كيف تصمم منزلك على النمط الاسكندينافي؟

الأسلوب الاسكندينافي أو
الأسلوب الريفي الأنيق، الأخيار الأمثل لتصميم منزلًا يبعث على الهدوء والاسترخاء، حيث الألوان الهادئة مع لمسات المرح، وأناقة
المساحادت القليلة الأثاث، والاكسسوارات الفخارية والمصنوعة يدويًا.
كما أن هذا النمط يناسب محبي الطبيعة، فالربط بين المنزل والطبيعة ميزة أساسية تطبق فيه من خلال لمسات من الخضرة، ولوحات فنية تعبر عن الطبيعة والتلال والغابات، وكذلك اللمسات الخشبية التي تُضفي دفئًا على تصميم المنزل، ليكسر بردوة الألوان الهادئة المسيطرة على الأسلوب الاسكندينافي.
يعتمد الأسلوب الاسكندينافي الأنيق، بشكل أساسي، على الألوان المريحة مع لمسات من المرح، مثل الباستيل، والبيج، والأبيض، وهو ما تم تطبيقه بدقة في تصميم هذا المنزل، حيث اكتسى السقف والجدارن باللون الأبيض، وكذلك الأثاث ووحدات الإضاءة، مع لمسات من البيج في الستائر.
يتماشى الأثاث في الأسلوب الاسكندينافي، مع النمط
الانتيكي، وهو ما تم استخدامه في هذا التصميم، فعلى الرغم من المظهر العصري لكراسي السفرة، إلا أن الشكل الإجمالي وخاصة مع وحدات الإضاءة المتدلية من السقف، يعطينا شعورًا بكلاسيكية الغرفة.
فيما اعتمد التصميم على اللون الأساسي للأسلوب الريفي الأنيق
الاسكندينافي، وهو اللون الأبيض الذي يُسيطر على طلاء الجدران، وكراسي السفرة، مع لمسات خشبية دافئة في طاولة السفرة وأرجل كراسيها.
استخدام قطع أساس قليلة يحقق البساطة والانطباع الهادئ المريح، وهو يتميز به الأسلوب الاسكندينافي، حيث تتمتع تلك الغرفة بمساحات فارغة كبيرة، مع منضدة خشبية ولمسات من المعدن.
اللون الأبيض يُسيطر على الغرفة، مع الأرضية الخشبية التي تتناغم في سلاسة مع المنضدة، فضلًا عن الاعتماد على لمسات مرحة من اللونين الأصفر وألوان الباستيل الهادئة.
فوق كل ذلك، تتمتع الغرفة بصفة أساسية من النمط الاسكندينافي، وهو أن المدفأة ليست النقطة الأساسية في الغرفة، بل إنها موضوعًا جانبًا، وبتصميم بسيط من الطوب وإطار من الخشب.
إضافة إلى الألوان الهادئة، يعتمد الاسلوب الاسكندينافي على الخطوط الطولية، كميزة أساسية، وهو ما تطبيقه في غرفة المعيشة تلك في طلاء الجدران، إلى جانب الاعتماد على المميزات الأخرى للنمط، كاللون الأبيض في الحائط والباب، والأثاث الخشبي البسيط، وكذلك الأرضية الأخشبية، مع قصرية زرع فريدة التصميم من الخشب، تحوي زهرة واحدة، ولكنها كافية لإضفاء لمسة الطبيعة على الغرفة.
سلالم خشبية و،مساحات فارغة، مع مزروعات خضراء.. هذا هو كل ما يجسد النمط الاسكندينافي الأنيق ببساطته، حيث أن اللمسات الخشبية أساسية في ذلك النمط، لكثر برودة اللونين الأبيض والبيج، اللذان تم الاعتماد عليهما ببراعة في هذا التصميم، وإضفاء لمسة دافئة، تتناغم مع لمسة الطبيعة في
قصرية الزرع الصغيرة تلك.
يعتمد الأسلوب الاسكندينافي بشكل كبير على الاستعانة بلمسات من الطبيعة، قد تتمثل في الألوان أو قصرية زرع، أو لوحة فنية مرسومة على الجدران، مثل تلك التي في الصورة، حيث اعتمد تصميم هذا الركن من المنزل على استخدام اللون الأبيض كأرضية أساسية، مع لمسات خشبية في السلالم والنافذة، إلى جانب تزيين الجدار بلوحة فنية من الطبيعة.
تتمتع غرفة النوم في هذه الصورة، بالطابع الهادئ المريح الذي يميز الأسلوب الاسكندنافي، والذي تستمده من اللون البيج في الجدرا القابع خلف السرير، والأرضية الخشبية، مع لمسات من الأبيض في الأعمدة الداعمة للسقف.
وعلى الرغم من اعتماد الأسلوب الاسكندينافي بشكل أساسي على الألوان الباردة، إلا أنه يعتمد أيضًا على إضفاء لمسات مرحة بألوان مثل الأحمر والأخضر الليموني، وهو ما تحقق في غرفة النوم تلك من خلال الوسائد الحمراء اللون.
في غرفة الأطفال تلك، نجد أنه قد تم تطبيق النمط الاسكندنافي بشكل عصري، حيث السقف بلونه الأبيض، وكذلك تلك الستائر الخفيفة والرقيقة في بساطتها، مع لمسات خشبية في قطع الأثات ذات التصميم العصري، مع الالتزام بالمساحات الفارغة وقطع الأثاث القليلة، التي تقتصر على أريكة صغيرة ومهد خشبي بسيط.
مما يميز النمط الاسكندينافي في التصميم، الاعتماد على المصنوعات اليدوية، وهو ما تجسد في ذلك الحصان الخشبي المصنوع بدقة واحترافية.
على عكس غرفة الأطفال السابقة التي تتميز ببالهدوء، نجد غرفة الأطفال تلك تتمتع بالحيوية والبهجة، وهو مالا يتناقض مع تطبيق الاسلوب الاسكندينافي، حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض، ولوحة من الطبيعة تزين جدران الغرفة، مع لمسات من الأخضر في الأريكة، إضافة إلى المصنوعات الخشبية اليدوية، حيث هذا الكرسي، ولعبة الأطفال المتجسدة في شكل عنزة.
إذا ما أردت تطبيق النمط الاسكندينافي في تصميم الحمام، عليك باللونين الأبيض والبيج، مع لمسات خضراء تجسد الطبيعة، تمامًا كما في تلك الصورة، حيث التصميم العملي البسيط والأنيق في الوقت ذاته، مع الاعتماد على اللون الأبيض كأساس في الجدران والسقف ووحدات الحمام أيضًا، واكتساء جزء من الحمام باللون البيج.
هذا إلى جانب إضفاء لمسة من الطبيعة على الحمام، بتخصيص جزء للمزروعات الخضراء، والتي تُضفي انطباعًا نابضًا بالحياة.
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