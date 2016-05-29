8 تصاميم رائعه لغرف الصالون

غرفة الصالون هي مرآة المنزل و عنوانه ، لذلك فالحفاظ على أناقتها و نظامها الدائم من الضروريات . و اختيارك لصالون مميز و غير تقليدي قد يكون أمراً صعباً ، ولكننا اليوم سنعرض عليك 8 من أروع الصالونات ، التى تساعدك في تحقيق أناقة مضمونه و استقبال مُشرف لضيوفك .
لا شك أن عناصر الطبيعه إذا تواجدت في مكان ستخلق جواً من الإنسجام و الراحه ،في هذا الصالون من تصميمArdesia Design ، نجد الراحه في الإعتماد على النور الطبيعي سواء من النوافذ أو من إنارة مدفأة الحطب و الطبيعه في خشب الأسقف و الجدران و الأرضيات ، فضلا عن الإسترخاء الناتج عن استخدام أرائك كبيره و ناعمه . كل هذا الجو من الدفء يجعل الزائر يشعر أنه مُرحب به .
الحفاظ على التوازن في ترتيب أثاث الغرفه من الأمور الهامه ، فنجد في هذا الصالون أن التوازن بين مكونات الغرفه تم تحقيقه بنجاح ، حيث المرآه الكبيره و الأريكه في جانب ، و الكرسيين العصريين من المعدن و الخشب في منتصفهم الشرفه على الجانب الآخر . والطاولة الخشبيه في المنتصف لتجمع بين العنصر الخشبي في الجهتين : الخشب في الكراسي و إطار المرآه .
وجود طاولة قهوه كهذه في صالونك ، يجعلها محفورة في ذاكرة كل من يزورك . طاولة نصفها مثلث متساوي الأضلاع و نصفها الآخر عباره عن نصف دائره ، كما أن رأس المثلث تبدو و كأنها تكمل الفراغ الذي تصنعه زاوية الأريكتين مما يجعلها اختيار موفق مع تلك الأرائك بالذات . ألوان الأزرق و الرمادي الهادئه توحي بالنعومه و الرقي . و تصميم الأرائك يجعل هناك مكاناً يتسع للجميع ، كما يجعل الغرفه تصلح كصالون و غرفة معيشه .
نتيجة استخدام الكثير من الألوان ليست سوى الحصول على الكثير من البهجه ! هكذا ببساطه ، لذا إن كنت مٌحباً للألوان الزاهيه لا تستمع لمن يحذرونك من إستخدامها . و أكسر رتابة الألوان الداكنه و التقليديه ، و استعن بالألوان الزاهيه لتلوين حياتك .
في هذه الصوره لم تقف الألوان حائلاً دون أناقة الصالون و كلاسيكيته . التي استعادها المصمم عن طريق استخدام ثريا السقف من الكريستال متماشيه مع المزهريات الكريستال الطويله بجانب المدفأه ، وفي لمسة عراقه إستخدم ستائر النوافذ باللون الAqua بحواف و نقوشات ذهبيه مشابهة للزخارف الذهبيه على الحائط .
صيحة المونوكروم عادت لتحتل الصدارة من جديد ، و لتطبيق مثالي لهذه الصيحه ، حاول أن تضيف إلى جانبها عنصراً مختلفا ملوناً . في هذه الغرفه نجد سيطرة ألوان الأبيض و الأسود على الغرفه .
ولكن المصمم استخدم نخل الزينه في إصيص أبيض كعنصر تنوع ، فجمع بين ثلاثة ألوان هم الأخضر و البني و الأبيض ، فأصبحت هذه الزينه البسيطه حيلة ذكيه للربط بين الأرضيه الخشبيه الطبيعيه و وسائد الصالون المطعمه باللون الأخضر ، هذا الصالون المميز يشعرك بالحيويه و النضاره و كأنك في جزيرة استوائيه خلابه .
هل جربت إعتماد درجات اللون الواحد في صالون منزلك ، حان الوقت لتجربه هذا، خاصة عندما ترى تطبيق ذلك باستخدام درجات البني الفخم . أول خطوة قام بها المصمم هي تعدد الخامات في الغرفه بين الجلد و الشمواه و الخشب و الحرير، فاستخدم كرسيين ذو جوانب و مقاعد مبطنه من الشمواه باللون البيج الفاتح تتماشي مع السجاد و الأرضيه بنفس اللون، تقابلها كرسيين من الجلد البني الداكن المطعم بالخشب الذي يتماشى مع طاولة القهوه الخشبيه و السقف الخشبي ، وربط بين الجانبين بالأريكه من الجلد البني الخالص ووسائد شمواه فاتحة اللون .
ولم ينسى المصمم اختيار قطع لامعه من الإكسسوارات الفضيه الجانبيه و وضع لمسة ترف واضحه في استخدام ستائر حريريه شفافه للغرفه .
أصبحت ضرورة وجود الأريكه من التقاليد الباليه في عالم الديكور ، التصاميم الحديثه تمردت على الأريكه و أخرجتها من منظومة الضروريات . عند قراءة هذا على الورق تشعر بأنه مستحيل ولكن عندما ترى هذا الصالون المميز تتأكد أنه ممكن . نشاهد في الصوره اختيارعدد من الكراسي الأنيقه بلون بنفسجي راقي مع ديكورات معدنية لإنطباع عصري مميز ، و رجوع صيحة وجود البيانو كقطعة ديكوريه جاء بشكل عصري بسبب لونة الأسود اللامع كالمرآه .
صالون بسيط لكنه غني بالتفاصيل ، نلاحظ فيه عودة الفرو كإكسسوار في غرف الصالون و لتزيين الأثاث . و الإستعانة برسمة بموضة ال vintage لعبقري السينما شارلي شابلن باللون الأحمر العصري و اللافت مثل لون الستائر لكسر حيادية الغرفه .