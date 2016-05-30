أثاث زجاجي.. لبريق مستمر

بريق الزجاج يكاد ينطق من جماله وبساطته بغرفة السفرة هذه، يرجع هذا في الأساس لشدة اتساقه مع جدران وأرضية هذا الركن اللامع، فبريق الأرضية مع بريق المائدة الدائرية التي تتوسط الغرفة وكذلك الرفان الزجاجيان اللذان يرصعان جانبي الغرفة أضفوا بريقًا خاصًا لها خصوصًا بتضافرهم مع اللون الأبيض.

فإن أردت الاقتباس من تلك الغرفة في أحد أركان بيتك، يمكنك الاكتفاء بالاستعانة بإحدى تلك الأرفف الجانبية زجاجية الخامة لتزين بها ركنك بإكسسوار الزجاج.