تفاصيل تميز منزلك

هل أنت ممن يعملون بالمنزل و تستقبل الكثير من اﻷصدقاء و الزملاء؟ فستعجبك هذه الغرفة بكل تفاصيلها، فهي غرفة واحدة تجمع كل إحتياجاتك الشخصية و مجهزة بكل وسائل الراحة؛ التلفاز و الحاسوب و أريكة و كراسي مريحة و مكتبة و أيضا طاولة منفصلة للطعام أو إنجاز المهام عليها.

ما يلفت النظر هو كيف استطاع هذا الحاجز البسيط فصل الغرفة بطريقة في غاية البساطة بحيث أن يتميز نصف الغرفة بطابع هادئ و نصفها اﻵخر ملئ بالحيوية. و هو حاجز أبيض بسيط بزخارف هندسية خشبية تعطي منظر جميل. و نجد أن في النصف اﻷمامي من الغرفة الكراسي بيضاء و في النصف اﻵخر نفس الكراسي لكن بلون أسود.

هذه الفكرة البسيطة فصلت الغرفة الواسعة إلى شبه غرفتين بدون أن تحد من المساحة، فإذا كان منزلك صغير، فإستبدل الحوائط بجدار كهذا ليجعل كل غرفة تبدو أكبر.