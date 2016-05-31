تفاصيل تميز منزلك

كثير ما نرغب في إضافة تفاصيل مميزة للمنزل و لكن نتخوف من الشكل النهائي لها، و نتجنب اﻷفكار المبتكرة لصعوبة تخيلها و تقبلها، و أيضا نخشى عدم ملائمة هذه الأفكار لمنازلنا. و لذلك نقدم لكم مجموعة من اﻷفكار المميزة التي يسهل تنفيذها و هي أفكار متنوعة لعدة تفاصيل إذا اهتممت بها ستحصل على نتيجة تبهر كل من يرى منزلك…
أعتقد أنك عرفت سر جمال هذا المدخل، نعم، إنها اﻹضاءة!
تخيل السحر الذي ستضيفه اﻷضواء إلى منزلك! إن النور اﻷصفر يضفي جو من الرومانسية و الدفئ في أركان المكان، و يلعب توزيع المصابيح دور كبير في الإطلالة النهائية للمنظر و له الكثير من المميزات، أهمها تنوعه. ففن اﻹضاءة هو فن قائم بذاته؛ فبإختلاف شكل المصابيح يمكن التحكم في الشكل النهائي، و أيضا تنظيمها في الجدران أو اﻷسقف أو الحوائط. و يمكن بالإضاءة لفت اﻷنظار لأماكن معينة ترغب في إبرازها في منزلك. و يمكنك التحكم في شدة اﻹضاءة بحسب الجو العام، و كل هذا يعطيك حرية كبيرة في تغيير المظهر العام من وقت ﻵخر بسهولة مع الحفاظ على اﻹطلالة المميزة.
هل أنت ممن يعملون بالمنزل و تستقبل الكثير من اﻷصدقاء و الزملاء؟ فستعجبك هذه الغرفة بكل تفاصيلها، فهي غرفة واحدة تجمع كل إحتياجاتك الشخصية و مجهزة بكل وسائل الراحة؛ التلفاز و الحاسوب و أريكة و كراسي مريحة و مكتبة و أيضا طاولة منفصلة للطعام أو إنجاز المهام عليها.
ما يلفت النظر هو كيف استطاع هذا الحاجز البسيط فصل الغرفة بطريقة في غاية البساطة بحيث أن يتميز نصف الغرفة بطابع هادئ و نصفها اﻵخر ملئ بالحيوية. و هو حاجز أبيض بسيط بزخارف هندسية خشبية تعطي منظر جميل. و نجد أن في النصف اﻷمامي من الغرفة الكراسي بيضاء و في النصف اﻵخر نفس الكراسي لكن بلون أسود.
هذه الفكرة البسيطة فصلت الغرفة الواسعة إلى شبه غرفتين بدون أن تحد من المساحة، فإذا كان منزلك صغير، فإستبدل الحوائط بجدار كهذا ليجعل كل غرفة تبدو أكبر.
بقدر ما يعجبنا هذا الشكل للغرفة و كيفية تنظيمها، إلا إننا نخشى تطبيقه، خوفا من أن يخرج عن المألوف بطريقة تثير اﻷعصاب أو أن يكون المكان غير مريح. و نقول هنا أن هذه ليست قاعدة عامة؛ ﻷن جمال التفاصيل و تميزها يكمن في ملائمتها ﻷصل المكان.
فهذه الغرفة تلائم غرفة معيشة عائلية، و لذلك نجد تفاصيلها ملائمة لها؛ و أول ما يلفت اﻷنظار هو كثرة البراويز المعلقة بالحائط، و في المقابل نجدها معلقة بانتظام و ليست في اتجاهات عشوائية. أما اﻷريكة فهي على شكل L المعروف باستغلاله المساحة، بوسائد كثيرة ملونة و مريحة تناسب منزل به أطفال. و لا نشعر بنشاز في الغرفة ﻷن الحوائط بلون رمادي فاتح أقرب إلى اﻷبيض سمحت بتعدد اﻷلوان بحرية حتى في ارضية الغرفة. بل على العكس تشعرنا هذه الغرفة بالبهجة و اﻷلفة.
هل تحب التجديد و مللت من شكل غرفة النوم التقليدي؟ هل ترغب في غرفة منفصلة للملابس و لكن تشعر أن مساحة منزلك أو غرفة نومك لا تسمح بهذا؟ إليك هذه الفكرة المبتكرة الرائعة.
و هي إقامة غرفة ملابس صغيرة منفصلة عن غرفة النوم بستارة! و ماذا عن المساحة؟ إنها نفس المساحة المخصصة لخزانة الملابس في الغرف التقليدية. حقا إنها فكرة مدهشة في بساطتها و مميزة و تسمح لك باستغلال كل مساحة الحائط أقصى استفادة، و يمكنك بالطبع تصميمها لتلائم التصميم العام للغرفة، أما عن اﻷرفف فأنت تتحكم في ترتيبها لتحوي ملابسك و مقتنياتك الشخصية. و طبعا هي فكرة لا تكلف أموالا كثيرة على اﻹطلاق و أيضا تمكنك بسهولة من تغيير المنظر العام فقط بتغيير الستارة.
إذا كنت تسكن في شقة بوسط المدينة بلا حديقة و لكنك مغرم بالنباتات، فلم لا تجرب هذه الجدارية الطبيعية؟ انظر كيف اكتمل المنظر بهذه النباتات المعلقة و الأرضية الخشبية و هذه اﻷرجوحة البديعة. إن جو هذه الغرفة يصلح لتجمعات اﻷصدقاء و اﻷهل و يوفر مساحة للعب مع اﻷطفال. و كما هو معروف فإن النباتات تنقى الجو و تجدد الطاقة و تزيد الشعور بالراحة، و هي بالطبع طريقة مبتكرة لعرض النباتات تميز منزلك، و هذه المصابيح فوقها تلقى عليها الضوء و تبرز جمالها.
فلا تتردد في تنفيذ هذه الجدارية المميزة.
ما أروع منظر المياه و تأثيرها المريح للنفس. فلم لا تفكر في شكل هذه البحيرة بطراز حديث داخل منزلك؟
إنها عملية و تلائم جميع المنازل، سواء منزلك بحديقة أم لا، فهي سهلة التنفيذ بداخل المنزل نفسه، في المدخل أو المكان الذي يناسب منزلك، و هذا ﻷن عمقها سطحي للغاية و يمكن أن تكون شكل واحد متصل كهذه، و ممكن أن تتكون من ثلاثة أشكال صغيرة متفرقة لتلائم مساحة المنزل. و بتركيب مصابيح بقاعها يمكن الحصول على هذا التأثير المبهر.
و نؤكد على أن هذه التفاصيل المختلفة تكتسب جمالها من انسجامها مع الطابع اﻷصلي للمكان، فلا تتردد في تنفيذ أيا من هذه اﻷفكار و استمتع بمنزل ولا أروع!
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