كيف تصمم منزلك على النمط الاسكندينافي؟

الأسلوب الاسكندينافي أو الأسلوب الريفي الأنيق ، الأخيار الأمثل لتصميم منزلًا يبعث على الهدوء والاسترخاء، حيث الألوان الهادئة مع لمسات المرح، وأناقة المساحادت القليلة الأثاث، والاكسسوارات الفخارية والمصنوعة يدويًا.

كما أن هذا النمط يناسب محبي الطبيعة، فالربط بين المنزل والطبيعة ميزة أساسية تطبق فيه من خلال لمسات من الخضرة، ولوحات فنية تعبر عن الطبيعة والتلال والغابات، وكذلك اللمسات الخشبية التي تُضفي دفئًا على تصميم المنزل، ليكسر بردوة الألوان الهادئة المسيطرة على الأسلوب الاسكندينافي.