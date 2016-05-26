كيف تختار الألوان المناسبة في دهانات بيتك ؟!

دهانات البيت تعتبر حلقة هامة للغاية في سلسلة طويلة من منظومة الديكور لأي منزل فهي المسئولة عن التميز البصري لأي جدار أو غرفة عن غيرها من الغرف، فكل غرفة لها شخصيتها المستقلة التي ربما تفرض علينا ألواناً معينة في الدهانات قد لا تليق بغيرها، و في هذا الشان يضع خبراء التصميم و الديكور الدهانات في مرتبة متقدمة من اختياراتهم لتنفيذ لوحة ديكورية متكاملة في المنازل التي يتولون تصميمها ، و يأتي بعد الدهانات اختيار الأثاث ثم الفرش و الستائر و غيرها من اللوحات الجدارية و الزينة ، فيمكننا تعريف الدهان بإنه الخلفية السائدة و الممتدة في الغرفة و التي تحتضن باقي العناصر التي تتألف منها الغرف أو البيوت بشكل عام .. فلو كان سؤالك كيف اختار الألوان المناسبة في الأماكن المناسبة فإليكم تلك الفقرات المقبلة ..
اجعل الحائط الذي تود دهانه أملساً ناعماً قبل بدء عملية الدهان من الاساس و ذلك باستخدام المعجون المخصص لعلاج النقر و الفجوات في الحوائط قبل تهيئتها ، و يمكن أيضاً أن تلونها بطبقة من اللون الأبيض قبل الدهان لتمنح اللون المنتظر زهواً و درجة أكثر ثباتاً عليها، و هناك نوعين من الدهانات هي البلاستيكية التي تطلي بها الحوائط الناعمة الملساء مثل الجدار الأسود في الصورة و الأخرى هي الألوان الزيتية الغير قابلة للتقشر و التكسر و هي التي دهن بها الجدار الخشن المبني من الطوب الاحمر في الأساس ، و اجعل لك بعد القواعد لمستك الخاصة كما في الحائط الأسود و قل لزائريك أهلاً و سهلاً بطريقتك الخاصة
إذا كانت غرفتك جداراياتها مصنوعة من الخشب أياً كان نوعه أو صفته فإنك لن تستطيع أن تقوم بدهانات البلاستيك عليه تماماً، لأنها أيضاً ستواجه خطر التقشير و غير مجدية أثناء التنظيف، و لكن الدهان الزيتي أو الملمع الشفاف يكون فعالاً جداً في تلك الحالة من الجدران، و يراعى أن يكون دهانك بدرجة أكثر دكانة من البقع الطبيعية التي تزين الخشب في حالته الأولى ، فلو كانت غرفتك بها عروق خشبية تظهر على سطحها بعد التركيب كان لزاماً عليك اخفاؤها عن طريق الدهان الداكن و هو ما سيعطي نتيجة رائعة بعد الدهان و هو ما يظهر في ذلك النموذج
نموذج رائع يمكنك الاعتماد عليه في طريقة التلوين ذاتها، فكرة التقابلات ، حيث يكون لون الأرضية هو ذاته لون السقف، و لون الحوائط لون مختلف عنهم مع ترك جدار واحد في نفس درجة لون السقف و الأرضيات، و في هذا النموذج أيضاً يظهر الأعمدة في اللون المماثل للسقف و الارضية كما ذكرنا و تسير الألوان الطوبية و هي بالمناسبة من أحدث الصيحات في عالم الدهانات حالياً هي و البنفسجي بدرجاته و البني الفاتح و درجاته إلى درجة الموكا .. و إذا كنت من محبي الغرف المفتوحة نرشح لك كتاب الأفكار هذا
يمكنك أثناء الدهان أن تضع بصمتك الطفولية البريئة عن طريق شراء الفراغات التشكيلية المسماة
ستنسل و التي توضع على الحائط و تقوم بتلوينها فتعطيك شكلاً في الفراغات ، و في هذا النموذج قد استخدمت تلك الأداة و تظهر في رسمة النباتات الثلاثة فهي لو ركزتم قليلاً هي شكل واحد متكرر، و تعتبر أيضاً تلك الأداة من أحدث الصيحات بعد الملصقات الجاهزة التي انتهى زمنها
أطلق العنان لنفسك في بعض الجدران، ارسم بخط يديك كلمات على الدهانات تعبر عن توجهاتك و كلماتك السعيدة و المأثورة، اكتب و لكن بخط واضح كما ستكون ستكتب على الورق، اصنع سطوراً غير مرئية من بعيد و اكتب عليها عباراتك الخاصة ، و اكمل الدهان ، و احرص على أن تكون الكلمات المستخدمة بألوان تساعد الخلفية على مقروئيتها ، يعني استخدم الوان الاصفر كخلفية و الاسود للكلمات أو العكس أو الاحمر للخلفية و الابيض للكلمات و العكس ، و هكذا
إذا كنت ممن يخافون من سوء استخدام الدهانات و حب تغييرها بعد فترة ، يمكنك ان تلجأ لحيل ذكية هي أن تجعل الحائط ملوناً بدهاناً محايداً يليق مع أي لون آخر و تقوم بشراء لوحة كبيرة بها الألوان التي تحب، و يمكن أن تصنعها بنفسك و تلونه و لكن الفكرة في ذلك النموذج هو سهولة التغيير و عدم الخوف تماماً أثناء التلوين بيديك لو كانت المرة الأولى لك ، و إذا كنت لا تود ذلك اجعل مهندس الديكور يصممها لك ستكون بشكل أكثر احترافية بلا شك
كما عليك أن تعرف القاعدة الرئيسية التي يرددها الجميع ، الألوان الفاتحة تكون للغرف الرسمية أكثر مثل الريسبشن أو الشرفات، و الألوان الزاهية أو اللمسات الترفيهية تكون في الغرف الداخلية، و القاعدة الأكثر انتشاراً هي الالوان الفاتحة للمساحة الضيقة توسعها، و الالوان الداكنة أكثر رونقاً في الاماكن الواسعة ، و أنت ما هي القاعدة التي تحفظها في شان اختيار الألوان و الدهانات.. شاركنا بها ..