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أفكار ديكور غاية في الغرابة

منة اسماعيل منة اسماعيل
la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY مكاتب العمل والدراسةمكتب
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في عالم الديكور كل الأمور متوقعة، ويمكن أن تأخذك الأفكار الأبداعية إلى أبعد ما يكون لتصل إلى عالم الغرابة والخيال، أمر غريب أليس كذلك!!! ولكن هذا حقاً ما قدمه لنا المصمم Tabary-Le-Lay من خلال تصاميم ديكور غاية في الغرابة والأبداع معاً، اعتمدت على الأستعانة بالطبيعة لكن بطريقة جديدة ومختلفة، تجعلك تشعر بالأسترخاء والهدوء وكأنك وسك طبيعة حقيقة لكن داخل منزلك الصغير، كيف تحقق ذلك، دعونا ناخذ جولة مع هذة التصاميم لنتعرف علي أفكار جديدة في عالم الديكور.

مطبخ من عالم الخيال

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY مطبخألواح المطبخ
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

عندما تشاهد هذا المطبخ للمرة الأولى تشعر وكأنك أمام مطبخ من عالم الفانتازيا والخيال، فتصميمه يمتاز بالغرابة، من أول اختيار الألوان التي  تنوعت بين الالوان الهادئة كالأبيض، الاسود والرمادي مع لمسة من الألوان الحارة تمثلت في اللون الأحمر.

أثاث المطبخ من الخشب الرمادي، وأراد المصمم خلق مساحات كثيرة للتخزين، واستغلال مساحات المطبخ بطريقة عصرية وذكية.

خيال لا حدود له

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY حمام دوش وأحواض إستحمام
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

نحن نحب النباتات بالتأكيد، غصون الأشجار وفروعها، لكن هل تخيلت يوماً أن ترى غصوناً للأشجار متفرعة داخل منزلك وغرفتك تحديداً، غريبة الفكرة أليس كذلك؟؟؟ لكن هذا ما قدمه لنا حقاً Tabary من خلال تصميمه لهذة الغرفة، فقد زودها بحمام مصغر، وجعل قاعدة هذا الحوض السفلية من غصون الأشجار الطبيعية، لتشعر وكأنك داخل غابة  حقيقية  في غرفتك.

أرضية خشبية على شاطئ البحر

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY حدائقأثاث
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

تنظر على بعد بضع الكيلومترات من البحر، تجد منزلاً جميلاً ولطيفاً جداً على مقربة منه، تقترب لتتفاجئ بديكوراً مختلفاً وواجهة وأطلالة للمنزل جرييئة وبسيطة في أنً واحد، فقد اعتمد المصمم على البساطة في تصميمة لواجهة هذا المنزل فجاءت رمادية بدون أى زخرفة من الخارج، ولكن المفاجاة كانت في تصميم الارضيات التي  جاء تصميمها بالكامل من الخشب الطبيعيى الباركية في لمسة جنونية وجريئة.

كوخ الأطفال العصري

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY غرفة الأطفالأسرة نوم
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

ما رأيك في غرفة اطفال مصدر سعادة لطفلك، شيق أليس كذلك، من خلال تصميمه لهذة الغرفة العصرية لطفلك، ليشعرأنه يعيش داخل قصة من قصص الخيال الكارتونية، فقد صمم كوخ صغير داخل غرفة طفلك، ليكون منطقة مخصصة للعب، ومن المؤكد ان طفلك بهذة الغرفة سيحب كثيراً دعوة أصدقائه في منزله.

المكتب نافذة على العالم

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY مكاتب العمل والدراسةمكتب
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

في هذة الصورة أراد المصمم ان يجعل تصميم غرفة المكتب لتكون نافذة على العالم الخارجي، فقد وضع المصمم المكتب وكرسي المكتب تحديداً في واجهة النافذة مباشرةً، ليخلق بذلك مناخاً جيد للعمل.

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دعونا ناخذ جولة مع هذة التصاميم لنتعرف علي أفكار جديدة في عالم الديكور.

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