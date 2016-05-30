أفكار ديكور غاية في الغرابة

في عالم الديكور كل الأمور متوقعة، ويمكن أن تأخذك الأفكار الأبداعية إلى أبعد ما يكون لتصل إلى عالم الغرابة والخيال، أمر غريب أليس كذلك!!! ولكن هذا حقاً ما قدمه لنا المصمم Tabary-Le-Lay من خلال تصاميم ديكور غاية في الغرابة والأبداع معاً، اعتمدت على الأستعانة بالطبيعة لكن بطريقة جديدة ومختلفة، تجعلك تشعر بالأسترخاء والهدوء وكأنك وسك طبيعة حقيقة لكن داخل منزلك الصغير، كيف تحقق ذلك، دعونا ناخذ جولة مع هذة التصاميم لنتعرف علي أفكار جديدة في عالم الديكور.
عندما تشاهد هذا المطبخ للمرة الأولى تشعر وكأنك أمام مطبخ من عالم الفانتازيا والخيال، فتصميمه يمتاز بالغرابة، من أول اختيار الألوان التي تنوعت بين الالوان الهادئة كالأبيض، الاسود والرمادي مع لمسة من الألوان الحارة تمثلت في اللون الأحمر.
أثاث المطبخ من الخشب الرمادي، وأراد المصمم خلق مساحات كثيرة للتخزين، واستغلال مساحات المطبخ بطريقة عصرية وذكية.
نحن نحب النباتات بالتأكيد، غصون الأشجار وفروعها، لكن هل تخيلت يوماً أن ترى غصوناً للأشجار متفرعة داخل منزلك وغرفتك تحديداً، غريبة الفكرة أليس كذلك؟؟؟ لكن هذا ما قدمه لنا حقاً Tabary من خلال تصميمه لهذة الغرفة، فقد زودها بحمام مصغر، وجعل قاعدة هذا الحوض السفلية من غصون الأشجار الطبيعية، لتشعر وكأنك داخل غابة حقيقية في غرفتك.
تنظر على بعد بضع الكيلومترات من البحر، تجد منزلاً جميلاً ولطيفاً جداً على مقربة منه، تقترب لتتفاجئ بديكوراً مختلفاً وواجهة وأطلالة للمنزل جرييئة وبسيطة في أنً واحد، فقد اعتمد المصمم على البساطة في تصميمة لواجهة هذا المنزل فجاءت رمادية بدون أى زخرفة من الخارج، ولكن المفاجاة كانت في تصميم الارضيات التي جاء تصميمها بالكامل من الخشب الطبيعيى
الباركية في لمسة جنونية وجريئة.
ما رأيك في غرفة اطفال مصدر سعادة لطفلك، شيق أليس كذلك، من خلال تصميمه لهذة الغرفة العصرية لطفلك، ليشعرأنه يعيش داخل قصة من قصص الخيال الكارتونية، فقد صمم كوخ صغير داخل غرفة طفلك، ليكون منطقة مخصصة للعب، ومن المؤكد ان طفلك بهذة الغرفة سيحب كثيراً دعوة أصدقائه في منزله.
في هذة الصورة أراد المصمم ان يجعل تصميم غرفة المكتب لتكون نافذة على العالم الخارجي، فقد وضع المصمم المكتب وكرسي المكتب تحديداً في واجهة النافذة مباشرةً، ليخلق بذلك مناخاً جيد للعمل.
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