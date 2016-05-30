أثاث زجاجي.. لبريق مستمر

إن كنت من محبي الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الديكور وتحرص دائمًا على التعرف على آخر اللمسات العصرية لتقتبس منها ما يناسب بيتك حتى يصير طوال الوقت على الطراز الحديث، إليك نماذج عديدة من الأثاث المصمم بشرائح الزجاج الشفاف والملون وكذلك بعض الإكسسوارات الأنيقة لتكون مصدر إلهامك ومرجعًا ثريًا لك ..
بريق الزجاج يكاد ينطق من جماله وبساطته بغرفة السفرة هذه، يرجع هذا في الأساس لشدة اتساقه مع جدران وأرضية هذا الركن اللامع، فبريق الأرضية مع بريق المائدة الدائرية التي تتوسط الغرفة وكذلك الرفان الزجاجيان اللذان يرصعان جانبي الغرفة أضفوا بريقًا خاصًا لها خصوصًا بتضافرهم مع اللون الأبيض.
فإن أردت الاقتباس من تلك الغرفة في أحد أركان بيتك، يمكنك الاكتفاء بالاستعانة بإحدى تلك الأرفف الجانبية زجاجية الخامة لتزين بها ركنك بإكسسوار الزجاج.
طاولة عصرية ساحرة تعطي الاحساس بالمكتبة!، فتقسيم المصمم لها بتلك الأرفف الداخلية الشفافة جعلها تبدو فعليًا كالمكتبة، ليس هذا بغريب وقاطن المنزل ذاته يملأ أرففها العريضة بالكتب والأوراق.
استخدام المصمم للزجاج ليكون سطحًا لتلك الطاولة المربعة العريضة كان مميزًا بشكل كبير، فقليلًا ما نرى طاولة بهذا الحجم معتمدة اعتماد كلي في تكوين تفاصيلها على الزجاج الذي قام بدوره بإضفاء عامل الفخامة عليها.
روعة التصميم تتجسد في تلك الصورة، البساطة تسيطر على المكان ببريق الأبيض المنعكس من تلك الكراسي الزجاجية التي تشبه في مظهرها كثيرًا كؤوس العصائر والمشروبات! عل المصمم قام بذلك عن قصد، فأراد أن يجعل كراسي مائدة الطعام هنا من وحي عنصر من العناصر الأساسية لإكسسوارات المطابخ.
اختيار المصمم هنا لأرضية الباركية والحوئط البيضاء في تلك الغرفة كان عاملًا أساسيًا في ما ينبض منها من حس عصري، كما أن قطعة الديكور الصغيرة التي تشبه المكتبة في هيئة مصغرة استطاعت أن تؤدي دورها في تلك الغرفة في ظل تمركزها في هذا الركن الأيمن للسفرة.
رغم أن الاستعانة به في المظبخ شئ غير عملي بعض الشئ، إلا أن إضافته الراقية لأي مطبخ تُغني عن تلك الفكرة.
اللمسة الزجاجية هنا رغم صغرها إلا أنها جعلت هذا الجزء من المطبخ خصوصًا القريب من الكراسي يبدو وكأنه طاولة في أحد المطاعم الشهيرة، كما أن الزهرية ذات الزهور الوردية مع جمال الأخضر وبريق زجاج الشبابيك أكمل جمال المنظر.
يبدو هذا الركن الساحر وكأنه مأخوذ من قصر! فتلاحم الزجاج والفضة معًا وَلّدَ بريقًا فريد من نوعه، كما أن استخدام المصمم للزجاج والفضة معًا في قطع الديكور الثلاث الموضحة هنا جعلهم يبدو جميعًا كقطع الماس المتلألأة ومنحهم إطلالة مميزة.
استطاع المصمم باختيار ذلك اللون البترولي الذي يبدو عليه طابع الرسمية والنقوش الكلاسيكية التي تزخرف أرضية هذا الركن أن يكسبه فخامة وأناقة يصعب وصفها بالكلمات..
لونها اللبني البراق وشفافيتها جعلتها تبدو كقطرة المياه العذبة، لاشك أن الركن الذي عُلقَت به أضافت له لمسة راقية وأنيقة.
استخدام المصمم هنا لهذه الثريا أثبت مدى قدرة الإضافات البسيطة لأي ركن في المنزل على منحه إطلالة خاصة ومميزة، حيث كان ذلك جليًا في ما أضافته تلك الثريا المتلألأة لساحة المنزل.
إضافة بسيطة ولكنها بالطبع تترك أثرًا جماليًا كبير، قد يبدو المطبخ شاحب اللون من دون تلك الزهرية الزجاجية الأنيقة المحشوه بمجموعة من أرقى أنواع الورد بدرجاته المختلفة.
قد لا تستعين بأيٍ من النماذج السابقة من إكسسوارات الزجاج ربما لارتفاع تكلفتها أو لأي سببٍ آخر، ومن هنا قررنا أن نختتم هذا المقال بمجموعة مختلفة من الإكسسوارات الزجاجية الملونة التي يمكنها بمجرد وضعها على أي منضدة أو مائدة بمنزلك أن تمنحه طابع فريد وحسٍ مبهج.
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