البيت الأبيض.. بساطة تَوّجها سحر لا يوصف!

من أول لحظة لدخولك هذا المنزل يمكنك الشعور بالراحة.. لعل هذا هو الهدف الأساسي الذي كان يرمي المصمم لتحقيقه هنا باختياره لـ اللون الأبيض في كل أرجاء المكان وجعله لونًا سائدًا.

المرآة المزخرفة بمدخل البيت، والزهرية الشفافة، والأرفف البيضاء.. لمسات بسيطة أضافت للمنزل سحرًا خاص وجودها صنع فارقًا ملحوظًا.

رغم أن اللون البني كان من الممكن أن يناسب هذا الباب بشكل كبير ويكسر حدة الأبيض في كل مكان، إلا أن تصميمه المفرغ الراقي، واختيار الزجاج لملأ ذلك الفراغ منحه إطلالة مميزة.

ربما استعان المصمم هنا بذلك الباب ذو اللمسة الزجاجية جميلة الشكل ليمنح قاطني المنزل فرصة التطلع للمنظر الساحر الخارجي له كلما مروا من أمام ذلك الرواق.