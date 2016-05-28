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منزل أم كتاب؟ لن تصدق!

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
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تحفة فنية أبدع الفنان في تصميمها! هذا المنزل المميز بفكرته الفريدة يجمع بين العصرية و الإبتكار و الراحة والجمال. إنه يوفر لك كل ما تتمناه في مكان واحد. منزل مميز بكل ما فيه، ليتخطى حدود المألوف و المعتاد من التصميمات. شاهد معنا هذا المنزل المبتكر!

الوجهة الخارجية

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أول ما يلفت النظر في المنزل من الخارج، هو دفئ ألوانه و خاماته؛ فتراوحت اﻷلوان بين البرتقالي و الأحمر الفاتح و البيج، أمامه ممر من الحشائش و النباتات و اﻷزهار البهيجة، و يزين الحافة العلوية للجراج طوب حراري، و الباب اﻷمامي بالخشب يميل لونه للإحمرار. كل هذه العوامل اجتمعت لتنشر الدفئ في المكان في تناغم و تكامل بديع.

الكتاب المفتوح

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

و هذه صورة جانبية للمنزل من الخارج، يتألق فيها المنزل بتصميمه الفريد، كأنه كتاب بغلاف مفتوح على العالم من حوله. و هذا المنزل جعل من المتاح لنا أن نحلم بالسكن في مكان مميز كهذا، فالتصاميم المبتكرة لم تصبح حكر على المتاحف و اﻷماكن المميزة، بل أوجد لنا المهندس فكرة سهلة التطبيق ذات نتائج مبهرة تجعلك تشعر  بالتميز و الفخر. 

أما عن التصميم العام للمنزل فهو بالطبع طراز حديث بتكوين هندسي تتداخل فيه المستيطلات و المربعات، فيكسر بهذا الشكل النمطي للجدار الخارجي و يوفر مساحات داخلية للفيلا بنوافذ متعددة اﻷحجام و اﻷشكال. فهيا بنا نلقي نظرة على هذا المنزل العجيب من الداخل.

غرفة الإستقبال

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يطغى اللون اﻷبيض على غرفة اﻹستقبال، في اﻷرضيات و الحوائط و السقف، حتى النوافذ و اﻷثاث. و هذا التوحد في اللون يعطي احساس باﻹتساع و سمح بوضع هذه اللوحة السريالية بألوان داكنة. ما يثير الإنتباه هنا هو الواجهات الزجاجية الكبيرة، و هي تطل على الحديقة الخلفية، فعند فتح النوافذ و شد الستائر ينتشر المنظر اﻷخضر البهيج حول المنزل، و هو ما يظهر من النافذة العلوية.

غرفة الطعام

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة السفرة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

في هذا الجانب من المنزل توجد غرفة الطعام، بمائدة خشبية أنيقة و سطح زجاجي يعكس انطباع الشفافية. و نلحظ اﻹضاءة المنتشرة في المكان سواء المصابيح الصغيرة أو الثريا اﻷنيقة فوق المائدة. و نلاحظ أيضا ميل الأخشاب للون اﻷحمر في مسند السلم و المائدة و الأبواب.

المطبخ

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

و يظهر من هذا الجانب المطبخ و أمامه مائدة الطعام. و هو مطبخ في منتهى اﻷناقة و البساطة و يوفر الراحة أثناء الطبخ و العمل في المطبخ. و من جمال اللمسات الفنية نرى توافق لون الورد مع لون البرواز على الحائط و لون الباب. حقا، إن هذا المنزل يتألق بكل تفاصيله الكبيرة و الصغيرة على السواء.

ردهة الدور العلوي

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

و إذا تجولنا في أرجاء المنزل و صعدنا للدور اﻷول، نلحظ مجددا دفئ اﻷلوان التي تتراوح بين البرتقالي و الخشبي المائل للإحمرار أو اﻹصفرار كما في هذه المكتبة الصغيرة. أما في السقف، فنلحظ هذه النوافذ أو الفتحات في السقف و كيف تزيد من إضاءة المكان و اﻹحساس بالإنفتاح و الراحة.

روعة اﻹضاءة بالليل

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

و نقف انبهارا أمام المنزل بإطلالته الليلية الخلابة، تجمع بين العصرية و الرومانسية و تنطق بالتميز. فطغت اﻹضاءة الصفراء و في بعض النوافذ إضاءة بيضاء أو زرقاء؛ لتتنوع ألوان اﻹضاءات و ترسم لوحة فنية مبهرة في كل ركن من المنزل.

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