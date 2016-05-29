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8 تصاميم رائعه لغرف الصالون

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة
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غرفة الصالون هي مرآة المنزل و عنوانه ، لذلك فالحفاظ على أناقتها و نظامها الدائم من الضروريات . و اختيارك لصالون مميز و غير تقليدي قد يكون أمراً صعباً ، ولكننا اليوم سنعرض عليك 8 من أروع الصالونات ، التى تساعدك في تحقيق أناقة مضمونه و استقبال مُشرف لضيوفك .

أهلا و سهلاً بكم

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

لا شك أن عناصر الطبيعه إذا تواجدت في مكان ستخلق جواً من الإنسجام و الراحه ،في هذا الصالون من تصميمArdesia Design ، نجد الراحه في الإعتماد على النور الطبيعي سواء من النوافذ أو من إنارة مدفأة الحطب و الطبيعه في خشب الأسقف و الجدران و الأرضيات ، فضلا عن الإسترخاء الناتج عن استخدام أرائك كبيره و ناعمه . كل هذا الجو من الدفء يجعل الزائر يشعر أنه مُرحب به  .

توازن مثالي

Casa Luanda, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores غرفة المعيشة
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

الحفاظ على التوازن في ترتيب أثاث الغرفه من الأمور الهامه ، فنجد في هذا الصالون أن التوازن بين مكونات الغرفه  تم تحقيقه بنجاح ، حيث المرآه الكبيره و الأريكه في جانب ، و الكرسيين العصريين من المعدن و الخشب في منتصفهم الشرفه على الجانب الآخر . والطاولة الخشبيه في المنتصف لتجمع بين العنصر الخشبي في الجهتين : الخشب في الكراسي و إطار المرآه .

يتسع للجميع

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

وجود طاولة قهوه كهذه في صالونك ، يجعلها محفورة في ذاكرة كل من يزورك . طاولة نصفها مثلث متساوي الأضلاع و نصفها الآخر عباره عن نصف دائره ، كما أن رأس المثلث تبدو و كأنها تكمل الفراغ الذي تصنعه زاوية الأريكتين مما يجعلها اختيار موفق مع تلك الأرائك بالذات . ألوان الأزرق و الرمادي الهادئه توحي بالنعومه و الرقي . و تصميم الأرائك يجعل هناك مكاناً يتسع للجميع ، كما يجعل الغرفه تصلح كصالون و غرفة معيشه .

مهرجان الألوان !

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 نتيجة استخدام الكثير من الألوان ليست سوى الحصول على الكثير من البهجه ! هكذا ببساطه ، لذا إن كنت مٌحباً للألوان الزاهيه لا تستمع لمن يحذرونك من إستخدامها . و أكسر رتابة الألوان الداكنه و التقليديه ، و استعن بالألوان الزاهيه لتلوين حياتك .

في هذه الصوره لم تقف الألوان حائلاً دون أناقة الصالون و كلاسيكيته . التي استعادها المصمم عن طريق استخدام ثريا السقف من الكريستال متماشيه مع المزهريات الكريستال الطويله بجانب المدفأه ، وفي لمسة عراقه إستخدم ستائر النوافذ باللون الAqua بحواف و نقوشات ذهبيه  مشابهة للزخارف الذهبيه على الحائط .

تصميم استوائي

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

صيحة المونوكروم عادت لتحتل الصدارة من جديد ، و لتطبيق مثالي لهذه الصيحه ، حاول أن تضيف إلى جانبها عنصراً مختلفا ملوناً . في هذه الغرفه نجد سيطرة ألوان الأبيض و الأسود على الغرفه .

ولكن المصمم استخدم نخل الزينه في إصيص أبيض كعنصر تنوع ، فجمع بين ثلاثة ألوان هم الأخضر و البني و الأبيض ، فأصبحت هذه الزينه البسيطه حيلة ذكيه للربط بين الأرضيه الخشبيه الطبيعيه و وسائد الصالون المطعمه باللون الأخضر ، هذا الصالون المميز يشعرك بالحيويه و النضاره و كأنك في جزيرة استوائيه خلابه .

فخامة البني

Luxurious Tropical Home, ANSANA ANSANA غرفة المعيشة
ANSANA

ANSANA
ANSANA
ANSANA

هل جربت إعتماد درجات اللون الواحد في صالون منزلك ، حان الوقت لتجربه هذا، خاصة عندما ترى تطبيق ذلك باستخدام درجات البني الفخم . أول خطوة قام بها المصمم هي تعدد الخامات في الغرفه بين الجلد و الشمواه و الخشب و الحرير، فاستخدم كرسيين ذو جوانب و مقاعد مبطنه من الشمواه باللون البيج الفاتح تتماشي مع السجاد و الأرضيه بنفس اللون، تقابلها كرسيين من الجلد البني الداكن المطعم بالخشب الذي يتماشى مع طاولة القهوه الخشبيه و السقف الخشبي ، وربط بين الجانبين بالأريكه من الجلد البني الخالص ووسائد شمواه فاتحة اللون .

ولم ينسى المصمم اختيار قطع لامعه من الإكسسوارات الفضيه الجانبيه و وضع لمسة ترف واضحه في استخدام ستائر حريريه شفافه للغرفه .

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أين الأريكه

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة المعيشة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

أصبحت ضرورة وجود الأريكه من التقاليد الباليه في عالم الديكور ، التصاميم الحديثه تمردت على الأريكه و أخرجتها من منظومة الضروريات . عند قراءة هذا على الورق تشعر بأنه مستحيل ولكن عندما ترى هذا الصالون المميز تتأكد أنه ممكن . نشاهد في الصوره اختيارعدد من الكراسي الأنيقه بلون بنفسجي راقي مع ديكورات معدنية  لإنطباع عصري مميز ، و رجوع صيحة وجود البيانو كقطعة ديكوريه جاء بشكل عصري بسبب لونة الأسود اللامع كالمرآه . 

شاهد الأثاث المعدني يتألق في غرف المعيشه

رسمة جداريه

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

صالون بسيط لكنه غني بالتفاصيل ، نلاحظ فيه عودة الفرو كإكسسوار في غرف الصالون و لتزيين الأثاث . و الإستعانة برسمة  بموضة ال vintage لعبقري السينما شارلي شابلن باللون الأحمر العصري و اللافت مثل لون الستائر لكسر حيادية الغرفه .

أفكار بسيطة لترتيب أثاث الحديقة
.هل أعجبتك التصاميم المميزه لغرف الصالون ، شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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