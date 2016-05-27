غرفة أطفالك .. عالمهم الخاص

كيف نجعل غرفة أولادنا الصغار أجمل، سؤال تقع إجابته على عاتقنا نحن الكبار لان الاطفال في تلك السن الصغيرة قد لا يكون لديهم القدرة على التمييز في اختيار الديكور المناسب لهم ، و في كل الاحوال فإن غرفة الأطفال تعد دائماً من الأماكن المريحة للنفس في المنزل، فهي ستكون مكان و مهد البراءة و الصفاء النفسي من بين كل غرف البيت، لذا كان لزاماً علينا ايضاح بعض النقاط التي يمكن أن تجعل تلك الغرف تبدو أجمل و أكثر عملية من المعتاد و أحسن استغلالاً للمساحات و أرقى في الدهانات و مريحة نفسياً لهم في الوقت ذاته ..
إذا نويت أن تكون مصدراً للأفكار والاختيار بالنسبة لغرفة أولادك فيجب عليك ان تراعي بعض النقاط التي يجب أن تكون متضمنة فيها حتى تحقق أقصى ما يتمناه أولادك في هذه السن الصغيرة ، و لعل أبرز ما يمكن أن تركز عليه في اختيارك للتصميم الامثل هي فصل مكان النوم عن باقي الأماكن، و هو ما يرسخ في عقلية الطفل أن للنوم طقوس تحتلف عن الاكل و الشرب و اللعب، فنجد مثلاً بعض الآباء و الأمهات يقعون في الخطأ حينما يقومون بتعويد أبنائهم على الأكل في سريرهم و اللعب أيضاً، و لكن الأصح وفقاً لأكثر من عالم نفس هو ان تخصص له كل نشاط بمكان محدد ، فمثلاً في ذلك التصميم نلاحظ أن السرير يكتسب خصوصية كبيرة و منعزل تماماً عن باقي الغرفة التي يمكن أن تكون تركت فيها مساحة كافية لللعب و المرح، و من جهة أخرى قد أضاف التصميم لمسة جمالية على السرير أصلاً حيث انه جعله كما الكوخ في الأشجار ، مما يجذب الأطفال إليه و يجعلهم في حالة حب مع غرفتهم
ما اجمل أن تستخدم الألوان الطبيعية او المشاهد الحقيقية في ديكور غرفة أولادك، حيث يعزز ذلك ثقافة الانفتاح على العالم لديهم و يرسخ في خيالهم أن الحياة المنفتحة هي الأصل و ما الغرف المغلقة سوى انعكاس مؤقت للحياة المنفتحة بالخارج و هي الحياة الحقيقية مما يجعلهم أكثر نشاطاً و اجتماعية بطريقة غير مباشرة و يجعلهم أكثر احساساً و تذوقاً لما حولها، و نجد في هذا النموذج كيف تم استخدام أشكال السحاب امام مصابيح الإضاءة المدفونة تحتها و هو استخدام أكثر من رائع من حيث التصميم و الإبداع
لا تحرم طفلك أبداً في غرفته من تخصيص مساحة للألعاب و المرح، فهذه اهتماماته في تلك المرحلة العمرية الصغيرة، دعه يلعب و خصص له المساحة و شجعه على ذلك و استخدم له الأثاث الطيع اللين البسيط حتى لا يؤذيه لو كان يجري أو كان يلعب بجواره و لا تحاول اضافة المزيد من الزجاج في غرفته للسبب ذاته
لا تغفل أثر الألوان الزاهية في غرف الأطفال، لا تتأثر بثقافتك الواعية الناضجة و تحاول أن تكون رزيناً في اختيار الألوان الهادئة لهم، اجعل اختيارك بعقليتهم دائماً ليكون محبوباً لهم، الالوان الزاهية من المتطلبات الرئيسية في عيون أي طفل، عندما يراها يشعر بالبهجة فلا تحرمه منها و لكن بحدود في إطار تصميم خفيف الظل نوعاً ما
اجعل لطلفلك حالة من الخصوصية المحسوبة، عن طريق اضافة كل ما يحتاجه في حياته اليومية داخل غرفته، فمثلاً هناك الأطفال الذين يعون الدرس و التعليم يفضل أن تجعل لهم خزانتهم الخاصة ومكتبهم الخاص و رسوماتهم المفضلة، في محاولة منك لرسم شخصياتهم باستقلالية أكثر، و هناك في بعض التوجهات يفضل مثلاً عدم اضافة حاسوب شخصي في غرفهم في هذا السن لأسباب أخرى أهمها أنه يفتقد لعنصر التوجيه الذاتي في هذا العمر
قليل من العلوم تكون مفيدة للغاية للأطفال في غرفهم بطريقة ديكورية جميلة ، فمثلاً بجد في هذا التصميم تجسيداً رائعاً لهذا المعنى الكبير، حيث نجد خارطة العالم تزين واجهة الجدار المواجة للسرير، حيث سيراها الطفل يومياً فتخيل عندما يتلقاها في دروسه بالمدرسة فسيكون مدركاً لها تماماً بالمقارنة بأقرانه خصوصاً لو قمت أنت بتعليمه معلومات بسيطة عما يوجد حوله في عالمه الصغير بغرفته و معناه
الأضواء السهارة موضوع غاية في الاهمية و الذي يفضل أن يستخدم لمن هم أقل من سن السابعة و ليس لديهم الإدراك الكافي عندما يغفون في الظلام، يفضل ان تكون هناك أضواءاً خافته حتى لا يستقيظون ليلاً و يفزعون من الظلام الدامس، و لعل هذه الحالة العامة في الأطفال تختفي بمجرد التطور قليلاً في مراحل النمو
احرص أن تكون غرفة أولادك الصغار صحية قدر الإمكان بمعنى تعرضها للشمس في اوقات النهار و سماحها بدخول الضوء الكافي في معظم أوقات النهار و التهوية الجيدة و البعد عن الضوضاء الخارجية قدر الإمكان .. و كل تلك النقاط ستصب في حياة نفسية هادئة لهم أولاً و عليكم كوالدين بالسعادة بتفوقهم ثانياً ،