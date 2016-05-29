8 تصاميم رائعه لغرف الصالون

نتيجة استخدام الكثير من الألوان ليست سوى الحصول على الكثير من البهجه ! هكذا ببساطه ، لذا إن كنت مٌحباً للألوان الزاهيه لا تستمع لمن يحذرونك من إستخدامها . و أكسر رتابة الألوان الداكنه و التقليديه ، و استعن بالألوان الزاهيه لتلوين حياتك .

في هذه الصوره لم تقف الألوان حائلاً دون أناقة الصالون و كلاسيكيته . التي استعادها المصمم عن طريق استخدام ثريا السقف من الكريستال متماشيه مع المزهريات الكريستال الطويله بجانب المدفأه ، وفي لمسة عراقه إستخدم ستائر النوافذ باللون الAqua بحواف و نقوشات ذهبيه مشابهة للزخارف الذهبيه على الحائط .