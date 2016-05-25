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بقعة من السحر في هيئة فيلا

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة White
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احترت كثيراً في طريقة بدايتي لوصف ما أنا مقبل عليه من سحر أخاذ، فقلت ربما يكون سحراً أو شيء من ابداعات فوتوشوبية ، و لكني تأكدت بوجود هذا المنزل الخلاب في الطبيعة و الواقع و تحديداً في Sardegna الإيطالية ، إنها  فيلا في الواقع و يمكن أن نظلمها لو أطلقنا عليها بيتاً ، فبالرغم من موقعها الاستثنائي في تلك الجزيرة المتوسطية إلا أنها تأخذك لعالم فضائي بعيد ربما يرى في الاحلام  و الامنيات البريئة، لم نستطع وصف الجمال بأكمله، و لكن حاولنا أن نصف منه جزءاً فقط ، ربما يدلل جمال الجزء عن الكل كما في سحر البيان في لغتنا العربية الجميلة ..

مدخل من الاساطير

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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ما هذا الذي نقبل عليه ، مدخل خرافي ينبيء بمنزل رائع، رحلتنا في تلك المرة ربما تكون لفندق من أول وهلة إنه فندق فخم، لا لا إنه منزل ليس كأي منزل، في أحضان الخضرة و الأضواء المبهرة التي تصنع الكثير من السحر و البهاء حول البيت، الأضواء و النوافذ المنفتحة على الخارج تكسوه أناقة و رونقاً فريداً ، الطريق المضيء المفعم بالبريق يؤكد أن بالداخل  عملاً عملاقاً و غير مألوف في الديكور ..إذا كنت كحالي تشغف بالمداخل ارشح لك كتاب الأفكار هذا 

السحر الأبيض المتوسط

homify غرفة المعيشة White
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لم نكن نبالغ حينما  ذكرنا بقعة السحر هذه بانها منزل ليس كباقي المنازل ، ما هذا البهاء الذي في مزيج الأبيض في الأرضيات و الجدران و المفروشات و الألومنيوم في النوافذ و الشرفات  ، و الطريق من الداخل للخارج شاعري ، و طريقة وضع المقاعد في المنتصف رسمت على الطريق اتجاهين ينتهي بهما للخارج ، و كأنك تسير في طريق طويل نهايته سعيدة ، ناهيك عن الطريقة المبدعة التي رسمت بها جنبات الشرفة باللون الأبيض أيضاً ، و لكنك ستشعر أن الاختلاف فقط في السقف الذي زال من لونه الأبيض و تحول لعالم ساحر من السماء الناصعة الصافية

عبارات دالة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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من زاوية أخرى يختلف الوضع الشاعري لوضع أكثر عمليه، غرفة جزئية جانبية للطعام و عبارة Eat تدل على مكان الطعام و قد رسمت مزينة بالأعشاب لتؤكد على رشاقة المنزل في تصميمه و هو ما يتضح جلياً في ألوانه البيضاء دليل الصفاء و الرشاقة حتى في الفكر ..

تداخل

homify غرفة المعيشة
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من زاوية أخرى يتضح لنا أن عبارة Eat ملحقة بالمطبخ من جهة أخرى ، فإننا لاحظنا في تلك المساحة البسيطة من المنزل العملاق هذا ، وجود مقاعد و غرفة و طريقاً للخارج و نوافذ زجاجية و مائدة طعام و تلفاز و مطبخ أيضاً، تنسيق رهيب في الحقيقة ، يدلل على الخيال الكبير الذي لازم المصمم في فترة تنفيذه لكل هذا الكم الهائل من المساحة و عمل عكس المتوقع بضغط المساحة  بشكل ابداعي

homify غرفة المعيشة
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تليفزيون بجانب المطبخ و في طريق الشرفة الزجاجية الخلابة أمر مستحب كثيراً للبيوت التي تطل على مناظر جميلة كهذا المنزل ، المقاعد البيضاء سبق و أن أشدنا بها و مكتبة التليفزيون رائعة لوضع التحف الصغيرة الانيقة، و كل ما في هذا الركن من المنزل يتسم بالنحافة و الرشاقة كما يدلل التلفاز و سمكه البسيط

تأمل قليلاً

homify غرفة المعيشة
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قبل أن نخرج للخارج فيمكن أن نأخذ قسطاً من الراحة و الاستجمام، فأنا مثلاً لو اتخذت هذا القسط فسأفكر فيما كان يفكر فيه ذلك المصمم و هو يبدع في هذا البيت الراقي، ما الذي دفعه لوضع مكتبة صغيرة الأرفف بجوار الكرسي المائل قبل الخروج للخارج، قليل من الهدوء هو من حاجات النفس البشرية  حتى في ظل وجود شرفة مغطاة بالخشب و الضلوع الرائعة ، و هو ما وعاه ذلك المبدع

homify بلكونة أو شرفة
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من الخارج الأمور أكثر بياضاً ، و انعكاس الدنيا يتلأ لأ على الجوانب و الزجاج، فلو جلست على مائدة الطعام من الداخل سترى بهاء العالم من حولك و إذا نظرت في الجانب المقابل ستقع عينيك على الابداع البشري فيما حولك… بيت من عبق السحر بكل حيادية

المنزل الخريفى قمة في الأبداع
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