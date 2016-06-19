بين الخشاب والرخام أرضيات مميزة

المنزل هو مملكتك الخاصة، الذي يجب الاعتناء بكافة تفاصيلها بشكل مميز ومختلف، ومن أهم تلك التفاصيل التي يجب الاعتناء بها هيالأرضيات، فأختيار الأرضيات المناسبة للمنزل ربما يبدو أمراً شاقاً للبعض، فلمسة الأرضيات في المنزل يجب أن يكون اختيارها بعناية فائقة، وأن تمتزج بين الأناقة والرقي معاً، لذلك ربما يحتار البعض في الأختيار بين الخشب أو الرخام، الحقيقة أن لكل منهم مميزات، ويمكنهم الأثنين مع التنسيق الجيد بين الأثاث والديكور أن يحققا الرقى والاناقة معاً ولكن يقف الفيصل هنا في الاختيار بينهم على نوعية الديكور العام للمنزل والستايل الخاص به في المجمل، لذلك كي لا تحتار في الأختيار أليك اليوم في هذا المقال الفرق في الاختيار بين الأرضيات الخشب والرخام.
في البداية دعونا نتعرف على أنواع الخشب او الباركيه كما يطلق عليه، فالأرضيات الخشب تتنوع في أنواعها بين الخشب الأمينيت الصناعي، وهو نوع من الخشب يعتبر من أقوى أنواع الأخشاب المضادة للرطوبة، وهناك نوع أخر من الأرضيات الخشبية وهي كالالواح الخشبية، ولكن تكمن مشكلة هذا النوع من الأرضيات في كونه يجب الحرص الشديد في التعامل معه لوجود بعض الفراغات بينهم، مثل هذة الأرضية في الصورة، فقد اعتمد المصمم على أرضية من الالواح الخشبية، اعطت انطباعاً ومميزاً وانيقاً جداً للمنزل.
أهم ما يميز الأرضيات الخشبية هي تساويها بشكل هندسي أكثر من دقيق ورائع، وربما اكثر من الخشب الطبيعي، لكن هناك أنواع من الأرضيات الخشبية
الباركية تحتوى على خطوطت وانحناءات مماثلة تماماً للخشب الطبيعي وتشبهه بشكل كبير مثل تلك الارضية في الصورة، تحتوى على خطوط مستقيمة، تعطي انطباعاً بالأصالة والفخامة معاً.
ميزة الأرضيات الخشبية وجمالها في بساطتها وبساطة ديكورها، بمعنى أخر ببعض قطع الأثاث البسيطة جداً يمكنك خلق مساحة من الفخامة والرقي في المنزل، كما سيكون من الأناقة استخدام النباتات والزهور بتدرج ألوانها، فاللون الأخضر المتمثل في النباتات مع الأرضيات الخشبية يعطي تبايناً في الألوان بشكل مريح للعين جداً وتعطي أيضاً شعوراً بالرفاهية.
من المعروف عن الرخام أنه مشهور جداً كرمز أساسي في العصور التاريخية القديمة فقد كان يستخدم في بناء المعابد والقصور القديمة، خاصةً في العصور الأسلامية، حتى أصبح بعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من التراث والحضارة الأسلامية، بتداخل ألوانه المميزة كالأبيض، الأزرق، الاسود والاحمر صانعاً بذلك لوحات فنية ليس مجرد ديكور وأرضيات.
والرخام يعتبر من أشهر أنواع الأرضيات وأرقاها و أكثرها استخداماً لتعدد ألوانه بشكل مميز،
أجما ما في الرخام اللمسة الأنيقة والفخيمة جداً الذي يضفيها بمكوناته الطبيعية التي تستطيع رسم لوحة فنية من الشياكة والفخامة، فهو يستخدم بأكثر من الطريقة، عن طريق التداخل الألوان معاً وتداخل أشكال هندسية للموازييك أيضاً وهو نوع من الأرضيات يستخدم مع الرخام، ليعطس بذلك نمطاً ديكورياً مميز جداً للمنزل ، واجمل ما في الرخام واستخداماته انه يجعلك تعبر عن شخصيتك بقوة في اختيارك لتتصميمه سواء أذا كنت تميل إلى القوة والفخامة في تعبير عن منزلك، او البساطة والهدوء في تعبير عنه أيضاً.
فعلى سبيل المثال الأرضيات المستخدمة في الصورة تعكس لوحة فنية في تداخل اللونين الأبيض والبيج معاً في تناغم لوني حر جداً، ليضفي على المكان لمسة من الهدوء والفخامة.
أضافة الرخام الأبيض في المنزل هو باختصار أضافة لمسة من الاناقة النادرة جداً، فاللون الأبيض لون نادر من الوان الرخام وهو أكثر انواع الرخام فخامة واناقة، ويمكنه أن يتنوع في تصميمة بين الذوق الكلاسيكي والمودرن كما تريد في منزلك، ففي هذة الصورة أعطى الرخام الأبيض للمنزل لمسة من الهدوء والأسترخاء لا مثيل لها.
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