غرفة أطفالك .. عالمهم الخاص

إذا نويت أن تكون مصدراً للأفكار والاختيار بالنسبة لغرفة أولادك فيجب عليك ان تراعي بعض النقاط التي يجب أن تكون متضمنة فيها حتى تحقق أقصى ما يتمناه أولادك في هذه السن الصغيرة ، و لعل أبرز ما يمكن أن تركز عليه في اختيارك للتصميم الامثل هي فصل مكان النوم عن باقي الأماكن، و هو ما يرسخ في عقلية الطفل أن للنوم طقوس تحتلف عن الاكل و الشرب و اللعب، فنجد مثلاً بعض الآباء و الأمهات يقعون في الخطأ حينما يقومون بتعويد أبنائهم على الأكل في سريرهم و اللعب أيضاً، و لكن الأصح وفقاً لأكثر من عالم نفس هو ان تخصص له كل نشاط بمكان محدد ، فمثلاً في ذلك التصميم نلاحظ أن السرير يكتسب خصوصية كبيرة و منعزل تماماً عن باقي الغرفة التي يمكن أن تكون تركت فيها مساحة كافية لللعب و المرح، و من جهة أخرى قد أضاف التصميم لمسة جمالية على السرير أصلاً حيث انه جعله كما الكوخ في الأشجار ، مما يجذب الأطفال إليه و يجعلهم في حالة حب مع غرفتهم