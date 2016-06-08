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الفخامة عنوان هذا المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render حمام
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جولتنا اليوم مع منزل هو عنوان الفخامة والرقي، في مدينة الرقى والشياكة، فرنسا، فقد أراد المصمم  الفرنسي Berga-Gonzalez، جعل هذا المنزل مثالاً للفخامة، الرقى والأستجمام وقد تحقق ذلك بالفعل، فهذا المنزل تصميمه عصري وفريد جداً، وتحقق عنصر الراحة والأستجمام من خلال الأستعانة فيه بالمناظر الطبيعية وتالخضرة المحيطة به بشكل أنسيابي جداً لتعكس بذلك شعوراً بالأنسجام مع الطبيعة والأسترخاء بشكل أكثر من رائع، الكلام من الخارج فقط عن المنزل لن يعبر عنه حقاً دعونا نأخذ جولة حقيقية داخل هذا المنزل الرائع

واجهة مريحة وبسيطة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

تصميم هذا المنزل باختصار هو عنوان الهدوء وقضاء أحلى الأوقات المميزة في الأجازات والعطلات ، فهذا المنزل يسمح لك بالبعد تماماً عن الضوضاء والزحام، والأنعزال والجلوس مع الطبيعة جلسة خاصة، فبمجرد النظر إلى هذا المنزل والجلوس فس انحائه المختلفة تشعر بالراحة والهدوء

الواجهة في هذه الصورة  تحيطهاالخضرة الرائعة من كل مكان، وتحتوى عاى استراحة صغيرة وبسيطة لتمنحك لحظة من الاستجمام والراحة معاً، كما حرص المصمم على استخدام النوافذ الكبيرة المطاة على الخضرة في تصميمه لهذا المنزل بطريقة ذكية، فاذا كنت جالساً داخل او خارج المنزل سوف تري المناظر الطبيعية الخلابة بكل وضوح.

غرفة المعيشة والرقى

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة المعيشة
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

أما الرقي فظهر بمنتهى الوضوح في تصميم  غرفة المعيشة، فكما واضح في الصورة ظهر الرقي والفخامة في تصميمها بدايةً من اختيار الأثاث الذي جاء مماثلاً جداً لفكرة المنزل وتصميمه، من حيث الأرضيات الذى اعتمدت على الرخام الرمادي وتناسقه مع ألوان الأثاث وبساطة الديكورات .

غرفة السفرة وذكاء استغلال المساحة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة السفرة
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

ظهر ذكاء المصمم في استغلاله للمساحات داخل هذا المنزل بشكل واضح من خلال غرفة السفرة، اعتمد المصمم على مائدة الطعام الكبيرة والتي امتزات باتساعها ومساحتها لتستقبل أكبر عدد من أفراد العائلة، كما اعتمد المصمم أيضاً على كثرة النوافذ واتساعها لتشعرك بأنك داخل المساحة الخضراء، لمزيد من الشعور بالراحة والأستجمام، كما اعتمد على المزج بشكل انسيابي بين اللون الأبيض في الديكور واللون الرمادي في الأرضيات ليعزز الشعور بالراحة والأنسيابية داخل المنزل

استغلال الممرات

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render حمام
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

وبذكاء ومهنية قام Berga-Gonzalez باستغلال الممرات داخل المنزل ببطريقة عصرية، ولم ينسي اعتماده على اللون الأبيض كما في المنزل كاملة، ليضيف بذلك لمسة هادئة وفاخرة.

الهدوء مع التصميم العصري في غرفة النوم

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة نوم
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

داخل غرفة النوم في هذا المنزل نري روعة التصميم العصري مع الهدوء في اختيار الديكور والأثاث داخل الغرفة، واعتمد المصمم على الضوء الطبيعي من خلال النوافذ وتناسق الستائر مع اثاث الغرفة والسجاد الذي تميزت بهدوء اللون الأبيض.

الرقي والخصوصية في حمام السباحة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

كما ذكرنا فالرقى والفخامة هما اساس المصمم في تصميمه لهذا المنزل بشكل واضح، فهنا جاء تصميم حمام السباحة ليمتاز بالهدوء والفخامة والخصوصية معاً بشكل اكثر من رائع.

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

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الكلام من الخارج فقط عن المنزل لن يعبر عنه حقاً دعونا نأخذ جولة حقيقية داخل هذا المنزل الرائع

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