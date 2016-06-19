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بين الخشاب والرخام أرضيات مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ جدران باطون مسلح Grey
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المنزل هو مملكتك الخاصة، الذي يجب الاعتناء بكافة تفاصيلها بشكل مميز ومختلف، ومن أهم تلك التفاصيل التي يجب الاعتناء بها هيالأرضيات، فأختيار الأرضيات المناسبة للمنزل ربما يبدو أمراً شاقاً للبعض، فلمسة الأرضيات في المنزل يجب أن يكون اختيارها بعناية فائقة، وأن تمتزج بين الأناقة والرقي معاً، لذلك ربما يحتار البعض في الأختيار بين الخشب أو الرخام، الحقيقة أن لكل منهم مميزات، ويمكنهم الأثنين مع التنسيق الجيد بين الأثاث والديكور أن يحققا الرقى والاناقة معاً ولكن يقف الفيصل هنا في الاختيار بينهم على نوعية الديكور العام للمنزل والستايل الخاص به في المجمل، لذلك كي لا تحتار في الأختيار أليك اليوم في هذا المقال الفرق في الاختيار بين الأرضيات الخشب والرخام.

الأرضيات الخشب وأنواعها

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

في البداية دعونا نتعرف على أنواع الخشب او الباركيه كما يطلق عليه، فالأرضيات الخشب تتنوع في أنواعها بين الخشب الأمينيت الصناعي، وهو نوع من الخشب يعتبر من أقوى أنواع الأخشاب المضادة للرطوبة، وهناك نوع أخر من الأرضيات الخشبية وهي كالالواح الخشبية، ولكن تكمن مشكلة هذا النوع من الأرضيات في كونه يجب الحرص الشديد في التعامل معه لوجود بعض الفراغات بينهم، مثل هذة الأرضية في الصورة، فقد اعتمد المصمم على أرضية من الالواح الخشبية، اعطت انطباعاً ومميزاً وانيقاً جداً للمنزل.

البساطة والأناقة عنوان الأرضيات الخسبية

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

أهم ما يميز الأرضيات الخشبية هي تساويها بشكل هندسي أكثر من دقيق ورائع، وربما اكثر من الخشب الطبيعي، لكن هناك أنواع من الأرضيات الخشبية الباركية تحتوى على خطوطت وانحناءات مماثلة تماماً للخشب الطبيعي وتشبهه بشكل كبير مثل تلك الارضية في الصورة، تحتوى على خطوط مستقيمة، تعطي انطباعاً بالأصالة والفخامة معاً.

ميزة الأرضيات الخشبية وجمالها في بساطتها وبساطة ديكورها، بمعنى أخر ببعض قطع الأثاث البسيطة جداً يمكنك خلق مساحة من الفخامة والرقي في المنزل، كما سيكون من الأناقة استخدام النباتات والزهور بتدرج ألوانها، فاللون الأخضر المتمثل في النباتات مع الأرضيات الخشبية يعطي تبايناً في الألوان بشكل مريح للعين جداً وتعطي أيضاً شعوراً بالرفاهية.

ما هي الأرضيات الرخام؟

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

من المعروف عن الرخام أنه مشهور جداً كرمز أساسي في العصور التاريخية القديمة فقد كان يستخدم في بناء المعابد والقصور القديمة، خاصةً في العصور الأسلامية، حتى أصبح بعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من التراث والحضارة الأسلامية، بتداخل ألوانه المميزة كالأبيض، الأزرق، الاسود والاحمر صانعاً بذلك لوحات فنية ليس مجرد ديكور وأرضيات.

والرخام  يعتبر من أشهر أنواع الأرضيات وأرقاها و أكثرها استخداماً لتعدد ألوانه بشكل مميز،

الرخام لوحة فنية

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ جدران باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

أجما ما في الرخام اللمسة الأنيقة والفخيمة جداً الذي يضفيها بمكوناته الطبيعية التي تستطيع رسم لوحة فنية من الشياكة والفخامة، فهو يستخدم بأكثر من الطريقة، عن طريق التداخل الألوان معاً وتداخل أشكال هندسية للموازييك أيضاً وهو نوع من الأرضيات يستخدم مع الرخام، ليعطس بذلك نمطاً ديكورياً مميز جداً للمنزل ، واجمل ما في الرخام واستخداماته انه يجعلك تعبر عن شخصيتك بقوة في اختيارك لتتصميمه سواء أذا كنت تميل إلى القوة والفخامة في تعبير عن منزلك، او البساطة والهدوء في تعبير عنه أيضاً.

فعلى سبيل المثال الأرضيات المستخدمة في الصورة تعكس لوحة فنية في تداخل اللونين الأبيض والبيج معاً في تناغم لوني حر جداً، ليضفي على المكان لمسة من الهدوء والفخامة.

الرخام الأبيض ولمسة نادرة وفخمة

SHOW ROOM @ RIVOLI VERONESE, Marmi Due Ci Marmi Due Ci جدران
Marmi Due Ci

Marmi Due Ci
Marmi Due Ci
Marmi Due Ci

أضافة الرخام الأبيض في المنزل هو باختصار أضافة لمسة من الاناقة النادرة جداً، فاللون الأبيض لون نادر من الوان الرخام وهو أكثر انواع الرخام فخامة واناقة، ويمكنه أن يتنوع في تصميمة بين الذوق الكلاسيكي والمودرن كما تريد في منزلك، ففي هذة الصورة أعطى الرخام الأبيض للمنزل لمسة من الهدوء والأسترخاء لا مثيل لها.

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أختيار الأرضيات المناسبة للمنزل ربما يبدو أمراً شاقاً للبعض، فلمسة الأرضيات في المنزل يجب أن يكون اختيارها بعناية فائقة، وأن تمتزج بين الأناقة والر...

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