منزل أم كتاب؟ لن تصدق!

تحفة فنية أبدع الفنان في تصميمها! هذا المنزل المميز بفكرته الفريدة يجمع بين العصرية و الإبتكار و الراحة والجمال. إنه يوفر لك كل ما تتمناه في مكان واحد. منزل مميز بكل ما فيه، ليتخطى حدود المألوف و المعتاد من التصميمات. شاهد معنا هذا المنزل المبتكر!
أول ما يلفت النظر في المنزل من الخارج، هو دفئ ألوانه و خاماته؛ فتراوحت اﻷلوان بين البرتقالي و الأحمر الفاتح و البيج، أمامه ممر من الحشائش و النباتات و اﻷزهار البهيجة، و يزين الحافة العلوية للجراج طوب حراري، و الباب اﻷمامي بالخشب يميل لونه للإحمرار. كل هذه العوامل اجتمعت لتنشر الدفئ في المكان في تناغم و تكامل بديع.
و هذه صورة جانبية للمنزل من الخارج، يتألق فيها المنزل بتصميمه الفريد، كأنه كتاب بغلاف مفتوح على العالم من حوله. و هذا المنزل جعل من المتاح لنا أن نحلم بالسكن في مكان مميز كهذا، فالتصاميم المبتكرة لم تصبح حكر على المتاحف و اﻷماكن المميزة، بل أوجد لنا المهندس فكرة سهلة التطبيق ذات نتائج مبهرة تجعلك تشعر بالتميز و الفخر.
أما عن التصميم العام للمنزل فهو بالطبع طراز حديث بتكوين هندسي تتداخل فيه المستيطلات و المربعات، فيكسر بهذا الشكل النمطي للجدار الخارجي و يوفر مساحات داخلية للفيلا بنوافذ متعددة اﻷحجام و اﻷشكال. فهيا بنا نلقي نظرة على هذا المنزل العجيب من الداخل.
يطغى اللون اﻷبيض على غرفة اﻹستقبال، في اﻷرضيات و الحوائط و السقف، حتى النوافذ و اﻷثاث. و هذا التوحد في اللون يعطي احساس باﻹتساع و سمح بوضع هذه اللوحة السريالية بألوان داكنة. ما يثير الإنتباه هنا هو الواجهات الزجاجية الكبيرة، و هي تطل على الحديقة الخلفية، فعند فتح النوافذ و شد الستائر ينتشر المنظر اﻷخضر البهيج حول المنزل، و هو ما يظهر من النافذة العلوية.
في هذا الجانب من المنزل توجد غرفة الطعام، بمائدة خشبية أنيقة و سطح زجاجي يعكس انطباع الشفافية. و نلحظ اﻹضاءة المنتشرة في المكان سواء المصابيح الصغيرة أو الثريا اﻷنيقة فوق المائدة. و نلاحظ أيضا ميل الأخشاب للون اﻷحمر في مسند السلم و المائدة و الأبواب.
و يظهر من هذا الجانب المطبخ و أمامه مائدة الطعام. و هو مطبخ في منتهى اﻷناقة و البساطة و يوفر الراحة أثناء الطبخ و العمل في المطبخ. و من جمال اللمسات الفنية نرى توافق لون الورد مع لون البرواز على الحائط و لون الباب. حقا، إن هذا المنزل يتألق بكل تفاصيله الكبيرة و الصغيرة على السواء.
و إذا تجولنا في أرجاء المنزل و صعدنا للدور اﻷول، نلحظ مجددا دفئ اﻷلوان التي تتراوح بين البرتقالي و الخشبي المائل للإحمرار أو اﻹصفرار كما في هذه المكتبة الصغيرة. أما في السقف، فنلحظ هذه النوافذ أو الفتحات في السقف و كيف تزيد من إضاءة المكان و اﻹحساس بالإنفتاح و الراحة.
و نقف انبهارا أمام المنزل بإطلالته الليلية الخلابة، تجمع بين العصرية و الرومانسية و تنطق بالتميز. فطغت اﻹضاءة الصفراء و في بعض النوافذ إضاءة بيضاء أو زرقاء؛ لتتنوع ألوان اﻹضاءات و ترسم لوحة فنية مبهرة في كل ركن من المنزل.
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