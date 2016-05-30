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أثاث زجاجي.. لبريق مستمر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
JOHN & RICHARD'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
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إن كنت من محبي الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الديكور وتحرص دائمًا على التعرف على آخر اللمسات العصرية لتقتبس منها ما يناسب بيتك حتى يصير طوال الوقت على الطراز الحديث، إليك نماذج عديدة من الأثاث المصمم بشرائح الزجاج الشفاف والملون وكذلك بعض الإكسسوارات الأنيقة لتكون مصدر إلهامك ومرجعًا ثريًا لك ..

بريق الزجاج يكاد ينطق!

Dining area In:Style Direct غرفة السفرة
In:Style Direct

Dining area

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

بريق الزجاج يكاد ينطق من جماله وبساطته بغرفة السفرة هذه، يرجع هذا في الأساس لشدة اتساقه مع جدران وأرضية هذا الركن اللامع، فبريق الأرضية مع بريق المائدة الدائرية التي تتوسط الغرفة وكذلك الرفان الزجاجيان اللذان يرصعان جانبي الغرفة أضفوا بريقًا خاصًا لها خصوصًا بتضافرهم مع اللون الأبيض.

فإن أردت الاقتباس من تلك الغرفة في أحد أركان بيتك، يمكنك الاكتفاء بالاستعانة بإحدى تلك الأرفف الجانبية زجاجية الخامة لتزين بها ركنك بإكسسوار الزجاج.

لطاولة ساحرة بلمسة زجاجية

Kensington Lateral Apartment , NSI DESIGN LTD NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD

Kensington Lateral Apartment

NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD

طاولة عصرية ساحرة تعطي الاحساس بالمكتبة!، فتقسيم المصمم لها بتلك الأرفف الداخلية الشفافة جعلها تبدو فعليًا كالمكتبة، ليس هذا بغريب وقاطن المنزل ذاته يملأ أرففها العريضة بالكتب والأوراق.

استخدام المصمم للزجاج ليكون سطحًا لتلك الطاولة المربعة العريضة كان مميزًا بشكل كبير، فقليلًا ما نرى طاولة بهذا الحجم معتمدة اعتماد كلي في تكوين تفاصيلها على الزجاج الذي قام بدوره بإضفاء عامل الفخامة عليها.  

كراسي زجاجية على هيئة الكؤوس

Projekt Musterhauseinrichtung, Möbel von yourelement, yourelement yourelement سلالم وأروقة رفوف وأدراج خشب
yourelement

yourelement
yourelement
yourelement

روعة التصميم تتجسد في تلك الصورة، البساطة تسيطر على المكان ببريق الأبيض المنعكس من تلك الكراسي الزجاجية التي تشبه في مظهرها كثيرًا كؤوس العصائر والمشروبات! عل المصمم قام بذلك عن قصد، فأراد أن يجعل كراسي مائدة الطعام هنا من وحي عنصر من العناصر الأساسية  لإكسسوارات المطابخ.

اختيار المصمم هنا لأرضية الباركية والحوئط البيضاء في تلك الغرفة كان عاملًا أساسيًا في ما ينبض منها من حس عصري، كما أن قطعة الديكور الصغيرة التي تشبه المكتبة في هيئة مصغرة استطاعت أن تؤدي دورها في تلك الغرفة في ظل تمركزها في هذا الركن الأيمن للسفرة. 

الزجاج إضافة لأي مطبخ

MR & MRS TAYLOR'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS TAYLOR'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

رغم أن الاستعانة به في المظبخ شئ غير عملي بعض الشئ، إلا أن إضافته الراقية لأي مطبخ تُغني عن تلك الفكرة.

اللمسة الزجاجية هنا رغم صغرها إلا أنها جعلت هذا الجزء من المطبخ خصوصًا القريب من الكراسي يبدو وكأنه طاولة في أحد المطاعم الشهيرة، كما أن الزهرية ذات الزهور الوردية مع جمال الأخضر وبريق زجاج الشبابيك أكمل جمال المنظر.

رُكن على نمط القصور!

Leonore Dressing Table homify غرفة نومتسريحة mirrored,mirrored furniture,leonore,dressing table,console
homify

Leonore Dressing Table

homify
homify
homify

يبدو هذا الركن الساحر وكأنه مأخوذ من قصر! فتلاحم الزجاج والفضة معًا وَلّدَ بريقًا فريد من نوعه، كما أن استخدام المصمم للزجاج والفضة معًا في قطع الديكور الثلاث الموضحة هنا جعلهم يبدو جميعًا كقطع الماس المتلألأة ومنحهم إطلالة مميزة.  

استطاع المصمم باختيار ذلك اللون البترولي الذي يبدو عليه طابع الرسمية والنقوش الكلاسيكية التي تزخرف أرضية هذا الركن أن يكسبه فخامة وأناقة يصعب وصفها بالكلمات..

ثريا رائعة تتلألأ في سماء المنزل!

LAMPSHADE, 808 GLASS 808 GLASS غرفة المعيشةإضاءة زجاج Blue
808 GLASS

808 GLASS
808 GLASS
808 GLASS

لونها اللبني البراق وشفافيتها جعلتها تبدو كقطرة المياه العذبة، لاشك أن الركن الذي عُلقَت به أضافت له لمسة راقية وأنيقة.

استخدام المصمم هنا لهذه الثريا أثبت مدى قدرة الإضافات البسيطة لأي ركن في المنزل على منحه إطلالة خاصة ومميزة، حيث كان ذلك جليًا في ما أضافته تلك الثريا المتلألأة لساحة المنزل. 

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زُهرية أنيقة محشوه بالزهور

JOHN & RICHARD'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

JOHN & RICHARD'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

إضافة بسيطة ولكنها بالطبع تترك أثرًا جماليًا كبير، قد يبدو المطبخ شاحب اللون من دون تلك الزهرية الزجاجية الأنيقة المحشوه بمجموعة من أرقى أنواع الورد بدرجاته المختلفة.

نخبة من أرقى الإكسسوارات الملونة

808 GLASS WORKS, 808 GLASS 808 GLASS مطبخأدوات المطبخ زجاج
808 GLASS

808 GLASS
808 GLASS
808 GLASS

قد لا تستعين بأيٍ من النماذج السابقة من إكسسوارات الزجاج ربما لارتفاع تكلفتها أو لأي سببٍ آخر، ومن هنا قررنا أن نختتم هذا المقال بمجموعة مختلفة من الإكسسوارات الزجاجية الملونة التي يمكنها بمجرد وضعها على أي منضدة أو مائدة بمنزلك أن تمنحه طابع فريد وحسٍ مبهج.

لقراءة المزيد، اتبع الرابط الآتي: غرف أطفال تنمي مهارات صغيرك

المكتبة المنزلية.. تبدو أحلى
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