كيف تختار الألوان المناسبة في دهانات بيتك ؟!

دهانات البيت تعتبر حلقة هامة للغاية في سلسلة طويلة من منظومة الديكور لأي منزل فهي المسئولة عن التميز البصري لأي جدار أو غرفة عن غيرها من الغرف، فكل غرفة لها شخصيتها المستقلة التي ربما تفرض علينا ألواناً معينة في الدهانات قد لا تليق بغيرها، و في هذا الشان يضع خبراء التصميم و الديكور الدهانات في مرتبة متقدمة من اختياراتهم لتنفيذ لوحة ديكورية متكاملة في المنازل التي يتولون تصميمها ، و يأتي بعد الدهانات اختيار الأثاث ثم الفرش و الستائر و غيرها من اللوحات الجدارية و الزينة ، فيمكننا تعريف الدهان بإنه الخلفية السائدة و الممتدة في الغرفة و التي تحتضن باقي العناصر التي تتألف منها الغرف أو البيوت بشكل عام .. فلو كان سؤالك كيف اختار الألوان المناسبة في الأماكن المناسبة فإليكم تلك الفقرات المقبلة ..