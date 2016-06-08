الفخامة عنوان هذا المنزل

جولتنا اليوم مع منزل هو عنوان الفخامة والرقي، في مدينة الرقى والشياكة، فرنسا، فقد أراد المصمم الفرنسي Berga-Gonzalez، جعل هذا المنزل مثالاً للفخامة، الرقى والأستجمام وقد تحقق ذلك بالفعل، فهذا المنزل تصميمه عصري وفريد جداً، وتحقق عنصر الراحة والأستجمام من خلال الأستعانة فيه بالمناظر الطبيعية وتالخضرة المحيطة به بشكل أنسيابي جداً لتعكس بذلك شعوراً بالأنسجام مع الطبيعة والأسترخاء بشكل أكثر من رائع، الكلام من الخارج فقط عن المنزل لن يعبر عنه حقاً دعونا نأخذ جولة حقيقية داخل هذا المنزل الرائع
تصميم هذا المنزل باختصار هو عنوان الهدوء وقضاء أحلى الأوقات المميزة في الأجازات والعطلات ، فهذا المنزل يسمح لك بالبعد تماماً عن الضوضاء والزحام، والأنعزال والجلوس مع الطبيعة جلسة خاصة، فبمجرد النظر إلى هذا المنزل والجلوس فس انحائه المختلفة تشعر بالراحة والهدوء
الواجهة في هذه الصورة تحيطهاالخضرة الرائعة من كل مكان، وتحتوى عاى استراحة صغيرة وبسيطة لتمنحك لحظة من الاستجمام والراحة معاً، كما حرص المصمم على استخدام النوافذ الكبيرة المطاة على الخضرة في تصميمه لهذا المنزل بطريقة ذكية، فاذا كنت جالساً داخل او خارج المنزل سوف تري المناظر الطبيعية الخلابة بكل وضوح.
أما الرقي فظهر بمنتهى الوضوح في تصميم غرفة المعيشة، فكما واضح في الصورة ظهر الرقي والفخامة في تصميمها بدايةً من اختيار الأثاث الذي جاء مماثلاً جداً لفكرة المنزل وتصميمه، من حيث الأرضيات الذى اعتمدت على الرخام الرمادي وتناسقه مع ألوان الأثاث وبساطة الديكورات .
ظهر ذكاء المصمم في استغلاله للمساحات داخل هذا المنزل بشكل واضح من خلال غرفة السفرة، اعتمد المصمم على مائدة الطعام الكبيرة والتي امتزات باتساعها ومساحتها لتستقبل أكبر عدد من أفراد العائلة، كما اعتمد المصمم أيضاً على كثرة النوافذ واتساعها لتشعرك بأنك داخل المساحة الخضراء، لمزيد من الشعور بالراحة والأستجمام، كما اعتمد على المزج بشكل انسيابي بين اللون الأبيض في الديكور واللون الرمادي في الأرضيات ليعزز الشعور بالراحة والأنسيابية داخل المنزل
وبذكاء ومهنية قام Berga-Gonzalez باستغلال الممرات داخل المنزل ببطريقة عصرية، ولم ينسي اعتماده على اللون الأبيض كما في المنزل كاملة، ليضيف بذلك لمسة هادئة وفاخرة.
داخل غرفة النوم في هذا المنزل نري روعة التصميم العصري مع الهدوء في اختيار الديكور والأثاث داخل الغرفة، واعتمد المصمم على الضوء الطبيعي من خلال النوافذ وتناسق الستائر مع اثاث الغرفة والسجاد الذي تميزت بهدوء اللون الأبيض.
كما ذكرنا فالرقى والفخامة هما اساس المصمم في تصميمه لهذا المنزل بشكل واضح، فهنا جاء تصميم حمام السباحة ليمتاز بالهدوء والفخامة والخصوصية معاً بشكل اكثر من رائع.
ننصحكم بقراءة هذا المقال: المنزل الأسمنتي.. جمال خاص