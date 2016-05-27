الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرفة أطفالك .. عالمهم الخاص

Mohammed Awad Mohammed Awad
Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design غرفة الاطفال
Loading admin actions …

كيف نجعل غرفة أولادنا الصغار أجمل، سؤال تقع إجابته على عاتقنا نحن الكبار لان الاطفال في تلك السن الصغيرة قد لا يكون لديهم القدرة على التمييز في اختيار الديكور المناسب لهم ، و في كل الاحوال فإن غرفة الأطفال تعد دائماً من الأماكن المريحة للنفس في المنزل، فهي ستكون مكان و مهد البراءة و الصفاء النفسي من بين كل غرف البيت، لذا كان لزاماً علينا ايضاح بعض النقاط التي يمكن أن تجعل تلك الغرف تبدو أجمل و أكثر عملية من المعتاد و أحسن استغلالاً للمساحات و أرقى في الدهانات و مريحة نفسياً لهم في الوقت ذاته .. 

تخصيص الأماكن

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إذا نويت أن تكون مصدراً للأفكار والاختيار بالنسبة لغرفة أولادك فيجب عليك ان تراعي بعض النقاط التي يجب أن تكون متضمنة فيها حتى تحقق أقصى  ما يتمناه أولادك في هذه السن الصغيرة ، و لعل أبرز ما يمكن أن تركز عليه في اختيارك للتصميم الامثل هي فصل مكان النوم عن باقي الأماكن، و هو ما يرسخ في عقلية الطفل أن للنوم طقوس تحتلف عن الاكل و الشرب و اللعب، فنجد مثلاً بعض الآباء و الأمهات يقعون في الخطأ حينما يقومون بتعويد أبنائهم على الأكل في سريرهم  و اللعب أيضاً، و لكن الأصح وفقاً لأكثر من عالم نفس هو ان تخصص له كل نشاط بمكان محدد ، فمثلاً في ذلك التصميم نلاحظ أن السرير يكتسب خصوصية كبيرة و منعزل تماماً عن باقي الغرفة التي يمكن أن تكون تركت فيها مساحة كافية لللعب و المرح، و من جهة أخرى قد أضاف التصميم لمسة جمالية على السرير أصلاً حيث انه جعله كما الكوخ في الأشجار ، مما يجذب الأطفال إليه و يجعلهم في حالة حب مع غرفتهم

من الطبيعية

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

ما اجمل أن تستخدم الألوان الطبيعية او المشاهد الحقيقية في ديكور غرفة أولادك، حيث يعزز ذلك ثقافة الانفتاح على العالم لديهم و يرسخ في خيالهم أن الحياة المنفتحة هي الأصل و ما الغرف المغلقة سوى انعكاس مؤقت للحياة المنفتحة بالخارج و هي الحياة الحقيقية مما يجعلهم أكثر نشاطاً و اجتماعية بطريقة غير مباشرة و يجعلهم أكثر احساساً و تذوقاً لما حولها، و نجد في هذا النموذج كيف تم استخدام أشكال السحاب امام مصابيح الإضاءة المدفونة تحتها و هو استخدام أكثر من رائع من حيث التصميم و الإبداع

لعب لمستقبل أفضل

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لا تحرم طفلك أبداً في غرفته من تخصيص مساحة للألعاب و المرح، فهذه اهتماماته في تلك المرحلة العمرية الصغيرة،  دعه يلعب و خصص له المساحة و شجعه على ذلك و استخدم له الأثاث الطيع اللين البسيط حتى لا يؤذيه لو كان يجري أو كان يلعب بجواره و لا تحاول اضافة المزيد من الزجاج في غرفته للسبب ذاته

ألوان في ألوان

House in Fukuchiyama, arakawa Architects & Associates arakawa Architects & Associates غرفة الاطفال
arakawa Architects &amp; Associates

House in Fukuchiyama

arakawa Architects & Associates
arakawa Architects &amp; Associates
arakawa Architects & Associates

لا تغفل أثر الألوان الزاهية في غرف الأطفال، لا تتأثر بثقافتك الواعية الناضجة و تحاول أن تكون رزيناً في اختيار الألوان الهادئة لهم، اجعل اختيارك بعقليتهم دائماً ليكون محبوباً لهم، الالوان الزاهية من المتطلبات الرئيسية في عيون أي طفل، عندما يراها يشعر بالبهجة فلا تحرمه منها و لكن بحدود في إطار تصميم خفيف الظل نوعاً ما

للدرس كذلك

Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri غرفة الاطفال
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

اجعل لطلفلك حالة من الخصوصية المحسوبة، عن طريق اضافة كل ما يحتاجه في حياته اليومية داخل غرفته، فمثلاً هناك الأطفال الذين يعون الدرس و التعليم يفضل أن تجعل لهم خزانتهم الخاصة ومكتبهم الخاص و رسوماتهم المفضلة، في محاولة منك لرسم شخصياتهم باستقلالية أكثر، و هناك في بعض التوجهات يفضل مثلاً عدم اضافة حاسوب شخصي في غرفهم في هذا السن لأسباب أخرى أهمها أنه يفتقد لعنصر التوجيه الذاتي في هذا العمر

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group غرفة الاطفال
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

قليل من العلوم تكون مفيدة للغاية للأطفال في غرفهم بطريقة ديكورية جميلة ، فمثلاً بجد في هذا التصميم تجسيداً رائعاً لهذا المعنى الكبير، حيث نجد خارطة العالم تزين واجهة الجدار المواجة للسرير، حيث سيراها الطفل يومياً فتخيل عندما يتلقاها في دروسه بالمدرسة فسيكون مدركاً لها تماماً بالمقارنة بأقرانه خصوصاً لو قمت أنت بتعليمه معلومات بسيطة عما يوجد حوله في عالمه الصغير بغرفته و معناه

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

لو خافوا الظلام

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design غرفة الاطفال
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

الأضواء السهارة موضوع غاية في الاهمية و الذي يفضل أن يستخدم لمن هم أقل من سن السابعة و ليس لديهم الإدراك الكافي عندما يغفون في الظلام، يفضل ان تكون هناك أضواءاً خافته حتى لا يستقيظون ليلاً و يفزعون من الظلام الدامس، و لعل هذه الحالة العامة في الأطفال تختفي بمجرد التطور قليلاً في مراحل النمو

لصحة أفضل

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة الاطفال
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

احرص أن تكون غرفة أولادك الصغار صحية قدر الإمكان بمعنى تعرضها للشمس في اوقات النهار و سماحها بدخول الضوء الكافي في معظم أوقات النهار و التهوية الجيدة و البعد عن الضوضاء الخارجية قدر الإمكان .. و كل تلك النقاط ستصب في حياة نفسية هادئة لهم أولاً و عليكم كوالدين بالسعادة بتفوقهم ثانياً ، 

يمكنكم الاطلاع على كتاب آخر في سياق البهجة من هنا

أفكار جميلة لنافورة الحديقة
ما رأيك أنت؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً