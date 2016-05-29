كلما تكون الأشياء أكثر نظامًا وترتيبًا، كلما تبعث السكينة والهدوء في النفس.. ليست حكمة أو مقولة شهيرة وإنما نصيحة يمكنك تجربة اتباعها لتكتشف الفارق بنفسك! بالتأكيد النظام يضفي لمسة خاصة على كل شئ في حياتنا، وبالتأكيد أيضًا العشوائية والجمال لا يمكنهما الاتفاق مطلقًا! فالنظام يولد الاحساس بالراحة والهدوء بل وأحيانًا الاسترخاء.. لذا احرص ألا تفتقده في أي ركنٍ حتى ولو بسيط من بيتك..

ولأن ترتيب أثاث الحديقة بلا شك يستطيع أن يمنحها منظر جمالي ساحر وإطلالة خلابة، اكتشف معنا في هذا المقال أفكار بسيطة لترتيب أثاث الحديقة..