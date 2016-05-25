بقعة من السحر في هيئة فيلا

احترت كثيراً في طريقة بدايتي لوصف ما أنا مقبل عليه من سحر أخاذ، فقلت ربما يكون سحراً أو شيء من ابداعات فوتوشوبية ، و لكني تأكدت بوجود هذا المنزل الخلاب في الطبيعة و الواقع و تحديداً في Sardegna الإيطالية ، إنها فيلا في الواقع و يمكن أن نظلمها لو أطلقنا عليها بيتاً ، فبالرغم من موقعها الاستثنائي في تلك الجزيرة المتوسطية إلا أنها تأخذك لعالم فضائي بعيد ربما يرى في الاحلام و الامنيات البريئة، لم نستطع وصف الجمال بأكمله، و لكن حاولنا أن نصف منه جزءاً فقط ، ربما يدلل جمال الجزء عن الكل كما في سحر البيان في لغتنا العربية الجميلة ..