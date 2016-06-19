بين الخشاب والرخام أرضيات مميزة

أهم ما يميز الأرضيات الخشبية هي تساويها بشكل هندسي أكثر من دقيق ورائع، وربما اكثر من الخشب الطبيعي، لكن هناك أنواع من الأرضيات الخشبية الباركية تحتوى على خطوطت وانحناءات مماثلة تماماً للخشب الطبيعي وتشبهه بشكل كبير مثل تلك الارضية في الصورة، تحتوى على خطوط مستقيمة، تعطي انطباعاً بالأصالة والفخامة معاً.

ميزة الأرضيات الخشبية وجمالها في بساطتها وبساطة ديكورها، بمعنى أخر ببعض قطع الأثاث البسيطة جداً يمكنك خلق مساحة من الفخامة والرقي في المنزل، كما سيكون من الأناقة استخدام النباتات والزهور بتدرج ألوانها، فاللون الأخضر المتمثل في النباتات مع الأرضيات الخشبية يعطي تبايناً في الألوان بشكل مريح للعين جداً وتعطي أيضاً شعوراً بالرفاهية.