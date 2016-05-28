منزل أم كتاب؟ لن تصدق!

و هذه صورة جانبية للمنزل من الخارج، يتألق فيها المنزل بتصميمه الفريد، كأنه كتاب بغلاف مفتوح على العالم من حوله. و هذا المنزل جعل من المتاح لنا أن نحلم بالسكن في مكان مميز كهذا، فالتصاميم المبتكرة لم تصبح حكر على المتاحف و اﻷماكن المميزة، بل أوجد لنا المهندس فكرة سهلة التطبيق ذات نتائج مبهرة تجعلك تشعر بالتميز و الفخر.

أما عن التصميم العام للمنزل فهو بالطبع طراز حديث بتكوين هندسي تتداخل فيه المستيطلات و المربعات، فيكسر بهذا الشكل النمطي للجدار الخارجي و يوفر مساحات داخلية للفيلا بنوافذ متعددة اﻷحجام و اﻷشكال. فهيا بنا نلقي نظرة على هذا المنزل العجيب من الداخل.