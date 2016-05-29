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أفكار بسيطة لترتيب أثاث الحديقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
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كلما تكون الأشياء أكثر نظامًا وترتيبًا، كلما تبعث السكينة والهدوء في النفس.. ليست حكمة أو مقولة شهيرة وإنما نصيحة يمكنك تجربة اتباعها لتكتشف الفارق بنفسك! بالتأكيد النظام يضفي لمسة خاصة على كل شئ في حياتنا، وبالتأكيد أيضًا العشوائية والجمال لا يمكنهما الاتفاق مطلقًا! فالنظام يولد الاحساس بالراحة والهدوء بل وأحيانًا الاسترخاء.. لذا احرص ألا تفتقده في أي ركنٍ حتى ولو بسيط من بيتك..

ولأن ترتيب أثاث الحديقة بلا شك يستطيع أن يمنحها منظر جمالي ساحر وإطلالة خلابة، اكتشف معنا في هذا المقال أفكار بسيطة لترتيب أثاث الحديقة.. 

كيف تُرَتب أثاث حديقتك بشكل مُنمَق؟

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl كوخ حديقة
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

لأن ترتيب أثاث الحديقة ووضعه بشكل منمق أمر شديد الأهمية لأي منزل، لجأ المصمم هنا لبناء ذلك الركن الخشبي ذو السقف المثلث -المستوحى غالبًا من بيوت الأطفال التي تُبنى فوق فروع الأشجار كما نرى بالأفلام- بهدف تجميع كل ما في الحديقة من أغراض تحت ذلك السقف.

وبمجرد أن يحدث أي تجمع عائلي، يمكن لقاطني المنزل إخراج الأثاث من تلك البقعة الخشبية وتوزيعه بشكل سليم في الجزء الأخضر الواسع المقابل لها، بحيث يتم وضع طاولة مربعة أو دائرية الشكل في المنتصف ومحاوطة الكراسي بها من كل جانب للاسترخاء والاستمتاع بنسيم الهواء العذب وسط تلك الخضرة المبهجة.

مظلة خشبية على ضفاف المسبح تحتضن أثاث الحديقة!

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

لا يختلف الأمر هنا كثيرًا في هذه الحديقة عن سابقتها إلا بوجود هذا المسبح الرائع، فهي حديقة مُرتبة لأبعد الحدود يميزها الكثير من اللمسات العصرية الممزوجة بأخرى ريفية، أبسطها ذلك البرميل الخشبي الموضوع في طرف الحديقة كقطعة ديكور أساسية بهدف تزيينها.

من أكثر اللمسات التي تميز تلك الحديقة أيضًا، هي تلك المظلة التي تقع على ضفاف المسبح ورقة تفاصيلها. فهي ليست كما يعتقد الكثيرون لا يقتصر دورها على كونها مظلة تحمي الجالسين أسفلها من أشعة الشمس أثناء استرخائهم بها فحسب، وإنما يمكن لقاطني المنزل الاستفادة منها فيما هو أكثر من ذلك.

فقد يكون لها دورًا كبيرًا في جمع الكراسي والطاولات وغيرها من أغراض الحديقة من قطع أثاث خصوصًا بعد الانتهاء من إحدى الجلسات العائلية أو تجمعات الأصدقاء بها.

استجمام في حَضرة أوراق الشجر

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

أحيانًا يلجأ أصحاب المنازل ذات الحدائق الخارجية إلى الاستعانة بأقل القليل من الأثاث بها؛ وذلك تلاشيًا لما قد يسببه الكثير من قطع الأثاث من ازدحام وصخب يرهق عين الناظرين ويرهقهم أثناء تنظيفها أيضًا.

تمامًا كما فعل المصمم هنا باختياره لهذين الكرسيين المريحين المصنوعين من خامة الخشب الأصيل فقط ليكونا كل أثاث الحديقة، فلا إرهاق في ترتيبها أو تنظيفها.. فقط ضع الكرسيين واستجم في حضرة أوراق الشجر!

ضع الأشياء في مواضعها الصحيحة

homify منازل ألمنيوم/ زنك White
homify

homify
homify
homify

لأن هذا النموذج من أفضل النماذج التي جمعت بين البساطة والجمال في ترتيبها لأثاث الحديقة، يمكننا أن ننصحك بتطبيقه في الحديقة الخاصة بمنزلك.

فما الذي قد ترغب فيه أي أسرة بحديقتها سوى أريكتين مريحتين ومائدة لتناول الطعام! لذا لم يلجأ المصمم لاستخدام كثير من الأغراض في تلك المساحة المخصصة للحديقة.. فقط وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة.

حديقة مرتبة = نظرة أوسع!

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

ركز المصمم هنا على استخدام لونين أساسيين فقط في تلك الحديقة، وهما الفيروزي والبني المتجلي في الخشب الذي يحاوط الحديقة بكافة أرجائها حتى ما بها من أثاث وكأنه نسى غيرهما من الألوان!

استخدام المصمم للخشب في أرضية تلك الحديقة جعلها تبدو أكبر وأوسع، وقدرته على ترتيب وحدات الأثاث المتعددة بشكل سليم من مائدة مستديرة لتناول الطعام وركنة زاهية اللون بزاوية 90 درجة وطاولة خشبية تبدو كجذع شجرة والطاولة الأخرى الجانبية للركنة.. كل ذلك أضفى عليها جمالًا بحس النظام وجعلها مريحة للعين.

قطعة أثاث كالـ Cup Cake !!

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

هكذا تكون العصرية في اختيار أثاث الحديقة، فقد تخلص هنا المصمم من كل الأساليب التقليدية في أثاث الحديقة المتعارف عليها غالبًا والتي إما تكون وضع ركنة كبيرة الحجم في زاوية الحديقة أو طاولة يحاوطها مجموعة كراسي بشكل دائري أو مستطيل أو كلاهما معًا في مكان واحد..

أما هنا فقد أضاف المصمم عدة لمسات مختلفة وجديدة كـ قيامه مثلًا بوضع ستائر بيضاء اللون في هذا الركن من الحديقة الذي يغلفه الزجاج من كل جانب، وكذلك الشكل الغريب للمقعد الرئيسي الذي يتوسط تلك الستائر البسيطة وما يتميز به من أناقة وذوق رفيع. 

لحديقة مُرتّبة بدون تكَلُّف..

Rear Garden Barnes Walker Ltd حديقة
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

للبُعد عن أي تكلف، يمكنك فقط أن تستعين بطاولة خشبية مستطيلة كالموضحة بالصورة بإحدى أركان حديقتك، فجمال الحديقة والمساحات الخضراء المستغلة جيدًا بها لا تحتاج إلى الكثير من قطع الأثاث.

لذا اكتفى هنا المصمم بتلك الطاولة حتى تستخدم في جميع الأغراض سواء كمائدة طعام يتناول عليها قاطني المنزل طعامهم في جو من الحيوية والهدوء أو في اللعب واللهو عليها وسط إطلالة ساحرة وفريدة من نوعها بإشراقة الورد ونسيم النباتات.. 

يمكنك قراءة المقال التالي من هنا: المنزل الخريفى قمة في الأبداع

المنزل الخشبي ليس منزلاً للفقراء
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