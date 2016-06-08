الفخامة عنوان هذا المنزل

تصميم هذا المنزل باختصار هو عنوان الهدوء وقضاء أحلى الأوقات المميزة في الأجازات والعطلات ، فهذا المنزل يسمح لك بالبعد تماماً عن الضوضاء والزحام، والأنعزال والجلوس مع الطبيعة جلسة خاصة، فبمجرد النظر إلى هذا المنزل والجلوس فس انحائه المختلفة تشعر بالراحة والهدوء

الواجهة في هذه الصورة تحيطهاالخضرة الرائعة من كل مكان، وتحتوى عاى استراحة صغيرة وبسيطة لتمنحك لحظة من الاستجمام والراحة معاً، كما حرص المصمم على استخدام النوافذ الكبيرة المطاة على الخضرة في تصميمه لهذا المنزل بطريقة ذكية، فاذا كنت جالساً داخل او خارج المنزل سوف تري المناظر الطبيعية الخلابة بكل وضوح.