أفكار ديكور غاية في الغرابة

عندما تشاهد هذا المطبخ للمرة الأولى تشعر وكأنك أمام مطبخ من عالم الفانتازيا والخيال، فتصميمه يمتاز بالغرابة، من أول اختيار الألوان التي تنوعت بين الالوان الهادئة كالأبيض، الاسود والرمادي مع لمسة من الألوان الحارة تمثلت في اللون الأحمر.

أثاث المطبخ من الخشب الرمادي، وأراد المصمم خلق مساحات كثيرة للتخزين، واستغلال مساحات المطبخ بطريقة عصرية وذكية.