و اليسار الكرسيين الأسودين و كذلك الأحمر الداكن، و كلها مختلفة في الطراز و الحجم، و هو ما يؤكد ذهاب المصمم لمدرسة التنسيق الجزئي للعناصر في الديكور، و هو ما لن تلاحظه إلا بالتدقيق المستمر ، و وضع المائدة في وسط منظر المكتبة المتناسق يؤكد  على محاولة الدمج التصميمية بين تغير ألوان الكتب و تغير ألوان المقاعد في المائدة

الأصفر بطلاً

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

من ضمن أمتع الاشياء الصغيرة التي صنعت الفارق في تلك الغرفة هو استخدام اللون الأصفر و درجاته في إطارات الصور المعلقة على الجدران و الوسائد و الآرائك، كلها تسلم بعضها نغمة موسيقية بصرية جميلة ، و لعل أدق تفصيله فيها هي وجود المصباح المتدلي في مقابل النباتات الصناعية المتدلية في الجهة المقابلة له ، و جود لوحة فنية ملقاة بقصد على الأرض البنية و تحمل جميع تلك الألوان بداخلها ، ما أجمله اسلوب تبسيطي في الديكور المعاصر

حديث الذكريات

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

حائط بدون أسمنت أو محارة ، مجرد طوب أحمر الفارق فيه صنعته لمسة الذكريات و المصابيح ذات المواسير الرائعة التي أعطت انبطاعاً بأنها مواسير مياة و لكنها في النهاية ستضيء الغرفة و بجانبها الذكريات ، و االمكتب يصنع كثيراً بلونه المماثل تقريباً لشحوب الحائط ، عدم طلاء فاصل السقف و الجدار رسخ  ذلك الانطباع المتكرر بالذكريات التي ربما يعيشها فرد يعود لبيت من مغبر الحضارات

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

في تلك الصورة تتلاقي الإبداعات ، وجه الفتاة على الطبق الديكوري و اللون المرخم للطاولة و الستايل الخاص بالمقاعد جميعها تتضافر في شكل فني رائع و كأنك في مطعم فلكلوري في أحد الشوارع القديمة في بلادنا ، و مشهد الزورع و النباتات ثابت و مستمر في معظم مشاهد البيت تعطي انبطاعاً بمقصد التصميم في الاساس ، و هو عمل تصميم بابسط المكونات… يرجى تصفح كتاب الأفكار هذالمزيد من الأفكار البسيطة

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تفاصيل صغيرة

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة نوم
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

غرفة النوم الرئيسية بها لمسة فنية عن طريق تفصيلة صغيرة للغاية ألا و هي المصباح الأزرق الصغير و البابين البنيين التوأمين في الغرفة و الحمام الملحق بها، و طراز السرير القديم يؤكد حديث الذكريات الذي كنا نذكره منذ قليل، قمة في الإبداع إذا ما تحدثنا عن اللوحة العدمية التي تصف حالة نفسية ربما تناسب من وصل لتلك الحاجة من الابتكار من اللاشيء

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos مطبخ
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

المطبخ رائع و بسيط، و أجمل مافيه زهور طيور الجنة الرائعة، اللون البرتقالي فريد و استخدامه أزال كثيراً من حيادية الألوان في الغرفة الرئيسية ، شيء أكثر من رائع فقط تأمل اللون

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos حمام
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

الحمام بالمختصر المفيد ، ألوانه كما هي في المطبخ، الأبيض و التركواز-  الاخضر المائل على الأزرق- روعة فريدة مع الاحتفاظ بوحدة الوان اطارات المرأه مع الصور و اللوحات في الغرف الأخرى، الزهرة الصفراء فعلت شيئاً مما فعلته الزهور البرتقالية في المطبخ ، إنه فعلاً تجسيد حي لمقولة أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق..

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